Получите все материалы CNews по ключевому слову
Positive Technologies PT ISIM Industrial Security Incident Manager
Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager теперь включает в себя расширенный контроль сетевых коммуникаций
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|04.09.2025
|
PT ISIM теперь проводит инвентаризацию активов благодаря сетевому сканеру
ive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В продукте расширены возможности для инвен
|27.08.2025
|
«Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз
программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполне
|10.06.2025
|
PT ISIM обеспечивает инвентаризацию активов технологической сети
e Technologies представила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Теперь продукт контролирует изменения конф
|07.04.2025
|
PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell
В систему мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы с поддержкой сете
|16.01.2025
|
Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager
ive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В этом поколении продукта появился компоне
|15.05.2024
|
Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы
Новая версия системы глубокого анализа трафика в технологических сетях PT Industrial Security Incident Manager упрощает контроль информационной безопасности крупных
|26.04.2024
|
Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры»
В систему глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен новый пакет экспертизы с поддержко
|17.01.2024
|
В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз
tive Technologies выпустила пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). В продукте расширилась поддержка распредел
|29.11.2023
|
Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний
Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager 4.4 теперь включает в себя расширенный контроль сетев
|31.07.2023
|
В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc
tive Technologies выпустила пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Обновление позволяет улучшить работу с про
|13.04.2023
|
PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE
ve Technologies дополнила программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager пакетом экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE
|06.12.2022
|
PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric
ve Technologies дополнила программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспе
|04.07.2022
|
PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений
Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого прото
|31.03.2022
|
Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM
Positive Technologies выпустила новую версию системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Среди главных изменений — автоматизированн
|01.09.2021
|
PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS
В систему глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен пакет экспертизы для обнаружения п
|13.11.2020
|
Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM
егулярное пополнение экспертной базы и улучшения пользовательского интерфейса. Новый движок системы PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) обеспечивает более высокую производительнос
|06.08.2020
|
Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП
Система анализа трафика сетей АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и устройство однонаправленной передачи данн
|04.08.2020
|
В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы
промышленных киберугроз программно-аппаратного комплекса глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) теперь можно пополнять пакетами экспертизы
|22.01.2020
|
Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager
Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager. Обновленная система мониторинга безопасности АСУ ТП
|13.03.2019
|
Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений»
для защиты АСУ ТП. Первый совместный программно-аппаратный комплекс будет построен на базе продукта PT Industrial Security Incident Manager View Sensor и индустриального промышленного компьютер
|20.11.2018
|
Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз
Positive Technologies и IPC2U сообщили о выпуске программно-аппаратного комплекса PT ISIM netView Sensor на платформе iROBO, предназначенного для защиты от киберугроз небольши
|10.09.2018
|
В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП
Incident Manager (ISIM), выпущенного на рынок в 2016 г. Новое бесплатное решение получило название PT ISIM freeView Sensor. Разработчики указывают, что оно предназначено для решения базовых за
|26.06.2018
|
Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net
s протестировали систему мониторинга защищенности и управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) компании Positive Technologies на совместим
|11.12.2017
|
PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП
Система управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) прошла успешное испытание на совместимость
|05.07.2016
|
Positive Technologies и «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» повышают киберзащищенность российских железных дорог
правления инцидентами кибербезопасности Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM), а также устройство кибербезопасного мониторинга CyberSafeMon. Разработанная система
|26.04.2016
|
Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП
предприятий, созданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния
|29.03.2016
|
Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП
ия технологическим процессом (АСУ ТП) — Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Система позволяет обнаруживать уязвимости и хакерские атаки на технологические сети
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Даренский Дмитрий 22 11
|Филиппов Максим 52 8
|Краснов Роман 9 8
|Косынкин Илья 9 8
|Карпов Илья 32 6
|Назаров Владимир 17 6
|Скляров Дмитрий 64 4
|Тляпова Наталья 5 4
|Дружинин Евгений 22 3
|Александров Антон 11 3
|Дорфман Антон 6 3
|Горюшев Денис 3 3
|Шпак Василий 263 2
|Стенников Алексей 4 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Лебедев Сергей 55 2
|Курнаков Иван 2 2
|Симис Борис 17 2
|Баранов Денис 22 2
|Сухих Ян 7 2
|Дымшаков Алексей 4 2
|Носаков Василий 12 2
|Разов Владимир 3 2
|Чачава Александр 115 1
|Авезова Яна 20 1
|Новожилов Александр 21 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Гузаиров Айдар 62 1
|Мелких Александр 2 1
|Максимов Никита 1 1
|Цветков Михаил 5 1
|Рогалев Николай 31 1
|Шестырев Владимир 1 1
|Васильев Дмитрий 71 1
|Степанюк Дмитрий 3 1
|Рогачев Илья 3 1
|Москвин Вячеслав 3 1
|Суханов Денис 1 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Назаров Егор 8 1
|Российская газета 275 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.