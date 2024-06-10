«Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel

ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro T927, которые включены в реестр Минпромторга.

Инженеры компании разработали BIOS материнской платы Aquarius AQH610T, благодаря которому теперь, помимо 12 и 13 поколений процессоров, обеспечена полноценная и эффективная работа 14 поколения.

«Запуск производства отечественных компьютеров с 14 поколением процессоров, которые включены в реестр Минпромторга, является важным шагом не только для компании, но и для всего российского ИТ-рынка. Возможность производить такие устройства позволяет быстро реагировать на изменения в ИТ-сфере и претендовать на технологическое первенство «Аквариуса», – сказал директор департамента по развитию клиентских устройств группы компаний «Аквариус» Николай Петров.

Обновленные устройства уже доступны для заказа у авторизованных партнеров.