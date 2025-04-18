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Positive Technologies PT ICS Industrial Cybersecurity Suite PT Cybersecurity Intelligence



18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 2
11.11.2024 Positive Technologies: PT ICS выявляет атаки на системы промышленной автоматизации под управлением Redkit SCADA 2
06.11.2024 Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии 1
03.10.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в промышленной системе MasterSCADA 4D 2
05.09.2024 Positive Technologies: промышленность — одна из наиболее атакуемых отраслей в России 1
05.07.2024 PT ICS теперь выявляет атаки на платформу для построения АСУ ТП AstraRegul 2
17.06.2024 В PT ICS добавлен пакет экспертизы по выявлению кибератак на АСУ ТП на базе «Альфа платформы» 2
28.02.2024 Positive Technologies: в 2023 г. транспортная отрасль вошла в топ-10 наиболее атакуемых 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
18.12.2023 Positive Technologies и «Реглаб» протестировали совместимость своих продуктов для защиты АСУ ТП 2
07.12.2023 Платформа PT ICS прошла успешные испытания на совместимость с системой «Арбитр» 2
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 2
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1
23.05.2023 Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1
18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox 1
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 2
07.03.2023 В системе управления B&R APROL устранены уязвимости, выявленные Positive Technologies 1
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 2
28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году 2
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость 2
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 2
03.10.2022 Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 2
05.07.2022 PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП 2
21.04.2022 В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости 2
20.04.2022 Positive Technologies представила платформу для защиты промышленности от киберугроз PT ICS 2

Публикаций - 26, упоминаний - 44

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 25
AdAstra - АдАстра 15 4
Siemens AG - Siemens Group 2600 3
Conti - Хакерская группировка 37 2
Space Pirates - Хакерская группировка 8 2
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 978 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 334 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 344 2
R-Vision - Р-Вижн 166 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Honeywell 285 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 1
Schneider Electric 578 1
Emerson 85 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
СПИК СЗМА - Севзапмонтажавтоматика - Специализированная инжиниринговая компания 5 1
Прософт-Системы 15 1
Крок - Croc 1782 1
ИКС 327 1
Softline - Софтлайн 2926 1
Check Point Software Technologies 768 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 423 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Цифра ГК 2456 1
Код Безопасности 641 1
SafeTech - СэйфТек 94 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Транснефть 306 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1083 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1283 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68058 17
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12898 15
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 202 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6341 10
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2312 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30285 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3198 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20257 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11326 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 619 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 676 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 270 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2206 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13567 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1503 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1150 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52080 3
Hacktivism - Хактивизм 210 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2231 2
Оцифровка - Digitization 4643 2
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Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 59 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2834 2
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2530 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 365 15
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 10
Positive Technologies - PT Sandbox 81 8
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 8
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Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 1
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1015 1
B&R APROL - система управления производственными процессами 3 1
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IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
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Apple iOS 7924 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 161 1
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