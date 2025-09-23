Разделы

Merlion Мерлион Merlion Distribution Мерлион дистрибуция

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция

ГК Merlion – крупный российский широкопрофильный дистрибутор компьютерной, цифровой и бытовой техники, оборудования и программного обеспечения, канцелярских принадлежностей и офисной мебели. В портфеле – свыше 2400 брендов и более десяти СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.09.2025 Merlion расширяет портфель АКС-решений: подписано дистрибьюторское соглашение с компанией «Растел»

ИТ-ландшафте клиентов и поддерживает интеграцию с существующими корпоративными телефонными сетями и сетями операторов связи. Михаил Степанюк, директор департамента ПО и корпоративных систем компании Merlion, отметил: «Мы рады объявить о факте вхождения «Растел» в наш дистрибьюторский портфель: у «Алгоритма», как у решения, довольно много достойных черт. Например, ПО устанавливается прямо в
03.09.2025 Merlion и TData объявили о начале сотрудничества

атасетов; RT.DataVision – современная веб-ориентированная корпоративная платформа для бизнес-аналитики. Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion, сказал: «С радостью объявляем о начале сотрудничества с TData. Коллеги разрабатывают актуальные всем экономическим секторам продукты. Внедрение подобных решений драйвит рынок: как сооб
28.08.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором сетевого оборудования «Кит»

Компания Merlion, дистрибьютор ИТ-решений, заключила бессрочное партнерское соглашение с российским разработчиком и производителем сетевого оборудования «Кит».
18.08.2025 Merlion запускает официальный интернет-магазин Tecno в России

Группа компаний Merlion объявила о запуске в России официального интернет-магазина бренда Tecno — hi-tecno.ru. На старте в нем представлено 3 категории устройств: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники, в
12.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором IQTools

Компания Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявила о начале партнерства с IQTools – аккредитованной российской ИТ-компанией, специализирующейся на разработке и производстве сетевого, мультимедийног
06.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж»

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, объявила о старте сотрудничества с компанией «Рубеж» – российским разработчиком и производителем интеллектуальных систем безопасности различного назначения.
31.07.2025 Merlion: недоверие к продуктам остается главным сдерживающим фактором перехода на российское ПО

достаточной осведомленности о возможностях российских решений. Компания Merlion провела исследование, чтобы выявить основные барьеры на пути
24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение

Merlion, VAD-дистрибьютор и PVS-Studio, российский разработчик статического анализатора PVS-Studio из Тулы подписали договор о дистрибуции. Партнерам Merlion уже доступен флагманский продукт вендора – PVS-Studio – статический анализатор кода для языков C, C++, C# и Java. Работает на Windows, macOS и Linux. Решение п
15.07.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором «Рамэк-ВС»

ерные системы, решения в сфере информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, отраслевые решения. Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion, сказал: «Рады начать сотрудничество с «Рамэк-ВС». Компания-разработчик уже долгое время развивается на ИТ-рынке и занимается реализацией кейсов в сферах образования, государственных ст
10.07.2025 Merlion привезла в Россию новые компьютерные корпуса Montech

Компания Merlion в качестве официального дистрибьютора Montech привезла в Россию партию новинок тайваньского бренда – четыре линейки компьютерных корпусов. Корпуса линейки HS01 оснащены сеткой и прозрач
05.06.2025 В Merlion доступен новый демостенд от «Группа Астра»

На базе технического центра дистрибьютора Merlion в виртуальной среде развернуто комплексное решение для мониторинга инфраструктуры от компании «Группа Астра» – Astra Monitoring. Это единая распределенная платформа мониторинга всей ИТ-
03.06.2025 Merlion «развернул» vGate

На демозоне Merlion заработал новый демостенд с vGate – сертифицированным средством для защиты жизненного цикла виртуальной инфраструктуры от компании «Код Безопасности». «Код Безопасности» – российский ра
27.05.2025 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft

ет Polymatica разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернут Polymatica BI – продукт разработчика российских бизнес-приложений SL Soft. Решение состоит из двух модулей: Polymatica Dashboards для создания информац
21.05.2025 Merlion заключил дистрибьюторское соглашение с «Иридиум»

о программного комплекса виртуальной среды для развертывания рабочих мест и отечественной кроссплатформенной почтовой системы, подписали договор о сотрудничестве. Партнерам Merlion уже доступен DeepMail – автоматизированное рабочее место абонента электронной почты от компании «Иридиум». В состав программного продукта входят кластер сервер
14.05.2025 Merlion: игровое кресло Bloody GC-775 доступно в России

ерии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-775. Регулируемый угол наклона дает возможность подобрать комфортное положение даже для самых долгих матчей. В основе спинки используется металлический сварной каркас. Крестовина из высокопрочного стеклонаполненного полиамида позволяет сделать кресло легче, сохраняя устойчивость к продолжител
14.05.2025 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Амур», российский производитель вычислительной техники, сообщают о подписании эксклюзивного дистрибьюторского соглашения. С мая 2025 г. Merlion начинает осуществлять B2B-поставки компьютеров «Нарвал», моноблоков «Тигр», неттопов «Финвал» и серверов российского производителя. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

13.05.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации»

ссийский VAD-дистрибьютор, и «Слайдер Презентации», отечественный разработчик продуктов в сфере презентационных материалов, подписали соглашение о сотрудничестве. «Слайдер Презентации» является резидентом «Сколково» и Западно-Сибирского инновационного центра. Компания основана в 2021 г. в Тюмени: идея проекта Slider заключалась в том, чтобы прог
24.04.2025 Merlion – официальный дистрибьютор «СферИТ»

й VAD-дистрибьютор, и «СферИТ», российский вендор, предлагающий решения в области ИТ-инфраструктуры и сетевой безопасности, подписали дистрибьюторское соглашение. «СферИТ» предоставляет решения, включающие в себя серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение для управления инфраструктурой ЦОД. Сотрудничество с

16.04.2025 Merlion расширяет портфель решений для центров обработки данных

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с NoTherm, российским производителем прецизионных кондиционеров и инженерной инфраструктуры для ЦОД. Компания специализируется на разработке и прои
10.04.2025 Фулфилмент-оператор «Кактус» стал частью группы компаний Merlion

на маркетплейсах. В начале 2022 г. группа компаний Merlion приобрела 51% ООО «Темполайн Логистика», создателя известного фулфилмент-оператора «К
02.04.2025 Merlion становится официальным дистрибьютором «ЛНПО Позитрон»

ютор и «ЛНПО Позитрон» объявляют о начале сотрудничества. Партнерство позволит расширить портфель предлагаемых решений и укрепить рыночные позиции обеих компаний. «ЛНПО Позитрон» – компания с историей, начавшейся в 1969 г. В ассортименте «Позитрон» представлены: ноутбуки для бизнеса серии «Проксима 15»; настольные мини-ПК; промышленные компьютер
28.03.2025 Монитор RDW 2706C с изогнутым экраном: теперь в наличии на складе Merlion

е монитора RDW 2706C от RDW Computers с изогнутым типом матрицы (ранее поставки осуществлялись под заказ). Отгрузки под проекты и не только стали еще оперативней. Изогнутый экран – это комфорт и безопасность для глаз, подключение периферийного зрения, широта поля зрения и эстетика изображения. RDW 2706C особенно востребован пользователями, котор
27.03.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Kraftway – вендор, действующий на рынке с 1993 года: компания занимается разработкой и производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на и
26.03.2025 Merlion проанализировал заявки на демонстрации российских программных решений за 2024 год

Последние несколько лет Merlion активно развивает демоцентр, на стендах которого можно ознакомиться с возможностями р
20.03.2025 Merlion вернул в свой дистрибьюторский портфель ключи ESD

По многочисленным просьбам партнеров Merlion возвращает в дистрибьюторский портфель электронные ключи ESD. Развивать это направлен
18.03.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором M3 Mobile

гментов рынка: ритейл, курьерская доставка, выездные сервисы, складская логистика, транспорт, производство, почтовая связь, здравоохранение», – отметил Максим Жуков, директор департамента закупок VAD Merlion. «М3 уделяет российскому рынку особое внимание. У нас очень много кастомных модификаций ПО и оборудования, сделанных специально для российских клиентов. Это залог нашего успеха в России
12.03.2025 Merlion расширяет портфель оборудования для обеспечения информационной безопасности

ль электрооборудования, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. На сегодняшний день ассортимент «Бастион» – это более 730 моделей источников беспере
05.03.2025 Merlion – официальный дистрибьютор UserGate

VAD-дистрибьютор, компания Merlion и UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. UserGate обеспечивает своими решени
24.02.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер»

отрудничестве. «Алми Партнер» – единственный отечественный вендор, предлагающий комплексный набор продуктов «АльтерСофт» для создания полноценного APM с поддержкой от одного производителя, отмечают в Merlion. Продукты разработчика, которые стали доступны партнерам дистрибьютора: AlterOS – сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продук
13.02.2025 Merlion – официальный дистрибьютор Tibbo Systems

сов, MES-система для управления производством, система мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой, система автоматизации зданий и центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители Merlion. Платформа AggreGate служит основой для цифровизации современных предприятий: она позволяет объединить все их активы в целостную экосистему с единым центром управления и оптимизирует те
04.02.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором Tecno в России

Merlion сообщила о начале сотрудничества с производителем электроники Tecno. В рамках этого партнерства Merlion будет развивать продажи смартфонов, ноутбуков и умных устройств компании. «Бренд Tecno присутствует на российском рынке с 2018 г. и уже зарекомендовал себя среди российских пользователе
29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM

На базе технического центра дистрибьютора Merlion в виртуальной среде развернуто комплексное решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (ВРС). HostVM VDI – решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих
24.01.2025 Merlion привезла в Россию корпуса Montech линеек Heritage и Heritage Pro

В качестве официального дистрибьютора Montech компания Merlion привезла в Россию стильные продукты этого тайваньского бренда – новые линейки компьютерных корпусов Heritage и Heritage Pro. Montech – это качественные компьютерные комплектующие для ге
24.01.2025 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с производителем компьютерного оборудования под брендом PCCooler

В рамках развития товарного портфеля в категории «Компьютерные комплектующие» компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с производителем компьютерного оборудования под брендом PCCooler – компанией Shenzhen Fluence Technology PLC, основанной в Китае в 2005 г. занимающ
23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

ых. В 2023 г. выручка «Беркс» составила 96 млрд руб., чистая прибыль - 472 млн руб. «Беркс» - часть Merlion Представители группы компаний Softline (ее основной структурой является ПАО «Софтлайн
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay

Портфель компании Merlion, российского VAD-дистрибьютора, пополнился флагманским продуктом компании – Loudplay – проприетарным кроссплатформенным протоколом для доступа к удаленному рабочему столу. Компании закл
06.12.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно»

дистрибьютор на российском рынке, и ICL Техно, российский производитель вычислительной техники, объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В рамках нового партнерства Merlion начинает продвижение следующих решений от «ICL Техно»: мониторы, серверные системы. «ICL Техно» является частью группы компаний ICL и предост
03.12.2024 Merlion и Sysmatrix подписали дистрибьюторское соглашение

Компании Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Sysmatrix, производитель монтажного оборудования для ИТ-систем, заключили долгосрочный дистрибьюторский контракт. Партнерство направлено на расширение пр
20.11.2024 Merlion «развернул» Cryptallit

На виртуальном полигоне Merlion заработал новый демостенд – ИБ-решение от разработчика АО «Динамичные инновации». Об этом CNews сообщили представители Merlion. Merlion стал официальным дистрибьютором АО

12.11.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором компьютерных комплектующих Montech в России

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с тайваньской компанией Telon Co., Ltd., владельцем бренда компьютерных комплектующих Montech. Telon Co., Ltd. работает в тайваньской ИТ-индустрии


