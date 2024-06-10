Разделы

Техника
|

«Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel

ГК «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с 14 поколением процессоров i5-14400 и i3-14100. Ими стали компактные компьютеры Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro T927, которые включены в реестр Минпромторга.

Инженеры компании разработали BIOS материнской платы Aquarius AQH610T, благодаря которому теперь, помимо 12 и 13 поколений процессоров, обеспечена полноценная и эффективная работа 14 поколения.

Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы

Телеком

«Запуск производства отечественных компьютеров с 14 поколением процессоров, которые включены в реестр Минпромторга, является важным шагом не только для компании, но и для всего российского ИТ-рынка. Возможность производить такие устройства позволяет быстро реагировать на изменения в ИТ-сфере и претендовать на технологическое первенство «Аквариуса», – сказал директор департамента по развитию клиентских устройств группы компаний «Аквариус» Николай Петров.

Обновленные устройства уже доступны для заказа у авторизованных партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024