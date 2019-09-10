Индексная книга CNews*
Тендер торги, конкурс тендерная, конкурсная документация конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг
Публикаций - 1431, упоминаний - 1557
Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 65
|Исанин Антон 9365 16
|Мишустин Михаил 376 11
|Массух Илья 202 8
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Текслер Алексей 18 5
|Солодовников Денис 93 4
|Иванов Алексей 93 4
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Березкин Григорий 31 3
|Ананьев Дмитрий 70 3
|Шилов Сергей 75 3
|Ананьев Алексей 107 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Шувалов Игорь 68 2
|Савельев Виталий 48 2
|Терещенко Денис 51 2
|Бланкет Надежда 5 2
|Латыпов Роман 9 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Нечаев Андрей 22 2
|Трушкин Константин 52 2
|Жаров Александр 171 2
|Козырев Алексей 274 2
|Назипов Дмитрий 80 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Махонов Александр 31 2
|Собянин Сергей 222 2
|Черепенников Антон 58 2
|Алябьева Надежда 3 2
|Покровский Иван 67 2
|Бочаров Олег 27 2
|Данилин Дмитрий 14 2
|Нащекин Алексей 112 2
|Филимонов Сергей 45 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Кот Олег 10 2
|Воронков Константин 10 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Кривенко Виталий 22 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.