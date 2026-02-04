Получите все материалы CNews по ключевому слову
Красцветмет Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова -
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Красцветмет и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Дубровская Анна 21 4
|Колотев Дмитрий 4 4
|Стонт Дмитрий 4 4
|Кальмуцкий Владислав 4 4
|Заболотный Роман 4 4
|Полянская Анастасия 5 4
|Буланов Николай 19 3
|Петров Олег 8 3
|Соболевская Людмила 3 3
|Бочкин Александр 50 3
|Биккулова Гульнара 24 3
|Андреева Ольга 7 2
|Голубева Ольга 4 2
|Евтюхин Иван 4 2
|Крылова Мария 26 2
|Клопотов Игорь 4 2
|Семилетова Татьяна 2 2
|Коптелов Андрей 119 2
|Лебедев Владимир 83 2
|Мякишева Марина 84 2
|Бахарева Дина 5 1
|Шибков Сергей 2 1
|Баранов Виталий 10 1
|Островский Дмитрий 4 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Клеймёнов Сергей 5 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Ким Андрей 49 1
|Павлов Петр 2 1
|Шилов Евгений 9 1
|Ефимов Михаил 19 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Гущин Станислав 4 1
|Гатауллина Регина 2 1
|Соломатов Виталий 1 1
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Буянов Александр 3 1
|Колчинский Александр 1 1
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
|MacRumors 144 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
|Juniper Research 551 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.