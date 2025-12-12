Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОЭЗ ТВТ Иннополис Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
ОЭЗ «Иннополис» – особая экономическая зона технико-внедренческого типа, создана постановлением Правительства России с целью развития ИТ-технологий и высокотехнологичных производств. Предоставляет резидентам налоговые льготы, высококвалифицированные кадры, развитую инфраструктуру международного класса, пакет сервисов, оказывает поддержку в получении грантов, участии в госпрограммах и привлечении инвестиций. В составе ОЭЗ «Иннополис» 334 высокотехнологичных компании.
СОБЫТИЯ
ОЭЗ ТВТ Иннополис и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рустам 119 20
|Шайхутдинов Роман 113 16
|Халимов Ренат 9 8
|Носов Игорь 14 8
|Медведев Дмитрий 1662 6
|Никифоров Николай 1136 6
|Дьячков Виктор 37 5
|Шагалеев Руслан 8 4
|Ускова Ольга 169 4
|Хайруллин Айрат 108 4
|Гузаиров Айдар 62 4
|Черникова Алевтина 47 3
|Иванов Егор 24 3
|Романовская Кристина 4 3
|Тормасов Александр 9 2
|Мигалин Сергей 10 2
|Климов Ефим 14 2
|Виноградов Владимир 5 2
|Грачев Антон 8 2
|Галеев Вадим 3 2
|Чемезов Сергей 145 2
|Комиссаров Дмитрий 238 2
|Бондаренко Михаил 57 2
|Казак Максим 162 2
|Белоусов Андрей 144 2
|Шпак Василий 263 1
|Лопатин Артем 7 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Чайка Юрий 43 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Сысоев Александр 45 1
|Александров Юрий 4 1
|Малиновский Алексей 21 1
|Соколов Андрей 20 1
|Крылов Андрей 26 1
|Надеин Андрей 17 1
|Завадских Андрей 14 1
|Флейта Андрей 13 1
|Афанасьев Михаил 13 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
|Мобильные системы 117 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.