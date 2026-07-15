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Минэкономразвития РФ МЭРТ Минэк Министерство экономического развития Российской Федерации

Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП»

шия — получил льготное финансирование в «МСП Банке» в размере 500 млн руб. по специальной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» для малых технологических компаний. Об этом CNews
15.07.2026 Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Пересмотр правил В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) России предложили разрешить продавцам перенос карточек товаров между марке
18.06.2026 Минэкономразвития России и «Авито» в рамках партнерской программы увеличили пакет поддержки на 40%

ков увеличили объем бонусной поддержки с 21 тыс. бонусов до 30 тыс., а также добавили новые креативные возможности для продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Партнерская программа Минэкономразвития России и технологической платформы «Авито» действует с 2023 г. За это время ее возможностями воспользовались 7 тыс. предпринимателей по всей России. Благодаря предоставляемым

09.06.2026 ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России

Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Новый статус позволит предприятию расширить доступ к государственным мерам поддержки, включая льготное финансирование и грантовые программы для инно
03.02.2026 Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Развитие ГИС остановлено Минэкономразвития фактически прекратило развитие государственной информационной системы «Элек
23.12.2025 «Гравитон» поставила ноутбуки в Минэкономразвития

ли обеспечивают стабильную работу под управлением российских операционных систем. «Мы ценим доверие Министерства экономического развития Российской Федерации и рады, что наши ноутбуки стали час
17.11.2025 Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе

ость бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом,

29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

нологическое лидерство России», — уверен Евгений Нежданов, заместитель директора Центра компетенций «Цифровая экономика», федерального провайдера «Код будущего» (Минцифры), «Искусственный интеллект» (Минэкономразвития). Он напомнил, что государство предоставляет субсидии на внедрение ИИ — их можно получить у федеральных операторов. Также большое внимание уделяется подготовке кадров в сфере

02.09.2025 Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке

технологических компаний (МТК), получивших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Так
04.08.2025 Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

ифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Министерства экономического развития (Минэкономразвития) вместе с Генеральной прокуратурой России рассмотреть вопрос о необходимост
07.07.2025 В России вновь запустят госпортал открытых данных, который не работал больше двух лет

ых журналов и геоданные. Неудачный первый запуск В июле 2021 г. CNews писал о проверке, проведенной Минэкономразвития совместно со Счетной палатой, которая выяснила, что количество раскрываемых
04.04.2025 Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25

орске обычно снимали номер на сутки. Почти во всех горнолыжных курортах из совместного исследования Минэкономразвития России и «Авито Путешествий» в среднем в номере останавливались по два чело
12.03.2025 В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Купить нельзя сэкономить Минэкономразвития России рассматривает идею проведения эксперимента по внедрению в популярные
19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний

Создание биржи Минэкономразвития России вместе с экспертным сообществом планирует запустить биржу для pre-IP
04.12.2024 Минэкономразвития России внедряет в работу планшеты российского производства под ОС Astra Linux

ализации стратегии импортозамещения и выполнения соответствующих постановлений Правительства России Минэкономразвития России встраивает в свою ИТ-инфраструктуру стек безопасных отечественных те
02.08.2024 Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры

водство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата виц
04.07.2024 Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность

сле лидеров по эффективности. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что ведомство впервые оц
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС

ы по искусственному интеллекту как раз таки должны больше заниматься фундаментальными вопросами. И со следующего года мы перезапускаем их работу по этому приоритетному направлению. Максим Колесников, Минэкономразвития: ИИ может стать той таблеткой, которая позволит преодолеть кадровый голод С точки зрения кадров, программа в целом разработана, мы понимаем, что к 2030 году наши вузы должны в
21.05.2024 Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект

ьное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 регионах. Проект курирует Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители VK. В рамках проекта создается
28.02.2024 Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

а. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки. Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов invest.economy.gov.ru. За 2
01.12.2023 Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России

Платформа «Авито услуги» совместно с Министерством экономического развития России на базе центров «Мой бизнес» запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Они получат бонусы при пополнении кошелька и смогут пр
28.11.2023 Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

ать со своими товарами и услугами на площадке VK. Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запус
22.11.2023 Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять

ие обеспечить подготовку нового федерального проекта по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства government.ru. Отвечать за проект будет Минэкономразвития. Правительство сейчас работает над обновлением «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.», утвержденной Указом Президента в 2019 г. В лог
10.11.2023 «Сколково» стал одним из доверенных центров экспертизы Минэкономразвития

стартапы могут получить официальный статус малых технологических компаний (МТК) и попасть в реестр Минэкономразвития. Это позволит воспользоваться мерами поддержки в упрощенном порядке без доп
11.07.2023 Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров

циальных учебных заведений. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. По партнерской программе Минэкономразвития России SuperJob обнуляет стоимость откликов на вакансии стажеров. Работодат
03.04.2023 Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования

госорганами в регионах, муниципальных районах, городских и муниципальных округов, поселений. Также Минэкономразвития России разработало новую функциональность предоставления векторных данных в
22.03.2023 Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

этом CNews сообщили представители VK. Основная цель программы — помочь предпринимателям по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, актуальные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. С их помощью можно пошагово научиться раз
01.03.2023 На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами

Беспилотникам готовят небо над полями Минэкономики рассмотрело и поддержало инициативу ООО «Консорциум БАС» и других компаний устан
27.01.2023 В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет»

Центр организации движения беспилотных транспортных средств» (ООО «ЦОД БТС»), поддержало российское Минэкономразвития. ЭПР будет реализован на территории Иннополиса в рамках закона 258-ФЗ «Об э
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий

средств. По этой программе уже поддержано 55 компаний на сумму 7,61 млрд рублей. Максим Колесников, Минэкономразвития: В сегодняшних реалиях особое внимание со стороны правительства уделяется т
18.11.2022 Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен ЭПР

режимы в таком направлении позволят бизнесу и государству прийти к консенсусу по многим вопросам, связанным с работой с данными», – отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных. В Минэкономразвития поступают инициативы от бизнеса по запуску ЭПР в области обработки данных, в том числе обезличенных данных. Например, в одной из инициатив отдельная организация выполняет функ
20.10.2022 ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Оплата через суд Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Инлайн технолоджис» отсудил у Минэкономики 572,1 млн руб. за недооплаченные выполненные работы и 57,9 млн руб. процентов за пользование заказчиком его средствами. Всего министерство должно выплатить ИТ-компании 630,1 млн ру
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

пасность госведомств и объектов КИИ. Среди докладчиков: Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России; Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ Центр налоговых доходов; Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России; Игорь
31.08.2022 Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены

Новая подсистема ИАС МКГУ Как выяснил CNews, в информационно-аналитической системе Минэкономики мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ, бренд «Ваш контроль») появится новая подсистема. Она будет предназначена для построения дашбордов и визуализации данных. Под д
22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда

Новый Regulation Российское Минэкономразвития приступило к разработке проекта государственной информационной системы «Нор
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект

Иск Минэкономики Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэкономики) на
18.08.2022 Минцифры и Минэкономразвития запускают технологию для дистанционных проверок бизнеса

Минцифры России совместно с Минэкономразвития в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок бизнеса. «Для уменьшения административной нагрузки на бизнес сегодня активно внедряются цифровые инструме
28.07.2022 Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики

ях. Большая работа сейчас проводится по поиску тех решений, которые нужно развивать для обеспечения замещения зарубежных продуктов, используемых в бизнесе в ключевых отраслях. Минцифры договорилось с Минэкономразвития, что приоритетную поддержку получат те проекты, в которых внедряемые решения содержат ИИ. Минэкономразвития и Минцифры проработают ряд других мер, направленных на разви
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT

Регулирование токенов Минэкономики предлагает внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT (неизменяемый токен, non-fungible token, NFT). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на през
27.06.2022 Внедрение цифровых технологий в российском госуправлении обойдется в 4,8 миллиарда

оздание, развитие, внедрение и эксплуатацию новых цифровых технологий в сфере государственного управления, а также на обеспечение контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в пределах функций Минэкономразвития. Соответствующая цель включена в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Единая национальная система разраб

Публикаций - 2874, упоминаний - 3846

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 266
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 176
Microsoft Corporation 25775 174
9594 126
Yandex - Яндекс 9215 124
Ростелеком - Связьинвест 1719 101
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 100
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 98
МегаФон 10742 95
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 86
IBM - International Business Machines Corp 9699 81
Oracle Corporation 7074 73
Восход ФГБУ НИИ 721 62
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 60
SAP SE 5601 60
Intel Corporation 12811 58
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 54
VK - Mail.ru Group 3602 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 51
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 47
АйТи 1519 47
Cisco Systems 5372 45
Rimini Street 77 45
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 45
Google LLC 12688 45
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 44
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 44
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 43
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Такском - Taxcom 256 43
Schneider Electric 614 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Schneider Electric Secure Power 65 41
Центр2М - Center2М 67 41
Ситилабс 44 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 39
Крок - Croc 1964 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 256
РЖД - Российские железные дороги 2096 129
Почта России ПАО 2370 105
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 96
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 86
ГПБ - Газпромбанк 1273 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 78
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 77
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 75
РВК - Российская венчурная компания 571 71
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 69
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 68
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 67
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 64
Ингосстрах СПАО 478 63
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 62
Газпром ПАО 1493 59
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 58
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 52
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 50
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 49
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 48
Газпром нефть 725 47
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 45
Сургутнефтегаз - СНГ 288 44
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
OKS Group 51 41
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 39
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 39
Транснефть 335 37
Альфа-Банк 1979 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
Абсолют Банк 249 31
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 29
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1244
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 768
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 506
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 464
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 425
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 421
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 348
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 260
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 245
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 233
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 222
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 211
Федеральное казначейство России 1949 208
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 200
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 183
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 174
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 172
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 168
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 167
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 160
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 154
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 146
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 141
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 140
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 137
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 130
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 120
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 119
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 116
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 114
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 110
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 110
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 92
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 91
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 90
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 88
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 78
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 73
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 71
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 68
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 68
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 47
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 37
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 34
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 13
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 13
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Единая Россия - Политическая партия 321 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
Московская ассоциация предпринимателей 9 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 6
ГосИнформСистемы 160 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 5
Талант и успех - Общественный фонд 21 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1040
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 664
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 591
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 474
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 359
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 339
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 323
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 312
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 308
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 291
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 271
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 263
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 195
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 192
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 192
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 189
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 189
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 180
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 178
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 177
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 169
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 165
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 151
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 144
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 139
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 138
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 132
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 127
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 123
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 122
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 118
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 110
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 110
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 105
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 99
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 97
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 96
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 93
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 91
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 464
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 227
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 146
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 75
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 68
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 56
Linux OS 11533 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 49
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 49
1С:ERP Управление предприятием 841 45
Microsoft Windows 2000 8678 45
Microsoft Windows 16882 44
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 42
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 41
НКТ - Р7-Офис 543 40
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 39
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 34
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 33
Google Android 15243 30
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 30
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 29
FreePik 1841 28
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 25
Apple iOS 8583 24
Новые облачные технологии - МойОфис 958 24
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 24
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Путин Владимир 3454 338
Медведев Дмитрий 1665 222
Шадаев Максут 1210 186
Никифоров Николай 1138 142
Греф Герман 485 126
Мишустин Михаил 787 108
Козырев Алексей 328 106
Рейман Леонид 1065 101
Паршин Максим 323 97
Чаркин Евгений 317 91
Евраев Михаил 266 76
Чернышенко Дмитрий 580 75
Фомичев Олег 139 74
Шпак Василий 279 72
Натрусов Артем 313 71
Казарин Станислав 175 71
Слышкин Василий 129 70
Херсонцев Алексей 93 70
Белоусов Андрей 149 68
Абакумов Евгений 227 66
Ермолаев Артем 379 63
Клепиков Алексей 121 60
Щеголев Игорь 699 59
Лысенко Эдуард 317 56
Сотин Денис 216 55
Шипов Савва 102 54
Нестеров Алексей 175 52
Лебедев Антон 53 51
Козак Николай 209 50
Шаронов Андрей 60 48
Разумовский Дмитрий 125 47
Дьяченко Валерий 96 46
Белоусов Максим 109 45
Церенов Церен 47 45
Семенихин Игорь 56 44
Попов Алексей 339 44
Аксаков Анатолий 163 43
Онищенко Владислав 98 43
Прохорова Алла 66 42
Сыкулев Андрей 85 42
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2564
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 808
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 309
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 301
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 217
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 208
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 163
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 161
Европа 24963 156
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 89
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 86
Украина 7928 79
Беларусь - Белоруссия 6289 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 69
Россия - УФО - Тюменская область 1365 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 65
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 64
Европа Восточная 3138 62
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 62
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 62
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 60
Казахстан - Республика 6047 59
Индия - Bharat 5869 59
Германия - Федеративная Республика 13221 59
Россия - УФО - Челябинская область 1512 59
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 57
Россия - ПФО - Самарская область 1577 54
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 54
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 54
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 52
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 52
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 50
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 49
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 47
Россия - СФО - Новосибирск 4875 46
Россия - УФО - Свердловская область 1951 45
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2167
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 692
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 573
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 486
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 434
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 411
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 349
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 324
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 323
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 307
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 296
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 294
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 281
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 260
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 250
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 224
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 219
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 216
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 215
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 193
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 178
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 178
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 177
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 176
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 165
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 163
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 138
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 130
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 128
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 121
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 117
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 116
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 114
Энергетика - Energy - Energetically 5855 114
Паспорт - Паспортные данные 2848 114
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 113
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 107
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 104
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 103
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 102
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 278
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 117
Ведомости 1466 60
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 58
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 57
Известия ИД 770 26
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 25
РОИ - Российская общественная инициатива 85 21
Forbes - Форбс 1002 19
TAdviser - Центр выбора технологий 468 15
РИА Новости 1033 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 8
Wikipedia - Википедия 650 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Госрасходы - портал 70 7
Российская газета 290 6
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 5
Будущее России. Национальные проекты 22 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
CNews TV 747 4
Открытые системы ИД 176 4
Intelligent Enterprise 27 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Атлас страхования 14 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
WikiLeaks 120 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Crunchbase 74 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 286
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 127
IDC - International Data Corporation 4975 51
Gartner - Гартнер 3658 38
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 10
Автостат 55 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 8
CNews Инновация года - награда 155 8
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 8
Рустелеком ТК 305 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
IDC Russia - IDC Россия 183 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Forrester Research 834 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Microsoft Research 144 3
CNews Fast рейтинг 55 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Трейд.Су ИА 21 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Fortune Global 500 295 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 97
РАН - Российская академия наук 2122 62
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 50
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 34
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 21
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 18
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 15
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 10
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
ИИИ - Институт исследований интернета 66 9
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 8
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 8
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 130
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 108
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CNews AWARDS - награда 571 99
CNews Баттл 69 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 20
День молодёжи - 27 июня 1087 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 10
CNews FORUM Кейсы 313 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Электронное государство XXI века 32 4
CeBIT 614 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
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Цифровая прокачка региона 29 3
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Московский Венчурный форум 9 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Единый день голосования 143 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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