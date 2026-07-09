Корпорация «ГРИНН» снизила стоимость ИТ-закупок до 40% за счет перехода на электронные торги сти общей площадью более 1 млн кв. метров, сократила расходы на ИТ-закупки до 40% после перехода на электронные торги. В компании работает более 5000 сотрудников. Об этом CNews сообщили предста

Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу стемы Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,5 млрд руб. на постройку собственной защищенной сети, призванной объединить более 2 тыс. объектов ведомства по всей России. Это уже второй подобный тендер за несколько месяцев. Главная цель проекта — создание единой защищенной сети передачи данных, которая полностью соответствовала бы требованиям российских нормативных правовых актов в обл

В Москве сорвана разработка ПАК для природоохранного ведомства. На многомиллионный тендер никто не пришел окружающей среды города Москвы заказал разработку специального программно-аппаратного комплекса информационной безопасности и управления доступом. На работы было выделено 174 млн руб. Соответствующий тендер был опубликован на сайте электронной торговой площадке «Росэлторг» 19 марта 2026 г. Процедура выбора поставщика прошла 8 апреля, однако, согласно протоколу подведения итогов на конкурс н

Каждый третий тендер на ПО связан с кибербезопасностью долю закупок занимает специализированное программное обеспечение (41%), однако почти каждый третий тендер приходится на решения в области информационной безопасности (34%), свидетельствуют дан

Компания «Металл Профиль» увеличила выручку по тендерам, передав их поиск программному роботу Pix RPA на ручной перенос. Внедрение робота решило эту проблему. Теперь мы уверены, что ни один релевантный тендер не потеряется, а специалисты отдела занимаются действительно сложными и важными задача

B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков. Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок. Обновленная коммерческая

Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы ые критически необходимы для суверенной работы отечественных литографов. Так, министерство отменило тендер на освоение в России опытно-промышленного производства слитков фторида кальция монокри

Бизнес на 142,3% чаще проводит тендеры на обучение сотрудников кибербезопасности программами интересуются металлургические (в 8,2% случаев) и транспортные предприятия (в 7,1% случаев). Преимущественно торги на обучение кибербезопасности проводят компании в: Москве (28,4% от всех тендеров); Санкт-Петербурге (9,5% от всех тендеров); Ростовской области (4,8% от всех тендеров); Краснодарском крае (3,4% от всех тендеров); Свердловской области (3% от все

«Рейтинг Рунета»: сегмент тендеров на разработку сайтов и веб-сервисов просел на 4 млрд рублей год к году упка: 1,13 млрд. Падение сумм стартовых цен в 2024 г. по сравнению с 2023 г. зафиксировано только в тендерах по 44-ФЗ: -915 млн. Наибольший рост произошел в коммерческих тендерах: +1,24

Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный центр цифровизации» (АО «Агропромцифра») утверждено в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для Министерства сельского хозяйства России по развитию и эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационн

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упростила процесс организации тендеров на платформе но для них мы выпустили последние обновления. Им важно быстро, с минимальными усилиями организовать тендер и получить наиболее привлекательные условия. И делать это каждый день — в режиме конве

ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами евой актив — федеральный девелопер «Неометрия») Денис Бида. В 2025 г. в компании провели внутренний тендер: оценивали несколько ИТ-решений. Ключевые требования: быстрый запуск, интеграция с тек

Общение без границ: функция чатов в «Тендерах 2.0» треть вопросы конкретного участника. Внедрение чатов стало частью масштабного обновления платформы «Тендеры 2.0». Функционал реализован на собственной инфраструктуре B2B-Center и обеспечивает в

НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ ития, связи и массовых коммуникаций России и Аналитический центр при Правительстве России завершили конкурсный отбор вузов, которые в 2025–2030 гг. займутся подготовкой специалистов в сфере иск

Закупки без ограничений: «Тендеры 2.0» меняют подход к подведению итогов Цифровая поддержка принятия решений по выбору поставщиков стала доступна в «Тендерах 2.0». Теперь организаторы закупочных процедур смогут гибко управлять подведением ито

Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47% Morizo (часть E-Promo Group) и «Рейтинга Рунета». Об этом CNews сообщили представители Morizo. В ИT-тендерах применяются две из трех составляющих ESG — управленческие и социальные требования, п

«Точка» поможет предпринимателям найти подходящие тендеры чка» разработала новый сервис «Точка Закупки», который поможет предпринимателям находить подходящие тендеры. Теперь процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому п

«Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров Поставки для госучреждений на сотни миллионов Тендер на 197 млн руб. по поставке 1,8 тыс. АРМ по заказу оператора ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ», о котором CNews уже писал р

«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ» Компания «КрасКрипт» в 2023 г. расширила портфель услуг аутсорсингом внутренней информационной безопасности от «СерчИнформ». К концу 2023 г. организация выиграла тендер строительной компании с заключением договора на год. Заказчик получил сервис по подписке с полной защитой от утечек данных, корпоративного мошенничества, нарушений регламента и пр. на ба

В «Контур.Закупках» появился поиск тендеров стран СНГ В «Контур.Закупках» появились тендеры из электронных площадок Белоруссии и Казахстана. Теперь пользователи сервиса могут на

Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16

В «Контур.Закупки» внедрили искусственный интеллект: он помогает точнее искать тендеры е обучение. Теперь пользователи сервиса смогут быстрее и точнее находить государственные и коммерческие закупки. Об этом CNews сообщили представители «Контура». С помощью «Контур.Закупок» можно найти тендеры по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и частных компаний. Сервис агрегирует закупки с более чем 300 источников. Пользователь выбирает отрасль, и сервис показывает подходящие для него тендеры.

Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России нной информации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Предприятие получило статус единственного поставщика мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (М

ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью от TenChat — она подбирает тендеры под деятельность компании можное снижение от НМЦК, логистические услуги, налоги и другие. «CRM от ВБЦ увеличила доход специалистов по тендерам на 38%. Всем им приходится мониторить много ЭТП, чтобы найти выгодный и подходящий тендер. Это занимает много времени, а как мы знаем, работа с закупками всегда происходит в сжатые сроки. Наш встроенный поиск с нейросетью решает эту проблему за пару кликов, а калькулятор марж

«Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел апреля 2023 г., однако уже спустя всего лишь месяц они были признаны несостоявшимися. Самый крупный тендер предполагал закупку «подвижных технических комплексов радиоконтроля» для установки на

6 советов, как найти «идеального» поставщика ЦОДа с помощью тендера ионов рублей, а срок реализации проекта может составлять до двух лет. Поэтому, прежде чем запустить тендер, стоит задаться вопросом: «а нужно ли вообще строить?» Возможно большей эффективности

Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием онном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNews со

«Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы раз обнаруживает такой формат закупки «Газпрома». В ноябре 2021 г. компания «Газпром информ» объявила закупку ПО также назвав это «маркетинговым исследованием». Однако в ноябре «Газпром» опубликовал тендерные документы, включая техзадание. В нем четко прописаны объекты закупки — российские «Ред ОС», система управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis. Предс

После публикации CNews «Газпром» отменил свою грандиозную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК отношении некоторых системных блоков. Представители «Газпром комплектации» прокомментировать CNews тендеры не смогли. Что именно требовалось «Газпрому» Вышеупомянутые мастер-каталоги всех тенд

В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны го комплекса (ФГИС ЛК). Ее куратор — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — объявило тендер на выполнение работ по созданию ее первой очереди. Информация об этом была размещена н

ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России «Объединенная приборостроительная корпорация», управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В соответствии с докум

Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше зированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Так, Рослесхоз дважды публиковало тендер на модернизацию системы и дважды на электронный аукцион не было подано ни одной заявки

Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» ать в суде неправомерность решения ФАС, из-за которого министерству пришлось отменить дорогостоящий тендер на поддержку ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государст

В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» твенной единой облачной платформы ГЕОП («Гособлако») с максимальной ценой услуг в 568,3 млн руб. На тендер, размещенный 14 июля 2021 г. на сайте госзакупок, было подано две заявки. Названия ком

Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» Несостоявшийся аукцион МВД Как выяснил CNews, готовность поставить в МВД серверы на российских процессорах «Эльбрус» на сотни миллионов рублей выразил всего один претендент. На соответствующий тендер министерства не пришел никто, кроме компании «Норси-транс» — исторически одного из самых известных в России поставщиков решений для работы телекомоператоров с системой оперативно-розыскн

Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным вла

Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» сервисов Единой мобильной платформы столицы (ГИС ЕМП) в 2021 г. По истечении срока подачи заявок на тендер претендентов на бюджетные деньги не оказалось. Рассматриваемый тендер был запущ

ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках, выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона». Для удовлетворения спроса на расширение беспроводных сервисов и подготовки к внедрению сервисов 5G «Мегафон» объявил откры

МТС выиграла тендер на обслуживание Смольного и МТС пользуются органы государственной власти и крупнейшие предприятия города. Мы рады продолжению сотрудничества с таким знаковым для нас клиентом как администрация Санкт-Петербурга. МТС выигрывает тендер уже второй год подряд, что говорит о том, что компания полностью соответствует повышенным требованиям к качеству и стоимости услуг и уровню клиентского сервиса, которые предъявляются в г