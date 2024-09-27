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Intel Core i3 Семейство процессоров с архитектурой X86-64

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос

м в современных реалиях. Как пишет Tom’s Hardware, он не способен обогнать даже самый базовый Intel Core i3 восьмого поколения, а он вышел уже семь лет назад. О провале Zhaoxin стало известно б
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими б
09.06.2023 Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник

иоткрыла завесу тайны над процессором Powerstar P3-01105, который как две капли воды похож на Intel Core i3-10105 поколения Comet Lake, вышедший в 2021 г. Как пишет The Register, вендор опровер
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

на основе этих чипов – неизвестно. Состав линейки Новая серия Intel Core 11000B состоит из моделей Core i3-11100B, Core i5-11500B, Core i7-11700B и Core i9-11900KB. При этом Intel раскрывает с
02.10.2020 Intel начала «ломать» свои процессоры, чтобы меньше стоили и не уступали AMD в цене

Дешевле и хуже Компания Intel выпустила новый дешевый процессор Core i3-10100F десятого поколения. Это представитель семейства Comet Lake, и в иерархии Intel
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

го процессора Baikal-M В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетическом тесте производительности целочисленной арифметики CoreMa
15.07.2015 Процессоры для праздника футбола

Общедоступного процессора Intel Core i3-2100 и 4 гигабайт оперативной камеры окажется достаточно, чтобы владелец ПК мог приобщиться к празднику футбола в новой игре FIFA 16. Именно на этом уровне установило издательство
06.10.2010 Samsung Q330: тонкий и легкий ноутбук на Core i3

С обновлением линейки мобильных процессоров Intel (в частности, с выходом наиболее массовых моделей Core i3 и i5, призванных заменить Core 2 Duo) активизировались все крупные производители ноут
15.09.2010 ASRock представил мини-ПК на базе Intel Core i3

окой производительностью, низким энергопотреблением и минимальным уровнем шума. В основе ASRock Vision 3D лежит мобильная платформа от Intel и производительная дискретная графика от Nvidia. Процессор Intel Core i3 370M обладает двумя ядрами и поддержкой Hyper-Threading, тактовая частота составляет 2,4 ГГц. Видеокарта Nvidia GeForce GT425M получила в свое распоряжение 96 ядер CUDA, поддержку
18.05.2010 Depo анонсировал новую модель ПК для дома: Depo Ego 8751 на базе Intel Core i3/i5

Компания Depo Computers анонсировала новую модель ПК для дома Depo Ego 8751 с поддержкой 2-ядерных и 4-ядерных процессоров нового поколения Intel Core i3 и Intel Core i5, созданных на базе новейшей 32-нанометровой технологии, с автоматическим распределением производительности в зависимости от решаемых в данный момент задач. Компьют
22.04.2010 Lenovo начала поставки бизнес-ноутбука с Core i3

явила о начале поставок 14-дюймового ноутбука IdeaPad V460. Внутри IdeaPad V460 находится процессор Core i3-330M, производительности которого достаточно для выполнения большинства задач, и 4 ГБ
08.01.2010 Семь "сателлитов" Toshiba

анонсировала выход семи новых моделей лэптов линейки Satellite. Большинство из них работает на базе Intel Core i3, i5 или i7 (есть вариант с AMD Turion Ultra M620) и имеет диагональ экрана от 1
08.01.2010 Новые бюджетные ноутбуки от Acer

На выставке CES 2010 компания Acer представила два ноутбука на базе Intel Core i3 и Core i5, относящиеся к бюджетному классу. 15,6-дюймовый Aspire AS5740 работае
09.08.2007 Symantec поможет решить проблемы производительности: i3 8.0

Корпорация Symantec анонсировала новую версию программного продукта Symantec i3, составляющего основу комплекса средств управления производительностью приложений (Application Performance Management - APM), который осуществляет контроль, анализ и диагностику проблем прои
24.07.2007 «Ингосстрах» внедрил Symantec i3: мониторинг производительности БД

«Крок» и Symantec завершили проект по внедрению системы мониторинга производительности базы данных Symantec i3 в страховой компании «Ингосстрах». Решение обеспечило непрерывность работы ИТ-инфраструктуры компании, позволило избежать критических нагрузок на серверы, а также оптимизировать работу вычис
19.01.2007 «Корпоративные сервисные системы» внедряют Symantec i3

орпоративные сервисные системы» (КСС), TopS Business Integrator (TopS BI) и SoftBCom сообщили об успешном осуществлении пилотного проекта по мониторингу производительности SAP R/3 средствами Symantec i3. Пилотный проект выполнен совместной командой специалистов TopS BI и SoftBCom. В частности, Symantec i3, решение для управления производительностью приложений, прошло полный комплекс

09.02.2006 Symantec: новый продукт для управления приложениями

Компания Symantec объявила о выпуске программного обеспечения для управления производительностью приложений Symantec i3 7.5 (прежнее название Veritas i3). Новая версия ПО содержит усовершенствования, которые предназначены для лучшего выявления проблем, анализа их причин и активного управления платформа
07.04.2000 В день первичного предложения акции i3 Mobile выросли на 56%

Еще одна компания, производящая оборудование для беспроводной связи, осуществила первичное предложение акций. i3 Mobile, получившая индекс IIIM на Nasdaq, предложила 5.1 млн. своих акций по цене $16. Вскоре после начала торгов их стоимость поднялась до $25. Всего сменили владельцев 8.6 млн. акций компа

Публикаций - 769, упоминаний - 1005

Intel Core i3 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 322
AMD - Advanced Micro Devices 4641 130
Nvidia Corp 4002 122
Lenovo Group 2446 116
Apple Inc 13154 107
Acer Group - Acer Inc 2776 99
HP Inc. 5883 85
Dell EMC 5180 73
Microsoft Corporation 25775 70
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 66
Samsung Electronics 11064 64
Ростелеком 10948 41
Sony 6739 34
VAIO 475 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
AMD Graphics Product Group - ATI 973 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 29
Toshiba Corporation 2980 29
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
МегаФон 10742 24
Huawei 4676 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 19
Fujitsu 2105 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Merlion iRU - Деловой офис 352 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 15
Google LLC 12688 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 13
VK - Mail.ru Group 3602 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 11
Digma 251 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Связной ГК 1401 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Почта России ПАО 2370 7
Россети Ленэнерго 1699 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
BMW Group 482 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Hyundai Motor Company 436 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Евросеть 1421 5
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 4
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 4
Angentro Trading and Investments 23 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Assist - Ассист 218 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
LEGO 260 3
Совкомбанк Совесть 279 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Белый Ветер 365 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Tesla Motors 461 3
Ак Барс Банк 283 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 462
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 368
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 348
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 254
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 230
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 222
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 215
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 196
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 192
DDR - Double data rate 3083 182
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 164
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 154
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 152
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 149
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 143
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 137
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 135
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 133
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 133
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 122
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 120
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 116
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 114
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 110
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 104
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 102
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 89
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 85
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 77
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 76
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 75
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 73
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 72
Наушники - Headphones 4478 71
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 67
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 66
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 405
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 289
Intel Core - Семейство процессоров 1251 185
Intel Core i - Cерия процессоров 534 172
Microsoft Windows 16882 117
Microsoft Windows 7 2007 77
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 72
Intel HD Graphics - графический процессор 233 71
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 71
Intel Celeron - Серия процессоров 979 66
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 60
Linux OS 11533 58
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 55
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 52
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 51
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 50
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 48
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 47
Microsoft Windows 10 1938 47
Google Android 15243 45
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 45
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 44
Nvidia GeForce GT 337 44
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 42
Intel Sandy Bridge 145 41
Microsoft Windows 11 827 39
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 36
Intel Turbo Boost Technology 216 36
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 35
Nvidia GeForce GTX 525 33
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 33
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 32
AMD Radeon HD 282 32
Intel x86 - архитектура процессора 2151 31
Apple MacBook Pro 559 30
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 29
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 26
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 24
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 24
AMD Mobility Radeon HD 88 24
Никифоров Николай 1138 13
Путин Владимир 3454 11
Медведев Дмитрий 1665 8
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 7
Щеголев Игорь 699 7
Рейман Леонид 1065 6
Калугин Сергей 169 5
Провоторов Александр 158 5
Кирюшин Геннадий 91 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Дмитриев Кирилл 120 4
Touch Michael - Тач Майкл 36 4
Гришин Дмитрий 210 4
Сердюков Анатолий 84 4
Гурко Александр 139 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Дашкевич Алексей 10 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Евдокимов Андрей 95 3
Духовницкий Олег 91 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
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