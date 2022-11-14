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Россия ПФО Нижний Новгород Нижегородская агломерация

Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация


14.11.2022 Компания-разработчик ОС «Аврора» открыла офис в Нижнем Новгороде
31.10.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разработает в Нижнем Новгороде мобильное приложение для городских сервисов
18.08.2022 Intel провоцирует нехватку ИТ-специалистов в России. Компания увозит из страны сотни разработчиков в Германию
16.08.2022 ГК «Астра» открыла собственный офис в Нижнем Новгороде
08.07.2022 За порядком в сквере «Самбо» Нижнего Новгорода теперь будут следить с помощью видеонаблюдения
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области
Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть
05.08.2021 «ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде
28.06.2021 «МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода
27.04.2021 «Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных
31.08.2020 «Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Нижнем Новгороде
11.08.2020 «Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде
08.07.2020 «Яндекс.Лавка» заработала в Нижнем Новгороде
09.09.2019 «Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде
13.08.2019 «Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде
14.06.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде
30.01.2019 «Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода
08.06.2018 МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД
03.05.2018 «Айтеко» построила центр экстренного реагирования в Нижнем Новгороде на платформе VideoMost
20.02.2018 «АйТеко» построила ИТ инфраструктуру центра экстренного реагирования Нижнего Новгорода
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре
21.10.2016 «Мегафон» рассказал о годе работы сети LTE-Advanced в Нижнем Новгороде
07.09.2016 «Мегафон» обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах Нижнего Новгорода
10.08.2016 «Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде
04.02.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к сети связи 10 бизнес-центров
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов
25.01.2016 Клиентская база Mango Office в Нижнем Новгороде за год увеличилась на 33%
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде
12.11.2015 «МегаФон» обеспечил корпоративной связью «Теплосети» в Нижнем Новгороде
03.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету более 4600 компаний малого и среднего бизнеса
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6%

Публикаций - 2483, упоминаний - 2735

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 181
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 137
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 136
Intel Corporation 11654 133
Yandex - Яндекс 5643 119
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1920 109
Microsoft Corporation 23468 105
6984 99
1С-ИжТиСи 6301 93
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 77
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 62
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 57
Merlion - Мерлион 508 53
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 51
IBM - International Business Machines Corp 9186 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 44
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 44
Cisco Systems 4869 42
Huawei 3495 41
VK - Mail.ru Group 3197 40
Softline - Софтлайн 2070 39
SAP SE 4871 38
Samsung Electronics 9715 37
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 36
Oracle Corporation 6297 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 35
Цифра ГК 2142 33
Apple Inc 11169 33
NVision Group - Энвижн Груп 667 32
HP Inc. 5513 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2760 30
Google LLC 10921 30
ЛайфТелеком - Телфин 149 29
Ростелеком - Связьинвест 1703 29
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1785 29
АФК Система ПАО 1694 26
Крок - Croc 1703 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4143 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 93
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 62
РЖД - Российские железные дороги 1615 56
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 55
Точка 3792 40
Евросеть 1398 35
Россети Ленэнерго 2340 34
Связной ГК 1334 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 29
Почта России ПАО 1983 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 29
Альфа-Банк 1594 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 23
X5 Group - Перекрёсток 452 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 19
X5 Group 813 17
Газпром ПАО 1149 17
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 15
Dixis - Диксис 359 15
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 13
Яндекс.Такси 323 13
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 12
Лента - Сеть розничной торговли 1693 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 12
Альфа-Групп 663 12
Май - Российская торговая компания 1017 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 11
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 11
AliExpress 380 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 11
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 10
HeadHunter Group - HH Group 286 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 328 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 230
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 144
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 116
Президент Российской Федерации 3699 62
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1204 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 27
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 27
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 25
Федеральное казначейство России 1548 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 23
Правительство Москвы 1986 23
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 21
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 15
Таможня - Таможенная служба 1026 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 13
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 79 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 79
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 30
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 4
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
OWASP - Open Web Application Security Project 71 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79077 813
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53057 712
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38711 397
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17397 317
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24996 288
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22105 272
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14792 254
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25877 252
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24934 236
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25590 206
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11334 182
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11702 178
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8624 171
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7345 158
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10133 154
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 139
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10003 136
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17057 135
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8718 130
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 127
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9758 123
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9466 117
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21301 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12934 112
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3645 111
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3654 111
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9685 111
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15041 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10762 104
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7806 103
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10886 103
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15990 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21884 101
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9360 100
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 98
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7466 93
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5214 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7928 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11488 89
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7748 88
Microsoft Windows 2000 12660 142
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6503 95
Google Android 12520 80
Apple iOS 6780 65
Apple iPhone 6 6165 53
Microsoft Windows 14415 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4090 42
Superjob 279 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 38
Linux OS 8215 38
Age of Kings 3444 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2890 30
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1883 30
Oracle Java - язык программирования 2758 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6608 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 23
Яндекс.Маркет 572 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1020 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 677 21
Microsoft Office 3429 21
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 20
Google Play - Google Store - Android Market 2926 19
Яндекс.Лавка 145 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 18
Apple - App Store 2594 18
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 99 18
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 141 18
МТС Cloud - CloudMTS 210 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4354 18
МТС ЦОД 23 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 17
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 17
A4Tech Fstyler 24 17
Microsoft Windows BitLocker 1274 16
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 75 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3160 15
Microsoft Skype 1971 15
Яндекс.Карты и Транспорт 390 15
Microsoft Azure 1320 15
Путин Владимир 2717 40
Виноградов Дмитрий 63 34
Иванов Михаил 79 34
Рейман Леонид 1031 32
Зайцев Владимир 52 25
Шанцев Валерий 30 18
Лысенко Эдуард 270 14
Никифоров Николай 1172 13
Семенов Алексей 71 13
Симаков Олег 112 12
Паршин Максим 270 12
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 12
Кириенко Сергей 145 11
Проскура Дмитрий 30 11
Кирюшин Сергей 67 11
Скрыпник Назарий 12 10
Осипов Владимир 20 10
Песчанских Георгий 38 10
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Пучков Антон 33 10
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Албычев Александр 101 10
Власов Сергей 90 10
Меджитов Тимур 74 10
Терещенко Денис 64 10
Шалманов Сергей 201 10
Геллер Анатолий 12 10
Копырин Федор 11 10
Панов Евгений 16 10
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