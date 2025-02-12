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УльтимаТек UltimaTec.

УльтимаТек - UltimaTec.

ООО «УльтимаТек» – экспертный разработчик промышленного ПО, системный интегратор с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Осуществляет дистрибуцию и внедрение ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний.


12.02.2025 Только у трети российских компаний есть план по импортозамещению АСУ ТП. Опыт внедрения российских есть лишь у 5% предприятий 2
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
13.11.2024 «УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и ПО «Диспетчер» 2
19.09.2024 Крупнейшие компании поделятся опытом автоматизации на базе российского ПО. Что будет на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве 1
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» 1
05.06.2024 «УльтимаТек» внедрил платформу для управления производством на Казанском электротехническом заводе 1
23.05.2024 Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики» 1
21.05.2024 «УльтимаТек» создал для машиностроительного дивизиона «Росатома» методологию управления цифровым предприятием 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
20.11.2023 «Ультиматек» расширяет линейку российского серверного оборудования 1
13.11.2023 «Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства 1
18.05.2023 Промышленный интегратор «Ультиматек» начинает внедрять решения корпорации «Галактика» 2
18.04.2023 Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент» 1
20.02.2023 Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек» 2

Публикаций - 19, упоминаний - 23

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Datana - Датана 29 11
Цифра ГК 2435 10
Галактика - Корпорация 1469 3
SAP SE 5280 2
Oracle Corporation 6704 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
СSoft - CS Group - СИЭС Групп 1 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Honeywell 282 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
КЭТЗ - Казанский электротехнический завод 1 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
Инсофт 24 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
УльтимаТек - Экспанта 1 1
Газпром ПАО 1344 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Газпром нефть 620 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Транснефть 301 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Росхим - Русский водород 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1241 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 755 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2153 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 11 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3739 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 757 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12217 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 968 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
СSoft TechnologiCS 7 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 19 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 1
Linux OS 9998 1
Automiq - Альфа платформа 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 200 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 3 1
Растопшин Павел 46 12
Мальков Антон 44 3
Емельченков Сергей 140 2
Крылов Юрий 6 2
Авалишвили Джемали 3 2
Золотарева Екатерина 26 1
Кузина Светлана 3 1
Комов Владимир 16 1
Антонов Александр 77 1
Воротников Александр 3 1
Власова Ирина 1 1
Вецин Виталий 1 1
Захаров Владимир 22 1
Бондаренко Сергей 5 1
Тестин Алексей 6 1
Чуранов Сергей 2 1
Трубочев Алексей 31 1
Проскура Дмитрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 2
Энергетика - Energy - Energetically 5103 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1222 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Список системообразующих предприятий РФ 283 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1886 1
Металлообработка 44 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Ведомости 1016 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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