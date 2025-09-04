Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Positive Technologies PT ISIM Industrial Security Incident Manager


Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager  теперь включает в себя расширенный контроль сетевых коммуникаций 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.09.2025 PT ISIM теперь проводит инвентаризацию активов благодаря сетевому сканеру

ive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В продукте расширены возможности для инвен
27.08.2025 «Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполне
10.06.2025 PT ISIM обеспечивает инвентаризацию активов технологической сети

e Technologies представила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Теперь продукт контролирует изменения конф
07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell

В систему мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы с поддержкой сете
16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager

ive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В этом поколении продукта появился компоне
15.05.2024 Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы

Новая версия системы глубокого анализа трафика в технологических сетях PT Industrial Security Incident Manager упрощает контроль информационной безопасности крупных
26.04.2024 Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры»

В систему глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен новый пакет экспертизы с поддержко
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз

tive Technologies выпустила пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В продукте расширилась поддержка распредел
29.11.2023 Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний

Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager 4.4 теперь включает в себя расширенный контроль сетев
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc

tive Technologies выпустила пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Обновление позволяет улучшить работу с про
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

ve Technologies дополнила программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager пакетом экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE

06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric

ve Technologies дополнила программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспе
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений

Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого прото
31.03.2022 Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM

Positive Technologies выпустила новую версию системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Среди главных изменений — автоматизированн
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS

В систему глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы для обнаружения п
13.11.2020 Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM

егулярное пополнение экспертной базы и улучшения пользовательского интерфейса. Новый движок системы PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) обеспечивает более высокую производительнос
06.08.2020 Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП

Система анализа трафика сетей АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и устройство однонаправленной передачи данн
04.08.2020 В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы

промышленных киберугроз программно-аппаратного комплекса глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) теперь можно пополнять пакетами экспертизы

22.01.2020 Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager

Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager. Обновленная система мониторинга безопасности АСУ ТП

13.03.2019 Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений»

для защиты АСУ ТП. Первый совместный программно-аппаратный комплекс будет построен на базе продукта PT Industrial Security Incident Manager View Sensor и индустриального промышленного компьютер
20.11.2018 Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз

Positive Technologies и IPC2U сообщили о выпуске программно-аппаратного комплекса PT ISIM netView Sensor на платформе iROBO, предназначенного для защиты от киберугроз небольши
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП

Incident Manager (ISIM), выпущенного на рынок в 2016 г. Новое бесплатное решение получило название PT ISIM freeView Sensor. Разработчики указывают, что оно предназначено для решения базовых за
26.06.2018 Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net

s протестировали систему мониторинга защищенности и управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) компании Positive Technologies на совместим
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП

Система управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) прошла успешное испытание на совместимость

05.07.2016 Positive Technologies и «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» повышают киберзащищенность российских железных дорог

правления инцидентами кибербезопасности Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM), а также устройство кибербезопасного мониторинга CyberSafeMon. Разработанная система
26.04.2016 Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП

предприятий, созданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния
29.03.2016 Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП

ия технологическим процессом (АСУ ТП) — Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Система позволяет обнаруживать уязвимости и хакерские атаки на технологические сети

Публикаций - 94, упоминаний - 169

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 91
Siemens AG - Siemens Group 2628 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 8
Schneider Electric 591 8
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 7
Emerson 85 6
Honeywell 294 5
АйТи Бастион - IT Bastion 130 4
AdAstra - АдАстра 16 4
Прософт-Системы 18 4
Cisco Systems 5222 4
АйТи 1439 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 3
MikroTik 44 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 3
B&R Industrial Automation 4 3
ВирусБлокАда 16 3
Rheinmetall Elektronik AG - Hirschmann 4 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
AMT Group - АМТ-Груп 350 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 2
Positive Technologies - PT SWARM 40 2
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Microsoft Corporation 25237 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 2
R-Vision - Р-Вижн 215 2
Palo Alto Networks 167 1
Qtech - Кьютэк 182 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 47 1
Zimbra - LiquidSys 42 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Equinix 45 1
Moxa - Моха 34 1
Netgear 240 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 5
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 17 1
British Airways - British Midland International 127 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Norsk Hydro ASA 7 1
CBRE Group 6 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Арикапитал УК 6 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
BP - British Petroleum 182 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
Транснефть 322 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 51
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 49
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7027 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 35
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13635 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 21
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 363 17
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 392 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 14
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 454 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 13
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3506 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 9
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 676 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 8
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 7
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 482 7
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 6
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4351 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
Оповещение и уведомление - Notification 5378 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 44
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 43
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 31
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 18
Positive Technologies - PT Sandbox 102 15
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 15
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 82 11
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 11
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 7
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 7
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 7
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 6
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 6
Linux OS 10897 6
Microsoft Windows 16328 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 276 5
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 82 4
Positive Technologies - XSpider 36 4
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 3
AdAstra SCADA Trace Mode 13 3
B&R APROL - система управления производственными процессами 3 3
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 13 3
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 6 3
Positive Technologies - PT Container Security 19 3
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 23 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 2
Kaspersky CyberTrace 9 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 36 2
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 26 2
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 13 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 2
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 24 2
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 2
Yokogawa Electric - Centum 4 2
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 30 2
OISF - Suricata IPS/IDS 20 2
Даренский Дмитрий 22 11
Филиппов Максим 52 8
Краснов Роман 9 8
Косынкин Илья 9 8
Карпов Илья 32 6
Назаров Владимир 17 6
Скляров Дмитрий 64 4
Тляпова Наталья 5 4
Дружинин Евгений 22 3
Александров Антон 11 3
Дорфман Антон 6 3
Горюшев Денис 3 3
Шпак Василий 263 2
Стенников Алексей 4 2
Михеев Дмитрий 40 2
Лебедев Сергей 55 2
Курнаков Иван 2 2
Симис Борис 17 2
Баранов Денис 22 2
Сухих Ян 7 2
Дымшаков Алексей 4 2
Носаков Василий 12 2
Разов Владимир 3 2
Чачава Александр 115 1
Авезова Яна 20 1
Новожилов Александр 21 1
Шаповалов Александр 18 1
Гузаиров Айдар 62 1
Мелких Александр 2 1
Максимов Никита 1 1
Цветков Михаил 5 1
Рогалев Николай 31 1
Шестырев Владимир 1 1
Васильев Дмитрий 71 1
Степанюк Дмитрий 3 1
Рогачев Илья 3 1
Москвин Вячеслав 3 1
Суханов Денис 1 1
Чернышов Кирилл 1 1
Назаров Егор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Казахстан - Республика 5792 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 4
Австрия - Австрийская Республика 1335 4
Беларусь - Белоруссия 6024 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 2
Европа 24635 2
Япония 13547 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 2
Канада 4985 2
Китай - Тайвань 4136 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 1
Украина 7793 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Америка Латинская 1881 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Польша - Республика 2001 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Нидерланды 3632 1
Таиланд - Королевство 866 1
Швеция - Королевство 3715 1
Индонезия - Республика 1007 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 17
Энергетика - Energy - Energetically 5525 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2072 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 1
Российская газета 275 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 2
CNews Fast рейтинг 54 1
Mordor Intelligence 33 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CNews Мишень 172 1
Fortune Business Insights 23 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 2
МЭИ - Московский энергетический институт 157 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще