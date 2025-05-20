Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные рабочие пространства, не жертвуя при этом производительностью техники. Новинка отличается высоким уровнем локализации п

«Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп» ерах по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор». «Анкомп» планирует поставлять моноблоки с материнскими платами, произведенными на заводе «Рикор Электроникс» в городе Арзам

Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга развитии инноваций и технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline. Моноблоки Inferit — это готовое решение для работы в едином корпусе. Каждый из них оснащен Fu

«Инферит» представляет новую серию моноблоков Versa-2 с 27-дюймовыми экранами HD (1920x1080), временем отклика 12 мс и углом обзора в 178 градусов. С помощью регулируемой стойки моноблок можно не только подогнать под нужную высоту, но и повернуть в портретный режим. Soft

Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ торая убирается в корпус для большой приватности; регулируемая HAS-подставка, позволяющая перевести моноблок в портретный режим. Обе новинки оснащены VESA-креплениями, которые позволяют размест

Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд 35 мм по высоте Поворот в портретный режим Беспроводная связь Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/a/ac/ax; Bluetooth 5.2 Динамики 2х 3 Вт Размеры с подставкой и масса 540 х 523 х 175 мм; 6,45 кг Дизайн и эргономика Моноблок HIPER V6 выполнен полностью в черном цвете, на основании ноги там, где она соединяется с подставкой — аккуратный красный круг. Элементы выполнены из матового немаркого пластика и метал

Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры икой UHD 730; оперативная память 16 ГБ; хранилище SSD 512 ГБ M.2; материнская плата H610M-T; каждый моноблок оснащен необходимым периферийным оборудованием — клавиатурой и мышью. Моноблоки Infe

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж Для базовых нужд можно купить моноблок с процессорами Intel Core i3/i5 или их эквивалентами от AMD, а для более сложных зад

«Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал специальный моноблок М22И, предназначенный для медицинских учреждений. Новинка оснащена сенсорным экраном

Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке b-портов дает возможность подключить еще два дополнительных монитора. Для участия в онлайн-созвонах моноблок оснащен веб-камерой 2 МП с механической блокировкой видеопотока, встроенными динамик

В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить оргтехники «Гравитон» сообщил CNews о создании нового компьютера М93И, выполненного в форм-факторе «моноблок». Это и системный блок, и монитор в едином корпусе, и данную модель отличает от боль

«Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма йский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своей продуктовой линейке моноблок с диагональю экрана 31,5 дюйма. Благодаря дисплею с разрешением 2560х1440, монобл

В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта Очень умный отечественный моноблок Компания «Гравитон» сообщила CNews о разработке новой модели компьютера под название

Новые моноблоки «Гравитон» получат встроенную поддержку ИИ ководитель управления клиентских систем «Гравитон». До 2024 г. планируется открыть прием заказов на моноблок М40А. Эта и следующие модели из новой линейки будут включены в Реестр российской про

«Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном 2560x1440 точек с соотношением сторон 16:9, яркость — 350 нит, статическая контрастность — 1000:1. Моноблок М73И строится на базе материнской платы «Ухта-2», а М75И — на основе материнской пла

Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine ысокий уровень производительности и качества изображения. Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine Диагональ 23.8″ Full HD и IPS-матрица обеспечивает насыщенные цвета с

«Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro

«Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9 м организациям полностью российские программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «Инферит». Продуктовый ряд «Инферит Техника» включает в себя линейки моноблоков Versa и Apex. Моноблоки оснащаются процессорами Intel Core i3 и i5, имеют дисплеи диагональю 23,8 или 27 дюймов и сочетают в себе мощность полноценных системных блоков и компактность. Вендор «Инферит» предла

Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя теля «ICL Техно» и подобрать конфигурацию моноблока с аналогичными характеристиками, то розничная цена составит 137 тыс. руб., что более чем вдвое выше цены, по которой Финансовый университет получит моноблоки от «Байта». Таким образом «Байт» поставит моноблоки по цене вдвое дешевле, чем у производителя в рознице. Приобретаемая модель моноблока обладает диагональю экрана 23,8 дюйма (

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал 5 мм Беспроводная связь Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/a/ac/ax), Bluetooth 5.2 Динамики 2х 3 Вт Комплектация Моноблок, клавиатура + мышь, ЗУ Углы наклона экрана –5°/21° Габариты и масса 618 х 381,3 х 21

Обновление линейки моноблоков Digma Pro – Unity атовое небликующее покрытие дисплея защитит глаза от усталости и напряжения во время долгой работы. Моноблок имеет современный минималистичный дизайн и оснащен подставкой, которая позволяет рег

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности т 1 штуки. Ниже мы рассмотрим особенности моделей, представляющих основные линейки бренда.ТЕСЛА R30 Флагманские моноблоки бренда — это модели R30BP3 и BP5 с поворотным экраном. Моноблоки имеют

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса ro, под которым производят технику для профессионалов — ноутбуки и моноблоки. Сегодня мы рассмотрим моноблок Digma Pro AiO 27i, который позиционируется как офисное решение с большим 27-дюймовым

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж ставили подборку 27-дюймовых моноблоков, учитывая отзывы покупателей.Digma PRO AiO 27i 27-дюймовый моноблок Digma PRO AiO 27i оснащен матовой IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикс., высоки

Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга реестровых устройств моделей Star, Xpert и Hit обеспечивают процессорах Intel Core i3-i7 12-13 поколений и материнская плата RDW B760M. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers. Реестровые моноблоки моделей Optimal, Office Pro и Extreme работают на процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской плате RDW B450M. Все устройства, включенные в Единый реестр РЭП, получили заключени

Новые моноблоки Digma Pro AiO 23A для работы, учебы и развлечений ивается в верхней части корпуса и при необходимости ее можно снять или просто закрыть шторку. Также моноблок оснащен подставкой, которая позволяет регулировать моноблок по высоте и перев

В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов Мониторы и моноблоки «Рикор» Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор электроникс» займется производством моноблоков и мониторов. Об этом CNews рассказал вице-президент «Р

Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя участие шесть неназванных в документах компаний. Оборудование было необходимо заказчику для оснащения автоматизированных рабочих мест информационно-вычислительной системы Росстата. Службе требовались моноблоки с максимальным объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ, разрешением экрана 1920x1080 и частотой оперативной памяти не менее 3,6 ГГц. Как рассказала CNews гендиректор ИТ-компании «Ми

Digma Pro вывела на рынок две серии моноблоков чтобы пользователи могли быстро скачивать информацию на флешку, внешний жесткий диск или смартфон. Моноблок опирается на прочную металлическая ножку и твердо стоит на рабочем столе. Система мо

«Ситилинк» запустил продажи моноблоков собственной торговой марки с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) обладают матовым небликующим покрытием и IPS-матрицей. В моноблок встроена камера на 2 МП, а также два динамика мощностью 3 Вт. Cерия SunWind Motion A

Merlion стал первым российским дистрибьютором моноблоков и неттопов Rombica Merlion сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Rombica, владельцем одноименного бренда потребительской электроники. В полученном статусе Merlion начинает поставлять в Россию моноблоки и неттопы Rombica - в этой товарной категории компания стала первым и пока единственным российским официальным дистрибьютором. Об этом CNews сообщили представители Merlion. «Бренд Rom

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса не заглядывать в инструкцию. Стоит отметить, что подставка крупная, поэтому желательно установить моноблок либо на специальный компьютерный стол, либо на вариант с широкой столешницей. Внешн

Лучшие моноблоки: хиты продаж Но есть и другие конфигурации — их стоимость различается в зависимости от общей производительности. Моноблок предназначен для работы с офисными приложениями, веб-серфинга, просмотра видео, а та

ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России ледующей промышленной продукции на территории России: портативная электронная вычислительная машина моноблок торговой марки iRU «Агат 51»; портативная электронная вычислительная машина моноб

Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ «Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет видеоаналитику на ба

Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac м. Все они базируются на Linux, как, например, UOS – одна из национальных ОС Китая. Также в стране ведется разработка дистрибутива Deepin Linux, и у Huawei успешно производит ноутбуки с ним на борту. Моноблок укомплектован оперативной памятью DDR4-3200. Выбор в ее пользу обусловлен тем, что нынешние процессоры Ryzen не поддерживают более современную DDR5. С ней умеют работать пока лишь толь

Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» ой радиоэлектронной промышленности, разработчик и производитель вычислительной техники, представила моноблок Depo Neos MA 522. Моноблочный компьютер Depo Neos построен на российских технологиях

Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» ых ПК, обогнав Acer и Dell и пропустив вперед только HP и Lenovo. Компьютеры будут разделены на две категории. В первую, получившую название «Опал», войдут системные блоки и тонкие клиенты, тогда как моноблоки станут частью линейки «Агат». Обычным пользователям новые ПК iRU недоступны Все новинки iRU нацелены в первую очередь на корпоративных клиентов. На запрос CNews о возможности их приоб

Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России ение компании Schneider Electric, предназначенное для установки в распределительных кабельных сетях на 6-20 кВ. Установленный парк устройств RM6 в России составляет более 75 тыс. функций (с 1996 г.). Моноблоки RM6 имеют полный цикл производства в России на заводе «Шнейдер электрик завод электромоноблок» (ШЭЗЭМ), который находится в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Д