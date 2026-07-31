Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация

ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами. «МТС Optimus» способен создавать записи звонков и текстовые расшифр

«Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности лины по треку «Информационная безопасность», проводить стажировки для студентов, а также запустят в Нижнем Новгороде проект «Кибербез-ликбез» — серию практических лекций от ведущих экспертов от

РТК-ЦОД заполнил дата-центр в Нижнем Новгороде на 93% продаже остаются 28 стойко-мест из 401. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Дата-центр в Нижнем Новгороде вошел в федеральную сеть РТК-ЦОД как точка присутствия в Приволжском федерал

«2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода «2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде. Теперь пользователи могут оплачивать поездки в метро прямо в приложении гео

«МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде в пилотном режиме запущена система непрерывного контроля качества атмосферного воздуха. Проект реализован «МегаФоном» на базе решения белорусской компании «Р-Нокс». Об этом CNe

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Нижнем Новгороде » и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь в Картах активными станут сигналы умных светофоров на про

МТС обеспечила стабильной связью еще более 500 дачных участков в Нижнем Новгороде мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны для более чем 500 дачных участков в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС. После запуска новой базовой станц

В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60% ача как оператора — гарантировать стабильный и высокоскоростной доступ к этим сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали почти 400 телеком-объектов как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных районах. Это наш инфраструктурный вклад в будущее региона: надежная связь сегодня — это фундамент для качественного образования, цифровых навыков и конкурен

«Юрент» открыл сезон самокатов в Нижнем Новгороде Сервис кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) «Юрент», входящий в группу компаний МТС, запустил новый сезон в Нижнем Новгороде. Жителям и гостям города будет доступно порядка 1 тыс. самокатов модели «Юрент 2.0». Это самокат собственной разработки сервиса, который обладает улучшенными характеристиками у

Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Нижнем Новгороде те выдачи. В Нижегородской области действуют более 1,8 тыс. ПВЗ, из которых почти 750 расположены в Нижнем Новгороде, а более 900 — в городах и поселениях до 50 тыс. человек.

МТС обеспечила связью более 1 тыс. дачных участков в Нижнем Новгороде в преддверии сезона к‑1», «Адонис», «Родничок», «Тюльпан», «Солнышко‑31» и «Память». Благодаря проведенным работам качественным мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены более 1 тыс. дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода. Ранее дачникам была доступна голосовая связь. В рамках проекта специалисты МТС провели работы по установке новой современной базовой станции, а также оптимизировали радиочаст

МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников», который теперь доступен и для жителей Нижнего Новгорода и области. Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошен

Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде Инженеры департамента ЦОД Sitronics Group построили и ввели в эксплуатацию машинный зал нового центра обработки данных в Нижнем Новгороде. Об этом CNews рассказал представитель Sitronics Group. Проект был реализован под ключ — от проектирования до монтажа и запуска всех систем. Так, в существующем здании были рек

Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде. Инженеры ИТ-компании также интегрировали и успешно запустили в эксплуатацию новое решение. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. В качестве основы используется

«МегаФон» прокачал связь в Нижнем Новгороде Жителям улицы Бекетова в Нижнем Новгороде стал доступен более быстрый и стабильный мобильный интернет. Специалисты «МегаФона» провели в этом районе модернизацию оборудования — инженеры перевели частоты в современный ст

Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС в Нижнем Новгороде привлек около 50 тыс. клиентов нах МТС по России проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых около 50 тыс. посетили салон в Нижнем Новгороде в ТЦ «Небо». Это подтверждает высокий интерес нижегородцев к новому формату

Нижний Новгород вошел в десятку городов по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС по итогам 2025 года ор все чаще интегрирует датчики и системы промышленной телеметрии для эффективного мониторинга состояния оборудования, оперативного выявления неполадок и предотвращения аварийных ситуаций. «Попадание Нижнего Новгорода в первую десятку по числу используемых умных устройств отражает последовательную цифровизацию региона. Сегодня все больше предприятий активно используют автоматизацию, понимая

Резидент «Сколково» запустил линию интеллектуальной сортировки отходов в Нижнем Новгороде «ЭкоПоинт», резидент «Сколково», в партнерстве с экологическим проектом «ЭкоНижний» запустила собственную линию интеллектуальной сортировки вторичных ресурсов. Одиннадцать фандоматов, установленных в Нижнем Новгороде, осуществляют сбор отходов, а с помощью новой технологической линии ведётся сортировка вторичных ресурсов, меняя подходы к рециклингу. С помощью собственного программного обесп

МТС: почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни МТС и центр аналитики и исследований «МТС AdTech» провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, посвящённое применению технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Выяснилось, что почти 70% населения региона регулярно используют возможности нейросетей, при

К началу зимы и лыжного сезона МТС накрыла быстрым мобильным интернетом поселок Дубравный в Нижнем Новгороде ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила строительство новой базовой станции формата 4G в поселке Дубравный в Нижнем Новгороде. Скорость мобильного интернета возросла на 40%, охватывая территорию самого поселка, железнодорожную станцию, две лыжные базы «Олень» и «Снежинка», а также расположенный непода

Более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства в в этой области. Однако выбор профессии — это всегда баланс между интересом, возможностями и барьерами на пути», — сказал Дмитрий Сидоров, начальник отдела координации проектной деятельности НИУ ВШЭ Нижний Новгород. Нижний Новгород — один из ведущих ИТ-кластеров России. Здесь расположены крупные технические вузы, выпускающие квалифицированных специалистов, а молодое население обеспе

МТС ускорила мобильный интернет в районе детской областной больницы в Нижнем Новгороде МТС установила новую базовую станцию стандарта 4G в Советском районе в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета МТС в районе Нижегородской областной детской клинической больницы выросла почти на 30%. Строительство новой базовой станции МТС вбли

«Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга в Нижнем Новгороде В этом сезоне в Нижнем Новгороде заработали подсказки для правильной парковки самокатов, а их оптимальное число впервые стало закрепляться в соглашении между операторами и городом. 99,9% поездок в кикшеринге «

МТС открыла продажи автомобилей Aito Seres M5 в Нижнем Новгороде ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии точки продаж в Нижнем Новгороде в рамках стратегического партнерства с АО «МБ Рус» — эксклюзивным дистрибьют

Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками МТС совместно с платформой для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, изучив уровень их осведомленности о дипфейках. Выяснилось, что примерно каждый второй житель города слышал о них, а 36% участников опроса лично сталкивались с подобными явлен

МТС «расцвела» в «Цветах» в Нижнем Новгороде МТС установила новое LTE-оборудование в районе жилого комплекса ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews со

Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде 7 октября 2025 г. каршеринг «Яндекс Драйв» запустился в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе можно арендовать 200 автомобилей двух моделей — Haval Jolio

Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год Борис Тарасулла глава Центра исследований и разработок Harman в Нижнем Новгороде Компания Harman, которая с 2017 года входит в состав Samsung Electronics и широко известна как один из лидеров в производстве акустики, последние несколько лет активно развивае

Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде Т-компания в энергетике «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») открывает центр разработки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается

МТС обеспечила гигабитным интернетом еще около 4000 семей Нижнего Новгорода МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Нижнем Новгороде. Доступ к сверхбыстрому домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили

ИИ повысит комфорт городского транспорта в Нижнем Новгороде азработанная компанией NtechLab, поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров

Искусственный интеллект настроит в Нижнем Новгороде «умные» светофоры В Нижнем Новгороде к 2026 г. управлять «умными» светофорами будет 340 интеллектуальных детектор

МТС запустила для кировчан бесплатный аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.Travel и tm

VK Tech открыла офис в Нижнем Новгороде VK Tech объявила об открытии нового офиса в Нижнем Новгороде. Это третий российский офис VK Tech после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители VK. Офис разместился в историческом и деловом центре города — в бизнес

«РТК-ЦОД» запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика очников электропитания дата-центр, расположенный по адресу: улица Федосеенко, д. 35, сможет функционировать независимо от городской сети. Сергей Бочкарев, генеральный директор «РТК-ЦОД»: «Дата-центр «Нижний Новгород» - 25 по счету объект РТК-ЦОД. Его открытие стало новым шагом на пути цифровизации регионов России и нашим вкладом в развитие городской инфраструктуры, современной, технологично

К началу туристического сезона МТС оцифровала волжские истории по маршруту Нижний Новгород - Городец увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tm

«МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода файлы и смотреть «тяжелый» видеоконтент онлайн в максимальном качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Жилой комплекс из более 30 высотных домов начали возводить 10 лет назад вблизи Нижнего Новгорода. Сейчас здесь живут уже 15 тыс. человек, построены две школы, детские сады, магазины и вся необходимая инфраструктура. С этого года жители деревни Анкудиновка стали нижегородц

МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов в Нижнем Новгороде МТС запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов в Нижнем Новгороде. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсо

В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки жно дольше, тратя таким образом его время, в которое он не сможет обмануть реальных жертв. Т-Банк В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки Звонки аферистов выявляются в р