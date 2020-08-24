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Моноблок
Monoblock PC



24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч
04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows
09.03.2011 HP покажет моноблок для бизнеса Omni Pro
08.08.2007 Сплит-система VS моноблок: достоинства и недостатки

Публикаций - 116, упоминаний - 120

Моноблок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10947 19
Nvidia Corp 3047 16
Apple Inc 10298 15
Google LLC 9697 15
Nokia Corporation 5314 13
Lenovo Group 2011 12
Microsoft Corporation 21786 11
Acer Group 2223 10
Samsung Electronics 9061 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1041 8
AMD - Advanced Micro Devices 3527 8
HP Inc. 5170 8
Twitter 2332 7
Xiaomi 1009 6
Huawei 3069 6
Qualcomm Technologies 1585 5
Dell EMC 4523 5
Meta - Facebook 4154 5
Yandex - Яндекс 4737 5
HTC Corporation 1389 4
LG Electronics 3194 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1750 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 435 4
Sony 5947 4
MSI - Micro-Star International 486 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 389 3
Bang&Olufsen 122 3
Meizu 145 3
Базальт СПО 222 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1520 3
Ростех - Ростехнологии 2406 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 257 3
VK - Mail.ru Group 2925 3
Xoro Eectronics 67 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 503 3
NEC 1716 2
TÜV 24 2
Merlion iRU - Деловой офис 208 2
Merlion - Мерлион 358 2
MediaTek 372 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4996 3
Avito - Авито 202 1
Daikin 43 1
Евросеть 1368 1
eBay Inc 1570 1
Miele - Миле 116 1
Assist - Ассист 166 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 346 1
AliExpress 298 1
Carl Zeiss 286 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 131 1
Открытие ФК 1492 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 413 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Kickstarter 112 1
Yamaha 91 1
TÜV Rheinland Group 76 1
Asahi Glass 36 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 606 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2878 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1245 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7498 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2198 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2073 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 1
Правительство РФ 5766 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1027 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10185 43
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8975 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6361 36
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4950 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3048 21
DDR - Double data rate 2088 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5832 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1537 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3826 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 2674 15
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1343 14
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1529 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2054 11
USB Type-C - USB-C 1015 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 11
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 2560 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3284 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6730 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2972 9
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 394 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 846 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4268 7
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 522 7
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1066 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 754 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2632 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 977 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2471 5
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BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 533 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 4
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Microsoft Windows 10 10863 20
Intel Core - Семейство процессоров 1209 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 874 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 802 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 10
Intel Core i - Cерия процессоров 339 9
Microsoft Windows 7 1760 9
Linux OS 7365 9
Nvidia GeForce GTX 347 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 8
Apple iMac - Серия моноблоков 431 8
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2195 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 351 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5952 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 6
Symbian OS 1386 6
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 131 5
Microsoft Windows Hello 187 5
Google YouTube - Видеохостинг 2190 5
Google Android 9 Pie 170 5
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 74 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 59 4
Microsoft Cortana 144 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 4
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 49 4
Google Android 10 182 4
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Corning Gorilla Glass 585 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 553 4
Microsoft Surface Studio 18 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 3
Intel Celeron - Серия процессоров 919 3
Microsoft Windows 1753 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 135 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 124 3
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