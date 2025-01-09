Колотев Дмитрий
|09.01.2025
|Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
|24.12.2024
|Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
Колотев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Haulmont - Хоулмонт 108 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
|Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
|Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 2
|Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
|Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 51 2
|Стонт Дмитрий 2 2
|Дубровская Анна 18 2
|Андреева Ольга 6 2
|Бочкин Александр 29 1
|Буланов Николай 13 1
|Петров Олег 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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