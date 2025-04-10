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Фулфилмент-оператор «Кактус» стал частью группы компаний Merlion

Merlion сообщает о факте полного вхождения фулфилмент-оператора «Кактус» в состав группы компаний. Дистрибьютор аккумулирует актуальные и востребованные компетенции по управлению продажами в различных каналах, включая оптимизацию процессов, связанных с продажами на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Кактуса».

В начале 2022 г. группа компаний Merlion приобрела 51% ООО «Темполайн Логистика», создателя известного фулфилмент-оператора «Кактус». Сервис представляет готовую инфраструктуру для развития бизнеса и ведения омниканальной торговли, помогает автоматизировать операционные процессы за счет логистических и программных решений, включая аналитику, складские услуги по хранению и обработке товаров и заказов.

Кактус позволяет масштабировать бизнес, работать с разными каналами продаж, а также оптимизировать расходы на хранение, обработку и доставку заказов. Провайдер сотрудничает со всеми крупнейшими российскими маркетплейсами по схемам FBO (Fulfillment by Operator), FBS (Fulfillment by Seller) и DBS (Delivery by seller).

На данный момент завершено объединение логистической инфраструктуры фулфилмент-оператора «Кактус» и ГК Merlion, благодаря чему у партнеров дистрибьютора появилась возможность повысить эффективность своей логистики в целом, в частности исключить дополнительное транспортное плечо при последующей продаже товаров на маркетплейсах.

Фулфилмент-оператор продолжит работать под брендом «Кактус», сосредоточится на расширении клиентского портфеля и развитии спектра предоставляемых услуг, усиливая свое позиционирование на рынке в качестве логистического провайдера с надежной и гибкой инфраструктурой.

Андрей Поляков, директор дивизиона операционной деятельности группы компаний Merlion: «Merlion активно работает над развитием каналов сбыта, включая маркетплейсы. Подключение компании с большой накопленной экспертизой в сегменте фулфилмента позволит нам нарастить темпы роста и укрепить позиции в этом направлении, предоставляя как нашим текущим партнерам, так и новым клиентам еще больше возможностей для развития бизнеса».

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