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Индексная книга (каталог) CNews*
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Открытые инновации Международный форум инновационного развития

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП 1
11.04.2024 Доля регионов с ИИ-решениями Сбербанка достигла 56% 1
18.08.2022 Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? 1
14.01.2021 Red Hat покупает Stackrox 1
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
23.11.2020 Accenture открыла в России практику «Инновационный консалтинг и дизайн» 1
06.11.2020 Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
21.10.2020 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 2
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
31.10.2019 Huawei представила усовершенствованную ИКТ-платформу 1
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 3
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 1
22.10.2019 Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково» 2
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 2
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 1
26.11.2018 «Сколково» и Schneider Electric сертифицируют интеллектуальные электросети 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
17.10.2018 «Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети 1
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей 1
16.10.2018 Куратор российских ИТ назвал две главные цели цифровизации экономики 1
16.10.2018 РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий 2
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности 1
15.10.2018 Для цифровой экономики России придется готовить в 10 раз больше айтишников, чем сейчас 1
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов 1
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1
27.02.2018 Nokia открыла лабораторию интернета вещей в «Сколково» 2
20.10.2017 «Сбертех» начал переезд в «Сколково» 2
18.10.2017 IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures 1
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 1
18.10.2017 Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона 1
17.10.2017 «Ростелеком» и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать IT-технологии 2
17.10.2017 «Ростелеком», «Сколково» и Nokia создадут пилотную зону сети 5G 1
17.10.2017 Ростех создает в Сколково партнерский центр 1
17.10.2017 В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов 1
17.10.2017 Новосибирская область подписала соглашение по программе устранения цифрового неравенства 2

Публикаций - 78, упоминаний - 97

Открытые инновации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 8
Microsoft Corporation 25775 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 6
Huawei 4677 5
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Apple Inc 13156 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 3
Google LLC 12690 3
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
МегаФон 10742 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Accenture plc 719 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
ESET - ESET Software 1161 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Red Hat 1378 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Philips 2099 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
РВК - Российская венчурная компания 571 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Композит 99 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Чип и Дип 12 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Tesco 84 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Наукоград - технопарк 156 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
iTech Capital 17 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Информхиммаш ФНТЦ ФГУП - Федеральный Научно-технический центр 1 1
Ренова Благотворительный фонд - Фонд Виктор Вексельберг 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
UFG Asset Management 11 1
СТАРТ девелопмент 1 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
Главстарт 5 1
Startup Sauna 3 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 3
Linux OS 11533 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Microsoft Windows 16882 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
Apple iPhone 6 4861 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 27 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 10 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
AMD Radeon Chill 5 1
AMD Radeon WattMan 2 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
Asus Auto-Extreme - автоматизированная технология производства 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
ASUS FanConnect 4 1
МИК - Московский акселератор 36 1
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Trellix - McAfee Enterprise Firewall - McAfee Next Generation Firewall 9 1
AMD Radeon 295 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 6 1
ВТБ API Платформа 12 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
Ericsson DCP - Ericsson Device Connection Platform 5 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 1
YAML - Ain't Markup Language 42 1
Asus MaxContact 4 1
Медведев Дмитрий 1665 8
Вексельберг Виктор 155 5
Осеевский Михаил 350 4
Чубайс Анатолий 222 4
Дворкович Аркадий 216 4
Паршин Константин 64 4
Абызов Михаил 69 3
Дроздов Игорь 45 3
Чистова Ирина 3 2
Aho Esko - Ахо Эско 9 2
Katainen Jyrki - Катайнен Юрки 4 2
Касперская Наталья 319 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Сергунина Наталья 375 2
Нуралиев Борис 298 2
Собянин Сергей 538 2
Никифоров Николай 1138 2
Галицкий Александр 123 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Евдокимов Андрей 95 2
Повалко Александр 36 2
Кулик Вадим 206 2
Богачев Игорь 183 2
Ходаков Сергей 42 2
Каем Кирилл 41 2
Гурко Александр 139 2
Васильев Владимир 40 2
Гусев Вадим 3 2
Агамирзян Игорь 74 2
Фурсин Алексей 158 2
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Хайруллов Эмиль 5 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Чучкевич Михаил 6 1
Трошин Алексей 16 1
Платонов Владимир 1 1
Сивидов Алексей 40 1
Биккулова Гульнара 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Европа 24964 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Индия - Bharat 5870 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Европа Восточная 3138 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Израиль 2856 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
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