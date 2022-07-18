Почти 50% российских компаний «автоматизируют» свой бизнес с помощью Excel

Около 50% российских компаний до сих пор использует простейшие цифровые инструменты для автоматизации рабочих процессов. Об этом свидетельствуют предварительные данные первого независимого исследования скорости и эффективности цифровой трансформации в России. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Инициаторами исследования выступают Российская ассоциация BPM-профессионалов, компания Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware.

Организаторы исследования уже приступили к обработке первых результатов, которые были получены в ходе опроса бизнеса по всей России. На вопросы отвечали представители крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса.

По предварительным данным, в России 49,8% использует для управления рабочими процессами Excel. А вот полноценные BPM-системы, которые позволяют автоматизировать значительную часть процессов, применяют меньше 20% участников исследования. По словам аналитиков, в российском бизнесе наблюдается «хаос» технологий и подходов, который негативно влияет на темпы цифровизации. Так, например, 61,2% компаний применяет различное ПО для автоматизации своей работы. Причем 53% компаний замечает плохую совместимость программного обеспечения от разных производителей.

«Обеспечить взаимодействие различных приложений и сервисов от разных вендоров достаточно сложно, поэтому бизнес может не получить существенный выигрыш от применения цифровых технологий», — отмечают эксперты.

Примечательно, что темпы цифровизации бизнеса в России довольно высокие. По крайней мере 75,5% охваченных исследованием компаний признались, что уже работают над проектами по автоматизации своих бизнес-процессов. И только у 4% компаний таких проектов нет, и они не планируются.

Инвестиции в инструменты по автоматизации бизнес обосновывает желанием повысить производительность и эффективность своей работы. Такой вариант ответа выбрало 90,2% от общего числа респондентов. И только 5,9% участников исследования вкладывают деньги в автоматизацию, чтобы соответствовать требованиям государственных регуляторов.

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Инициаторы независимого исследования намерены завершить обработку данных в августе 2022 г. и объявить о результатах. Полученные цифры помогут ИТ-компаниям в России лучше ориентироваться в запросах бизнеса и предлагать на внутреннем рынке решения, которые помогут отказаться от набора простых программных инструментов в пользу эффективных и комплексных продуктов.

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Artezio – международная технологическая компания, специализируется на решении задач по цифровой трансформации бизнеса и заказной разработке программного обеспечения. Компания создает инновационные решения для медицины, банковской и финансовой сфер, туризма, электронного обучения и социальных сетей. Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. С 2005 г. Artezio входит в состав группы компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г.. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.