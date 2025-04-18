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Positive Technologies PT ICS Industrial Cybersecurity Suite PT Cybersecurity Intelligence
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Даренский Дмитрий 16 5
|Кудеров Андрей 4 4
|Краснов Роман 9 2
|Новиков Алексей 61 2
|Акчурин Айнур 2 2
|Рогачев Илья 3 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Назаров Владимир 17 1
|Дорфман Антон 5 1
|Паршиков Николай 2 1
|Тляпова Наталья 4 1
|Косынкин Илья 6 1
|Вишняков Алексей 13 1
|Осипов Сергей 42 1
|Щукин Сергей 3 1
|Матвеев Лев 64 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Бакшинский Олег 14 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Калемберг Денис 31 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Милованов Андрей 31 1
|Карандаев Владимир 1 1
|Алимов Денис 1 1
|Елов Алексей 1 1
|Головлев Максим 11 1
|Орлов Евгений 1 1
|Снегирева Екатерина 5 1
|Ахатов Артур 2 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Силкин Кирилл 4 1
|Индык Юрий 1 1
|Авезова Яна 16 1
|Петриков Андрей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3271 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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