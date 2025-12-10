Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

ABPMP Association of Business Process Management Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами

ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами

Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) — это некоммерческая организация, объединяющая специалистов в области управления бизнес-процессами, отделение Международной ассоциации BPM-профессионалов. Ассоциация является глобальным центром компетенции в области управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) и на регулярной основе проводит мероприятия — семинары, круглые столы, мастер-классы — и ведет долгосрочные проекты, нацеленные на развитие дисциплины BPM в России.

СОБЫТИЯ


10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 3
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 2
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
14.07.2025 BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт» 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
12.02.2024 Анатолий Белайчук -

Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации 

 5
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса 2
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 3
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 3
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 2
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 2
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 2
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 2
18.07.2022 Почти 50% российских компаний «автоматизируют» свой бизнес с помощью Excel 1
20.06.2022 ИТ-компании оценят эффективность цифровой трансформации бизнеса в России 2
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 6
16.12.2021 Анатолий Белайчук -

Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

 3
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 2
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 3
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1

Публикаций - 74, упоминаний - 129

ABPMP и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 22
Comindware - Колловэар 178 16
UIPath 108 10
Газинформсервис - ГИС 410 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 10
МегаФон 9897 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 250 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 7
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 6
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 5
Infomaximum - Инфомаксимум 52 5
Логика BPM 48 5
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 5
Oracle Corporation 6867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 5
8986 5
Naumen - Наумен 684 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 3
Docsvision - ДоксВижн 1032 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 3
Camunda - Camunda Services GmbH 36 3
K2 - К2РУ - SourceCode 127 3
Nodul 5 3
Anserem - Ансерем 6 3
Темпесто - Tempesto 17 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 3
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 16
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 15
Сургутнефтегаз - СНГ 278 14
Лента - Сеть розничной торговли 2268 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 11
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 11
МКБ - Московский кредитный банк 618 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 10
Zenden Group - Дом одежды 65 10
РЖД - Российские железные дороги 2002 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 9
Ингосстрах СПАО 451 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 9
Абсолют Банк 240 9
Транснефть 322 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 21 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 8
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 7
ПСБ - Промсвязьбанк 902 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Комус 104 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 6
36,6 - аптечная сеть 91 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 45 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 3
Федеральное казначейство России 1879 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 9 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 52
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1600 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 36
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1377 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3696 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2467 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 12
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 12
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 11
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 10
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4690 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2242 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4475 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 323 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 6
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 6
Управляемость - Manageability 1955 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5915 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 9
НКТ - Р7-Офис 478 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
ELMA BPM 36 4
Microsoft Office 3953 4
Terrasoft Creatio 98 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
Infomaximum - Proceset Process mining 44 3
ELMA 365 Low-code BPM 148 3
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 2
Microsoft Visio - MS Visio 186 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 335 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 2
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Synplity Platform - Synplity AI 5 2
Haulmont - OpenBPM Platform 5 2
Linux OS 10899 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 860 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Oracle Java - язык программирования 3329 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft Outlook 1421 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPad mini 425 1
Red Hat OpenShift 135 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 1
Statista 254 1
Коптелов Андрей 117 53
Гимранов Ринат 125 13
Погорелова-Триппель Наталья 28 13
Батай Илья 59 12
Трефилов Алексей 46 11
Алешкин Сергей 65 11
Труненков Сергей 35 11
Натрусов Артем 312 10
Шадаев Максут 1147 10
Сотин Денис 216 10
Сахаров Александр 87 10
Бурилов Андрей 117 10
Меденцев Константин 100 10
Козак Николай 183 10
Урусов Виктор 149 10
Демидов Сергей 127 9
Петров Михаил 138 9
Чаркин Евгений 314 9
Белоусов Максим 109 9
Шипов Савва 102 9
Клепиков Алексей 120 9
Паршин Максим 321 9
Иванов Алексей 152 9
Сергеев Сергей 161 9
Лигачев Глеб 105 9
Онищенко Владислав 98 9
Бадалов Андрей 66 9
Евраев Михаил 264 9
Фомичев Олег 139 9
Козырев Алексей 326 9
Ермолаев Артем 379 9
Попов Андрей 115 9
Ушаков Анатолий 46 9
Волков Никита 80 9
Шпак Василий 263 9
Белайчук Анатолий 31 9
Агапкин Алексей 39 9
Ульянов Николай 162 9
Мацыгин Юрий 50 9
Соловьев Сергей 75 9
Россия - РФ - Российская федерация 156876 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 10
Европа 24637 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 4
Израиль 2784 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
Швейцария - Цюрих 272 2
Европа Западная 1492 2
Индия - Bharat 5697 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Ближний Восток 3030 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Америка Латинская 1881 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1013 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Беларусь - Минск 674 1
Куба - Республика 395 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Беларусь - Могилев 46 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 1
Япония 13548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 479 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 11
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2956 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 3
Экономический эффект 1218 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4763 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
The Information 70 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 26
Gartner - Гартнер 3608 8
Forrester Research 828 2
Markets&Markets Research 113 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Forbes Insights 18 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Mordor Intelligence 33 1
Infogence Global Research 2 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
TED Talks 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 11
CNews AWARDS - награда 549 10
CNews FORUM Кейсы 280 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
ELMA DAY 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще