ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку 1

Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1

Подписки на сервисы для работы и развлечений оказались самыми нелюбимыми подарками на Новый год 1

Искусственный интеллект снизит цену продуктов 1

В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий 1

VK и Татарстан подписали соглашение о цифровизации 1

ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1

