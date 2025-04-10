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Merlion Tempoline Кактус Нота софт Notasoft
Ольга Баснер, Руководитель отдела продаж, Кактус "Как ритейлеры развивают новые каналы продаж", конференция CNews "Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли" 27.04.2023
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
|Федеральное казначейство России 1798 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Алешкин Сергей 65 2
|Максимова Марина 11 2
|Ядринцев Клим 4 2
|Новосельцев Дмитрий 3 2
|Панкин Сергей 2 2
|Жук Павел 5 2
|Сошникова Ксения 2 2
|Косаркин Иван 2 2
|Караулова Ирина 2 2
|Сыров Петр 3 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Мугайнутдинова Элина 3 2
|Скокова Татьяна 17 1
|Субботина Наталия 1 1
|Оганесян Ашот 126 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Оганесян Артак 31 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Лимаренко Евгений 4 1
|Чечет Виктор 1 1
|Кузеванов Дмитрий 18 1
|Баснер Ольга 1 1
|Горбачевский Никита 9 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Козерод Сергей 38 1
|Педченко Сергей 4 1
|Наумов Владимир 18 1
|Сургунд Роман 5 1
|Сюртуков Игорь 1 1
|Ямалеева Лилия 1 1
|Абрамова Татьяна 2 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Геня Алексей 4 1
|Крикунчик Денис 3 1
|Манохин Сергей 2 1
|Селянин Андрей 6 1
|Рязанкин Максим 1 1
|Брызгалов Алексей 4 1
|Нечаев Антон 14 1
|Марочкина Виктория 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
|РАН - Российская академия наук 1908 1
|РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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