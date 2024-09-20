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RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства – в Едином реестре РЭП Минпромторга России и отвечают требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии агентства CNews Analytics, в 2023 г. RDW Technology вошла в число 300 крупнейших производителей оборудования и крупнейших ИT-компаний России, заняв 120 позицию с совокупной выручкой 3590 млн руб. и ее ростом на 6,21% в сравнении с 2022 г. В рэнкинг крупнейших отечественных производителей оборудования агентства CNews Analytics в 2023 г. RDW Technology заняла 26 позицию.

«Наша компания хорошо известна своим быстрым откликом на ожидания рынка, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Под брендом RDW Computers мы производим серверное и компьютерное оборудование, мониторы и моноблоки. Уверены, наш партнер, располагающий широким каналом продаж, поможет расширить географию присутствия нашей надежной, сертифицированной компьютерной техники с отличными техническими характеристиками».

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«Объединив наши усилия с RDW Technology, мы предлагаем партнерам более широкий ассортимент качественной отечественной продукции. Продуктовая линейка RDW Computers отличается разнообразием и постоянно пополняется новыми моделями, что позволяет гибко реагировать на меняющиеся потребности рынка. А соответствие высоким стандартам качества делает это оборудование надежным выбором для государственных и коммерческих организаций. Благодаря совместной работе мы сможем предложить нашим партнерам расширенный ассортимент, высокое качество и надежный сервис», - сказал Александр Попов, менеджер по продукции компании Treolan.

Партнерам Treolan доступен весь ассортимент продукции RDW Computers.

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