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Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках

Бизнес Законодательство Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Президент России подписал указ, в котором содержатся новые правила подготовки нормативных правовых актов об определении единственного поставщика при закупках госорганами (по 44-ФЗ). Теперь в отношении каждой закупки необходимо предоставить подробные сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора, информацию об источниках финансирования закупки и экспертное заключение.

Обосновать придется буквально каждый шаг

Президент России Владимир Путин включил в правила подготовки нормативных правовых актов об определении единственного поставщика при госзакупках обязательное обоснование такого предложения и экспертное заключение по нему. Это следует из его указа, подписанного 14 сентября 2020 г.

Единственный поставщик товаров или услуг – это компания, с которой заключается прямой контракт, в обход тендера или другой процедуры конкурентного отбора. При этом заказчик, хоть и имеет право обращаться к такому поставщику в обход тендера, делать этого не обязан. Предполагается, что единственными поставщиками становятся компании, которые предоставляют продукт нужного качества и в оптимальные сроки.

В соответствии с документом, при определении единственных исполнителей в отношении каждого из них и каждой закупки необходимо указывать предмет госконтракта и описание объекта закупки, включающее в себя функциональные, технические, качественные и при необходимости эксплуатационные характеристики. Также необходимо предоставить экономическое и (или) технологическое обоснование нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Кроме того, необходимо составить финансово-экономического обоснование предложения об определении единственного исполнителя, предоставить наименование заказчика и исполнителя, идентификационный номер налогоплательщика и обоснование выбора такого исполнителя. Также нужно обосновать предполагаемый срок осуществления закупки у единственного исполнителя.

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По указу Владимира Путина единственные поставщики для госорганов будут определяться по-новому

Также нужно предоставить результаты проведенной заказчиком проверки соответствия предполагаемого единственного исполнителя требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ).

Необходимо предоставить информацию об исполнении предполагаемым единственным исполнителем своих обязательств по госконтракту лично или с привлечением субподрядчиков, соисполнителей, а также обосновать необходимость их привлечения. Также нужно указать требование к объему исполнения этим исполнителем обязательств по контракту лично, установленному в виде процента от цены заключаемого с ним госконтракт, в случае привлечения к его исполнению субподрядчиков, соисполнителей. Также должна быть указана информация об источниках финансирования закупки.

Указом утверждается не только порядок приведения нормативных баз в соответствии с новыми правилами, но и срок – три месяца. За этот период Правительство и федеральные исполнительные органы должны привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Как пишет «Интерфакс», предложения по совершенствованию процесса определения единственных поставщиков были подготовлены Минфином в начале 2019 г., в том числе акцент был сделан на обязательном обосновании для принятия такого решения. Тогда же Минфин предлагал отдельным документом уточнить, кто именно имеет право вносить обращение к Президенту с просьбой об издании поручения Правительству об определении единственных поставщиков. В их число предлагалось включить глав субъектов, председателя Правительства и его заместителей, а также гендиректоров госкомпаний.

Напоминаем, что в действующей редакции закона «О контрактной системе…» закупка у единственного поставщика осуществляется только в соответствии с указом или распоряжением Президента, а также постановлением или распоряжением Правительства. Правительство принимает соответствующие акты на основании решений главы государства. Этот порядок подготовки нормативно-правового акта об определении единственного поставщика остался неизменным.

В подготовке заключения должны участвовать три ведомства

Согласно указу Президента, на поступившее предложение Правительство должно подготовить экспертное заключение о его правомерности. Это заключение составляется на основании ряда документов. Во-первых, Минфин должен выдать собственное заключение о соответствии объекта закупки и обоснования цены госконтракта, заключаемого с единственным исполнителем (при наличии такого обоснования), требованиям федерального закона «О контрактной системе…»).

Второе заключение выдаст Минэкономразвития о соответствии предложения об определении единственного исполнителям договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. по результатам оценки эффективности осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства госсобственности России или на приобретение на территории России объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также оценки реализации госпрограмм, федеральных целевых программ, национальных, инвестиционных и иных проектов.

Третье заключение должна предоставить ФАС по результатам оценки перспективы изменения состояния конкуренции на товарном рынке вследствие принятия решения о закупке у единственного исполнителя. Исключение делается только в случае определение единственного поставщика в рамках гособоронзаказа.

«Российская газета» приводит мнение члена совета московского отделения «Опоры России» Павла Зюкова. Он считает, что указ «имеет своей целью пресечь действия недобросовестных заказчиков по необоснованному определению единственных поставщиков в конкурентных сферах, что лишь косвенно может повлиять на повышение прозрачности системы госзакупок». Теперь у заказчика будет более сложный механизм обоснования определения единственного поставщика при госзакупках, а каких-либо предпосылок для облегчения доступа для малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе документ не несет.

Как сформировалось действующее право определять единственного поставщика

«Российская газета» напоминает, что в июле 2016 г. был подписан закон, обеспечивший Правительству право определять для госзакупок единственного поставщика товара, который создается, модернизируется или/и осваивается на территории России. Таким поставщиком может стать инвестор, работающий по специальному инвестиционному контракту, или привлеченное этим инвестором лицо. В этом же законе было прописано создание реестра таких поставщиков в ЕИС по госзакупкам.

Спецконтракт заключается между инвестором, который создает/модернизирует/осваивает какое-либо производство на территории России, и Правительством. Соответственно, инвестор обязуется в течение контрактного срока заниматься этим производством, а Правительство – стимулировать ту сферу промышленности, к которой относится товар. Инвестором можно стать только на определенных условиях. Во-первых, объем инвестиций должен превышать 3 млрд руб., во-вторых, страной происхождения товара должна быть Россия, и производить этот товар на территории страны должно российское юридическое лицо.

Кроме того, по такому контракту поставщик может продавать не более 30% от своей продукции. Для заказчиков ограничений нет – они могут закупать все 100% требуемого товара у единственного поставщика. Для однотипных товаров Правительство может выбрать нескольких поставщиков. Единственный поставщик определяется по результатам конкурса, максимальный срок его контракта составляет 10 лет. Принятый в июле 2016 г. закон разрешил регионам, которые заключают спецконтракт с инвестором-поставщиком, требовать от него создания нового производства на территории региона. За это инвестору положены льготы.

С 1 июля 2017 г. на сайте zakupki.gov.ru заработал реестр единственных поставщиков – компаний, которые могут продавать товары государству в обход тендера. В реестре представлены российские компании, так как речь идет о товарах, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории России.

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