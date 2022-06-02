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НП ПСС Развитие российских светодиодных технологий Технологическая платформа

СОБЫТИЯ

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02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование 1
01.11.2012 В России решили создать светодиодную индустрию 4

Публикаций - 6, упоминаний - 9

НП ПСС и организации, системы, технологии, персоны:

NexTouch - НэксТач - Некс-Т 42 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 974 2
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 43 1
Merlion Бюрократ 46 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 226 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Philips 2099 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 616 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 62 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 2
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LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1185 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22785 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13535 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 713 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2378 3
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Долин Евгений 10 1
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Рубио Денис 2 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
РАН - Российская академия наук 2113 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 306 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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