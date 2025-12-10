ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами

Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) — это некоммерческая организация, объединяющая специалистов в области управления бизнес-процессами, отделение Международной ассоциации BPM-профессионалов. Ассоциация является глобальным центром компетенции в области управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) и на регулярной основе проводит мероприятия — семинары, круглые столы, мастер-классы — и ведет долгосрочные проекты, нацеленные на развитие дисциплины BPM в России.