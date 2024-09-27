Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос м в современных реалиях. Как пишет Tom’s Hardware, он не способен обогнать даже самый базовый Intel Core i3 восьмого поколения, а он вышел уже семь лет назад. О провале Zhaoxin стало известно б

Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7 Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими б

Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник иоткрыла завесу тайны над процессором Powerstar P3-01105, который как две капли воды похож на Intel Core i3-10105 поколения Comet Lake, вышедший в 2021 г. Как пишет The Register, вендор опровер

Intel хочет запретить менять процессоры в ПК на основе этих чипов – неизвестно. Состав линейки Новая серия Intel Core 11000B состоит из моделей Core i3-11100B, Core i5-11500B, Core i7-11700B и Core i9-11900KB. При этом Intel раскрывает с

Intel начала «ломать» свои процессоры, чтобы меньше стоили и не уступали AMD в цене Дешевле и хуже Компания Intel выпустила новый дешевый процессор Core i3-10100F десятого поколения. Это представитель семейства Comet Lake, и в иерархии Intel

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают го процессора Baikal-M В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетическом тесте производительности целочисленной арифметики CoreMa

Процессоры для праздника футбола Общедоступного процессора Intel Core i3-2100 и 4 гигабайт оперативной камеры окажется достаточно, чтобы владелец ПК мог приобщиться к празднику футбола в новой игре FIFA 16. Именно на этом уровне установило издательство

Samsung Q330: тонкий и легкий ноутбук на Core i3 С обновлением линейки мобильных процессоров Intel (в частности, с выходом наиболее массовых моделей Core i3 и i5, призванных заменить Core 2 Duo) активизировались все крупные производители ноут

ASRock представил мини-ПК на базе Intel Core i3 окой производительностью, низким энергопотреблением и минимальным уровнем шума. В основе ASRock Vision 3D лежит мобильная платформа от Intel и производительная дискретная графика от Nvidia. Процессор Intel Core i3 370M обладает двумя ядрами и поддержкой Hyper-Threading, тактовая частота составляет 2,4 ГГц. Видеокарта Nvidia GeForce GT425M получила в свое распоряжение 96 ядер CUDA, поддержку

Depo анонсировал новую модель ПК для дома: Depo Ego 8751 на базе Intel Core i3/i5 Компания Depo Computers анонсировала новую модель ПК для дома Depo Ego 8751 с поддержкой 2-ядерных и 4-ядерных процессоров нового поколения Intel Core i3 и Intel Core i5, созданных на базе новейшей 32-нанометровой технологии, с автоматическим распределением производительности в зависимости от решаемых в данный момент задач. Компьют

Lenovo начала поставки бизнес-ноутбука с Core i3 явила о начале поставок 14-дюймового ноутбука IdeaPad V460. Внутри IdeaPad V460 находится процессор Core i3-330M, производительности которого достаточно для выполнения большинства задач, и 4 ГБ

Семь "сателлитов" Toshiba анонсировала выход семи новых моделей лэптов линейки Satellite. Большинство из них работает на базе Intel Core i3, i5 или i7 (есть вариант с AMD Turion Ultra M620) и имеет диагональ экрана от 1

Новые бюджетные ноутбуки от Acer На выставке CES 2010 компания Acer представила два ноутбука на базе Intel Core i3 и Core i5, относящиеся к бюджетному классу. 15,6-дюймовый Aspire AS5740 работае

Symantec поможет решить проблемы производительности: i3 8.0 Корпорация Symantec анонсировала новую версию программного продукта Symantec i3, составляющего основу комплекса средств управления производительностью приложений (Application Performance Management - APM), который осуществляет контроль, анализ и диагностику проблем прои

«Ингосстрах» внедрил Symantec i3: мониторинг производительности БД «Крок» и Symantec завершили проект по внедрению системы мониторинга производительности базы данных Symantec i3 в страховой компании «Ингосстрах». Решение обеспечило непрерывность работы ИТ-инфраструктуры компании, позволило избежать критических нагрузок на серверы, а также оптимизировать работу вычис

«Корпоративные сервисные системы» внедряют Symantec i3 орпоративные сервисные системы» (КСС), TopS Business Integrator (TopS BI) и SoftBCom сообщили об успешном осуществлении пилотного проекта по мониторингу производительности SAP R/3 средствами Symantec i3. Пилотный проект выполнен совместной командой специалистов TopS BI и SoftBCom. В частности, Symantec i3, решение для управления производительностью приложений, прошло полный комплекс

Symantec: новый продукт для управления приложениями Компания Symantec объявила о выпуске программного обеспечения для управления производительностью приложений Symantec i3 7.5 (прежнее название Veritas i3). Новая версия ПО содержит усовершенствования, которые предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформа