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Открытые инновации
Международный форум инновационного развития


26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
06.11.2020 Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 2
21.10.2020 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности 2
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 2
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
31.10.2019 Huawei представила усовершенствованную ИКТ-платформу 1
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 1
22.10.2019 Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково» 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 1
26.11.2018 «Сколково» и Schneider Electric сертифицируют интеллектуальные электросети 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
17.10.2018 «Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети 1
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей 1
16.10.2018 Куратор российских ИТ назвал две главные цели цифровизации экономики 1
15.10.2018 Для цифровой экономики России придется готовить в 10 раз больше айтишников, чем сейчас 1
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов 2
18.10.2017 IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures 1
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 1
17.10.2017 «Ростелеком», «Сколково» и Nokia создадут пилотную зону сети 5G 1
17.10.2017 Ростех создает в Сколково партнерский центр 1
17.10.2017 В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов 1
17.10.2017 «1С» заключила партнерское соглашение для развития своих стартапов в «Сколково» 1
17.10.2017 Медведев затеял строительство второго «Сколково» за 41 миллиард 1
27.10.2016 «Промобот» представил новую версию Promobot V.3 1
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
13.11.2014 Большие данные открывают новые каналы розничных продаж 1
15.10.2014 НП «ГЛОНАСС» представило премьер-министрам России и Китая план сотрудничества двух стран в навигационной сфере 3
14.10.2014 НП «ГЛОНАСС» и ФРИИ будут сотрудничать в сфере разработки услуг с использованием технологий ГЛОНАСС 1
14.10.2014 «Ростелеком» продемонстрировал сервис регистрации бизнеса «под ключ» 1
16.12.2013 На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 5
31.10.2013 R&D центр Microsoft в России вырос до 200 человек и стал отдельной компанией 1
06.11.2012 Конференция LP Unlimited показала актуальность привлечения в венчурную сферу частного капитала 1
01.11.2012 Huawei и РТИ начнут сотрудничество в рамках госпрограмм развития города Москвы 1
01.11.2012 В России решили создать светодиодную индустрию 1
01.11.2012 Панельная дискуссия бизнес-ангелов завершилась потенциальной сделкой 1

Публикаций - 44, упоминаний - 56

Открытые инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
SAP SE 3220 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Microsoft Corporation 11168 2
Крок 1221 2
Цифра ГК 116 1
НейрОК 1 1
Agfa Gevaert 10 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Theta Data Solutions 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Accenture - Аксенчер 533 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Cisco Systems 2056 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Samsung Electronics 5730 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Schneider Electric 409 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Orange Fab - Лаборатория инноваций 2 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Orange S.A. 451 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Россети ПАО 168 1
Газпром нефть 382 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Правительство РФ 2208 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 5 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 1 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ADMS - Advanced Distribution Management System - Cистема диспетчерского управления и сбора данных 4 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
МИК - Московский акселератор 28 1
Дворкович Аркадий 169 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Кулик Вадим 113 2
Осеевский Михаил 221 2
Фурсин Алексей 100 2
Василенко Александр 64 1
Калинин Дмитрий 8 1
Дубнов Олег 3 1
Дермер Павел 1 1
Дорожкин Павел 1 1
Никонов Вячеслав 2 1
Аленников Денис 1 1
Соколов Алексей 121 1
Южаков Алексей 23 1
Васильев Антон 2 1
Калугин Сергей 162 1
Галицкий Александр 82 1
Семенов Александр 69 1
Артяков Владимир 3 1
Теплов Олег 17 1
Паршин Константин 44 1
Путин Владимир 1828 1
Глазков Борис 40 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 202 1
Греф Герман 205 1
Никифоров Николай 1126 1
Богачев Игорь 172 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Бусаргин Андрей 23 1
Сачков Илья 105 1
Вексельберг Виктор 97 1
Волков Дмитрий 39 1
Наквасин Сергей 13 1
Сердюков Анатолий 54 1
Федотов Михаил 13 1
Иноземцева Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Европа 3788 3
Восточная Европа 1691 3
Индия - Республика 2181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Япония 2811 2
Ближний Восток 1479 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Смоленск 240 1
Африка 1499 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
100+ Forum Russia 2 1
ВТБ More.Tech - онлайн-хакатон 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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