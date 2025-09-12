«УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию

«УльтимаТек» получила лицензию ФСБ на криптографию. Аккредитация регулятора дает право вести разработку, производство и распространять криптографические средства (СЗКИ), а также оказывать услуги в области шифрования информации. Наличие документа позволит группе компаний расширить свое присутствие в новом сегменте рынка информационной безопасности (ИБ) и принимать участие в более крупных и сложных проектах.

Количество киберугроз растет во всех секторах экономики, и в перспективе требования к обеспечению ИБ будут только усиливаться. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев 2025 г. промышленные предприятия столкнулись с 7,5 тыс. кибератак, а их количество на российский финансовый сектор увеличилось более чем в 2 раза по итогам I квартала этого года. Для расширения своих компетенций в области ИБ и комплексного ведения ИТ-проектов «УльтимаТек» подал заявку на получение официального подтверждения от регулятора права на оказание услуг криптографии и шифрования на уровне государственных стандартов.

В начале сентября группа компаний успешно завершила аттестационные процедуры на получение лицензии Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, а также на разработку и производство СЗКИ для работы в высокозащищенных средах заказчиков.

Государственная аккредитация укрепляет статус «УльтимаТека» как технологического партнера и выводит экспертизу команды и портфель услуг на качественно новый уровень.

«Лицензия ФСБ для нас – не просто формальность, а новые возможности. В нашей компании выполнены все требования регулятора по подготовке специалистов по безопасности. Получение документа на работы с криптографическими средствами позволит нам расширить свое присутствие на рынке информационной безопасности. Наличие такой лицензии – зачастую один из критериев для работы с объектами КИИ и участия в тендерах крупных корпоративных клиентов. Кроме того, у нас активно развиваются такие направления, как внедрение промышленных сетей связи (Private LTE), где также могут возникать требования к криптошифрованию», – сказала директор по информационной безопасности ГК «УльтимаТек» Татьяна Белоусова.

Новая лицензия дает «УльтимаТеку» право на широкий спектр работ в области криптографической защиты информации: разработка, производство, поставка шифровальных (криптографических) средств защиты информации; разработка, производство, поставка информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств; разработка и продажа программного обеспечения с использованием сертифицированных криптографических средств защиты информации (СКЗИ), включая электронные цифровые подписи (ЭЦП); поддержка различных видов электронной подписи – простой (ПЭП), квалифицированной (КЭП) и неквалифицированной (НЭП), а также аппаратных программных и гибридных ключей, ключей авторизации и доступов; выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации; техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств; юридически значимый документооборот (ЮЗДО), в том числе сбор и хранение персональных данных, для обеспечения юридической значимости и защиты данных при обмене документами.

В рамках процедуры лицензирования в органах ФСБ России «УльтимаТек» прошел специальную проверку технической оснащенности компании и требуемого уровня квалификации специалистов для соблюдения всех условий получения указанных лицензий.