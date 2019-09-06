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Canon PowerShot серия цифровых фотоаппаратов
СОБЫТИЯ
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|06.09.2019
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Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III
Canon запланировал обновление встроенного ПО камеры PowerShot G7 X Mark III, которое повысит скорость автофокусировки при съемке видео, а также т
|10.07.2019
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Новинки линейки PowerShot G помогут начинающим блогерам
окомпактов PowerShot G двумя новыми камерами с датчиками большого размера: PowerShot G5 X Mark II и PowerShot G7 X Mark III. Модель PowerShot G5 X Mark II получила объектив f/1.8–2.8 с пятикрат
|20.09.2018
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Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом
Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, кото
|31.07.2018
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Canon представила новый карманный ультразум
Canon представила новый ультразум PowerShot SX740 HS с сорокакратным диапазоном фокусных расстояний встроенной оптики. Диапазон
|10.05.2016
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Сезон фотоохоты открываем с Canon PowerShot SX720 HS
тоохоты компания Canon приурочила выход на российский рынок современной версии фоторужья – аппарата PowerShot SX720 HS. Несмотря на скромные размеры компактного корпуса, Canon PowerShot
|29.04.2016
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Canon сделал фотолюбителям майский подарок
овится шире: Canon официально представила в Москве второе поколение аппаратов Canon PowerShot G7 X. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC
|01.03.2016
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Canon PowerShot G7 X Mark II - популярность во втором поколении
16 компанией Canon было показано второе поколение популярных премиум-компактов PowerShot G7 X Mark. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC
|13.10.2015
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Canon пополнил линейку фотоаппаратов PowerShot G двумя новыми моделями
го размера с большой матрицей и светосильной несменной оптикой. Новые аппараты вышли в рамках серии PowerShot G и носят названия Canon PowerShot G5 X и Canon PowerShot G9 X. Обе модели базируют
|19.08.2015
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Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии
X с беззеркалкой Sony A6000 (на последней — китовый объектив 16–50 в сложенном состоянии). Canon PowerShot G3X (слева) и Sony ICLE A6000 (справа) Так что же такого может предложить Canon G3X
|18.06.2015
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Ультразумы метят в сектор премиум-камер
В серии премиальных компактов Canon PowerShot GX случилось пополнение - PowerShot G3 X. Новый аппарат относится к классу у
|29.04.2014
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Первый тест в России: флагманская компактная камера Canon G1 X Mark II
Конструкция и эргономика Начать рассказ об усовершенствованиях в новой камере Canon G1 X Mark II хочется с того, что на ее вооружении новый 5-кратный зум-объектив с расшир
|10.04.2014
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Canon меняет резину
, это вещество действительно может присутствовать в резине наглазника – но только у тех экземпляров Canon PowerShot SX50 HS, которые были выпущены в период с 1 сентября до 15 ноября 2013 года.
|15.10.2013
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Canon открыла заказ на эксклюзивные цифрокомпакты
on открыла программу «Создай свою фототкамеру», обращённую к поклонникам серии компактных аппаратов PowerShot. В рамках программы каждый может заказать себе аппарат Canon PowerShot S120
|22.08.2013
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Canon обновил массовую флагманскую камеру и представил еще 4 новинки. ФОТО
Компания Canon анонсировала PowerShot G16 - новую компактную фотокамеру, призванную возглавить модельный ряд. Новинка при
|28.03.2013
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Подводная одиссея Canon Powershot
Обычный водонепроницаемый футляр для подводной съёмки и обычная компактная камера Canon Powershot выдержали шестилетнее путешествие по океаническим течениям Земли, подарив своей владелице прекрасные минуты воспоминаний. Камера была утеряна жительницей США Линдси Скаллион в 2
|22.03.2013
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Canon представил новые камеры серии PowerShot SX
Компания Canon представила новые камеры серии PowerShot SX - SX280 HS и SX270 HS. Сердцем обеих моделей является процессор обработки изобра
|06.11.2012
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Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку?
давать на плёночный кадр объектив вида «24-480 mm». Выставка достижений технологии: гиперзумы Canon Powershot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200 рядом с зеркальной камерой с объективом 600 мм
|17.09.2012
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Canon представил 50-кратный гиперзум
а границу кратности объективов в фотоаппаратах класса «гиперзум» до значения x50, представив модель Canon PowerShot SX50 HS. Canon PowerShot SX50 HS использует матрицу CMOS с обратной за
|23.08.2012
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Два гиперзума от Canon
Компания Canon представила два новых компактных фотоаппарата в классе суперзумов: PowerShot SX160 IS и PowerShot SX500 IS. PowerShot SX160 IS – это суперзум в до
|26.04.2012
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Canon для экстрима
Компания Canon представила компактную фотокамеру с повышенной степенью защиты корпуса PowerShot D20. Новый Canon PowerShot D20 способен выдерживать погружение на глубину до
|07.02.2012
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Canon обновил линейку компактных фотокамер
бновлении линейки компактных фотокамер и анонсировало 10 новых моделей, включая 6 новинок семейства PowerShot A, наиболее дешевых камер, рассчитанных на начинающих пользователей, и одну защищен
|24.01.2012
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Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок»
Анонс фотокамеры Canon PowerShot G1 X вызвал среди фотолюбителей жаркие споры, которых давно не знало это сообщество
|16.01.2012
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Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX40 HS: полевой обзор самого мощного ультразума
ак более широкоугольным (от 24 см в 35-мм эквиваленте), так и более дальнобойным (до 840 мм). Canon PowerShot SX40 HD В трех предыдущих моделях серии SX применялся один и тот же процессор Digic
|10.01.2012
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Canon анонсировал «зеркалку в кармане». ФОТО
Canon официально анонсировал долгожданную новинку в линейке фотокамер Canon PowerShot G. В предыдущий год производитель пропустил обновление - последняя новинка семейств
|16.09.2011
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Оптическая стабилизация с интеллектом в Canon PowerShot SX40 HS
Компания Canon анонсировала новый ультразум с 35-кратным объективом-трансфокатором – PowerShot SX40 HS. Фотоаппарат построен на основе 12-мегапиксельной матрице стандарта CMOS и
|16.09.2011
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Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5
ания Canon анонсировала два новых фотоаппарата верхнего ценового сегмента. Речь идет об устройствах PowerShot S100 и SX40 HS, которые будут работать на новых процессорах Digic 5. Первый фотоапп
|07.02.2011
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Canon представил 7 новых камер. ФОТО
ых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Все новые камеры IXUS и Power
|16.12.2010
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Обзор Canon PowerShot SX30 IS с 35X зумом: когда универсальность важнее качества
сложная конструкция (источник больших ошибок в производстве), и прочие сопутствующие факторы. Canon PowerShot SX30 IS Тем не менее, спрос на зум-объективы был всегда. Ведь как бы не был компа
|15.09.2010
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Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS
Компания Canon выпустила ультразум PowerShot SX30 IS, один из самых компактных фотоаппаратов такого класса. В нем будут установл
|23.08.2010
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Canon подтверждает релиз PowerShot G12
Компания Canon подтверждает выход в свет новой фотокамеры линейки PowerShot. Речь идет о Canon G12, которая представляет собой вариант Canon S95 и выпущено для
|20.08.2010
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Новые камеры Canon. ФОТО
Модель Canon PowerShot S95 рассчитана на тех, кто желает получить более высокое качество изображения при с
|20.08.2010
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Canon расширяет линейку фотокамер PowerShot
Компания Canon представила три новых цифровых фотоаппарата в линейке PowerShot. Все они относятся к топовым моделям и оснащены специальной фирменной системой регу
|09.02.2010
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Пять новых камер от Canon. ФОТО
Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к кате
|20.08.2009
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Canon выстреливает новыми PowerShot
Компания Canon представила обновление своей линейки цифровых фотоаппаратов PowerShot. Среди анонсированных шести новых камер есть два топовых аппарата - PowerShot
|20.08.2009
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6 новых фотокамер от Canon. ФОТО
Крупнейший производитель фотокамер компания Canon анонсировала 6 новых моделей серии PowerShot, рассчитанных на широкий круг потребителей — от начинающих пользователей до энтузиа
|18.02.2009
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Canon анонсировал 10 новых цифровых фотокамер
Японская компания Canon анонсировала 10 новых моделей цифровых фотокамер PowerShot, сообщает akihabaranews.com. Новая модель Canon PowerShot SX200 IS относится
|17.09.2008
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5 новых фотокамер от Canon. ФОТО
I с функцией видеосъемки в формате Full HD и два компакта. Новая фотокамера просьюмерского сегмента Canon PowerShot G10 приходит на смену G9 и является прямым конкурентом Nikon Coolpix P6000. К
|17.09.2008
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Canon представил фотокамеру PowerShot G10
Компания Canon представила новую фотокамеру просьюмерского сегмента – Canon PowerShot G10. Особенностями новой модели являются: новейший процессор обработки изобра
|28.08.2008
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Canon представил новые фотокамеры и новую линейку
Компания Canon представила новые модели цифровых компактных фотокамер серии PowerShot – SX110 IS, A1000 IS и A2000 IS, а также открыла новую линейку фотоаппаратов E Seri
|24.01.2008
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Canon анонсировал 3 новые фотокамеры для новичков
Американское подразделение Canon анонсировало новые цифровые фотокамеры A Series: 8-мегапиксельные PowerShot A590 IS и A580, а также 7,1-мегапиксельную модель A470. Обе камеры PowerShot
Canon PowerShot и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 22
|Лаптева Марина 114 11
|Принцевская Людмила 34 10
|Москалева Татьяна 73 8
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Поляков Анатолий 8 5
|Токаренко Сергей 4 4
|Мамонтова Евгения 6 2
|Виноградов Александр 65 2
|Демидов Михаил 134 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Музалев Дмитрий 13 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Черников Денис 2 1
|Абрамович Игорь 4 1
|Шведов Никита 1 1
|Шведова Катерина 1 1
|Ермолаев Евгений 3 1
|Бурмистров Василий 2 1
|Михайлова Наталья 4 1
|Илюхина Жанна 19 1
|Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 1
|Riesenberg David - Рейзенберг Дэвид 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Филатов Андрей 117 1
|Захир Максим 22 1
|Наумов Максим 100 1
|Гордеева Анна 36 1
|Алексеев Алексей 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 45
|Electronista 166 2
|Pocket-Lint 71 1
|Canon Rumors 4 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|9to5Google 60 1
|IDG - International Data Group 117 1
|AP - Associated Press 2007 1
|9to5Mac 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 4
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|NPD DisplaySearch 285 1
|ITResearch 123 1
|J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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