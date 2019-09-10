Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93247
ИКТ 8179
Организации 6198
Ведомства 1314
Ассоциации 665
Технологии 2920
Системы 17584
Персоны 33218
География 1534
Статьи 1212
Пресса 883
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1539
Мероприятия 817

Тендер торги, конкурс тендерная, конкурсная документация конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг



10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента
26.03.2018 ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене
25.12.2017 Сверхскоростной тендер Сбербанка: СХД на 730 млн руб. будут куплены за шесть дней
11.07.2017 Сбербанк свернул скандальную полумиллиардную закупку ВКС
25.01.2016 Опытный жалобщик застопорил 21 тендер «Ростелекома» на 6,2 млрд
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом»
17.06.2014 MasterCard объявила тендер на предоставление услуг межбанковского процессинга в России
16.10.2013 Минкомсвязи заключит контракт с НИИ «Восход», проигравшим тендер
30.08.2013 ТТК выиграл тендер на предоставление услуг телефонии филиалу РГСУ в Уфе
15.05.2013 Сенатор Гаттаров жалуется в ФАС и Минкомсвязь на мега-тендер Минздрава
19.11.2012 «Алиот» выиграл тендер на персонализацию пластиковых карт для Курганской области
28.02.2012 ВТБ24 повторно проведет тендер на закупку EMV-ридеров
11.07.2011 Softline выиграла тендер на внедрение Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний ПИК
24.08.2009 Expertek IBS выиграла тендер на поставку кассовых терминалов для THK-BP
16.07.2008 Армения готовится объявить тендер на определение третьего оператора мобильной связи
08.04.2008 Правительство Армении объявит тендер по привлечению 3-го мобильного оператора
12.11.2007 ОТР выиграла тендер на обслуживание ИТ-инфраструктуры ЕАБР
18.04.2007 UpScale Soft выиграла тендер ФИПС на сумму 40 млн руб.
17.04.2007 Pba Consult выиграла тендер на поддержку и развитие СЭД РУСАЛа
13.04.2007 ФТС России объявила тендер по выбору ИТ-подрядчика
13.04.2007 Northrop Grumman включается в тендер КС-Х
22.01.2007 ОПФР по Саратовской области объявил ИТ-тендер
21.11.2006 Межрегиональная инспекция объявила ИТ-тендер
02.11.2006 "Публичная библиотека" выиграла тендер Минюста РФ
27.10.2006 Санкт-Петербургское отделение фонда соцстрахования проводит ИТ-тендер
18.10.2006 Санкт-Петербургский университет объявил ИТ-тендер
16.10.2006 Судебный департамент Кабардино-Балкарии объявил ИТ-тендер
14.06.2006 "Альфа-Банк" проведет тендер на оказание ИТ-услуг для своих филиалов
12.01.2006 Офис ЕК объявил тендер на поставки ПО и компьютеров
26.08.2005 "Беталинк" выиграл тендер на открытие салонов в крупнейшей торговой сети Курска
11.04.2005 БеСТ объявил тендер на поставку оборудования
08.09.2004 "Т-Платформы" выиграла крупный суперкомпьютерный тендер
22.07.2004 Corbina объявила тендер на внедрение ERP-системы
27.05.2004 Суд в Казахстане приостановил тендер на частоты GSM 1800
12.11.2003 Тендеры на разработку программ переместятся в онлайн
19.06.2003 PCCW выиграл тендер на строительство 13 сетей в Великобритании
06.02.2002 Корейская KT ICOM объявила тендер на поставку оборудования для 3G-сети
26.09.2001 Компания True system выиграла тендер Пенсионного фонда РФ
29.06.2001 Компания "Вымпелком-Регион" объявила тендер на проведение рекламной компании
29.05.2001 "Парус" выиграл тендер на автоматизацию предприятий Тюменской нефтяной компании

Публикаций - 1431, упоминаний - 1557

Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 228
Microsoft Corporation 22497 147
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 140
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 98
IBM - International Business Machines Corp 8941 90
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 74
Крок - Croc 1616 72
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 63
Intel Corporation 11262 50
Huawei 3222 42
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 41
Apple Inc 10683 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 39
Oracle Corporation 6035 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 37
Softline - Софтлайн 1870 36
Yandex - Яндекс 5015 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 30
Cisco Systems 4720 28
Lenovo Group 2077 28
Samsung Electronics 9333 28
SAP SE 4595 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 26
HP - Hewlett-Packard 3567 26
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 26
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 21
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 20
Meta Platforms - Facebook 4267 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 19
Информзащита 641 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 18
Новые облачные технологии (НОТ) 277 18
NVision Group - Энвижн Груп 660 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 18
HP Inc. 5313 17
6072 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 116
Почта России ПАО 1853 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 49
Газпром ПАО 1008 39
Альфа-Банк 1476 17
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 11
Самолёт ГК 216 11
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 9
Роснефть НК 434 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
X5 Group 709 5
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Точка 1820 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
OTP Group - ОТП Банк 157 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 3
LinkedIn 558 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Открытие ФК 2713 3
Совкомбанк ПАО 171 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 508
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 273
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 170
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 144
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 86
Президент Российской Федерации 3770 84
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 76
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 55
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 42
Таможня - Таможенная служба 421 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 40
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 34
Счётная палата РФ 628 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 25
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 22
Верховный суд Российской Федерации 709 20
Администрация Президента РФ 904 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
Федеральное казначейство России 1345 12
Правительство Москвы 1640 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
Web development - Веб-разработка 0 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ЛДПР 98 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 291
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 228
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 202
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 175
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 134
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 116
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 114
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 94
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 90
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 89
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 84
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 82
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 68
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 67
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 65
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 60
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 58
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 56
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 55
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 50
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 47
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 43
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 41
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 38
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 37
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 35
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 31
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 29
Linux OS 7669 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 79
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 71
Microsoft Windows 2000 2856 64
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 63
Google Android 11959 46
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 45
Microsoft Office 3247 34
Microsoft SQL Server 1416 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 29
Новые облачные технологии - МойОфис 381 28
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 23
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 22
Microsoft Windows 10 11713 21
Microsoft Windows 2104 21
Oracle Java - язык программирования 2554 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 19
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 17
Apple iOS 6422 16
Microsoft Windows 7 1780 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 14
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 12
Apple macOS 1457 12
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 9
1С:ERP Управление предприятием 268 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 146 8
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 6
InfoTeCS - ViPNet Client 68 6
1С:Бухгалтерия 647 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 6
ЭОС Дело СЭД 4365 6
Путин Владимир 2542 65
Исанин Антон 9365 16
Мишустин Михаил 376 11
Массух Илья 202 8
Чернышенко Дмитрий 320 7
Текслер Алексей 18 5
Солодовников Денис 93 4
Иванов Алексей 93 4
Медведев Дмитрий 1604 3
Березкин Григорий 31 3
Ананьев Дмитрий 70 3
Шилов Сергей 75 3
Ананьев Алексей 107 3
Рейман Леонид 1009 3
Шувалов Игорь 68 2
Савельев Виталий 48 2
Терещенко Денис 51 2
Бланкет Надежда 5 2
Латыпов Роман 9 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Нечаев Андрей 22 2
Трушкин Константин 52 2
Жаров Александр 171 2
Козырев Алексей 274 2
Назипов Дмитрий 80 2
Кузовкин Алексей 154 2
Махонов Александр 31 2
Собянин Сергей 222 2
Черепенников Антон 58 2
Алябьева Надежда 3 2
Покровский Иван 67 2
Бочаров Олег 27 2
Данилин Дмитрий 14 2
Нащекин Алексей 112 2
Филимонов Сергей 45 2
Никифоров Николай 1161 2
Кот Олег 10 2
Воронков Константин 10 2
Ермолаев Артем 348 2
Кривенко Виталий 22 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 447
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 262
Россия - РФ - Российская федерация 108428 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 111
Беларусь - Белоруссия 3525 58
Казахстан - Республика 4467 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 42
Россия - ПФО - Казань 2085 36
Россия - СФО - Новосибирск 3269 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 35
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 34
Япония 10069 31
Земля - планета Солнечной системы 7427 30
Азия - Азиатский регион 3803 26
Россия - Сибирь 1579 22
Китай - Тайвань 2115 20
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 19
Африка - Африканский регион 2928 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 19
Нидерланды 2197 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 18
Украина 6212 17
Чехия - Чешская Республика 1053 17
Россия - ЦФО - Тульская область 965 16
Германия - Федеративная Республика 8903 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 14
Армения - Республика 1112 14
Европа 12319 14
Америка 2011 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 14
Швеция - Королевство 2072 13
Россия - УФО - Свердловская область 1102 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 11
Австралия - Австралийский Союз 2791 11
Австрия - Австрийская Республика 1020 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 635
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 222
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 201
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 118
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 90
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 69
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 59
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 47
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 44
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 36
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 30
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 25
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 16
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 10
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 10
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 6
Федеральное законодательство 1944 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 69
Коммерсантъ - Издательский дом 888 40
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 18
TAdviser - Центр выбора технологий 243 13
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
Forbes - Форбс 591 6
Ведомости 375 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
ZDnet 584 2
РИА Новости 766 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Cellular News 231 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Total Telecom 260 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
91Mobiles 590 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Ananova 249 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 1
Newsbytes News Network 319 1
Inquirer 462 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
Maeil Business Newspaper 79 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Известия ИД 307 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
Медуза - Meduza 24 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
The Bell - Издание 36 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
Juniper Research 468 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 3
IDC - International Data Corporation 4671 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Медиалогия 48 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
500 Startups 4742 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CNews Инновация года - награда 41 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Gartner - Dataquest 340 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 11
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 11
РАН - Российская академия наук 1397 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
Академия наук СССР - АН СССР 33 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 3 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 5
CNews AWARDS - награда 347 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
Формула Русь - Чемпионат 3 1
РИФ - Российский Интернет Форум 46 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября