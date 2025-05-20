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Моноблок Monoblock PC

СОБЫТИЯ

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20.05.2025 Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места

ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные рабочие пространства, не жертвуя при этом производительностью техники. Новинка отличается высоким уровнем локализации п
21.04.2025 «Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп»

ерах по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор». «Анкомп» планирует поставлять моноблоки с материнскими платами, произведенными на заводе «Рикор Электроникс» в городе Арзам
18.04.2025 Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

развитии инноваций и технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline. Моноблоки Inferit — это готовое решение для работы в едином корпусе. Каждый из них оснащен Fu
14.04.2025 «Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами

HD (1920x1080), временем отклика 12 мс и углом обзора в 178 градусов. С помощью регулируемой стойки моноблок можно не только подогнать под нужную высоту, но и повернуть в портретный режим. Soft
05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ

торая убирается в корпус для большой приватности; регулируемая HAS-подставка, позволяющая перевести моноблок в портретный режим. Обе новинки оснащены VESA-креплениями, которые позволяют размест
30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд

35 мм по высоте Поворот в портретный режим Беспроводная связь Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/a/ac/ax; Bluetooth 5.2 Динамики 2х 3 Вт Размеры с подставкой и масса 540 х 523 х 175 мм; 6,45 кг Дизайн и эргономика Моноблок HIPER V6 выполнен полностью в черном цвете, на основании ноги там, где она соединяется с подставкой — аккуратный красный круг. Элементы выполнены из матового немаркого пластика и метал
15.11.2024 Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры

икой UHD 730; оперативная память 16 ГБ; хранилище SSD 512 ГБ M.2; материнская плата H610M-T; каждый моноблок оснащен необходимым периферийным оборудованием — клавиатурой и мышью. Моноблоки Infe
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Для базовых нужд можно купить моноблок с процессорами Intel Core i3/i5 или их эквивалентами от AMD, а для более сложных зад
12.11.2024 «Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал специальный моноблок М22И, предназначенный для медицинских учреждений. Новинка оснащена сенсорным экраном
23.10.2024 Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке  

b-портов дает возможность подключить еще два дополнительных монитора. Для участия в онлайн-созвонах моноблок оснащен веб-камерой 2 МП с механической блокировкой видеопотока, встроенными динамик
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить

оргтехники «Гравитон» сообщил CNews о создании нового компьютера М93И, выполненного в форм-факторе «моноблок». Это и системный блок, и монитор в едином корпусе, и данную модель отличает от боль
10.10.2024 «Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма

йский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своей продуктовой линейке моноблок с диагональю экрана 31,5 дюйма. Благодаря дисплею с разрешением 2560х1440, монобл
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта

Очень умный отечественный моноблок Компания «Гравитон» сообщила CNews о разработке новой модели компьютера под название
04.10.2024 Новые моноблоки «Гравитон» получат встроенную поддержку ИИ

ководитель управления клиентских систем «Гравитон». До 2024 г. планируется открыть прием заказов на моноблок М40А. Эта и следующие модели из новой линейки будут включены в Реестр российской про
27.09.2024 «Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

2560x1440 точек с соотношением сторон 16:9, яркость — 350 нит, статическая контрастность — 1000:1. Моноблок М73И строится на базе материнской платы «Ухта-2», а М75И — на основе материнской пла
14.08.2024 Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine

ысокий уровень производительности и качества изображения. Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine Диагональ 23.8″ Full HD и IPS-матрица обеспечивает насыщенные цвета с

10.06.2024 «Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel

ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9

м организациям полностью российские программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «Инферит». Продуктовый ряд «Инферит Техника» включает в себя линейки моноблоков Versa и Apex. Моноблоки оснащаются процессорами Intel Core i3 и i5, имеют дисплеи диагональю 23,8 или 27 дюймов и сочетают в себе мощность полноценных системных блоков и компактность. Вендор «Инферит» предла
27.05.2024 Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя

теля «ICL Техно» и подобрать конфигурацию моноблока с аналогичными характеристиками, то розничная цена составит 137 тыс. руб., что более чем вдвое выше цены, по которой Финансовый университет получит моноблоки от «Байта». Таким образом «Байт» поставит моноблоки по цене вдвое дешевле, чем у производителя в рознице. Приобретаемая модель моноблока обладает диагональю экрана 23,8 дюйма (
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

5 мм Беспроводная связь Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/a/ac/ax), Bluetooth 5.2 Динамики 2х 3 Вт Комплектация Моноблок, клавиатура + мышь, ЗУ Углы наклона экрана –5°/21° Габариты и масса 618 х 381,3 х 21
06.03.2024 Обновление линейки моноблоков Digma Pro – Unity

атовое небликующее покрытие дисплея защитит глаза от усталости и напряжения во время долгой работы. Моноблок имеет современный минималистичный дизайн и оснащен подставкой, которая позволяет рег
04.03.2024 Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

т 1 штуки. Ниже мы рассмотрим особенности моделей, представляющих основные линейки бренда.ТЕСЛА R30 Флагманские моноблоки бренда — это модели R30BP3 и BP5 с поворотным экраном. Моноблоки имеют

05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

ro, под которым производят технику для профессионалов — ноутбуки и моноблоки. Сегодня мы рассмотрим моноблок Digma Pro AiO 27i, который позиционируется как офисное решение с большим 27-дюймовым
20.11.2023 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

ставили подборку 27-дюймовых моноблоков, учитывая отзывы покупателей.Digma PRO AiO 27i  27-дюймовый моноблок Digma PRO AiO 27i оснащен матовой IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикс., высоки
06.10.2023 Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга

реестровых устройств моделей Star, Xpert и Hit обеспечивают процессорах Intel Core i3-i7 12-13 поколений и материнская плата RDW B760M. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers. Реестровые моноблоки моделей Optimal, Office Pro и Extreme работают на процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской плате RDW B450M. Все устройства, включенные в Единый реестр РЭП, получили заключени
29.08.2023 Новые моноблоки Digma Pro AiO 23A для работы, учебы и развлечений

ивается в верхней части корпуса и при необходимости ее можно снять или просто закрыть шторку. Также моноблок оснащен подставкой, которая позволяет регулировать моноблок по высоте и перев
31.07.2023 В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов

Мониторы и моноблоки «Рикор» Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор электроникс» займется производством моноблоков и мониторов. Об этом CNews рассказал вице-президент «Р
16.05.2023 Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя

участие шесть неназванных в документах компаний. Оборудование было необходимо заказчику для оснащения автоматизированных рабочих мест информационно-вычислительной системы Росстата. Службе требовались моноблоки с максимальным объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ, разрешением экрана 1920x1080 и частотой оперативной памяти не менее 3,6 ГГц. Как рассказала CNews гендиректор ИТ-компании «Ми
28.03.2023 Digma Pro вывела на рынок две серии моноблоков

чтобы пользователи могли быстро скачивать информацию на флешку, внешний жесткий диск или смартфон. Моноблок опирается на прочную металлическая ножку и твердо стоит на рабочем столе. Система мо
10.03.2023 «Ситилинк» запустил продажи моноблоков собственной торговой марки

с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) обладают матовым небликующим покрытием и IPS-матрицей. В моноблок встроена камера на 2 МП, а также два динамика мощностью 3 Вт. Cерия SunWind Motion A
20.02.2023 Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica

Merlion сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Rombica, владельцем одноименного бренда потребительской электроники. В полученном статусе Merlion начинает поставлять в Россию моноблоки и неттопы Rombica - в этой товарной категории компания стала первым и пока единственным российским официальным дистрибьютором. Об этом CNews сообщили представители Merlion. «Бренд Rom
14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

не заглядывать в инструкцию.  Стоит отметить, что подставка крупная, поэтому желательно установить моноблок либо на специальный компьютерный стол, либо на вариант с широкой столешницей.  Внешн
17.01.2023 Лучшие моноблоки: хиты продаж

Но есть и другие конфигурации — их стоимость различается в зависимости от общей производительности. Моноблок предназначен для работы с офисными приложениями, веб-серфинга, просмотра видео, а та
26.12.2022 ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России

ледующей промышленной продукции на территории России: портативная электронная вычислительная машина моноблок торговой марки iRU «Агат 51»; портативная электронная вычислительная машина моноб
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ

«Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет видеоаналитику на ба
18.11.2021 Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac

м. Все они базируются на Linux, как, например, UOS – одна из национальных ОС Китая. Также в стране ведется разработка дистрибутива Deepin Linux, и у Huawei успешно производит ноутбуки с ним на борту. Моноблок укомплектован оперативной памятью DDR4-3200. Выбор в ее пользу обусловлен тем, что нынешние процессоры Ryzen не поддерживают более современную DDR5. С ней умеют работать пока лишь толь
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М»

ой радиоэлектронной промышленности, разработчик и производитель вычислительной техники, представила моноблок Depo Neos MA 522. Моноблочный компьютер Depo Neos построен на российских технологиях
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»

ых ПК, обогнав Acer и Dell и пропустив вперед только HP и Lenovo. Компьютеры будут разделены на две категории. В первую, получившую название «Опал», войдут системные блоки и тонкие клиенты, тогда как моноблоки станут частью линейки «Агат». Обычным пользователям новые ПК iRU недоступны Все новинки iRU нацелены в первую очередь на корпоративных клиентов. На запрос CNews о возможности их приоб
14.10.2020 Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России

ение компании Schneider Electric, предназначенное для установки в распределительных кабельных сетях на 6-20 кВ. Установленный парк устройств RM6 в России составляет более 75 тыс. функций (с 1996 г.). Моноблоки RM6 имеют полный цикл производства в России на заводе «Шнейдер электрик завод электромоноблок» (ШЭЗЭМ), который находится в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Д
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков

нового моноблочного компьютера DEPO Neos MF524, построенного на базе российской материнской платы. Моноблок включен в Реестр отечественной промышленной продукции и производится на территории Р

Публикаций - 1115, упоминаний - 1358

Моноблок и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 174
Samsung Electronics 11064 165
Apple Inc 13154 152
Microsoft Corporation 25775 102
Lenovo Group 2446 92
HP Inc. 5883 88
Nvidia Corp 4002 88
Acer Group - Acer Inc 2776 85
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 83
AMD - Advanced Micro Devices 4641 83
Google LLC 12688 81
Xiaomi - Сяоми 2231 73
HTC Corporation 1512 63
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 63
Huawei 4675 61
LG Electronics 3735 60
Dell EMC 5180 59
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 59
Qualcomm Technologies 1974 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Softline - Софтлайн 3743 46
Sony 6739 44
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 43
Meta Platforms - Facebook 4621 42
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 42
Merlion iRU - Деловой офис 352 42
X Corp - Twitter 2938 39
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 37
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 36
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
ICL ГК - ICL Group 481 33
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 30
Lenovo Motorola 3566 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 28
Yandex - Яндекс 9215 27
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 27
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
9594 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Carl Zeiss AG 307 12
Геометрия НПО 165 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Евросеть 1421 10
Белый Ветер 365 9
Связной ГК 1401 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Почта России ПАО 2370 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Наукоград - технопарк 156 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
101Hotels.com 456 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Мигалка ООО 9 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Yamaha - Ямаха 110 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Nike 195 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Prada 58 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 147
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 61
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 485
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 444
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 394
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 386
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 385
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 361
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 326
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 273
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 251
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 250
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 248
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 244
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 239
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 233
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 226
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 219
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 218
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 217
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 200
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 171
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 168
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 166
Наушники - Headphones 4478 157
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 153
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 147
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 143
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 140
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 140
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 138
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 137
DDR - Double data rate 3083 136
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 135
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 133
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 133
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 120
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 119
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 118
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 116
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 116
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 109
Google Android 15243 169
Microsoft Windows 16882 147
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 131
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 117
Linux OS 11533 97
Intel Core - Семейство процессоров 1251 97
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 94
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 93
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 91
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 87
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 59
Microsoft Windows 10 1938 58
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 56
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 52
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 49
Apple iMac - Серия моноблоков 468 46
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 45
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 44
Apple iOS 8583 42
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 41
Nokia Symbian OS 1411 40
Intel Core i - Cерия процессоров 534 40
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 37
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 36
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 35
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 35
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 34
Samsung Galaxy 1035 33
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 33
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 32
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 31
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 30
Apple iPad 4011 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Intel x86 - архитектура процессора 2151 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 29
Ксенин Алекс 311 28
Гендрих Сергей 29 13
Евдокимов Андрей 95 10
Коваленко Павел 70 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Степанов Владимир 91 8
Акопов Сергей 22 7
Путин Владимир 3454 7
Вагизов Ильдар 32 7
Ачкасов Евгений 45 6
Опанасенко Всеволод 139 6
Калинин Алексей 77 6
Калинин Александр 189 6
Грищенков Александр 17 6
Шмыков Николай 9 6
Башлыков Александр 11 5
Кабанов Владимир 178 5
Ким Александр 47 5
Шпак Василий 279 5
Сорокин Андрей 23 5
Степанов Евгений 39 5
Юсупов Ренат 125 5
Гольденберг Леонид 63 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 4
Дьячков Виктор 37 4
Лачков Евгений 40 4
Воронецкий Эдуард 47 4
Ткачев Станислав 10 4
Епишин Олег 26 4
Рустамов Рустам 548 4
Шадаев Максут 1210 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Хайруллин Айрат 108 4
Виноградова Наталья 53 4
Трушкин Константин 60 4
Минниханов Рустам 122 4
Кузнецов Владимир 47 4
Мельников Алексей 74 4
Ефремов Антон 21 4
Кот Олег 30 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 776
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 175
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 154
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 107
Европа 24963 76
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 59
Китай - Тайвань 4245 59
Южная Корея - Республика 7051 56
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Япония 13807 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 24
Азия - Азиатский регион 5920 24
Индия - Bharat 5869 20
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 14
Швеция - Королевство 3781 13
Германия - Берлин 732 13
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 12
Казахстан - Республика 6047 12
Канада 5081 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 12
Украина 7928 12
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Нидерланды 3745 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 246
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 167
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 105
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 101
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 68
Ergonomics - Эргономика 1755 56
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 46
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 35
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 35
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 26
Английский язык 7030 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 20
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 18
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 18
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 17
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РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Waseda University - Университет Васэда 21 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 25
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 15
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CeBIT 614 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
iF Design Awards 26 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
itSMF - IT Service Management Forum 40 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Samsung Unpacked 41 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
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Red Dot Design Award 57 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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