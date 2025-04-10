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Merlion Tempoline Кактус Нота софт Notasoft

Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft

 

Ольга Баснер, Руководитель отдела продаж, Кактус "Как ритейлеры развивают новые каналы продаж", конференция CNews "Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли" 27.04.2023


10.04.2025 Фулфилмент-оператор «Кактус» стал частью группы компаний Merlion 1
30.07.2024 «Почта России» запустила сотрудничество с фулфилмент-оператором «Кактус» 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
24.05.2022 У ОТР сменился владелец 1
20.01.2022 Merlion объявил о вхождении в капитал фулфилмент-оператора Tempoline 1
16.11.2021 «Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 827 3
Merlion - Tempoline - Темполайн 3 2
8365 2
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ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 3
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1050 2
X5 5Post - 5Пост 49 2
Комус 97 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 2
Сантех Смарт 3 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Kaspi Bank 29 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 474 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
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