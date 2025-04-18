PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 2

Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии 1

Positive Technologies помогла устранить уязвимости в промышленной системе MasterSCADA 4D 2

PT ICS теперь выявляет атаки на платформу для построения АСУ ТП AstraRegul 2

После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1

В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 2

Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1

Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1

Positive Technologies обновила PT Sandbox 1

PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 2

В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости 2