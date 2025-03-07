Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис

Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение ИТ-дистрибьютор Treolan начинает поставки всего спектра решений и продуктов российской торговой марки Osnovo.

Treolan и Osnovo подписали партнёрское соглашение водственные мощности компании расположены в Китае (Шэньчжэнь) и России (Москва, технопарк НПО «Сапфир»). Новый 2025 г. Osnovo начинает со следующего этапа своего развития – сотрудничества с компанией Treolan. Этот этап должен ознаменоваться интересными проектами и продуктивной двусторонней работой по достижению новых целей. Для Osnovo, таким образом, открывается рынок классического сетевого

Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис» ИТ-дистрибьютор Treolan и участник рынка виртуализации России «Базис» подписали соглашение о начале поставок

RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра проду

Treolan начинает поставки CommuniGate Pro структур и корпораций. Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Для партнеров Treolan доступны под заказ все редакции и типы лицензий CommuniGate Pro. Екатерина Семенова, руководитель группы программных решений, Treolan: «При формировании нашего продуктового портф

Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр рос

Treolan расширяет ассортимент Dahua Компания Treolan объявила о расширении контракта с Dahua. Теперь для партнеров дистрибьютора стали доступны твердотельные накопители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-фле

Treolan начинает реализацию ПО SmartPlayer Компания Treolan заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программного обеспечения SmartPlayer. Основанная в 2016 г., компания предлагает единую платформу для реализации мультим

Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами

Treolan начинает поставки программного комплекса «Звезда» Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение на поставку программного комплекса «Звезда» с научно-производственным центром «Макс». Программный комплекс (ПК) «Звезда»

Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок расходных материалов для печати Cactus. Продукция уже доступна для заказа со склада дистрибьютора. Cactus представлен на рынке Росси

Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Ка

Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт р

Treolan стала официальным дистрибьютором QNAP Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский контракт на поставку полного спектра решений QNAP, включающего в себя системы хранения данных и сетевое оборудование различного уров

Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil В рамках контракта Treolan (входит в группу «Ланит») будет поставлять на российский рынок телефонию производства Fanvil для офисов, колл-центров и отелей. Fanvil, поставщик VoIP-систем, имеет три научно-исследова

Treolan стала официальным дистрибьютором OpenYard шения из продуктового портфеля OpenYard входят в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Treolan будет проводить для партнеров очное обучение по серверным продуктам OpenYard и ознако

«СКБ Контур» и Treolan объявили о партнерстве арубежных аналогов, «Толк» всегда работает, не требуя обновлений или установки новых версий приложения. Елена Меньшикова, руководитель службы развития партнерской сети «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Treolan позволит новым клиентам пользоваться качественным сервисом видеоконференцсвязи. Это отличная возможность продвижения отечественного импортозамещающего решения через надежного партнера.

Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM ма для ведения электронного документооборота. Она содержит предварительно настроенные процессы согласования и подписания различных кадровых документов. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказала: «Российская модульная платформа LDM позволяет решить широкий спектр задач в сфере управления электронными документами в компании. Уверена, что данный продукт, созданный на осн

Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG о позиционирования, тепловизор и т.д. Оборудование оснащено сменными аккумуляторами. Взрывозащищенные устройства прошли необходимые сертификационные испытания. Совместная работа Mobile Inform Group и Treolan будет направлена на обеспечение регулярного канала поставок оборудования и удобных инструментов, сокращающих себестоимость сделки для партнеров, а также на совместное развитие существую

Treolan начал сотрудничество с компанией Pro32 ния. Pro32 Endpoint Security доступен в редакциях Standard и Advanced. На все продукты распространяется профессиональная техподдержка вендора 24/7/365. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы, Treolan, сказал: «Сотрудничество с Pro32 ‒ возможность предложить нашим партнерам конкурентоспособные, одни из лучших на рынке продукты для защиты информации. Сочетание многолетнего опыта коман

Treolan начинает поставки оборудования AET Китайский производитель LED-экранов AET заключил с Treolan (входит в группу «Ланит») дистрибьюторское соглашение. Компания была основана в 2015

Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union a Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и в полной мере позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса, Treolan, сказала: «Sila Union – это удобное решение для проектирования корпоративной инфраструктуры. Основные преимущества – функциональность, современный интерфейс, гибкие инструменты отчетнос

Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop спечивает возможность интеграции с цифровой инфраструктурой заказчика. StaffCop Enterprise ФСТЭК – сертифицированная ФСТЭК России версия StaffCop Enterprise. Елизавета Амелина, менеджер по продукции, Treolan: «Мы рады предложить партнерам простое решение StaffCop с прозрачными тарифами и доступными скидками. Продукт легко продавать, при этом не нужно обладать сложной технической экспертизой

Treolan и Uniview стали партнерами Компания Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибьютором оборудования Uniview – китайского производителя систем безопасности и продукции для видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители

Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN уктурных решений для промышленности, медицины и ЦОДов. На сегодняшний день на счету компании более 130 кейсов по созданию систем бесперебойного электроснабжения. Кирилл Иванов, менеджер по продукции, Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan решений HIDEN позволит нам предлагать рынку спектр ИБП под различные задачи и с вариантами кастомизации при обширной поддержке вендора»

Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» заявкам на горячую линию. Сервисные центры «Бештау» находятся в Москве, Ростове-на-Дону и в Ессентуках. Оборудование поступит на склад дистрибьютора в ноябре-декабре 2022 г., но уже сегодня партнеры Treolan могут получить предложения вендора в свои проекты. Наталья Топчиева, менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan: «В текущих реалиях развитие и поддержка производства в Росс

Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк» аботчиков программных продуктов. Все решения «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение уже доступно для заказа в Treolan. Мария Донченко, менеджер по развитию отдела программных решений Treolan, сказала: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с компанией «Рустэк» и предложить партнерам технологи

Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin ать данные виртуальных машин с помощью пользовательских планов, а также централизованно управлять системой через веб-консоль. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы отдела программных решений Treolan, сказал: «Заключение контракта с VinChin позволяет нам расширить предлагаемый спектр продуктов для резервного копирования виртуальных машин. Специалисты Treolan протестировали да

Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu боток, что подтверждают полученные сертификаты CMMI Maturity Level 5, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001. В настоящее время продукты и решения Maipu используются в более чем 50 странах мира. В Treolan партнеры смогут заказать демооборудование для тестирования и получить экспертные консультации по выбору необходимого товара. Также дистрибьютор будет оказывать маркетинговую поддержку и

Treolan начинает поставки ВКС VideoMost SaaS-сервис бизнес-коммуникаций, который входит в Единый реестр российского ПО Минцифры и позволяет эффективно заместить иностранные ВКС-продукты и сервисы. VideoMost на рынке более 10 лет. Компания Treolan (основана в 1990 г., подразделение компании «Ланит») – российский ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний в 250 городах. VideoMost 9.0 — это сер

Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок» Компания Treolan (входит в группу «Ланит») по соглашению с научно-производственным центром «Кейсистемс – Безопасность» (входит в группу «Кейсистемс») займется продвижением отечественного программного пр

Treolan начинает поставки оборудования ТМИ женным в городе Тула. Портфель вендора включает ряд продуктов, представленных на российском рынке, создание которых осуществляется компанией ТМИ на территории России. В рамках заключенного соглашения Treolan будет поставлять твердотельные накопители и модули памяти для серверного оборудования, ПК и ноутбуков. Вся перечисленная продукция покрывается гарантией сроком два года с даты продажи к

Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics для лифтов и лифтовых холлов и программное обеспечение. Оборудование GoodView Electronics широко распространено в континентальном Китае, а также уже использовалось в ряде проектов в России. Партнерам Treolan будет доступен весь ассортимент товаров вендора. В ноябре 2022 г. первая партия поступит на склад дистрибьютора. «Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования GoodView E

Treolan начинает поставки оборудования PixelHue Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с PixelHue ‒ дочерней компанией китайского производителя NovaStar. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Решения Pixe

Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA транах. DSPPA – официальный поставщик зимних Олимпийских игр в России, Всемирной универсиады в Чэнду, Азиатских игр в Джакарте, саммита G20 в Ханчжоу. Модельный ряд производителя, доступный партнерам Treolan, включает радиосистемы, акустические системы, потолочные динамики, микрофоны и другое аудиооборудование. Клиенты дистрибьютора смогут приобрести не только готовую продукцию DSPPA, но и

Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar нном секторах, образовании, ритейле и для организации мероприятий. В октябре продукты NovaStar будут доступны для отгрузки со склада дистрибьютора и под заказ. Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan, сказал: «Включение NovaStar в портфель Treolan — это большой шаг развития направления proAV и светодиодных решений, поскольку продукция производителя является неотъемлемой часть

Treolan объявляет о начале сотрудничества с компанией RGBlink Компания Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель RGBlink заключили дистрибьюторское соглашение на поставку коммутационного и видеооборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». RG

Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с Tricolor Technology – китайским производителем систем управления коммутации и видеопрезентационного оборудования. Продукция