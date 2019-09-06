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Canon PowerShot серия цифровых фотоаппаратов

Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов

СОБЫТИЯ

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06.09.2019 Canon анонсировал обновление прошивки камеры PowerShot G7 X Mark III

Canon запланировал обновление встроенного ПО камеры PowerShot G7 X Mark III, которое повысит скорость автофокусировки при съемке видео, а также т
10.07.2019 Новинки линейки PowerShot G помогут начинающим блогерам

окомпактов PowerShot G двумя новыми камерами с датчиками большого размера: PowerShot G5 X Mark II и PowerShot G7 X Mark III. Модель PowerShot G5 X Mark II получила объектив f/1.8–2.8 с пятикрат
20.09.2018 Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом

Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, кото
31.07.2018 Canon представила новый карманный ультразум

Canon представила новый ультразум PowerShot SX740 HS с сорокакратным диапазоном фокусных расстояний встроенной оптики. Диапазон
10.05.2016 Сезон фотоохоты открываем с Canon PowerShot SX720 HS

тоохоты компания Canon приурочила выход на российский рынок современной версии фоторужья – аппарата PowerShot SX720 HS. Несмотря на скромные размеры компактного корпуса, Canon PowerShot

29.04.2016 Canon сделал фотолюбителям майский подарок

овится шире: Canon официально представила в Москве второе поколение аппаратов Canon PowerShot G7 X. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC

01.03.2016 Canon PowerShot G7 X Mark II - популярность во втором поколении

16 компанией Canon было показано второе поколение популярных премиум-компактов PowerShot G7 X Mark. Canon PowerShot G7 X Mark II отличается от предшественника улученным процессором Canon DIGIC

13.10.2015 Canon пополнил линейку фотоаппаратов PowerShot G двумя новыми моделями

го размера с большой матрицей и светосильной несменной оптикой. Новые аппараты вышли в рамках серии PowerShot G и носят названия Canon PowerShot G5 X и Canon PowerShot G9 X. Обе модели базируют
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии

X с беззеркалкой Sony A6000 (на последней — китовый объектив 16–50 в сложенном состоянии).    Canon PowerShot G3X (слева) и Sony ICLE A6000 (справа) Так что же такого может предложить Canon G3X
18.06.2015 Ультразумы метят в сектор премиум-камер

В серии премиальных компактов Canon PowerShot GX случилось пополнение - PowerShot G3 X. Новый аппарат относится к классу у
29.04.2014 Первый тест в России: флагманская компактная камера Canon G1 X Mark II

Конструкция и эргономика Начать рассказ об усовершенствованиях в новой камере Canon G1 X Mark II хочется с того, что на ее вооружении новый 5-кратный зум-объектив с расшир
10.04.2014 Canon меняет резину

, это вещество действительно может присутствовать в резине наглазника – но только у тех экземпляров Canon PowerShot SX50 HS, которые были выпущены в период с 1 сентября до 15 ноября 2013 года.

15.10.2013 Canon открыла заказ на эксклюзивные цифрокомпакты

on открыла программу «Создай свою фототкамеру», обращённую к поклонникам серии компактных аппаратов PowerShot. В рамках программы каждый может заказать себе аппарат Canon PowerShot S120

22.08.2013 Canon обновил массовую флагманскую камеру и представил еще 4 новинки. ФОТО

Компания Canon анонсировала PowerShot G16 - новую компактную фотокамеру, призванную возглавить модельный ряд. Новинка при
28.03.2013 Подводная одиссея Canon Powershot

Обычный водонепроницаемый футляр для подводной съёмки и обычная компактная камера Canon Powershot выдержали шестилетнее путешествие по океаническим течениям Земли, подарив своей владелице прекрасные минуты воспоминаний. Камера была утеряна жительницей США Линдси Скаллион в 2
22.03.2013 Canon представил новые камеры серии PowerShot SX

Компания Canon представила новые камеры серии PowerShot SX - SX280 HS и SX270 HS. Сердцем обеих моделей является процессор обработки изобра
06.11.2012 Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку?

давать на плёночный кадр объектив вида «24-480 mm». Выставка достижений технологии: гиперзумы Canon Powershot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200 рядом с зеркальной камерой с объективом 600 мм

17.09.2012 Canon представил 50-кратный гиперзум

а границу кратности объективов в фотоаппаратах класса «гиперзум» до значения x50, представив модель Canon PowerShot SX50 HS. Canon PowerShot SX50 HS использует матрицу CMOS с обратной за
23.08.2012 Два гиперзума от Canon

Компания Canon представила два новых компактных фотоаппарата в классе суперзумов: PowerShot SX160 IS и PowerShot SX500 IS. PowerShot SX160 IS – это суперзум в до
26.04.2012 Canon для экстрима

Компания Canon представила компактную фотокамеру с повышенной степенью защиты корпуса PowerShot D20. Новый Canon PowerShot D20 способен выдерживать погружение на глубину до
07.02.2012 Canon обновил линейку компактных фотокамер

бновлении линейки компактных фотокамер и анонсировало 10 новых моделей, включая 6 новинок семейства PowerShot A, наиболее дешевых камер, рассчитанных на начинающих пользователей, и одну защищен
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок»

Анонс фотокамеры Canon PowerShot G1 X вызвал среди фотолюбителей жаркие споры, которых давно не знало это сообщество
16.01.2012 Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX40 HS: полевой обзор самого мощного ультразума

ак более широкоугольным (от 24 см в 35-мм эквиваленте), так и более дальнобойным (до 840 мм). Canon PowerShot SX40 HD В трех предыдущих моделях серии SX применялся один и тот же процессор Digic
10.01.2012 Canon анонсировал «зеркалку в кармане». ФОТО

Canon официально анонсировал долгожданную новинку в линейке фотокамер Canon PowerShot G. В предыдущий год производитель пропустил обновление - последняя новинка семейств
16.09.2011 Оптическая стабилизация с интеллектом в Canon PowerShot SX40 HS

Компания Canon анонсировала новый ультразум с 35-кратным объективом-трансфокатором – PowerShot SX40 HS. Фотоаппарат построен на основе 12-мегапиксельной матрице стандарта CMOS и

16.09.2011 Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5

ания Canon анонсировала два новых фотоаппарата верхнего ценового сегмента. Речь идет об устройствах PowerShot S100 и SX40 HS, которые будут работать на новых процессорах Digic 5. Первый фотоапп
07.02.2011 Canon представил 7 новых камер. ФОТО

ых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Все новые камеры IXUS и Power
16.12.2010 Обзор Canon PowerShot SX30 IS с 35X зумом: когда универсальность важнее качества

сложная конструкция (источник больших ошибок в производстве), и прочие сопутствующие факторы. Canon PowerShot SX30 IS   Тем не менее, спрос на зум-объективы был всегда. Ведь как бы не был компа
15.09.2010 Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS

Компания Canon выпустила ультразум PowerShot SX30 IS, один из самых компактных фотоаппаратов такого класса. В нем будут установл
23.08.2010 Canon подтверждает релиз PowerShot G12

Компания Canon подтверждает выход в свет новой фотокамеры линейки PowerShot. Речь идет о Canon G12, которая представляет собой вариант Canon S95 и выпущено для
20.08.2010 Новые камеры Canon. ФОТО

Модель Canon PowerShot S95 рассчитана на тех, кто желает получить более высокое качество изображения при с
20.08.2010 Canon расширяет линейку фотокамер PowerShot

Компания Canon представила три новых цифровых фотоаппарата в линейке PowerShot. Все они относятся к топовым моделям и оснащены специальной фирменной системой регу
09.02.2010 Пять новых камер от Canon. ФОТО

Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к кате
20.08.2009 Canon выстреливает новыми PowerShot

Компания Canon представила обновление своей линейки цифровых фотоаппаратов PowerShot. Среди анонсированных шести новых камер есть два топовых аппарата - PowerShot

20.08.2009 6 новых фотокамер от Canon. ФОТО

Крупнейший производитель фотокамер компания Canon анонсировала 6 новых моделей серии PowerShot, рассчитанных на широкий круг потребителей — от начинающих пользователей до энтузиа
18.02.2009 Canon анонсировал 10 новых цифровых фотокамер

Японская компания Canon анонсировала 10 новых моделей цифровых фотокамер PowerShot, сообщает akihabaranews.com. Новая модель Canon PowerShot SX200 IS относится
17.09.2008 5 новых фотокамер от Canon. ФОТО

I с функцией видеосъемки в формате Full HD и два компакта. Новая фотокамера просьюмерского сегмента Canon PowerShot G10 приходит на смену G9 и является прямым конкурентом Nikon Coolpix P6000. К
17.09.2008 Canon представил фотокамеру PowerShot G10

Компания Canon представила новую фотокамеру просьюмерского сегмента – Canon PowerShot G10. Особенностями новой модели являются: новейший процессор обработки изобра
28.08.2008 Canon представил новые фотокамеры и новую линейку

Компания Canon представила новые модели цифровых компактных фотокамер серии PowerShot – SX110 IS, A1000 IS и A2000 IS, а также открыла новую линейку фотоаппаратов E Seri
24.01.2008 Canon анонсировал 3 новые фотокамеры для новичков

Американское подразделение Canon анонсировало новые цифровые фотокамеры A Series: 8-мегапиксельные PowerShot A590 IS и A580, а также 7,1-мегапиксельную модель A470. Обе камеры PowerShot

Публикаций - 195, упоминаний - 754

Canon PowerShot и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1440 173
Sony 6741 90
Nikon 647 76
Olympus 475 64
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 55
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 33
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 31
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1832 30
Konica Minolta 423 30
Samsung Electronics 11069 29
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 21
Casio 338 17
Leica Camera 282 16
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Eastman Kodak - Кодак 509 10
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 7
Шахты 0 6
Fujitsu 2105 5
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 4
Victor Hasselblad AB 57 3
Adobe Systems 1597 3
Canon Europe 41 3
Polaroid 71 2
Tamron 21 2
Microsoft Corporation 25779 2
Meta Platforms - Facebook 4622 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
GoPro Inc 64 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 2
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 1
SONICblue - Empeg 34 1
Сенсорные технологии 28 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Rekam 34 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 27
Белый Ветер 365 25
Carl Zeiss AG 307 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
Имидж.ру 12 7
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Hansa - Ханса 114 2
Геометрия НПО 166 2
Евросеть 1421 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Беталинк 105 1
Резонанс НПП 407 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
REI - Recreational Equipment 6 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Композит 99 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 80
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 161
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11540 126
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2014 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14774 106
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 102
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 100
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 92
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22590 87
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 86
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13253 83
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6615 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 78
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 74
RAW - Формат цифровых файлов изображения 607 74
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 68
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 64
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 58
Карты памяти - Запоминающее устройство 2317 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6268 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 43
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 40
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 39
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 39
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 39
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 798 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13497 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 37
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 36
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 35
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 33
Аксессуары 4285 29
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2062 29
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 418 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 27
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6219 27
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 156 25
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1631 25
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4207 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 23
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 84
Canon DIGIC - серия процессоров 199 79
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 64
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 62
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 58
Canon Digital IXUS 86 53
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 47
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 34
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 27
Casio Exilim 108 24
Fujifilm FinePix 107 24
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 19
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 16
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 13
Olympus xD-Picture Card 122 12
Samsung Digimax 38 12
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 11
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 11
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 11
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 10
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 10
Nikon D-Lighting 38 10
Canon Speedlite 20 9
Olympus MJU 22 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 8
Microsoft Windows 16894 8
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 7
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 7
Eastman Kodak EasyShare Software 73 7
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 7
Panasonic - Venus Engine 58 7
Google Android 15253 7
Adobe Photoshop 804 7
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 7
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 7
KYE Systems - Genius G-Shot 8 6
Sony RX 19 6
Газаров Артур 77 22
Лаптева Марина 114 11
Принцевская Людмила 34 10
Москалева Татьяна 73 8
Бровкин Дмитрий 55 5
Поляков Анатолий 8 5
Токаренко Сергей 4 4
Мамонтова Евгения 6 2
Виноградов Александр 65 2
Демидов Михаил 134 1
Адров Дмитрий 34 1
Камытбаева Зарина 16 1
Музалев Дмитрий 13 1
Бушуева Светлана 8 1
Черников Денис 2 1
Абрамович Игорь 4 1
Шведов Никита 1 1
Шведова Катерина 1 1
Ермолаев Евгений 3 1
Бурмистров Василий 2 1
Михайлова Наталья 4 1
Илюхина Жанна 19 1
Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 1
Riesenberg David - Рейзенберг Дэвид 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Филатов Андрей 117 1
Захир Максим 22 1
Наумов Максим 100 1
Гордеева Анна 36 1
Алексеев Алексей 14 1
Япония 13810 28
Россия - РФ - Российская федерация 166340 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 20
Европа 24969 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 10
Земля - планета Солнечной системы 10867 6
Германия - Федеративная Республика 13222 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 4
Южная Корея - Республика 7053 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Япония - Канагава - Иокогама 77 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 2
Япония - Токио 1020 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Азия - Азиатский регион 5922 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8582 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5872 1
Европа Восточная 3139 1
Америка - Американский регион 2206 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2060 1
Китай - Тайвань 4248 1
Великобритания - Лондон 2433 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 911 1
Малайзия 922 1
Европа Западная 1496 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3355 1
Швейцария - Женева 332 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Бельгия - Брюссель 243 1
Ergonomics - Эргономика 1755 49
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 43
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 41
Видеокамера - Видеосъёмка 720 40
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