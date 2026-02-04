Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1

Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1

Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1

Как избежать ошибок при внедрении BI 1

До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 1

Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1

Красцветмет завершил разработку системы бюджетного управления 3