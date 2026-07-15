Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации

Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП» шия — получил льготное финансирование в «МСП Банке» в размере 500 млн руб. по специальной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» для малых технологических компаний. Об этом CNews

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами Пересмотр правил В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) России предложили разрешить продавцам перенос карточек товаров между марке

Минэкономразвития России и «Авито» в рамках партнерской программы увеличили пакет поддержки на 40% ков увеличили объем бонусной поддержки с 21 тыс. бонусов до 30 тыс., а также добавили новые креативные возможности для продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Партнерская программа Минэкономразвития России и технологической платформы «Авито» действует с 2023 г. За это время ее возможностями воспользовались 7 тыс. предпринимателей по всей России. Благодаря предоставляемым

ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Новый статус позволит предприятию расширить доступ к государственным мерам поддержки, включая льготное финансирование и грантовые программы для инно

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда Развитие ГИС остановлено Минэкономразвития фактически прекратило развитие государственной информационной системы «Элек

«Гравитон» поставила ноутбуки в Минэкономразвития ли обеспечивают стабильную работу под управлением российских операционных систем. «Мы ценим доверие Министерства экономического развития Российской Федерации и рады, что наши ноутбуки стали час

Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе ость бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом,

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект нологическое лидерство России», — уверен Евгений Нежданов, заместитель директора Центра компетенций «Цифровая экономика», федерального провайдера «Код будущего» (Минцифры), «Искусственный интеллект» (Минэкономразвития). Он напомнил, что государство предоставляет субсидии на внедрение ИИ — их можно получить у федеральных операторов. Также большое внимание уделяется подготовке кадров в сфере

Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке технологических компаний (МТК), получивших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Так

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом ифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Министерства экономического развития (Минэкономразвития) вместе с Генеральной прокуратурой России рассмотреть вопрос о необходимост

В России вновь запустят госпортал открытых данных, который не работал больше двух лет ых журналов и геоданные. Неудачный первый запуск В июле 2021 г. CNews писал о проверке, проведенной Минэкономразвития совместно со Счетной палатой, которая выяснила, что количество раскрываемых

Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25 орске обычно снимали номер на сутки. Почти во всех горнолыжных курортах из совместного исследования Минэкономразвития России и «Авито Путешествий» в среднем в номере останавливались по два чело

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится Купить нельзя сэкономить Минэкономразвития России рассматривает идею проведения эксперимента по внедрению в популярные

В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний Создание биржи Минэкономразвития России вместе с экспертным сообществом планирует запустить биржу для pre-IP

Минэкономразвития России внедряет в работу планшеты российского производства под ОС Astra Linux ализации стратегии импортозамещения и выполнения соответствующих постановлений Правительства России Минэкономразвития России встраивает в свою ИТ-инфраструктуру стек безопасных отечественных те

Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры водство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата виц

Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность сле лидеров по эффективности. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что ведомство впервые оц

Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС ы по искусственному интеллекту как раз таки должны больше заниматься фундаментальными вопросами. И со следующего года мы перезапускаем их работу по этому приоритетному направлению. Максим Колесников, Минэкономразвития: ИИ может стать той таблеткой, которая позволит преодолеть кадровый голод С точки зрения кадров, программа в целом разработана, мы понимаем, что к 2030 году наши вузы должны в

Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект ьное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 регионах. Проект курирует Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители VK. В рамках проекта создается

Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России а. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки. Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов invest.economy.gov.ru. За 2

Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России Платформа «Авито услуги» совместно с Министерством экономического развития России на базе центров «Мой бизнес» запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Они получат бонусы при пополнении кошелька и смогут пр

Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым ать со своими товарами и услугами на площадке VK. Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запус

Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять ие обеспечить подготовку нового федерального проекта по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства government.ru. Отвечать за проект будет Минэкономразвития. Правительство сейчас работает над обновлением «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.», утвержденной Указом Президента в 2019 г. В лог

«Сколково» стал одним из доверенных центров экспертизы Минэкономразвития стартапы могут получить официальный статус малых технологических компаний (МТК) и попасть в реестр Минэкономразвития. Это позволит воспользоваться мерами поддержки в упрощенном порядке без доп

Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров циальных учебных заведений. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. По партнерской программе Минэкономразвития России SuperJob обнуляет стоимость откликов на вакансии стажеров. Работодат

Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования госорганами в регионах, муниципальных районах, городских и муниципальных округов, поселений. Также Минэкономразвития России разработало новую функциональность предоставления векторных данных в

Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса этом CNews сообщили представители VK. Основная цель программы — помочь предпринимателям по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, актуальные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. С их помощью можно пошагово научиться раз

На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами Беспилотникам готовят небо над полями Минэкономики рассмотрело и поддержало инициативу ООО «Консорциум БАС» и других компаний устан

В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет» Центр организации движения беспилотных транспортных средств» (ООО «ЦОД БТС»), поддержало российское Минэкономразвития. ЭПР будет реализован на территории Иннополиса в рамках закона 258-ФЗ «Об э

Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий средств. По этой программе уже поддержано 55 компаний на сумму 7,61 млрд рублей. Максим Колесников, Минэкономразвития: В сегодняшних реалиях особое внимание со стороны правительства уделяется т

Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен ЭПР режимы в таком направлении позволят бизнесу и государству прийти к консенсусу по многим вопросам, связанным с работой с данными», – отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных. В Минэкономразвития поступают инициативы от бизнеса по запуску ЭПР в области обработки данных, в том числе обезличенных данных. Например, в одной из инициатив отдельная организация выполняет функ

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса Оплата через суд Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Инлайн технолоджис» отсудил у Минэкономики 572,1 млн руб. за недооплаченные выполненные работы и 57,9 млн руб. процентов за пользование заказчиком его средствами. Всего министерство должно выплатить ИТ-компании 630,1 млн ру

Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября пасность госведомств и объектов КИИ. Среди докладчиков: Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России; Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ Центр налоговых доходов; Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России; Игорь

Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены Новая подсистема ИАС МКГУ Как выяснил CNews, в информационно-аналитической системе Минэкономики мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ, бренд «Ваш контроль») появится новая подсистема. Она будет предназначена для построения дашбордов и визуализации данных. Под д

В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда Новый Regulation Российское Минэкономразвития приступило к разработке проекта государственной информационной системы «Нор

Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект Иск Минэкономики Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэкономики) на

Минцифры и Минэкономразвития запускают технологию для дистанционных проверок бизнеса Минцифры России совместно с Минэкономразвития в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок бизнеса. «Для уменьшения административной нагрузки на бизнес сегодня активно внедряются цифровые инструме

Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики ях. Большая работа сейчас проводится по поиску тех решений, которые нужно развивать для обеспечения замещения зарубежных продуктов, используемых в бизнесе в ключевых отраслях. Минцифры договорилось с Минэкономразвития, что приоритетную поддержку получат те проекты, в которых внедряемые решения содержат ИИ. Минэкономразвития и Минцифры проработают ряд других мер, направленных на разви

Власти предлагают легализовать в России NFT Регулирование токенов Минэкономики предлагает внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT (неизменяемый токен, non-fungible token, NFT). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на през