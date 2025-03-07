Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187327
ИКТ 14504
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26505
Персоны 80930
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Ланит Treolan Треолан Ланит Дистрибуция Ланит Трейдинг Ландис

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис

Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 863 600 368 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 863 600 368 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 863 600 368 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


07.03.2025 Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение

ИТ-дистрибьютор Treolan начинает поставки всего спектра решений и продуктов российской торговой марки Osnovo.
06.02.2025 Treolan и Osnovo подписали партнёрское соглашение

водственные мощности компании расположены в Китае (Шэньчжэнь) и России (Москва, технопарк НПО «Сапфир»). Новый 2025 г. Osnovo начинает со следующего этапа своего развития – сотрудничества с компанией Treolan. Этот этап должен ознаменоваться интересными проектами и продуктивной двусторонней работой по достижению новых целей. Для Osnovo, таким образом, открывается рынок классического сетевого
15.10.2024 Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис»

ИТ-дистрибьютор Treolan и участник рынка виртуализации России «Базис» подписали соглашение о начале поставок

20.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра проду
17.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра проду
09.08.2024 Treolan начинает поставки CommuniGate Pro

структур и корпораций. Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Для партнеров Treolan доступны под заказ все редакции и типы лицензий CommuniGate Pro. Екатерина Семенова, руководитель группы программных решений, Treolan: «При формировании нашего продуктового портф
29.07.2024 Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech

Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр рос
30.05.2024 Treolan расширяет ассортимент Dahua

Компания Treolan объявила о расширении контракта с Dahua. Теперь для партнеров дистрибьютора стали доступны твердотельные накопители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-фле
29.05.2024 Treolan начинает реализацию ПО SmartPlayer

Компания Treolan заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программного обеспечения SmartPlayer. Основанная в 2016 г., компания предлагает единую платформу для реализации мультим
25.04.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами

06.03.2024 Treolan начинает поставки программного комплекса «Звезда»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение на поставку программного комплекса «Звезда» с научно-производственным центром «Макс». Программный комплекс (ПК) «Звезда»

14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок расходных материалов для печати Cactus. Продукция уже доступна для заказа со склада дистрибьютора. Cactus представлен на рынке Росси
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша»

Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Ка
30.01.2024 Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт р
27.12.2023 Treolan стала официальным дистрибьютором QNAP

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский контракт на поставку полного спектра решений QNAP, включающего в себя системы хранения данных и сетевое оборудование различного уров
05.09.2023 Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil

В рамках контракта Treolan (входит в группу «Ланит») будет поставлять на российский рынок телефонию производства Fanvil для офисов, колл-центров и отелей. Fanvil, поставщик VoIP-систем, имеет три научно-исследова
11.04.2023 Treolan стала официальным дистрибьютором OpenYard

шения из продуктового портфеля OpenYard входят в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Treolan будет проводить для партнеров очное обучение по серверным продуктам OpenYard и ознако
05.04.2023 «СКБ Контур» и Treolan объявили о партнерстве

арубежных аналогов, «Толк» всегда работает, не требуя обновлений или установки новых версий приложения. Елена Меньшикова, руководитель службы развития партнерской сети «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Treolan позволит новым клиентам пользоваться качественным сервисом видеоконференцсвязи. Это отличная возможность продвижения отечественного импортозамещающего решения через надежного партнера.

31.03.2023 Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM

ма для ведения электронного документооборота. Она содержит предварительно настроенные процессы согласования и подписания различных кадровых документов. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказала: «Российская модульная платформа LDM позволяет решить широкий спектр задач в сфере управления электронными документами в компании. Уверена, что данный продукт, созданный на осн
27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG

о позиционирования, тепловизор и т.д. Оборудование оснащено сменными аккумуляторами. Взрывозащищенные устройства прошли необходимые сертификационные испытания. Совместная работа Mobile Inform Group и Treolan будет направлена на обеспечение регулярного канала поставок оборудования и удобных инструментов, сокращающих себестоимость сделки для партнеров, а также на совместное развитие существую
08.02.2023 Treolan начал сотрудничество с компанией Pro32

ния. Pro32 Endpoint Security доступен в редакциях Standard и Advanced. На все продукты распространяется профессиональная техподдержка вендора 24/7/365. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы, Treolan, сказал: «Сотрудничество с Pro32 ‒ возможность предложить нашим партнерам конкурентоспособные, одни из лучших на рынке продукты для защиты информации. Сочетание многолетнего опыта коман
23.12.2022 Treolan начинает поставки оборудования AET

Китайский производитель LED-экранов AET заключил с Treolan (входит в группу «Ланит») дистрибьюторское соглашение. Компания была основана в 2015

08.12.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union

a Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и в полной мере позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса, Treolan, сказала: «Sila Union – это удобное решение для проектирования корпоративной инфраструктуры. Основные преимущества – функциональность, современный интерфейс, гибкие инструменты отчетнос
25.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop

спечивает возможность интеграции с цифровой инфраструктурой заказчика. StaffCop Enterprise ФСТЭК – сертифицированная ФСТЭК России версия StaffCop Enterprise. Елизавета Амелина, менеджер по продукции, Treolan: «Мы рады предложить партнерам простое решение StaffCop с прозрачными тарифами и доступными скидками. Продукт легко продавать, при этом не нужно обладать сложной технической экспертизой
23.11.2022 Treolan и Uniview стали партнерами

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибьютором оборудования Uniview – китайского производителя систем безопасности и продукции для видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители

18.11.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN

уктурных решений для промышленности, медицины и ЦОДов. На сегодняшний день на счету компании более 130 кейсов по созданию систем бесперебойного электроснабжения. Кирилл Иванов, менеджер по продукции, Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan решений HIDEN позволит нам предлагать рынку спектр ИБП под различные задачи и с вариантами кастомизации при обширной поддержке вендора»
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»

заявкам на горячую линию. Сервисные центры «Бештау» находятся в Москве, Ростове-на-Дону и в Ессентуках. Оборудование поступит на склад дистрибьютора в ноябре-декабре 2022 г., но уже сегодня партнеры Treolan могут получить предложения вендора в свои проекты. Наталья Топчиева, менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan: «В текущих реалиях развитие и поддержка производства в Росс
10.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк»

аботчиков программных продуктов. Все решения «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение уже доступно для заказа в Treolan. Мария Донченко, менеджер по развитию отдела программных решений Treolan, сказала: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с компанией «Рустэк» и предложить партнерам технологи
21.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin

ать данные виртуальных машин с помощью пользовательских планов, а также централизованно управлять системой через веб-консоль. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы отдела программных решений Treolan, сказал: «Заключение контракта с VinChin позволяет нам расширить предлагаемый спектр продуктов для резервного копирования виртуальных машин. Специалисты Treolan протестировали да
19.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu

боток, что подтверждают полученные сертификаты CMMI Maturity Level 5, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001. В настоящее время продукты и решения Maipu используются в более чем 50 странах мира. В Treolan партнеры смогут заказать демооборудование для тестирования и получить экспертные консультации по выбору необходимого товара. Также дистрибьютор будет оказывать маркетинговую поддержку и
14.10.2022 Treolan начинает поставки ВКС VideoMost

SaaS-сервис бизнес-коммуникаций, который входит в Единый реестр российского ПО Минцифры и позволяет эффективно заместить иностранные ВКС-продукты и сервисы. VideoMost на рынке более 10 лет. Компания Treolan (основана в 1990 г., подразделение компании «Ланит») – российский ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний в 250 городах. VideoMost 9.0 — это сер
13.10.2022 Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») по соглашению с научно-производственным центром «Кейсистемс – Безопасность» (входит в группу «Кейсистемс») займется продвижением отечественного программного пр
10.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования ТМИ

женным в городе Тула. Портфель вендора включает ряд продуктов, представленных на российском рынке, создание которых осуществляется компанией ТМИ на территории России. В рамках заключенного соглашения Treolan будет поставлять твердотельные накопители и модули памяти для серверного оборудования, ПК и ноутбуков. Вся перечисленная продукция покрывается гарантией сроком два года с даты продажи к
07.10.2022 Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics

для лифтов и лифтовых холлов и программное обеспечение. Оборудование GoodView Electronics широко распространено в континентальном Китае, а также уже использовалось в ряде проектов в России. Партнерам Treolan будет доступен весь ассортимент товаров вендора. В ноябре 2022 г. первая партия поступит на склад дистрибьютора. «Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования GoodView E
05.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования PixelHue

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с PixelHue ‒ дочерней компанией китайского производителя NovaStar. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Решения Pixe
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA

транах. DSPPA – официальный поставщик зимних Олимпийских игр в России, Всемирной универсиады в Чэнду, Азиатских игр в Джакарте, саммита G20 в Ханчжоу. Модельный ряд производителя, доступный партнерам Treolan, включает радиосистемы, акустические системы, потолочные динамики, микрофоны и другое аудиооборудование. Клиенты дистрибьютора смогут приобрести не только готовую продукцию DSPPA, но и

30.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar

нном секторах, образовании, ритейле и для организации мероприятий. В октябре продукты NovaStar будут доступны для отгрузки со склада дистрибьютора и под заказ. Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan, сказал: «Включение NovaStar в портфель Treolan — это большой шаг развития направления proAV и светодиодных решений, поскольку продукция производителя является неотъемлемой часть
22.09.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с компанией RGBlink

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель RGBlink заключили дистрибьюторское соглашение на поставку коммутационного и видеооборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». RG
21.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с Tricolor Technology – китайским производителем систем управления коммутации и видеопрезентационного оборудования. Продукция
16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA

тывают новые модули, обсуждают лучшие практики внедрения на предприятиях и помогают новичкам. Решение Rapid SCADA входит в Единый реестр российских программ и уже сейчас доступно для заказа партнерам Treolan. Михаил Ширяев, руководитель проекта Rapid SCADA, сказал: «Сотрудничество с Treolan усилит направление маркетинга и продаж Rapid SCADA. Таким образом, наша команда сможет сфокуси

Публикаций - 204, упоминаний - 231

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 123
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 502 24
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 21
Microsoft Corporation 25240 19
HP Inc. 5762 17
Intel Corporation 12544 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 12
IBM - International Business Machines Corp 9551 11
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 337 9
Softline - Софтлайн 3267 9
Oracle Corporation 6870 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 9
Dell EMC 5093 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 8
Ланит - diHouse - Дихаус 238 7
Ланит - SafeLine 40 7
Huawei 4222 7
Информзащита 855 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 7
Yandex - Яндекс 8444 6
HP - Hewlett-Packard 3644 6
Apple Inc 12632 6
Lenovo Group 2362 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 5
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 5
Cisco Systems 5223 5
Hitachi - Хитачи 1481 5
Код Безопасности 703 5
Pirit - Пирит 84 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 4
Марвел-Дистрибуция - Марвис 9 4
Крок - Croc 1815 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 4
Pantum - Пантум 69 4
Fortinet 405 4
Canon 1422 4
MONT - МОНТ 165 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 4
Ланит - Comptek - Комптек 200 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 6
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1651 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 2
Почта России ПАО 2248 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Альфа-Банк 1870 2
Транснефть 322 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
Yamaha - Ямаха 107 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Метрополис ТРК 59 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
РЖД Арена - Стадион 2 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Беларусбанк АСБ 15 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Inventive Retail Group - Носимо 8 1
Русагро Группа Компаний 339 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
Газпром нефть 670 1
РЖД - Российские железные дороги 2003 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1077 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2413 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Федеральное казначейство России 1879 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2927 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 306 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 354 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21831 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12976 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25719 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4036 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10332 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4904 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7112 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4488 9
Аксессуары 4135 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 9
Ланит - Treolan Irbis 139 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 14
Google Android 14688 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 10
Microsoft Windows 16333 10
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 8
Microsoft Windows 2000 8663 8
Intel x86 - архитектура процессора 1984 8
Linux OS 10913 8
Microsoft Windows 10 1875 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 6
Intel Celeron - Серия процессоров 973 4
Broadcom - VMware vSphere 595 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 4
Microsoft Office 3955 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 4
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 3
Microsoft Windows 11 712 3
1С:Дистрибьюция 36 3
Ланит - Treolan Irbis SP - серия смартфонов 4 3
Ланит - Treolan Irbis TH - Treolan Irbis TW - Treolan Irbis TX - Treolan Irbis TA - Treolan Irbis TZ - серия планшетов - серия смартфонов 11 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 3
Intel Core - Семейство процессоров 1237 3
Microsoft Office 365 981 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 207 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
HPE ProLiant 399 2
Microsoft Windows Server 2008 480 2
HPE 3PAR 103 2
Canon i-SENSYS - МФУ 42 2
Citrix XenServer 94 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
HPE Web Service Advisor - HP Web Services Registry 3 2
Генс Георгий 76 10
Иванников Дмитрий 44 9
Никифоров Андрей 8 6
Мухортов Александр 6 6
Галухин Роман 5 5
Амелина Елизавета 5 5
Генс Филипп 43 4
Дозорова Оксана 4 4
Гуккин Александр 7 4
Злотов Дмитрий 5 4
Мазов Сергей 4 4
Вотенева Карина 4 4
Гуров Максим 4 4
Пензиков Владимир 4 4
Ефимов Петр 39 3
Орехов Алексей 8 3
Пенязь Дмитрий 22 3
Гончарова Александра 5 3
Чивин Дмитрий 4 3
Шаповалов Сергей 3 3
Малин Сергей 3 3
Малясов Александр 3 3
Белик Игорь 4 3
Кельин Марк 3 3
Танюхин Дмитрий 26 2
Кузнецов Владимир 45 2
Попов Александр 53 2
Сорокин Максим 16 2
Кукин Александр 11 2
Щербаков Борис 47 2
Ивентьев Игорь 2 2
Бахова Наталья 5 2
Акимов Сергей 9 2
Топчиева Наталья 2 2
Коваленко Павел 58 2
Ромахов Александр 2 2
Клименко Татьяна 2 2
Жданов Эдуард 2 2
Приходько Петр 2 2
Свердликов Григорий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157020 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 16
Европа 24642 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 902 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 4
Канада 4985 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 176 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 79 3
Казахстан - Республика 5798 3
Беларусь - Белоруссия 6032 3
Азия - Азиатский регион 5750 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 2
Россия - СФО - Новосибирск 4656 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 2
Монголия 365 2
Ближний Восток 3033 2
Европа Восточная 3121 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
США - Иллинойс 336 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Армения - Ереван 210 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Белиз 72 1
Европа Центральная 276 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2286 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 5
Ergonomics - Эргономика 1689 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 4
Forbes - Форбс 912 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ars Technica 435 1
Российская газета 275 1
Mash - telegram-канал 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1074 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Wikipedia - Википедия 586 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 13
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
VDC Research Group 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Juniper Research 551 1
Markets&Markets Research 113 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Turing Award - Премия Тьюринга 13 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще