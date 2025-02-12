УльтимаТек - UltimaTec.

ООО «УльтимаТек» – экспертный разработчик промышленного ПО, системный интегратор с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Осуществляет дистрибуцию и внедрение ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний.