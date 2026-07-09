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Тендер торги, конкурс тендерная, конкурсная документация конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Корпорация «ГРИНН» снизила стоимость ИТ-закупок до 40% за счет перехода на электронные торги

сти общей площадью более 1 млн кв. метров, сократила расходы на ИТ-закупки до 40% после перехода на электронные торги. В компании работает более 5000 сотрудников. Об этом CNews сообщили предста
05.06.2026 Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу

стемы Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,5 млрд руб. на постройку собственной защищенной сети, призванной объединить более 2 тыс. объектов ведомства по всей России. Это уже второй подобный тендер за несколько месяцев. Главная цель проекта — создание единой защищенной сети передачи данных, которая полностью соответствовала бы требованиям российских нормативных правовых актов в обл
10.04.2026 В Москве сорвана разработка ПАК для природоохранного ведомства. На многомиллионный тендер никто не пришел

окружающей среды города Москвы заказал разработку специального программно-аппаратного комплекса информационной безопасности и управления доступом. На работы было выделено 174 млн руб. Соответствующий тендер был опубликован на сайте электронной торговой площадке «Росэлторг» 19 марта 2026 г. Процедура выбора поставщика прошла 8 апреля, однако, согласно протоколу подведения итогов на конкурс н
25.03.2026 Каждый третий тендер на ПО связан с кибербезопасностью

долю закупок занимает специализированное программное обеспечение (41%), однако почти каждый третий тендер приходится на решения в области информационной безопасности (34%), свидетельствуют дан
20.03.2026 Компания «Металл Профиль» увеличила выручку по тендерам, передав их поиск программному роботу Pix RPA

на ручной перенос. Внедрение робота решило эту проблему. Теперь мы уверены, что ни один релевантный тендер не потеряется, а специалисты отдела занимаются действительно сложными и важными задача
02.02.2026 B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков

B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков. Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок. Обновленная коммерческая

03.12.2025 Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы

ые критически необходимы для суверенной работы отечественных литографов. Так, министерство отменило тендер на освоение в России опытно-промышленного производства слитков фторида кальция монокри
19.11.2025 Бизнес на 142,3% чаще проводит тендеры на обучение сотрудников кибербезопасности

программами интересуются металлургические (в 8,2% случаев) и транспортные предприятия (в 7,1% случаев). Преимущественно торги на обучение кибербезопасности проводят компании в: Москве (28,4% от всех тендеров); Санкт-Петербурге (9,5% от всех тендеров); Ростовской области (4,8% от всех тендеров); Краснодарском крае (3,4% от всех тендеров); Свердловской области (3% от все
22.10.2025 «Рейтинг Рунета»: сегмент тендеров на разработку сайтов и веб-сервисов просел на 4 млрд рублей год к году

упка: 1,13 млрд. Падение сумм стартовых цен в 2024 г. по сравнению с 2023 г. зафиксировано только в тендерах по 44-ФЗ: -915 млн. Наибольший рост произошел в коммерческих тендерах: +1,24

22.08.2025 Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России

Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный центр цифровизации» (АО «Агропромцифра») утверждено в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для Министерства сельского хозяйства России по развитию и эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационн
28.07.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе

но для них мы выпустили последние обновления. Им важно быстро, с минимальными усилиями организовать тендер и получить наиболее привлекательные условия. И делать это каждый день — в режиме конве
02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами

евой актив — федеральный девелопер «Неометрия») Денис Бида. В 2025 г. в компании провели внутренний тендер: оценивали несколько ИТ-решений. Ключевые требования: быстрый запуск, интеграция с тек
25.06.2025 Общение без границ: функция чатов в «Тендерах 2.0»

треть вопросы конкретного участника. Внедрение чатов стало частью масштабного обновления платформы «Тендеры 2.0». Функционал реализован на собственной инфраструктуре B2B-Center и обеспечивает в
30.04.2025 НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ

ития, связи и массовых коммуникаций России и Аналитический центр при Правительстве России завершили конкурсный отбор вузов, которые в 2025–2030 гг. займутся подготовкой специалистов в сфере иск
17.04.2025 Закупки без ограничений: «Тендеры 2.0» меняют подход к подведению итогов

Цифровая поддержка принятия решений по выбору поставщиков стала доступна в «Тендерах 2.0». Теперь организаторы закупочных процедур смогут гибко управлять подведением ито
27.02.2025 Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%

Morizo (часть E-Promo Group) и «Рейтинга Рунета». Об этом CNews сообщили представители Morizo. В ИT-тендерах применяются две из трех составляющих ESG — управленческие и социальные требования, п
10.10.2024 «Точка» поможет предпринимателям найти подходящие тендеры

чка» разработала новый сервис «Точка Закупки», который поможет предпринимателям находить подходящие тендеры. Теперь процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому п
17.09.2024 «Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров

Поставки для госучреждений на сотни миллионов Тендер на 197 млн руб. по поставке 1,8 тыс. АРМ по заказу оператора ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ», о котором CNews уже писал р
25.04.2024 «КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»

Компания «КрасКрипт» в 2023 г. расширила портфель услуг аутсорсингом внутренней информационной безопасности от «СерчИнформ». К концу 2023 г. организация выиграла тендер строительной компании с заключением договора на год. Заказчик получил сервис по подписке с полной защитой от утечек данных, корпоративного мошенничества, нарушений регламента и пр. на ба
24.04.2024 В «Контур.Закупках» появился поиск тендеров стран СНГ

В «Контур.Закупках» появились тендеры из электронных площадок Белоруссии и Казахстана. Теперь пользователи сервиса могут на
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16
28.03.2024 В «Контур.Закупки» внедрили искусственный интеллект: он помогает точнее искать тендеры

е обучение. Теперь пользователи сервиса смогут быстрее и точнее находить государственные и коммерческие закупки. Об этом CNews сообщили представители «Контура». С помощью «Контур.Закупок» можно найти тендеры по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и частных компаний. Сервис агрегирует закупки с более чем 300 источников. Пользователь выбирает отрасль, и сервис показывает подходящие для него тендеры.
20.03.2024 Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России

нной информации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Предприятие получило статус единственного поставщика мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (М
08.09.2023 ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью от TenChat — она подбирает тендеры под деятельность компании

можное снижение от НМЦК, логистические услуги, налоги и другие. «CRM от ВБЦ увеличила доход специалистов по тендерам на 38%. Всем им приходится мониторить много ЭТП, чтобы найти выгодный и подходящий тендер. Это занимает много времени, а как мы знаем, работа с закупками всегда происходит в сжатые сроки. Наш встроенный поиск с нейросетью решает эту проблему за пару кликов, а калькулятор марж
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел

апреля 2023 г., однако уже спустя всего лишь месяц они были признаны несостоявшимися. Самый крупный тендер предполагал закупку «подвижных технических комплексов радиоконтроля» для установки на

24.03.2023 6 советов, как найти «идеального» поставщика ЦОДа с помощью тендера

ионов рублей, а срок реализации проекта может составлять до двух лет. Поэтому, прежде чем запустить тендер, стоит задаться вопросом: «а нужно ли вообще строить?» Возможно большей эффективности

05.07.2022 Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием

онном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNews со
27.05.2022 «Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы

раз обнаруживает такой формат закупки «Газпрома». В ноябре 2021 г. компания «Газпром информ» объявила закупку ПО также назвав это «маркетинговым исследованием». Однако в ноябре «Газпром» опубликовал тендерные документы, включая техзадание. В нем четко прописаны объекты закупки — российские «Ред ОС», система управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis. Предс
03.03.2022 После публикации CNews «Газпром» отменил свою грандиозную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК

отношении некоторых системных блоков. Представители «Газпром комплектации» прокомментировать CNews тендеры не смогли. Что именно требовалось «Газпрому» Вышеупомянутые мастер-каталоги всех тенд
11.02.2022 В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны

го комплекса (ФГИС ЛК). Ее куратор — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — объявило тендер на выполнение работ по созданию ее первой очереди. Информация об этом была размещена н
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России

«Объединенная приборостроительная корпорация», управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В соответствии с докум
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше

зированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Так, Рослесхоз дважды публиковало тендер на модернизацию системы и дважды на электронный аукцион не было подано ни одной заявки
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому»

ать в суде неправомерность решения ФАС, из-за которого министерству пришлось отменить дорогостоящий тендер на поддержку ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государст
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака»

твенной единой облачной платформы ГЕОП («Гособлако») с максимальной ценой услуг в 568,3 млн руб. На тендер, размещенный 14 июля 2021 г. на сайте госзакупок, было подано две заявки. Названия ком
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой»

Несостоявшийся аукцион МВД Как выяснил CNews, готовность поставить в МВД серверы на российских процессорах «Эльбрус» на сотни миллионов рублей выразил всего один претендент. На соответствующий тендер министерства не пришел никто, кроме компании «Норси-транс» — исторически одного из самых известных в России поставщиков решений для работы телекомоператоров с системой оперативно-розыскн
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным вла
10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»

сервисов Единой мобильной платформы столицы (ГИС ЕМП) в 2021 г. По истечении срока подачи заявок на тендер претендентов на бюджетные деньги не оказалось. Рассматриваемый тендер был запущ
13.01.2021 ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона»

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках, выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона». Для удовлетворения спроса на расширение беспроводных сервисов и подготовки к внедрению сервисов 5G «Мегафон» объявил откры
17.11.2020 МТС выиграла тендер на обслуживание Смольного

и МТС пользуются органы государственной власти и крупнейшие предприятия города. Мы рады продолжению сотрудничества с таким знаковым для нас клиентом как администрация Санкт-Петербурга. МТС выигрывает тендер уже второй год подряд, что говорит о том, что компания полностью соответствует повышенным требованиям к качеству и стоимости услуг и уровню клиентского сервиса, которые предъявляются в г
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

нил CNews, «Росатом» готов потратить на российские ОС и их поддержку 820,2 млн руб. Соответствующий тендер с указанной суммой в качестве начальной максимальной цены договора госкорпорация объяв

Публикаций - 5471, упоминаний - 6371

Тендер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 462
Microsoft Corporation 25775 359
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 302
9594 225
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 218
МегаФон 10742 217
Oracle Corporation 7074 210
IBM - International Business Machines Corp 9699 184
SAP SE 5601 177
Intel Corporation 12811 165
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 162
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 161
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 153
Cisco Systems 5372 134
Крок - Croc 1964 124
HP Inc. 5883 113
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 97
Huawei 4676 96
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 96
Yandex - Яндекс 9216 95
Восход ФГБУ НИИ 721 91
Softline - Софтлайн 3743 91
Google LLC 12688 88
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 87
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 87
Apple Inc 13154 80
Samsung Electronics 11064 75
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 75
Dell EMC 5180 69
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 69
АйТи 1519 67
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 66
Siemens AG - Siemens Group 2673 66
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 63
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 62
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 61
HP - Hewlett-Packard 3662 60
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 58
Компьюлинк ГК - Compulink 456 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 272
Почта России ПАО 2370 123
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 117
РЖД - Российские железные дороги 2096 85
Газпром ПАО 1493 81
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 75
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 47
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 44
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 44
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 39
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 36
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 34
Альфа-Банк 1979 34
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 34
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 34
Россети Ленэнерго 1699 33
Роснефть НК - нефтяная компания 562 33
РВК - Российская венчурная компания 571 31
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
Газпром нефть 725 28
Транснефть 335 28
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 25
Северсталь ПАО - Severstal 629 24
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 24
ВТБ - ВТБ24 671 23
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 22
Альфа-Групп 745 20
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 19
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 684
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 395
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 361
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 329
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 326
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 282
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 245
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 202
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 180
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 178
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 172
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 167
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 167
Федеральное казначейство России 1949 156
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 149
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 142
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 139
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 132
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 127
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 125
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 122
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 119
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 117
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 108
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 99
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 98
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 91
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 89
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 88
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 87
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 81
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 74
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 70
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 69
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 67
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 64
Судебная власть - Judicial power 2500 64
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 62
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 56
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 165
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 32
ГосИнформСистемы 160 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 22
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 17
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1490
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1048
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 897
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 864
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 522
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 513
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 499
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 473
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 443
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 419
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 410
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 402
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 382
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 379
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 344
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 336
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 333
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 332
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 326
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 326
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 317
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 289
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 285
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 271
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 246
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 215
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 203
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 195
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 193
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 184
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 181
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 170
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 170
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 170
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 170
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 168
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 162
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 161
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 160
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 159
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1221
Linux OS 11533 233
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 204
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 180
Microsoft Windows 16882 176
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 161
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 117
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 110
Microsoft Windows 2000 8678 95
Google Android 15243 93
Microsoft Office 4170 91
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 86
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 80
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 77
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 74
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 70
Apple iPhone 6 4861 68
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 67
Apple iOS 8583 64
FreePik 1841 62
Новые облачные технологии - МойОфис 958 60
Intel x86 - архитектура процессора 2151 60
Oracle Java - язык программирования 3469 57
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 51
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 50
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 47
Microsoft Dynamics 1197 45
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 43
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 41
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 41
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 41
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 40
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 40
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 38
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 38
Путин Владимир 3454 157
Медведев Дмитрий 1665 81
Мишустин Михаил 787 54
Никифоров Николай 1138 51
Рейман Леонид 1065 49
Шадаев Максут 1210 40
Чернышенко Дмитрий 581 30
Ермолаев Артем 379 26
Евраев Михаил 266 22
Шпак Василий 279 22
Кирьянова Александра 169 21
Греф Герман 485 21
Щеголев Игорь 699 20
Опанасенко Всеволод 139 20
Брюквин Юрий 300 20
Комиссаров Дмитрий 248 18
Козырев Алексей 328 18
Собянин Сергей 538 16
Смирнов Алексей 269 16
Емельянов Антон 63 16
Покровский Иван 136 16
Шалманов Сергей 202 15
Орловский Виктор 408 15
Кулик Вадим 206 15
Калинин Александр 189 15
Симаков Олег 113 15
Громкова Ольга 28 15
Борисов Юрий 122 14
Новодворский Алексей 114 14
Массух Илья 239 13
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Лишенков Владимир 18 13
Гаттаров Руслан 144 13
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Шилов Сергей 99 12
Райгородский Андрей 51 12
Милованцев Дмитрий 110 12
Саркисов Тигран 42 12
Кочетков Владислав 248 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1403
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 597
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 438
Европа 24964 324
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 265
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 262
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Германия - Федеративная Республика 13221 184
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Казахстан - Республика 6048 132
Беларусь - Белоруссия 6289 131
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 118
Франция - Французская Республика 8177 113
Россия - СФО - Новосибирск 4876 113
Япония 13807 102
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