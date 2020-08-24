Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Моноблок
Monoblock PC
Публикаций - 116, упоминаний - 120
Моноблок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 4
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 79 2
|Сударева Галина 7 1
|Рустамов Рустам 185 1
|Головин Даниил 34 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кузнецов Андрей 46 1
|Костевич Сергей 6 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Катаев Александр 39 1
|Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
|Боярков Федор 9 1
|Шаров Владимир 28 1
|Горшенин Максим 17 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
|Евдокимов Андрей 65 1
|Низовский Григорий 37 1
|Макаров Владимир 69 1
|Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Грищенков Александр 11 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 355 1
|CNews - ZOOM.CNews 1386 14
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1917 1
|Wikipedia - Википедия 404 1
|ZDnet 566 1
|MacRumors 122 1
|9to5Google 24 1
|SlashGear 134 1
|GizmoChina 88 1
|NokiaPowerUser 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
|IDC - International Data Corporation 4555 1
|TrendForce 49 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 105 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru