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Canon EOS D Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов

СОБЫТИЯ

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28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS

также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбители смогут выбир
13.08.2019 Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей

eck Point Research исследовали, можно ли получить доступ к камере и затем использовать уязвимости в протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические уязвимости в протоколе передачи изображений. Учитывая, что протокол стандартизирован и встроен в каме
04.06.2019 Обзор камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр

Внешний вид и конструкция Canon EOS RP Canon EOS RP представляет собой более компактную версию Canon EOS R. Ее корпус выполнен из пластика, но не стоит переживать, что камера рассыпется после первого паден
20.03.2019 Полный кадр для народа

Canon представила самую маленькую полнокадровую фотокамеру в своей истории – Canon EOS RP. Добиться значительного снижения габаритов Canon удалось благодаря беззеркальной системе визирования - Canon EOS RP принадлежит к линейке недавно дебютировавших беззеркалок

24.12.2018 Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R

Внешний вид и конструкция Корпус Canon EOS R получился необычным, не имеющим почти ничего общего с предыдущими моделями. Он выполнен из крепкого и при этом легкого магниевого сплава — вес камеры составляет всего 660 грамм. Кам
12.01.2017 Canon EOS скоро 30 лет

В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала в 1987 году вы
14.10.2016 Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение

Тем не менее, судьба нового Canon EOS 5D Mark IV нас по-настоящему беспокоит. Созданная Canon камера имеет массу техничес
30.08.2016 Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV

Четвёртое поколение полнокадровых фотоаппаратов Canon EOS 5D развивает идеи матриц Dual Pixel AF может снимать видео в формате UltraHD. Ca
10.03.2016 Canon зовёт за стол

т выглядеть просто великолепно на фотографиях, сделанных новой зеркальной камерой бюджетного класса Canon EOS 1300D. Предшественница новинки – аппарат EOS 1200D – появилась на рынке в 2014 году
25.02.2016 В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи

Новая зеркальная камера Canon EOS 80D готова заменить на рынке модель 2013 года EOS 70D. Обновлению со стороны инжене
19.02.2015 Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R

номоментно японский гигант представил миру семь новых фотоаппаратов: беззеркальную системную камеру Canon EOS M3 (по словам производителя, она будет продаваться только в Европе и Азии, но не в

06.02.2015 Canon выпустил новые камеры EOS с рекордным разрешением

Японский производитель фототехники Canon представил две новые камеры в линейке EOS — EOS 5DS и 5DS R. Обе камеры оснащены новой полнокадровой матрицей с рекордным для камер этого
12.01.2015 Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем

Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента.  Новая зеркалка-малышка Nik
15.09.2014 Canon представил самую ожидаемую за последние 5 лет камеру. ФОТО

Японская Canon представила долгожданную зеркальную фотокамеру Canon EOS 7D Mark II, пришедшую на смену модели 2009 г. EOS 7D. Наблюдатели единогласны во мн
06.03.2014 Первый взгляд на Canon EOS 1200D: младший брат взрослеет и умнеет

есто круглых, а угловатые, наоборот, сделались круглее. В общем, внешних изменений не так уж много. Canon EOS 1200D   Сердцем камеры остался процессор DIGIC 4 - он служит в камерах Canon с 2008
12.08.2013 Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D

ноформатным EOS 5D Mark III и ожидающимся этой осенью продвинутым представителем класса «кропнутых» EOS 70D. Ну, а для тех, кто определился с бюджетом, выбора, практически, не остаётся (все сюж
18.07.2013 Magic Lantern нашёл лишних 4 EV в прошивках EOS 7D и 5D Mark III

Разработчики студии Magic Lantern, занимающиеся изучением и модернизацией прошивок зеркальных цифровых фотокамер компании Canon, смогли написать процедуру Dual ISO, работающую на моделях EOS 7D и EOS 5D Mark III. Процедура Dual ISO считывает данные с матрицы аппарата с раздельным уровнем чувствительности – две строки с минимальной ISO 100, две следующие – с максимальной ISO 160
08.07.2013 Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции?

Спустя три года шанс вернуть место EOS x0D в иерархии поклонники Canon стали связывать с выходом Canon EOS 70D. При этом все понимали, что такое «возвращение» может произойти только в том сл
02.07.2013 Canon представил зеркальную камеру EOS 70D

Компания Canon представила зеркальную камеру среднего любительского класса EOS 70D. В аппарате используется новая матрица CMOS типоразмера APS-C (22,5 на 15 миллиметров
29.05.2013 Не может быть: видео для Canon EOS 50D

Хотя в отмечающей своё пятилетие зеркальной фотокамере Canon EOS 50D и нет встроенного режима видеосъёмки, команде студии Magic Lantern удалось напи
01.04.2013 Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D

не могли отказать себе в удовольствии побаловаться с началами нумерологии, приступая к разговору о Canon EOS 100D. В самом деле, номенклатурное название новой камеры таит в себе слишком много

21.03.2013 Canon EOS 700D: новая флагманская «зеркалка» для любителей

едставила новую зеркальную фотокамеру, которой суждено возглавить модельный ряд на ближайший год, - Canon EOS 700D. Canon EOS 700D практически идентична флагману прошлого года 650D. Она

21.03.2013 Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире

Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легкой «зеркалкой» в мире, утверждает комп
31.01.2013 Canon расширяет функциональные возможности цифровой зеркальной камеры EOS-1D C

Компания Canon объявила о расширении функциональных возможностей камеры EOS-1D C. При создании обновлений были учтены отзывы европейских профессионалов видеопроизвод
12.11.2012 Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt"

Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде комплекта с новым объективом EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM по цене 33 999 рублей. Будут доступны четы
31.10.2012 Обзор Canon EOS 650D: лучшая "зеркалка" для любителя

то соединение тактических актуальных шагов и стратегических линий, в которые превращаются эти шаги. Canon EOS 650D   Это значит, что в каждом конкретном поколении аппаратов Canon решает актуаль
15.10.2012 Nikon D600 против Canon EOS 6D: кому ты нужен, бюджетный полный кадр?

ичеством мифов, не заблудиться в которых современным фотолюбителям не так уж и просто. Nikon D600 и Canon EOS 6D появляются на рынке почти одновременно. Это неспроста!   Фактически, с момента п
17.09.2012 Canon представил недорогую полноформатную камеру

зводитель фототехники Canon представил новую модель полноформатной цифровой зеркальной фотокамеры - Canon EOS 6D. В пресс-службе Canon сообщили, что новинка обладает примерно такими же габарита
02.08.2012 Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам?

азом (данные на конец 2011 года): Olympus – 40% рынка, Panasonic – 30%, Sony – 26%, остальные – 4%. Canon EOS M   Вступая в борьбу за рынок беззеркалок (точнее, за долю в нём), Canon должен был
12.07.2012 Обзор профессиональной камеры Canon 5D Mark III: такой полный кадр нам нужен

после громкого выступления компании Nikon с их D800, стало понятно - что-то скоро произойдет. И вот Canon EOS 5D Mark III – в нашей реакции.  Canon EOS 5D Mark III Итак, что же изменилос
14.06.2012 Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России

Цифровая фотокамера Canon EOS 5D MKIII теперь доступна для покупки в России. Эту замечательную возможность дарит всем любителям фотографии компания Белый Ветер ЦИФРОВОЙ. Адреса основных магазинов в Москве вы может
08.06.2012 Canon выпустил новую "зеркалку" для начинающих

Компания Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры для новичков - Canon EOS 650D. Внешне модель напоминает Canon EOS 600D, выпущенную в начале прошлого

19.05.2012 Характеристики «зеркалки» Canon 650D утекли в Сеть

Новая зеркальная фотокамера Canon EOS 650D будет оснащена сенсорным ЖК-экраном и непрерывным автофокусом в режиме LiveVie
17.05.2012 "Белый Ветер" начинает продавать Canon EOS 5D Mark III

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начинает продажу новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark III. Фотокамера будет доступна через сетевой магазин Digotal.ru начиная с 22 мая текущего года. Уже сейчас можно сделать предзаказ. Идя навстречу спросу на высококачественные

13.04.2012 Canon EOS-1D C - фотоаппарат и 4K-камера

бразом, базовые характеристики новинки совпадают с характеристиками флагмана зеркальных аппаратов - Canon EOS-1D X. Видеозапись с помощью Canon EOS-1D C возможна в разрешениях 4096×2160 и 1980х
22.03.2012 Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз

ыть более точным – то с середины 2011. Именно тогда срок существования на рынке предыдущей модели – Canon EOS 5D mark II – превысил срок существования первого аппарата линейки – Canon EOS

02.03.2012 Canon представил долгожданную зеркалку EOS 5D Mark III. ФОТО

Canon официально презентовала новую полноформатную зеркальную фотокамеру - Canon EOS 5D Mark III. Новая модель идет на смену популярной камере EOS 5D Mark II, выпущенно
02.03.2012 Canon анонсировала 5D Mark III

Компания Canon представила новую модель полнокадровой «любительской» фотокамеры EOS 5D Mark III. Аппарат построен на основе связки нового полнокадрового сенсора (с размерами
15.11.2011 В ожидании сенсации: первый взгляд на фотокамеру Canon EOS 1Dx

для такого производителя, как Canon. Так или иначе, но инженеры Canon постарались совершить прорыв. Canon EOS 1Dx: скорость вместо полного кадра Помимо множества мелких улучшений, прорыв, на мо
18.10.2011 Canon анонсировала полнокадровый EOS-1D

Компания Canon анонсировала новую зеркальную фотокамеру профессионального уровня, EOS-1D X. Самое главная особенность новинки – полнокадровый светочувствительный сенсор размер

Публикаций - 288, упоминаний - 942

Canon EOS D и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 258
Nikon 646 131
Sony 6739 119
Olympus 475 69
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 62
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 38
Samsung Electronics 11064 38
Konica Minolta 423 36
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 35
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 34
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 29
Leica Camera 282 21
Casio 338 13
Eastman Kodak - Кодак 509 11
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 7
Tamron 21 7
Apple Inc 13154 6
Victor Hasselblad AB 57 5
Fujitsu 2105 5
Шахты 0 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Lenovo Motorola 3566 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Microsoft Corporation 25775 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Vocord - Вокорд 185 2
Google LLC 12688 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 2
VAIO 475 2
Polaroid 71 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 2
Parallax - Параллакс 21 2
Mamiya 9 2
Huawei 4676 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
GoPro Inc 64 2
Белый Ветер 365 27
Dixis - Диксис - Dиксис 371 25
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 10
Carl Zeiss AG 307 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
Имидж.ру 12 7
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Hansa - Ханса 114 2
Геометрия НПО 165 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Assist - Ассист 218 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Верный - торговая сеть 326 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Barnes & Noble 171 1
Беталинк 105 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Резонанс НПП 407 1
Имидж Хаус 1 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Европейский ТРЦ 12 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Евросеть 1421 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 141
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 226
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 217
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 174
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 124
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 123
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 123
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 118
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 114
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 105
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 103
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 102
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 101
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 98
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 97
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 89
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 88
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 78
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 78
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 75
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 70
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 69
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 63
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 62
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 57
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
Аксессуары 4282 45
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 42
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 42
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 36
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 36
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 36
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 35
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 118
Canon DIGIC - серия процессоров 199 108
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 89
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 84
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 67
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 52
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 50
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 48
Canon Digital IXUS 86 44
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 37
Canon EF - серия объективов 50 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 21
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 20
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 20
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 19
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 18
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 17
Fujifilm FinePix 107 16
Olympus xD-Picture Card 122 15
Casio Exilim 108 15
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 15
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Nikon Expeed 63 13
Canon Speedlite 20 13
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 12
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 12
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 11
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 11
Fujifilm X-Trans CMOS 26 11
Google Android 15243 11
Sony E-mount байонет 29 10
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 10
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 10
Nikon D-Lighting 38 10
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 10
Panasonic - Venus Engine 58 9
Samsung Digimax 38 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Газаров Артур 77 32
Принцевская Людмила 34 11
Бровкин Дмитрий 55 8
Москалева Татьяна 73 7
Поляков Анатолий 8 5
Лаптева Марина 114 5
Токаренко Сергей 4 4
Гордеева Анна 36 3
Терентьев Константин 19 2
Музалев Дмитрий 13 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Филатов Андрей 117 1
Захир Максим 22 1
Виноградов Александр 65 1
Ефремов Сергей 18 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Шарапова Мария 16 1
Дуров Никита 4 1
Михайлов Алексей 115 1
Алексеев Алексей 14 1
Демидов Михаил 134 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 2 1
Симонов Игорь 103 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Камытбаева Зарина 16 1
Баева Светлана 3 1
Anderson Pamela - Андерсон Памела 9 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Шведов Никита 1 1
Malkovich John - Малкович Джон 8 1
Дашкевич Анастасия 1 1
Paltrow Gwenyth - Пэлтроу Гвинет 3 1
Бурмистров Василий 2 1
Duff Hilary - Дафф Хилари 2 1
Буцкий Роман 1 1
Stewart Rod - Стюарт Род 1 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Помогаев Дмитрий 1 1
Roberts Julia - Робертс Джулия 7 1
Япония 13807 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 47
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Европа 24964 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
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Америка - Американский регион 2206 3
Канада 5081 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Норвегия - Осло 119 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
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Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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