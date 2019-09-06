Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов

Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III Canon запланировал обновление встроенного ПО камеры PowerShot G7 X Mark III, которое повысит скорость автофокусировки при съемке видео, а также т

Новинки линейки PowerShot G помогут начинающим блогерам окомпактов PowerShot G двумя новыми камерами с датчиками большого размера: PowerShot G5 X Mark II и PowerShot G7 X Mark III. Модель PowerShot G5 X Mark II получила объектив f/1.8–2.8 с пятикрат

Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, кото

Canon представила новый карманный ультразум Canon представила новый ультразум PowerShot SX740 HS с сорокакратным диапазоном фокусных расстояний встроенной оптики. Диапазон

Сезон фотоохоты открываем с Canon PowerShot SX720 HS тоохоты компания Canon приурочила выход на российский рынок современной версии фоторужья – аппарата PowerShot SX720 HS. Несмотря на скромные размеры компактного корпуса, Canon PowerShot

Canon сделал фотолюбителям майский подарок овится шире: Canon официально представила в Москве второе поколение аппаратов Canon PowerShot G7 X. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC

Canon PowerShot G7 X Mark II - популярность во втором поколении 16 компанией Canon было показано второе поколение популярных премиум-компактов PowerShot G7 X Mark. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC

Canon пополнил линейку фотоаппаратов PowerShot G двумя новыми моделями го размера с большой матрицей и светосильной несменной оптикой. Новые аппараты вышли в рамках серии PowerShot G и носят названия Canon PowerShot G5 X и Canon PowerShot G9 X. Обе модели базируют

Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии X с беззеркалкой Sony A6000 (на последней — китовый объектив 16–50 в сложенном состоянии). Canon PowerShot G3X (слева) и Sony ICLE A6000 (справа) Так что же такого может предложить Canon G3X

Ультразумы метят в сектор премиум-камер В серии премиальных компактов Canon PowerShot GX случилось пополнение - PowerShot G3 X. Новый аппарат относится к классу у

Первый тест в России: флагманская компактная камера Canon G1 X Mark II Конструкция и эргономика Начать рассказ об усовершенствованиях в новой камере Canon G1 X Mark II хочется с того, что на ее вооружении новый 5-кратный зум-объектив с расшир

Canon меняет резину , это вещество действительно может присутствовать в резине наглазника – но только у тех экземпляров Canon PowerShot SX50 HS, которые были выпущены в период с 1 сентября до 15 ноября 2013 года.

Canon открыла заказ на эксклюзивные цифрокомпакты on открыла программу «Создай свою фототкамеру», обращённую к поклонникам серии компактных аппаратов PowerShot. В рамках программы каждый может заказать себе аппарат Canon PowerShot S120

Canon обновил массовую флагманскую камеру и представил еще 4 новинки. ФОТО Компания Canon анонсировала PowerShot G16 - новую компактную фотокамеру, призванную возглавить модельный ряд. Новинка при

Подводная одиссея Canon Powershot Обычный водонепроницаемый футляр для подводной съёмки и обычная компактная камера Canon Powershot выдержали шестилетнее путешествие по океаническим течениям Земли, подарив своей владелице прекрасные минуты воспоминаний. Камера была утеряна жительницей США Линдси Скаллион в 2

Canon представил новые камеры серии PowerShot SX Компания Canon представила новые камеры серии PowerShot SX - SX280 HS и SX270 HS. Сердцем обеих моделей является процессор обработки изобра

Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку? давать на плёночный кадр объектив вида «24-480 mm». Выставка достижений технологии: гиперзумы Canon Powershot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200 рядом с зеркальной камерой с объективом 600 мм

Canon представил 50-кратный гиперзум а границу кратности объективов в фотоаппаратах класса «гиперзум» до значения x50, представив модель Canon PowerShot SX50 HS. Canon PowerShot SX50 HS использует матрицу CMOS с обратной за

Два гиперзума от Canon Компания Canon представила два новых компактных фотоаппарата в классе суперзумов: PowerShot SX160 IS и PowerShot SX500 IS. PowerShot SX160 IS – это суперзум в до

Canon для экстрима Компания Canon представила компактную фотокамеру с повышенной степенью защиты корпуса PowerShot D20. Новый Canon PowerShot D20 способен выдерживать погружение на глубину до

Canon обновил линейку компактных фотокамер бновлении линейки компактных фотокамер и анонсировало 10 новых моделей, включая 6 новинок семейства PowerShot A, наиболее дешевых камер, рассчитанных на начинающих пользователей, и одну защищен

Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок» Анонс фотокамеры Canon PowerShot G1 X вызвал среди фотолюбителей жаркие споры, которых давно не знало это сообщество

Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX40 HS: полевой обзор самого мощного ультразума ак более широкоугольным (от 24 см в 35-мм эквиваленте), так и более дальнобойным (до 840 мм). Canon PowerShot SX40 HD В трех предыдущих моделях серии SX применялся один и тот же процессор Digic

Canon анонсировал «зеркалку в кармане». ФОТО Canon официально анонсировал долгожданную новинку в линейке фотокамер Canon PowerShot G. В предыдущий год производитель пропустил обновление - последняя новинка семейств

Оптическая стабилизация с интеллектом в Canon PowerShot SX40 HS Компания Canon анонсировала новый ультразум с 35-кратным объективом-трансфокатором – PowerShot SX40 HS. Фотоаппарат построен на основе 12-мегапиксельной матрице стандарта CMOS и

Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5 ания Canon анонсировала два новых фотоаппарата верхнего ценового сегмента. Речь идет об устройствах PowerShot S100 и SX40 HS, которые будут работать на новых процессорах Digic 5. Первый фотоапп

Canon представил 7 новых камер. ФОТО ых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Все новые камеры IXUS и Power

Обзор Canon PowerShot SX30 IS с 35X зумом: когда универсальность важнее качества сложная конструкция (источник больших ошибок в производстве), и прочие сопутствующие факторы. Canon PowerShot SX30 IS Тем не менее, спрос на зум-объективы был всегда. Ведь как бы не был компа

Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS Компания Canon выпустила ультразум PowerShot SX30 IS, один из самых компактных фотоаппаратов такого класса. В нем будут установл

Canon подтверждает релиз PowerShot G12 Компания Canon подтверждает выход в свет новой фотокамеры линейки PowerShot. Речь идет о Canon G12, которая представляет собой вариант Canon S95 и выпущено для

Новые камеры Canon. ФОТО Модель Canon PowerShot S95 рассчитана на тех, кто желает получить более высокое качество изображения при с

Canon расширяет линейку фотокамер PowerShot Компания Canon представила три новых цифровых фотоаппарата в линейке PowerShot. Все они относятся к топовым моделям и оснащены специальной фирменной системой регу

Пять новых камер от Canon. ФОТО Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к кате

Canon выстреливает новыми PowerShot Компания Canon представила обновление своей линейки цифровых фотоаппаратов PowerShot. Среди анонсированных шести новых камер есть два топовых аппарата - PowerShot

6 новых фотокамер от Canon. ФОТО Крупнейший производитель фотокамер компания Canon анонсировала 6 новых моделей серии PowerShot, рассчитанных на широкий круг потребителей — от начинающих пользователей до энтузиа

Canon анонсировал 10 новых цифровых фотокамер Японская компания Canon анонсировала 10 новых моделей цифровых фотокамер PowerShot, сообщает akihabaranews.com. Новая модель Canon PowerShot SX200 IS относится

5 новых фотокамер от Canon. ФОТО I с функцией видеосъемки в формате Full HD и два компакта. Новая фотокамера просьюмерского сегмента Canon PowerShot G10 приходит на смену G9 и является прямым конкурентом Nikon Coolpix P6000. К

Canon представил фотокамеру PowerShot G10 Компания Canon представила новую фотокамеру просьюмерского сегмента – Canon PowerShot G10. Особенностями новой модели являются: новейший процессор обработки изобра

Canon представил новые фотокамеры и новую линейку Компания Canon представила новые модели цифровых компактных фотокамер серии PowerShot – SX110 IS, A1000 IS и A2000 IS, а также открыла новую линейку фотоаппаратов E Seri