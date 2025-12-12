Разделы

ОЭЗ ТВТ Иннополис Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ОЭЗ «Иннополис»особая экономическая зона технико-внедренческого типа, создана постановлением Правительства России с целью развития ИТ-технологий и высокотехнологичных производств. Предоставляет резидентам налоговые льготы, высококвалифицированные кадры, развитую инфраструктуру международного класса, пакет сервисов, оказывает поддержку в получении грантов, участии в госпрограммах и привлечении инвестиций. В составе ОЭЗ «Иннополис» 334 высокотехнологичных компании.

СОБЫТИЯ


12.12.2025 В России чуть не построили завод по производству чипов. Но не нашлось денег 1
02.09.2025 «Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта 1
11.04.2025 Стартап сотрудников и студентов университета «Иннополис» запустил собственную облачную платформу для квантовых вычислений 1
28.01.2025 Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете из Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
24.12.2024 Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку 1
11.09.2024 ОЭЗ «Иннополис» и платформа «Инносфера» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
11.09.2024 «Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис» 2
22.04.2024 В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео 1
11.03.2024 Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
27.12.2023 Подписки на сервисы для работы и развлечений оказались самыми нелюбимыми подарками на Новый год 1
15.12.2023 Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза 1
21.11.2023 В России появился новый бренд отечественных ноутбуков и ПК. Завод по производству уже построен 1
24.10.2023 Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора 1
29.08.2023 Искусственный интеллект снизит цену продуктов 1
17.05.2023 «Сбер» проведет цифровую трансформацию агрохолдинга Тульской области  1
27.01.2023 В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет» 2
26.01.2023 «Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру 3
22.12.2022 В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий 1
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане 2
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 1
04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог» 1
16.06.2022 VK и Татарстан подписали соглашение о цифровизации 1
06.06.2022 «Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов 1
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 2
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 2
09.03.2022 DDoS-атаки на российские компании: Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал рекомендации по предотвращению 1
16.02.2022 Российские зарплаты разработчиков обновили максимум и достигли 500 тыс. руб. 1
23.12.2021 Айдар Гузаиров -

Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании

 1
10.12.2021 Искусственный интеллект составит маршруты для российских мусоровозов 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 5
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 3
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 5
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 2

Публикаций - 90, упоминаний - 129

ОЭЗ ТВТ Иннополис и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 447 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 5
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 4
ST - Системные технологии 68 4
Ростелеком 10313 4
Эттон Груп - Etton 58 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 3
Лазаревское ПХ - Лазаревское тех 3 3
Ростелеком - РТЛабс - РТК софт лабс 5 3
Ростелеком - РТЛабс 182 3
Yandex - Яндекс 8444 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 3
Schneider Electric 591 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 3
Новые облачные технологии (НОТ) 467 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
Acronis - Акронис 459 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 3
InnoSTage - Инностейдж 193 2
Открытые технологии 716 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 2
InfoWatch - Инфовотч 1089 2
Telegram Group 2577 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
БАРС Груп 559 2
8998 2
Intel Corporation 12543 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 315 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
ЦРТ Инновации 71 1
Nvidia Corp 3736 1
Северсталь Инфоком 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8183 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Иннополис ОАО 10 4
Наукоград - технопарк 150 3
Лазаревское ПХ - Лазаревское Племенное хозяйство 3 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 3
Ак Барс Банк 274 3
Развитие Иннополиса 4 2
Иннополис Сити АО 6 2
Фонд русского абстрактного искусства 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
Иннополис Архитект 3 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
ЯКласс 68 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
Спецшеринг - Онлайн-сервис аренды спецтехники 1 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Локотех Сигнал 1 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
Технопарк имени Н.И. Лобачевского 1 1
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 1
НХС - НефтеХимСэвилен 1 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 3 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Рапид Био 102 1
Т2 - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 7 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Abiroy - Абирой 1 1
Rabobank 13 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12853 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 7
Мэрия города Иннополис 14 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 3
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 2
Судебная власть - Judicial power 2413 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ОЭЗ ТРТ Байкальская гавань - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 2 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
ОЭЗ ППТ Моглино - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14914 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18209 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23066 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34062 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6155 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3351 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7112 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2036 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 4
Моноблок - Monoblock PC 1048 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4517 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
Новые облачные технологии - МойОфис 892 6
Apple iOS 8245 5
Google Android 14688 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 4
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 3
Linux OS 10913 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ Телерадиология 2 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 43 2
Ростелеком - РТЛабс - ИВП - Интеллектуальная Ведомственная Платформа 2 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Schneider Electric EcoStruxure 68 2
Microsoft Windows 16333 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 2
NVision Барьер 738 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Seldon.Basis 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 35 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Schneider Electric Trihal - серия трансформаторов 3 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - Ctrl@Traffic 1 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 6 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
Microsoft Windows 11 712 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 1
Минниханов Рустам 119 20
Шайхутдинов Роман 113 16
Халимов Ренат 9 8
Носов Игорь 14 8
Медведев Дмитрий 1662 6
Никифоров Николай 1136 6
Дьячков Виктор 37 5
Шагалеев Руслан 8 4
Ускова Ольга 169 4
Хайруллин Айрат 108 4
Гузаиров Айдар 62 4
Черникова Алевтина 47 3
Иванов Егор 24 3
Романовская Кристина 4 3
Тормасов Александр 9 2
Мигалин Сергей 10 2
Климов Ефим 14 2
Виноградов Владимир 5 2
Грачев Антон 8 2
Галеев Вадим 3 2
Чемезов Сергей 145 2
Комиссаров Дмитрий 238 2
Бондаренко Михаил 57 2
Казак Максим 162 2
Белоусов Андрей 144 2
Шпак Василий 263 1
Лопатин Артем 7 1
Лебедев Алексей 25 1
Чайка Юрий 43 1
Сергиенко Александр 13 1
Сысоев Александр 45 1
Александров Юрий 4 1
Малиновский Алексей 21 1
Соколов Андрей 20 1
Крылов Андрей 26 1
Надеин Андрей 17 1
Завадских Андрей 14 1
Флейта Андрей 13 1
Афанасьев Михаил 13 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 618 85
Россия - РФ - Российская федерация 157016 78
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 57
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 42 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18589 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 6
Европа 24641 6
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 3
Россия - СФО - Новосибирск 4656 3
Германия - Федеративная Республика 12940 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 2
Канада 4985 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 2
Россия - ЮФО - Севастополь 581 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Германия - Берлин 729 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 81 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 77 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 27 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 782 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15142 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20413 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 4
Зоология - наука о животных 2793 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Энергетика - Energy - Energetically 5532 3
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 3
Образование в России 2561 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Мобильные системы 117 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3610 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 14
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 2
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 7 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 43 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
День молодёжи - 27 июня 1000 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ИнфоКом 118 1
Kazan Digital Week 19 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
