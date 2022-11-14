Россия ПФО Нижний Новгород Нижегородская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2717 40
|Виноградов Дмитрий 63 34
|Иванов Михаил 79 34
|Рейман Леонид 1031 32
|Зайцев Владимир 52 25
|Шанцев Валерий 30 18
|Лысенко Эдуард 270 14
|Никифоров Николай 1172 13
|Семенов Алексей 71 13
|Симаков Олег 112 12
|Паршин Максим 270 12
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 12
|Кириенко Сергей 145 11
|Проскура Дмитрий 30 11
|Кирюшин Сергей 67 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Осипов Владимир 20 10
|Песчанских Георгий 38 10
|Макаров Валентин 190 10
|Наволоцкий Евгений 11 10
|Казарин Станислав 132 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Малахов Александр 19 10
|Катамадзе Анна 74 10
|Малков Павел 50 10
|Швиндт Антоний 13 10
|Пучков Антон 33 10
|Петрушин Андрей 81 10
|Албычев Александр 101 10
|Власов Сергей 90 10
|Меджитов Тимур 74 10
|Терещенко Денис 64 10
|Шалманов Сергей 201 10
|Геллер Анатолий 12 10
|Копырин Федор 11 10
|Панов Евгений 16 10
|Ципорин Павел 73 10
|Хайруллин Айрат 65 10
|Кудрин Алексей 106 10
|Кулешов Василий 11 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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