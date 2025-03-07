Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 863 600 368 ₽*
СОБЫТИЯ
|07.03.2025
|
Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение
ИТ-дистрибьютор Treolan начинает поставки всего спектра решений и продуктов российской торговой марки Osnovo.
|06.02.2025
|
|15.10.2024
|
Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис»
ИТ-дистрибьютор Treolan и участник рынка виртуализации России «Базис» подписали соглашение о начале поставок
|20.09.2024
|
RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение
Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра проду
|17.09.2024
|
|09.08.2024
|
Treolan начинает поставки CommuniGate Pro
структур и корпораций. Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Для партнеров Treolan доступны под заказ все редакции и типы лицензий CommuniGate Pro. Екатерина Семенова, руководитель группы программных решений, Treolan: «При формировании нашего продуктового портф
|29.07.2024
|
Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech
Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр рос
|30.05.2024
|
Treolan расширяет ассортимент Dahua
Компания Treolan объявила о расширении контракта с Dahua. Теперь для партнеров дистрибьютора стали доступны твердотельные накопители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-фле
|29.05.2024
|
Treolan начинает реализацию ПО SmartPlayer
Компания Treolan заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программного обеспечения SmartPlayer. Основанная в 2016 г., компания предлагает единую платформу для реализации мультим
|25.04.2024
|
Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами
|06.03.2024
|
Treolan начинает поставки программного комплекса «Звезда»
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение на поставку программного комплекса «Звезда» с научно-производственным центром «Макс». Программный комплекс (ПК) «Звезда»
|14.02.2024
|
Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок расходных материалов для печати Cactus. Продукция уже доступна для заказа со склада дистрибьютора. Cactus представлен на рынке Росси
|07.02.2024
|
Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша»
Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Ка
|30.01.2024
|
Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт р
|27.12.2023
|
Treolan стала официальным дистрибьютором QNAP
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский контракт на поставку полного спектра решений QNAP, включающего в себя системы хранения данных и сетевое оборудование различного уров
|05.09.2023
|
Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil
В рамках контракта Treolan (входит в группу «Ланит») будет поставлять на российский рынок телефонию производства Fanvil для офисов, колл-центров и отелей. Fanvil, поставщик VoIP-систем, имеет три научно-исследова
|11.04.2023
|
Treolan стала официальным дистрибьютором OpenYard
шения из продуктового портфеля OpenYard входят в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Treolan будет проводить для партнеров очное обучение по серверным продуктам OpenYard и ознако
|05.04.2023
|
«СКБ Контур» и Treolan объявили о партнерстве
арубежных аналогов, «Толк» всегда работает, не требуя обновлений или установки новых версий приложения. Елена Меньшикова, руководитель службы развития партнерской сети «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Treolan позволит новым клиентам пользоваться качественным сервисом видеоконференцсвязи. Это отличная возможность продвижения отечественного импортозамещающего решения через надежного партнера.
|31.03.2023
|
Treolan объявила о начале поставок программных решений LDM
ма для ведения электронного документооборота. Она содержит предварительно настроенные процессы согласования и подписания различных кадровых документов. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказала: «Российская модульная платформа LDM позволяет решить широкий спектр задач в сфере управления электронными документами в компании. Уверена, что данный продукт, созданный на осн
|27.02.2023
|
Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG
о позиционирования, тепловизор и т.д. Оборудование оснащено сменными аккумуляторами. Взрывозащищенные устройства прошли необходимые сертификационные испытания. Совместная работа Mobile Inform Group и Treolan будет направлена на обеспечение регулярного канала поставок оборудования и удобных инструментов, сокращающих себестоимость сделки для партнеров, а также на совместное развитие существую
|08.02.2023
|
Treolan начал сотрудничество с компанией Pro32
ния. Pro32 Endpoint Security доступен в редакциях Standard и Advanced. На все продукты распространяется профессиональная техподдержка вендора 24/7/365. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы, Treolan, сказал: «Сотрудничество с Pro32 ‒ возможность предложить нашим партнерам конкурентоспособные, одни из лучших на рынке продукты для защиты информации. Сочетание многолетнего опыта коман
|23.12.2022
|
Treolan начинает поставки оборудования AET
Китайский производитель LED-экранов AET заключил с Treolan (входит в группу «Ланит») дистрибьюторское соглашение. Компания была основана в 2015
|08.12.2022
|
Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union
a Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и в полной мере позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения. Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса, Treolan, сказала: «Sila Union – это удобное решение для проектирования корпоративной инфраструктуры. Основные преимущества – функциональность, современный интерфейс, гибкие инструменты отчетнос
|25.11.2022
|
Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop
спечивает возможность интеграции с цифровой инфраструктурой заказчика. StaffCop Enterprise ФСТЭК – сертифицированная ФСТЭК России версия StaffCop Enterprise. Елизавета Амелина, менеджер по продукции, Treolan: «Мы рады предложить партнерам простое решение StaffCop с прозрачными тарифами и доступными скидками. Продукт легко продавать, при этом не нужно обладать сложной технической экспертизой
|23.11.2022
|
Treolan и Uniview стали партнерами
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибьютором оборудования Uniview – китайского производителя систем безопасности и продукции для видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители
|18.11.2022
|
Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN
уктурных решений для промышленности, медицины и ЦОДов. На сегодняшний день на счету компании более 130 кейсов по созданию систем бесперебойного электроснабжения. Кирилл Иванов, менеджер по продукции, Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan решений HIDEN позволит нам предлагать рынку спектр ИБП под различные задачи и с вариантами кастомизации при обширной поддержке вендора»
|11.11.2022
|
Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»
заявкам на горячую линию. Сервисные центры «Бештау» находятся в Москве, Ростове-на-Дону и в Ессентуках. Оборудование поступит на склад дистрибьютора в ноябре-декабре 2022 г., но уже сегодня партнеры Treolan могут получить предложения вендора в свои проекты. Наталья Топчиева, менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan: «В текущих реалиях развитие и поддержка производства в Росс
|10.11.2022
|
Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк»
аботчиков программных продуктов. Все решения «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение уже доступно для заказа в Treolan. Мария Донченко, менеджер по развитию отдела программных решений Treolan, сказала: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с компанией «Рустэк» и предложить партнерам технологи
|21.10.2022
|
Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin
ать данные виртуальных машин с помощью пользовательских планов, а также централизованно управлять системой через веб-консоль. Сергей Малин, руководитель лицензионной группы отдела программных решений Treolan, сказал: «Заключение контракта с VinChin позволяет нам расширить предлагаемый спектр продуктов для резервного копирования виртуальных машин. Специалисты Treolan протестировали да
|19.10.2022
|
Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu
боток, что подтверждают полученные сертификаты CMMI Maturity Level 5, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001. В настоящее время продукты и решения Maipu используются в более чем 50 странах мира. В Treolan партнеры смогут заказать демооборудование для тестирования и получить экспертные консультации по выбору необходимого товара. Также дистрибьютор будет оказывать маркетинговую поддержку и
|14.10.2022
|
Treolan начинает поставки ВКС VideoMost
SaaS-сервис бизнес-коммуникаций, который входит в Единый реестр российского ПО Минцифры и позволяет эффективно заместить иностранные ВКС-продукты и сервисы. VideoMost на рынке более 10 лет. Компания Treolan (основана в 1990 г., подразделение компании «Ланит») – российский ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний в 250 городах. VideoMost 9.0 — это сер
|13.10.2022
|
Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок»
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») по соглашению с научно-производственным центром «Кейсистемс – Безопасность» (входит в группу «Кейсистемс») займется продвижением отечественного программного пр
|10.10.2022
|
Treolan начинает поставки оборудования ТМИ
женным в городе Тула. Портфель вендора включает ряд продуктов, представленных на российском рынке, создание которых осуществляется компанией ТМИ на территории России. В рамках заключенного соглашения Treolan будет поставлять твердотельные накопители и модули памяти для серверного оборудования, ПК и ноутбуков. Вся перечисленная продукция покрывается гарантией сроком два года с даты продажи к
|07.10.2022
|
Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics
для лифтов и лифтовых холлов и программное обеспечение. Оборудование GoodView Electronics широко распространено в континентальном Китае, а также уже использовалось в ряде проектов в России. Партнерам Treolan будет доступен весь ассортимент товаров вендора. В ноябре 2022 г. первая партия поступит на склад дистрибьютора. «Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования GoodView E
|05.10.2022
|
Treolan начинает поставки оборудования PixelHue
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с PixelHue ‒ дочерней компанией китайского производителя NovaStar. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Решения Pixe
|04.10.2022
|
Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA
транах. DSPPA – официальный поставщик зимних Олимпийских игр в России, Всемирной универсиады в Чэнду, Азиатских игр в Джакарте, саммита G20 в Ханчжоу. Модельный ряд производителя, доступный партнерам Treolan, включает радиосистемы, акустические системы, потолочные динамики, микрофоны и другое аудиооборудование. Клиенты дистрибьютора смогут приобрести не только готовую продукцию DSPPA, но и
|30.09.2022
|
Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar
нном секторах, образовании, ритейле и для организации мероприятий. В октябре продукты NovaStar будут доступны для отгрузки со склада дистрибьютора и под заказ. Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan, сказал: «Включение NovaStar в портфель Treolan — это большой шаг развития направления proAV и светодиодных решений, поскольку продукция производителя является неотъемлемой часть
|22.09.2022
|
Treolan объявляет о начале сотрудничества с компанией RGBlink
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель RGBlink заключили дистрибьюторское соглашение на поставку коммутационного и видеооборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». RG
|21.09.2022
|
Treolan начинает поставлять оборудование Tricolor Technology
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с Tricolor Technology – китайским производителем систем управления коммутации и видеопрезентационного оборудования. Продукция
|16.09.2022
|
Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA
тывают новые модули, обсуждают лучшие практики внедрения на предприятиях и помогают новичкам. Решение Rapid SCADA входит в Единый реестр российских программ и уже сейчас доступно для заказа партнерам Treolan. Михаил Ширяев, руководитель проекта Rapid SCADA, сказал: «Сотрудничество с Treolan усилит направление маркетинга и продаж Rapid SCADA. Таким образом, наша команда сможет сфокуси
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 76 10
|Иванников Дмитрий 44 9
|Никифоров Андрей 8 6
|Мухортов Александр 6 6
|Галухин Роман 5 5
|Амелина Елизавета 5 5
|Генс Филипп 43 4
|Дозорова Оксана 4 4
|Гуккин Александр 7 4
|Злотов Дмитрий 5 4
|Мазов Сергей 4 4
|Вотенева Карина 4 4
|Гуров Максим 4 4
|Пензиков Владимир 4 4
|Ефимов Петр 39 3
|Орехов Алексей 8 3
|Пенязь Дмитрий 22 3
|Гончарова Александра 5 3
|Чивин Дмитрий 4 3
|Шаповалов Сергей 3 3
|Малин Сергей 3 3
|Малясов Александр 3 3
|Белик Игорь 4 3
|Кельин Марк 3 3
|Танюхин Дмитрий 26 2
|Кузнецов Владимир 45 2
|Попов Александр 53 2
|Сорокин Максим 16 2
|Кукин Александр 11 2
|Щербаков Борис 47 2
|Ивентьев Игорь 2 2
|Бахова Наталья 5 2
|Акимов Сергей 9 2
|Топчиева Наталья 2 2
|Коваленко Павел 58 2
|Ромахов Александр 2 2
|Клименко Татьяна 2 2
|Жданов Эдуард 2 2
|Приходько Петр 2 2
|Свердликов Григорий 2 2
