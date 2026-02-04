Разделы

Красцветмет Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова -

04.02.2026 «Евраз», «Красцветмет» и ГИАП объединят усилия по внедрению генеративного ИИ в инженерное проектирование 2
18.11.2025 Saby Staff помог «Красцветмету» перевести 3 400 сотрудников на КЭДО 1
13.10.2025 «Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии 1
27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
24.12.2024 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
12.12.2023 Cleverics выпускает новый релиз ITSM-системы Omnitracker CleverEngine 5.3 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
23.06.2021 «Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 3
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
01.11.2016 Стартапы GenerationS привлекли более 1 млрд руб. инвестиций 1
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 2
19.12.2013 «Красцветмет» внедрил OmniTracker ITSM Center с помощью Digital Design 3
05.11.2009 Бюджет и закон: как выполнить требования ФЗ-152? 1
03.09.2009 Не только для "толстых": BI-решения идут в СМБ 1
26.12.2006 Красцветмет завершил разработку системы бюджетного управления 3
19.01.2006 Добыча драгметаллов под надежной защитой 3
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
02.06.1999 "АйТи" и Cabletron Systems провели в Красноярске однодневный семинар по основным компонентам для построения корпоративных и локальных вычислительных сетей 1

Ростелеком 10396 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 4
Microsoft Corporation 25321 4
9099 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 4
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 4
АйТи 1440 4
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
Умник 36 3
SAP SE 5457 3
Cisco Systems 5232 3
Intel Corporation 12573 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
HP Inc. 5768 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 3
Oracle Corporation 6897 3
Информзащита 864 3
Xerox - The Haloid Company 1156 3
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
Ланит - Норбит - Norbit 410 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 3
Галактика - Корпорация 1509 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 3
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 3
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 3
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
Infomaximum - Инфомаксимум 55 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 3
Сумма Технологий 23 3
Klinkmann - Клинкманн 11 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 3
ИндаСофт - InduSoft 27 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 6
РВК - Российская венчурная компания 558 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1806 4
NanduQ - Qiwi 1007 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 68 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 4
ЭФКО ГК 23 4
Мортон 26 4
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 33 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 3
Газпром ПАО 1424 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
Газпром нефть 678 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 53 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 3
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 3
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 56 2
УГМК Уралэлектромедь 9 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1639 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1386 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 3
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 36 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 848 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 456 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8143 3
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 33 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 3
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1017 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Управляемость - Manageability 1955 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Haulmont - OpenBPM Platform 5 2
Microsoft Outlook 1429 2
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 2
OmniNet - Omnitracker 64 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Microsoft Outlook Express 49 1
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 50 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Axiom JDK СЗИ 138 1
Carbon Soft - EvaTeam 32 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Cleverics - Omnitracker CleverEngine 16 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
PIX Robotics - PIX Task Mining - PIX Монитор задач 6 1
Apple iPhone 16 180 1
OpenIDE 21 1
АйПи - Idea Platform 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2910 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Google Android 14804 1
Apple iOS 8309 1
Linux OS 10997 1
Microsoft Windows 16417 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 1
Apple AirPods - Наушники 159 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 857 1
Apache Hadoop 448 1
Microsoft Dynamics 365 138 1
Apple iPhone 4 791 1
Дубровская Анна 21 4
Колотев Дмитрий 4 4
Стонт Дмитрий 4 4
Кальмуцкий Владислав 4 4
Заболотный Роман 4 4
Полянская Анастасия 5 4
Буланов Николай 19 3
Петров Олег 8 3
Соболевская Людмила 3 3
Бочкин Александр 50 3
Биккулова Гульнара 24 3
Андреева Ольга 7 2
Голубева Ольга 4 2
Евтюхин Иван 4 2
Крылова Мария 26 2
Клопотов Игорь 4 2
Семилетова Татьяна 2 2
Коптелов Андрей 119 2
Лебедев Владимир 83 2
Мякишева Марина 84 2
Бахарева Дина 5 1
Шибков Сергей 2 1
Баранов Виталий 10 1
Островский Дмитрий 4 1
Зарецкий Николай 1 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Ким Андрей 49 1
Павлов Петр 2 1
Шилов Евгений 9 1
Ефимов Михаил 19 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Гатауллина Регина 2 1
Соломатов Виталий 1 1
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Буянов Александр 3 1
Колчинский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1563 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 4
Украина 7812 4
Казахстан - Республика 5836 3
Беларусь - Белоруссия 6073 3
Европа Восточная 3124 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1271 3
Молдавия - Республика Молдова 729 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 2
Россия - СФО - Новосибирск 4693 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Европа 24675 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3253 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Индия - Bharat 5726 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Германия - Федеративная Республика 12956 1
Ближний Восток 3051 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2234 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1611 1
Америка Латинская 1890 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1248 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 445 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 3
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 2
Металлы - Платина - Platinum 483 2
Металлы - Серебро - Silver 795 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
MacRumors 144 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
Juniper Research 551 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 678 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 3
ИнфоКом 118 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Создано именных указателей - 190007.
