Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Открытые инновации Международный форум инновационного развития
СОБЫТИЯ
Публикаций - 78, упоминаний - 97
Открытые инновации и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Вексельберг Виктор 155 5
|Осеевский Михаил 350 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Паршин Константин 64 4
|Абызов Михаил 69 3
|Дроздов Игорь 45 3
|Чистова Ирина 3 2
|Aho Esko - Ахо Эско 9 2
|Katainen Jyrki - Катайнен Юрки 4 2
|Касперская Наталья 319 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Собянин Сергей 538 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Галицкий Александр 123 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Повалко Александр 36 2
|Кулик Вадим 206 2
|Богачев Игорь 183 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Каем Кирилл 41 2
|Гурко Александр 139 2
|Васильев Владимир 40 2
|Гусев Вадим 3 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
|Greene Diane - Грин Диана 20 1
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
|Хайруллов Эмиль 5 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Чучкевич Михаил 6 1
|Трошин Алексей 16 1
|Платонов Владимир 1 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Биккулова Гульнара 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.