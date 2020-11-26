Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытые инновации
Международный форум инновационного развития
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 56
Открытые инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Кулик Вадим 113 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Василенко Александр 64 1
|Калинин Дмитрий 8 1
|Дубнов Олег 3 1
|Дермер Павел 1 1
|Дорожкин Павел 1 1
|Никонов Вячеслав 2 1
|Аленников Денис 1 1
|Соколов Алексей 121 1
|Южаков Алексей 23 1
|Васильев Антон 2 1
|Калугин Сергей 162 1
|Галицкий Александр 82 1
|Семенов Александр 69 1
|Артяков Владимир 3 1
|Теплов Олег 17 1
|Паршин Константин 44 1
|Путин Владимир 1828 1
|Глазков Борис 40 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 202 1
|Греф Герман 205 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Богачев Игорь 172 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Сачков Илья 105 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Федотов Михаил 13 1
|Иноземцева Екатерина 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769718, в очереди разбора - 673402.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769718, в очереди разбора - 673402.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru