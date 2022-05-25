Индексная книга CNews*
Минэкономразвития РФ МЭРТ Минэк Министерство экономического развития Российской Федерации
Публикаций - 2267, упоминаний - 3166
Минэкономразвития РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 272
|Исанин Антон 9365 241
|Медведев Дмитрий 1604 211
|Никифоров Николай 1161 141
|Греф Герман 345 115
|Шадаев Максут 460 98
|Рейман Леонид 1009 94
|Козырев Алексей 274 79
|Мишустин Михаил 376 62
|Паршин Максим 200 61
|Щеголев Игорь 685 59
|Казарин Станислав 115 56
|Евраев Михаил 228 50
|Чаркин Евгений 203 49
|Фомичев Олег 112 48
|Шаронов Андрей 58 48
|Попов Алексей 329 44
|Церенов Церен 45 42
|Херсонцев Алексей 56 41
|Чернышенко Дмитрий 320 39
|Носков Константин 221 39
|Бойко Елена 174 39
|Шалманов Сергей 199 38
|Ермолаев Артем 348 36
|Лебедев Антон 35 35
|Гуральников Сергей 162 34
|Слышкин Василий 66 33
|Абакумов Евгений 110 33
|Акимов Максим 170 31
|Дворкович Аркадий 196 31
|Лысенко Эдуард 238 31
|Натрусов Артем 142 30
|Дьяченко Валерий 70 30
|Набиуллина Эльвира 78 30
|Сотин Денис 106 29
|Богданов Кирилл 110 29
|Валчев Стоян 48 29
|Семенихин Игорь 40 28
|Кудрин Алексей 94 28
|Массух Илья 202 28
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.