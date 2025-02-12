УльтимаТек UltimaTec.
ООО «УльтимаТек» – экспертный разработчик промышленного ПО, системный интегратор с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Осуществляет дистрибуцию и внедрение ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний.
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Растопшин Павел 46 12
|Мальков Антон 44 3
|Емельченков Сергей 140 2
|Крылов Юрий 6 2
|Авалишвили Джемали 3 2
|Золотарева Екатерина 26 1
|Кузина Светлана 3 1
|Комов Владимир 16 1
|Антонов Александр 77 1
|Воротников Александр 3 1
|Власова Ирина 1 1
|Вецин Виталий 1 1
|Захаров Владимир 22 1
|Бондаренко Сергей 5 1
|Тестин Алексей 6 1
|Чуранов Сергей 2 1
|Трубочев Алексей 31 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Ведомости 1016 1
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