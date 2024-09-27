Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Core i3 Семейство процессоров с архитектурой X86-64
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.09.2024
|
Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос
м в современных реалиях. Как пишет Tom’s Hardware, он не способен обогнать даже самый базовый Intel Core i3 восьмого поколения, а он вышел уже семь лет назад. О провале Zhaoxin стало известно б
|15.06.2023
|
Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7
Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими б
|09.06.2023
|
Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник
иоткрыла завесу тайны над процессором Powerstar P3-01105, который как две капли воды похож на Intel Core i3-10105 поколения Comet Lake, вышедший в 2021 г. Как пишет The Register, вендор опровер
|10.06.2021
|
Intel хочет запретить менять процессоры в ПК
на основе этих чипов – неизвестно. Состав линейки Новая серия Intel Core 11000B состоит из моделей Core i3-11100B, Core i5-11500B, Core i7-11700B и Core i9-11900KB. При этом Intel раскрывает с
|02.10.2020
|
Intel начала «ломать» свои процессоры, чтобы меньше стоили и не уступали AMD в цене
Дешевле и хуже Компания Intel выпустила новый дешевый процессор Core i3-10100F десятого поколения. Это представитель семейства Comet Lake, и в иерархии Intel
|24.04.2020
|
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают
го процессора Baikal-M В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетическом тесте производительности целочисленной арифметики CoreMa
|15.07.2015
|
Процессоры для праздника футбола
Общедоступного процессора Intel Core i3-2100 и 4 гигабайт оперативной камеры окажется достаточно, чтобы владелец ПК мог приобщиться к празднику футбола в новой игре FIFA 16. Именно на этом уровне установило издательство
|06.10.2010
|
Samsung Q330: тонкий и легкий ноутбук на Core i3
С обновлением линейки мобильных процессоров Intel (в частности, с выходом наиболее массовых моделей Core i3 и i5, призванных заменить Core 2 Duo) активизировались все крупные производители ноут
|15.09.2010
|
ASRock представил мини-ПК на базе Intel Core i3
окой производительностью, низким энергопотреблением и минимальным уровнем шума. В основе ASRock Vision 3D лежит мобильная платформа от Intel и производительная дискретная графика от Nvidia. Процессор Intel Core i3 370M обладает двумя ядрами и поддержкой Hyper-Threading, тактовая частота составляет 2,4 ГГц. Видеокарта Nvidia GeForce GT425M получила в свое распоряжение 96 ядер CUDA, поддержку
|18.05.2010
|
Depo анонсировал новую модель ПК для дома: Depo Ego 8751 на базе Intel Core i3/i5
Компания Depo Computers анонсировала новую модель ПК для дома Depo Ego 8751 с поддержкой 2-ядерных и 4-ядерных процессоров нового поколения Intel Core i3 и Intel Core i5, созданных на базе новейшей 32-нанометровой технологии, с автоматическим распределением производительности в зависимости от решаемых в данный момент задач. Компьют
|22.04.2010
|
Lenovo начала поставки бизнес-ноутбука с Core i3
явила о начале поставок 14-дюймового ноутбука IdeaPad V460. Внутри IdeaPad V460 находится процессор Core i3-330M, производительности которого достаточно для выполнения большинства задач, и 4 ГБ
|08.01.2010
|
Семь "сателлитов" Toshiba
анонсировала выход семи новых моделей лэптов линейки Satellite. Большинство из них работает на базе Intel Core i3, i5 или i7 (есть вариант с AMD Turion Ultra M620) и имеет диагональ экрана от 1
|08.01.2010
|
Новые бюджетные ноутбуки от Acer
На выставке CES 2010 компания Acer представила два ноутбука на базе Intel Core i3 и Core i5, относящиеся к бюджетному классу. 15,6-дюймовый Aspire AS5740 работае
|09.08.2007
|
Symantec поможет решить проблемы производительности: i3 8.0
Корпорация Symantec анонсировала новую версию программного продукта Symantec i3, составляющего основу комплекса средств управления производительностью приложений (Application Performance Management - APM), который осуществляет контроль, анализ и диагностику проблем прои
|24.07.2007
|
«Ингосстрах» внедрил Symantec i3: мониторинг производительности БД
«Крок» и Symantec завершили проект по внедрению системы мониторинга производительности базы данных Symantec i3 в страховой компании «Ингосстрах». Решение обеспечило непрерывность работы ИТ-инфраструктуры компании, позволило избежать критических нагрузок на серверы, а также оптимизировать работу вычис
|19.01.2007
|
«Корпоративные сервисные системы» внедряют Symantec i3
орпоративные сервисные системы» (КСС), TopS Business Integrator (TopS BI) и SoftBCom сообщили об успешном осуществлении пилотного проекта по мониторингу производительности SAP R/3 средствами Symantec i3. Пилотный проект выполнен совместной командой специалистов TopS BI и SoftBCom. В частности, Symantec i3, решение для управления производительностью приложений, прошло полный комплекс
|09.02.2006
|
Symantec: новый продукт для управления приложениями
Компания Symantec объявила о выпуске программного обеспечения для управления производительностью приложений Symantec i3 7.5 (прежнее название Veritas i3). Новая версия ПО содержит усовершенствования, которые предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформа
|07.04.2000
|
В день первичного предложения акции i3 Mobile выросли на 56%
Еще одна компания, производящая оборудование для беспроводной связи, осуществила первичное предложение акций. i3 Mobile, получившая индекс IIIM на Nasdaq, предложила 5.1 млн. своих акций по цене $16. Вскоре после начала торгов их стоимость поднялась до $25. Всего сменили владельцев 8.6 млн. акций компа
Intel Core i3 и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 62
|Tom’s Hardware 600 21
|DigiTimes - Издание 1331 13
|Neowin 217 7
|VideoCardz 44 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
|WCCFTech - Издание 110 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|TechSpot 188 4
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|The Verge - Издание 619 3
|Wikipedia - Википедия 650 3
|РИА Новости 1033 3
|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|Wired - Издание 276 2
|TechPowerUp 23 2
|Phoronix 59 2
|Fanless Tech 2 2
|РБК Инновации 47 2
|Electronista 166 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Reddit 398 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Ведомости 1466 2
|GizChina - Издание 84 1
|PhoneArena 75 1
|9to5Google 60 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|Gizmodo 133 1
|Бизнес Online 12 1
|Известия ИД 770 1
|AppleInsider 400 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Sputnik 59 1
|WinFuture 15 1
|TechQuila 1 1
|ComputerWorld 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.