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Россия ПФО Нижний Новгород Нижегородская агломерация

Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация

«Вид Нижнего Новгорода», 1837 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим". Чернецов написал пейзаж с верхней точки. Такой ракурс позволил ему запечатлеть не только архитектуру нижегородского кремля, но и широкую панораму реки с отмелями, уходящими к линии горизонта. Автор отразил ландшафт топографически точно, но при этом не лишил картину поэзии — он изобразил бледно-голубое небо с темнеющими облаками, водные дали в месте слияния Волги и Оки, нежную зелень на переднем плане. «Вид Нижнего Новгорода», 1837 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим". Чернецов написал пейзаж с верхней точки. Такой ракурс позволил ему запечатлеть не только архитектуру нижегородского кремля, но и широкую панораму реки с отмелями, уходящими к линии горизонта. Автор отразил ландшафт топографически точно, но при этом не лишил картину поэзии — он изобразил бледно-голубое небо с темнеющими облаками, водные дали в месте слияния Волги и Оки, нежную зелень на переднем плане.
"Нижний Новгород", 1838 год. Холст, масло 49 х 68 см Художник — Чернецов Никанор Григорьевич. "Нижний Новгород", 1838 год. Холст, масло 49 х 68 см Художник — Чернецов Никанор Григорьевич.
"Вид на Волге близ Нижнего Новгорода" 1870-е Автор:Маковский Николай Егорович "Вид на Волге близ Нижнего Новгорода" 1870-е Автор:Маковский Николай Егорович
"Нижний Новгород. Нижний базар" холст, масло. 31 x 49 см. Художник — Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896). "Нижний Новгород. Нижний базар" холст, масло. 31 x 49 см. Художник — Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896).
Михаил Маторин "Волга у города Горького" (1949) Михаил Маторин "Волга у города Горького" (1949)
Наталия Богородская "Горький. Улица Маяковского" (1960) Наталия Богородская "Горький. Улица Маяковского" (1960)
Аркадий Алямовский "Горький. Площадь Минина" (1958) Аркадий Алямовский "Горький. Площадь Минина" (1958)
Николай Величко "Горький. К вечеру" (1991) Николай Величко "Горький. К вечеру" (1991)
Анатолий Суворов "Мост в Горьком" (1937) Анатолий Суворов "Мост в Горьком" (1937)
Константин Юон "Нижний Новгород зимой" (1908) Константин Юон "Нижний Новгород зимой" (1908)
«Вид Нижнего Новгорода», 1837 год. Чернецов Никанор. Холст, масло. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим". Чернецов написал пейзаж с верхней точки. Такой ракурс позволил ему запечатлеть не только архитектуру нижегородского кремля, но и широкую панораму реки с отмелями, уходящими к линии горизонта. Автор отразил ландшафт топографически точно, но при этом не лишил картину поэзии — он изобразил бледно-голубое небо с темнеющими облаками, водные дали в месте слияния Волги и Оки, нежную зелень на переднем плане.

СОБЫТИЯ


31.07.2026 ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами. «МТС Optimus» способен создавать записи звонков и текстовые расшифр
21.05.2026 «Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности

лины по треку «Информационная безопасность», проводить стажировки для студентов, а также запустят в Нижнем Новгороде проект «Кибербез-ликбез» — серию практических лекций от ведущих экспертов от
19.05.2026 РТК-ЦОД заполнил дата-центр в Нижнем Новгороде на 93%

продаже остаются 28 стойко-мест из 401. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. Дата-центр в Нижнем Новгороде вошел в федеральную сеть РТК-ЦОД как точка присутствия в Приволжском федерал
18.05.2026 «2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода

«2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде. Теперь пользователи могут оплачивать поездки в метро прямо в приложении гео
18.05.2026 «МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в пилотном режиме запущена система непрерывного контроля качества атмосферного воздуха. Проект реализован «МегаФоном» на базе решения белорусской компании «Р-Нокс». Об этом CNe
18.05.2026 «Яндекс Карты» и «Навигатор» начали отображать сигналы светофоров в Нижнем Новгороде

» и «Навигатор» стали первыми приложениями, в которых отображаются сигналы автомобильных светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь в Картах активными станут сигналы умных светофоров на про
22.04.2026 МТС обеспечила стабильной связью еще более 500 дачных участков в Нижнем Новгороде

мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны для более чем 500 дачных участков в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС. После запуска новой базовой станц
09.04.2026 В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%

ача как оператора — гарантировать стабильный и высокоскоростной доступ к этим сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали почти 400 телеком-объектов как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных районах. Это наш инфраструктурный вклад в будущее региона: надежная связь сегодня — это фундамент для качественного образования, цифровых навыков и конкурен
01.04.2026 «Юрент» открыл сезон самокатов в Нижнем Новгороде

Сервис кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) «Юрент», входящий в группу компаний МТС, запустил новый сезон в Нижнем Новгороде. Жителям и гостям города будет доступно порядка 1 тыс. самокатов модели «Юрент 2.0». Это самокат собственной разработки сервиса, который обладает улучшенными характеристиками у
16.03.2026 Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Нижнем Новгороде

те выдачи. В Нижегородской области действуют более 1,8 тыс. ПВЗ, из которых почти 750 расположены в Нижнем Новгороде, а более 900 — в городах и поселениях до 50 тыс. человек.
06.03.2026 МТС обеспечила связью более 1 тыс. дачных участков в Нижнем Новгороде в преддверии сезона

к‑1», «Адонис», «Родничок», «Тюльпан», «Солнышко‑31» и «Память». Благодаря проведенным работам качественным мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены более 1 тыс. дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода. Ранее дачникам была доступна голосовая связь. В рамках проекта специалисты МТС провели работы по установке новой современной базовой станции, а также оптимизировали радиочаст
03.03.2026 МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода

МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников», который теперь доступен и для жителей Нижнего Новгорода и области. Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошен
17.02.2026 Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде

Инженеры департамента ЦОД Sitronics Group построили и ввели в эксплуатацию машинный зал нового центра обработки данных в Нижнем Новгороде. Об этом CNews рассказал представитель Sitronics Group. Проект был реализован под ключ — от проектирования до монтажа и запуска всех систем. Так, в существующем здании были рек
11.02.2026 Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде

Sitronics Group создала систему диспетчеризации для нового ЦОД телеком-оператора в Нижнем Новгороде. Инженеры ИТ-компании также интегрировали и успешно запустили в эксплуатацию новое решение. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. В качестве основы используется

03.02.2026 «МегаФон» прокачал связь в Нижнем Новгороде

Жителям улицы Бекетова в Нижнем Новгороде стал доступен более быстрый и стабильный мобильный интернет. Специалисты «МегаФона» провели в этом районе модернизацию оборудования — инженеры перевели частоты в современный ст
30.12.2025 Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС в Нижнем Новгороде привлек около 50 тыс. клиентов

нах МТС по России проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых около 50 тыс. посетили салон в Нижнем Новгороде в ТЦ «Небо». Это подтверждает высокий интерес нижегородцев к новому формату

25.12.2025 Нижний Новгород вошел в десятку городов по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС по итогам 2025 года

ор все чаще интегрирует датчики и системы промышленной телеметрии для эффективного мониторинга состояния оборудования, оперативного выявления неполадок и предотвращения аварийных ситуаций. «Попадание Нижнего Новгорода в первую десятку по числу используемых умных устройств отражает последовательную цифровизацию региона. Сегодня все больше предприятий активно используют автоматизацию, понимая
03.12.2025 Резидент «Сколково» запустил линию интеллектуальной сортировки отходов в Нижнем Новгороде

«ЭкоПоинт», резидент «Сколково», в партнерстве с экологическим проектом «ЭкоНижний» запустила собственную линию интеллектуальной сортировки вторичных ресурсов. Одиннадцать фандоматов, установленных в Нижнем Новгороде, осуществляют сбор отходов, а с помощью новой технологической линии ведётся сортировка вторичных ресурсов, меняя подходы к рециклингу. С помощью собственного программного обесп
01.12.2025 МТС: почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни

МТС и центр аналитики и исследований «МТС AdTech» провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, посвящённое применению технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Выяснилось, что почти 70% населения региона регулярно используют возможности нейросетей, при
26.11.2025 К началу зимы и лыжного сезона МТС накрыла быстрым мобильным интернетом поселок Дубравный в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила строительство новой базовой станции формата 4G в поселке Дубравный в Нижнем Новгороде. Скорость мобильного интернета возросла на 40%, охватывая территорию самого поселка, железнодорожную станцию, две лыжные базы «Олень» и «Снежинка», а также расположенный непода
29.10.2025 Более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства

в в этой области. Однако выбор профессии — это всегда баланс между интересом, возможностями и барьерами на пути», — сказал Дмитрий Сидоров, начальник отдела координации проектной деятельности НИУ ВШЭ Нижний Новгород. Нижний Новгород — один из ведущих ИТ-кластеров России. Здесь расположены крупные технические вузы, выпускающие квалифицированных специалистов, а молодое население обеспе
28.10.2025 МТС ускорила мобильный интернет в районе детской областной больницы в Нижнем Новгороде

МТС установила новую базовую станцию стандарта 4G в Советском районе в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета МТС в районе Нижегородской областной детской клинической больницы выросла почти на 30%. Строительство новой базовой станции МТС вбли
15.10.2025 «Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга в Нижнем Новгороде

В этом сезоне в Нижнем Новгороде заработали подсказки для правильной парковки самокатов, а их оптимальное число впервые стало закрепляться в соглашении между операторами и городом. 99,9% поездок в кикшеринге «
13.10.2025 МТС открыла продажи автомобилей Aito Seres M5 в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии точки продаж в Нижнем Новгороде в рамках стратегического партнерства с АО «МБ Рус» — эксклюзивным дистрибьют
10.10.2025 Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками

МТС совместно с платформой для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, изучив уровень их осведомленности о дипфейках. Выяснилось, что примерно каждый второй житель города слышал о них, а 36% участников опроса лично сталкивались с подобными явлен
08.10.2025 МТС «расцвела» в «Цветах» в Нижнем Новгороде

МТС установила новое LTE-оборудование в районе жилого комплекса ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews со
07.10.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде

7 октября 2025 г. каршеринг «Яндекс Драйв» запустился в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе можно арендовать 200 автомобилей двух моделей — Haval Jolio
Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год

Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год Борис Тарасулла глава Центра исследований и разработок Harman в Нижнем Новгороде Компания Harman, которая с 2017 года входит в состав Samsung Electronics и широко известна как один из лидеров в производстве акустики, последние несколько лет активно развивае
25.08.2025 Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде

Т-компания в энергетике «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») открывает центр разработки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается

25.07.2025 МТС обеспечила гигабитным интернетом еще около 4000 семей Нижнего Новгорода

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Нижнем Новгороде. Доступ к сверхбыстрому домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили
23.07.2025 ИИ повысит комфорт городского транспорта в Нижнем Новгороде

азработанная компанией NtechLab, поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров
22.07.2025 Искусственный интеллект настроит в Нижнем Новгороде «умные» светофоры

В Нижнем Новгороде к 2026 г. управлять «умными» светофорами будет 340 интеллектуальных детектор
04.07.2025 МТС запустила для кировчан бесплатный аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу

увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.Travel и tm
05.06.2025 VK Tech открыла офис в Нижнем Новгороде

VK Tech объявила об открытии нового офиса в Нижнем Новгороде. Это третий российский офис VK Tech после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители VK. Офис разместился в историческом и деловом центре города — в бизнес
02.06.2025 «РТК-ЦОД» запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика

очников электропитания дата-центр, расположенный по адресу: улица Федосеенко, д. 35, сможет функционировать независимо от городской сети. Сергей Бочкарев, генеральный директор «РТК-ЦОД»: «Дата-центр «Нижний Новгород» - 25 по счету объект РТК-ЦОД. Его открытие стало новым шагом на пути цифровизации регионов России и нашим вкладом в развитие городской инфраструктуры, современной, технологично
30.05.2025 К началу туристического сезона МТС оцифровала волжские истории по маршруту Нижний Новгород - Городец

увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tm
19.05.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода

файлы и смотреть «тяжелый» видеоконтент онлайн в максимальном качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Жилой комплекс из более 30 высотных домов начали возводить 10 лет назад вблизи Нижнего Новгорода. Сейчас здесь живут уже 15 тыс. человек, построены две школы, детские сады, магазины и вся необходимая инфраструктура. С этого года жители деревни Анкудиновка стали нижегородц
13.05.2025 МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов в Нижнем Новгороде

МТС запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов в Нижнем Новгороде. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсо
25.04.2025 В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки

жно дольше, тратя таким образом его время, в которое он не сможет обмануть реальных жертв. Т-Банк В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки Звонки аферистов выявляются в р
21.04.2025 Таксопарк Нижнего Новгорода сократил число аварий благодаря технологиям искусственного интеллекта

вших правила безопасной езды, выросла с 36% до 80%. Все стороны признали эксперимент удачным. Автопарк «Друзья» принял решение об оснащении всех своих автомобилей умными системами, так что на дорогах Нижнего Новгорода станет в разы безопаснее. «Мы считаем, что искусственный интеллект должен не просто собирать данные, а менять поведение. Система Exodrive уже доказала, что может не только вос

Публикаций - 3582, упоминаний - 3982

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 379
МегаФон 10742 237
Ростелеком 10948 226
Yandex - Яндекс 9216 224
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 158
Intel Corporation 12811 146
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 129
9594 128
Microsoft Corporation 25775 120
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 118
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 98
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 96
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 68
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 58
A4tech 107 58
Apple Inc 13154 57
Samsung Electronics 11064 55
Huawei 4676 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 53
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 48
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 46
Cisco Systems 5372 46
Softline - Софтлайн 3743 44
VK - Mail.ru Group 3602 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
SAP SE 5601 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 39
Oracle Corporation 7074 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 38
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 38
Google LLC 12688 38
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 33
HP Inc. 5883 32
NVision Group - Энвижн Груп 699 32
ЛайфТелеком - Телфин 290 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 131
РЖД - Российские железные дороги 2096 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 57
Superjob - Суперджоб 858 53
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 52
Почта России ПАО 2370 40
Яндекс.Лавка 315 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Связной ГК 1401 37
Евросеть 1421 36
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 35
Альфа-Банк 1979 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
МТС Трэвел - MTS Travel 292 29
X5 Group - Перекрёсток 640 28
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 27
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 26
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 24
Газпром ПАО 1493 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 22
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Альфа-Групп 745 15
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
Федеральное казначейство России 1949 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 19
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 14
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 89
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 36
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 643
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 448
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 341
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 331
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 324
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 318
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 315
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 303
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 262
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 249
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 246
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 224
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 213
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 209
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 209
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 208
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 199
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 189
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 185
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 182
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 181
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 178
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 168
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 167
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 161
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 160
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 154
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 146
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 129
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 128
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 126
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 125
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 123
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 113
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 111
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 109
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 106
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 105
Google Android 15243 132
Apple iOS 8583 113
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 89
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 88
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 87
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 83
Microsoft Windows 2000 8678 68
Microsoft Windows 16882 68
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 62
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 58
Linux OS 11533 58
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 49
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 46
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
Oracle Java - язык программирования 3469 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 34
Apple iPhone 6 4861 34
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 32
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 29
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 27
Apple - App Store 3109 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 26
A4tech Bloody - игровая периферия 81 26
Microsoft Office 4170 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 19
Путин Владимир 3454 52
Белов Андрей 135 49
Виноградов Дмитрий 74 41
Иванов Михаил 116 35
Рейман Леонид 1065 33
Расколов Сергей 43 29
Никитин Глеб 52 27
Зайцев Владимир 55 25
Шанцев Валерий 30 18
Куликов Роман 31 17
Лысенко Эдуард 317 16
Михайлов Алексей 115 16
Шадаев Максут 1210 15
Степанюк Михаил 81 15
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 15
Паршин Максим 323 14
Бобиков Дмитрий 35 14
Никифоров Николай 1138 13
Кирюшин Сергей 91 12
Макаров Валентин 251 12
Симаков Олег 113 12
Ляпунов Игорь 132 12
Фоменко Олег 23 12
Мишустин Михаил 787 11
Хайруллин Айрат 108 11
Проскура Дмитрий 31 11
Кириенко Сергей 149 11
Малахов Александр 20 11
Абрамов Андрей 41 11
Егоров Максим 36 11
Козлова Ирина 29 11
Шалманов Сергей 202 11
Терещенко Денис 95 10
Ципорин Павел 103 10
Кудрин Алексей 125 10
Албычев Александр 168 10
Малков Павел 51 10
Песчанских Георгий 39 10
Катамадзе Анна 133 10
Власов Сергей 101 10
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2591
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2250
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1984
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1312
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 402
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 399
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 384
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 362
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 359
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 324
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 301
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 296
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 269
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 266
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 233
Европа 24964 231
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 224
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 220
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 212
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
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ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 3
Авиатранспортное обозрение 4 3
ТелеМедиум 10 2
Самара сегодня 3 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
WCCFTech - Издание 110 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
The Bell - Издание 42 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
9to5Google 60 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 124
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 92
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 55
IDC - International Data Corporation 4975 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Gartner - Гартнер 3658 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
Рустелеком ТК 305 7
Gartner - Dataquest 353 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Microsoft Research 144 3
Автостат 55 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
ResearchMe 14 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Mercury Research 73 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Интерфакс-100 21 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 55
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 44
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 43
РАН - Российская академия наук 2122 43
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 28
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 19
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 14
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 12
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 5
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 53
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 47
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 28
День молодёжи - 27 июня 1087 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
Международный женский день - 8 марта 418 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 8
CNews AWARDS - награда 571 7
Intel Developer Forum - IDF 317 7
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 6
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 5
Microsoft Imagine Cup 60 5
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 5
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Подмосковные Вечера 7 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 3
Венчурная ярмарка 25 3
Авиационный IT форум 7 3
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
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Microsoft Ignite 44 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Единый день голосования 143 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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