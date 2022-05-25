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Минэкономразвития РФ МЭРТ Минэк Министерство экономического развития Российской Федерации

Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации


25.05.2022 В России возобновят льготы на результаты интеллектуальной деятельности
12.05.2022 Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход»
19.04.2022 В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны
12.04.2022 На «Госуслугах» можно подать заявку на досудебное обжалование проверок на бизнес
07.04.2022 Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ
28.02.2022 Минэкономразвития и «Почта России» создают новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем
11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд
28.09.2021 Минэкономразвития ускорит цифровую трансформацию регионов
09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда»
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой»
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет
01.07.2021 Рустам Тихонов -

Рустам Тихонов, Минэк: Внедрение искусственного интеллекта должно произойти во всех приоритетных отраслях экономики
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0
17.03.2021 Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами
16.03.2021 Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда
04.03.2021 Минэкономразвития предложило информировать самозанятых граждан о мерах поддержки через портал госуслуг
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах»
14.12.2020 В России готовится система повального контроля цен на основные продукты
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020
20.10.2020 Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта
21.09.2020 Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов
07.09.2020 «Красивые» номера для автомобилей будут продаваться с аукциона на «Госуслугах»
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС
23.04.2020 Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития
24.03.2020 МЭР и ЦРПТ подключают «Мой Бизнес» к работе с СМБ по маркировке
29.11.2019 Минэк нацелился сократить обновление законодательства для инноваций с 3-4 лет до 4 месяцев
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Публикаций - 2267, упоминаний - 3166

Минэкономразвития РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 231
Microsoft Corporation 22497 146
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 121
Ростелеком - Связьинвест 1698 96
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 85
Yandex - Яндекс 5015 84
6072 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 75
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 73
IBM - International Business Machines Corp 8941 73
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 71
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 67
Oracle Corporation 6035 63
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 54
SAP SE 4595 53
Восход ФГБУ НИИ 529 53
Intel Corporation 11262 51
VK - Mail.ru Group 3057 50
Программный продукт ГК 3960 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 43
Прогноз 957 43
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 42
Cisco Systems 4720 41
Google LLC 10352 41
АйТи 1179 40
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 39
Сбер - Dialog - Диалог 864 38
АФК Система ПАО 1638 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 37
Крок - Croc 1616 37
Сбер - Цифровая Платформа 526 36
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 36
HP Inc. 5313 35
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 33
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 30
HP - Hewlett-Packard 3567 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 30
Docsvision - ДоксВижн 948 28
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 27
Cinimex - Синимекс 170 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 175
Почта России ПАО 1853 88
РЖД - Российские железные дороги 1458 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 74
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 73
РВК - Российская венчурная компания 530 68
ГПБ - Газпромбанк 842 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 54
Газпром ПАО 1008 53
Аэрофлот - Aeroflot 648 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 42
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 39
Газпром нефть 439 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 38
ПГК - Первая грузовая компания 117 37
X5 Group 709 35
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 34
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 30
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 30
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 29
Ингосстрах СПАО 301 28
Альфа-Банк 1476 28
Роснефть НК 434 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 27
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 26
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 25
OKS Group 35 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 24
Россети Ленэнерго 786 24
Segezha Group - Сегежа Групп 96 24
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 23
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 23
Точка 1820 22
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 21
Транснефть 232 21
AliExpress 327 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1141
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1006
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 763
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 360
Президент Российской Федерации 3770 325
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 323
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 233
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 204
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 187
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 183
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 182
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 179
Федеральное казначейство России 1345 154
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 147
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 137
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 134
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 132
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 117
Счётная палата РФ 628 114
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 102
Правительство Москвы 1640 102
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 97
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 92
Администрация Президента РФ 904 92
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 91
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 90
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 88
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 87
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 87
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 81
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 80
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 80
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 77
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 75
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 69
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 68
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 59
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 57
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 51
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 49
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 56
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 51
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 40
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 27
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 26
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 17
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 16
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 14
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 13
АФТ - Ассоциация Финтех 251 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 11
Гильдия Управляющих Документацией 72 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 10
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 10
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 9
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 8
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 7
АРБ - Ассоциация российских банков 176 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
Единая Россия - Политическая партия 246 5
Талант и успех - Общественный фонд 13 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 4
ЛДПР 98 4
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 4
Интернет-видео - ассоциация 15 3
Web development - Веб-разработка 0 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 834
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 565
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 191
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 189
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 181
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 153
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 131
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 122
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 113
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 69
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 68
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 60
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 361
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 154
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 137
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 128
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 114
ЭОС Дело СЭД 4365 83
LG 75SM99 2832 69
Microsoft Windows 2000 2856 49
Linux OS 7669 47
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 41
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 36
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 35
Microsoft Windows 10 11713 32
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 31
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 29
1С:ERP Управление предприятием 268 27
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 27
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
Google Android 11959 25
Apple iPhone 6 2649 24
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 24
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 21
Apple iOS 6422 20
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 19
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 18
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 16
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 15
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 54 15
НКТ - Р7-Офис 128 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 14
Age of Kings 498 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 14
OpenText Documentum 350 13
ЭОС АИС МФЦ Дело 57 13
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 13
Путин Владимир 2542 272
Исанин Антон 9365 241
Медведев Дмитрий 1604 211
Никифоров Николай 1161 141
Греф Герман 345 115
Шадаев Максут 460 98
Рейман Леонид 1009 94
Козырев Алексей 274 79
Мишустин Михаил 376 62
Паршин Максим 200 61
Щеголев Игорь 685 59
Казарин Станислав 115 56
Евраев Михаил 228 50
Чаркин Евгений 203 49
Фомичев Олег 112 48
Шаронов Андрей 58 48
Попов Алексей 329 44
Церенов Церен 45 42
Херсонцев Алексей 56 41
Чернышенко Дмитрий 320 39
Носков Константин 221 39
Бойко Елена 174 39
Шалманов Сергей 199 38
Ермолаев Артем 348 36
Лебедев Антон 35 35
Гуральников Сергей 162 34
Слышкин Василий 66 33
Абакумов Евгений 110 33
Акимов Максим 170 31
Дворкович Аркадий 196 31
Лысенко Эдуард 238 31
Натрусов Артем 142 30
Дьяченко Валерий 70 30
Набиуллина Эльвира 78 30
Сотин Денис 106 29
Богданов Кирилл 110 29
Валчев Стоян 48 29
Семенихин Игорь 40 28
Кудрин Алексей 94 28
Массух Илья 202 28
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1985
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 610
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 241
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 216
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 142
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 141
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 137
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 123
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 110
Европа 12319 96
Беларусь - Белоруссия 3525 63
Украина 6212 61
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 60
Россия - УФО - Тюменская область 838 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 54
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 54
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 51
Россия - ЦФО - Калужская область 767 50
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 50
Россия - УФО - Челябинская область 932 50
Германия - Федеративная Республика 8903 49
Земля - планета Солнечной системы 7427 48
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 44
Казахстан - Республика 4467 43
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 43
Россия - ЦФО - Тульская область 965 42
Индия - Республика 4263 42
Европа Восточная 2927 42
Россия - ПФО - Казань 2085 42
Россия - СФО - Новосибирск 3269 41
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 41
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 41
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 40
Россия - ПФО - Самарская область 939 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 38
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 37
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1050
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 520
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 360
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 344
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 323
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 272
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 262
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 234
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 226
Федеральное законодательство 1944 210
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 204
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 170
Информационное общество - Государственная программа 1238 163
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 154
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 142
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 137
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 136
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 135
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 129
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 127
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 115
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 103
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 101
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 100
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 97
Экспорт - Экспортные операции 1024 93
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 86
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 81
Паспорт - Паспортные данные 1175 78
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 77
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 76
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 75
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 69
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 66
Юриспруденция - Законодательство 579 64
Физическое лицо - Физлицо 1548 61
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 60
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 247
Коммерсантъ - Издательский дом 888 69
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 47
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 42
Ведомости 375 23
Прайм - Агентство экономической информации 694 22
РОИ - Российская общественная инициатива 73 17
Известия ИД 307 15
91Mobiles 590 14
РИА Новости 766 13
CNews RND - R&D.CNews 2112 10
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 8
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Российская газета 228 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 6
Forbes - Форбс 591 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 6
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 4
Открытые системы ИД 160 4
CNews TV 524 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
Будущее России. Национальные проекты 13 4
Intelligent Enterprise 27 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
ComputerWorld 139 2
CNews Северо-Запад 24 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
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Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
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Автостат 12 6
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IDC Russia - IDC Россия 161 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 5
Juniper Research 468 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 4
Forrester Research 810 4
BCG - Boston Consulting Group 85 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 3
CNews Рынок ИТ-услуг 34 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
S&P - Standard and Poor’s 470 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
Gartner - Dataquest 340 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 2
CNews ИТ-инфраструктура 39 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
MForum Analytics 18 2
Fortune Global 500 280 2
Microsoft Research 128 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
CNews Fast рейтинг 37 2
TAdviser Report 6 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 2
ITSM Tool Universe 1 1
Forrester Wave 31 1
CB Insights 9 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Mobile Research Group 65 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 224
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 59
РАН - Российская академия наук 1397 44
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 33
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 30
ИРИ - Институт развития интернета 96 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 16
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 13
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 7
АИС - Академия информационных систем 56 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 6
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ПГУ - Пензенский государственный университет 38 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 3
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 3
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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