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Canon EOS D Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов
СОБЫТИЯ
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|28.08.2019
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Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS
также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбители смогут выбир
|13.08.2019
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Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей
eck Point Research исследовали, можно ли получить доступ к камере и затем использовать уязвимости в протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические уязвимости в протоколе передачи изображений. Учитывая, что протокол стандартизирован и встроен в каме
|04.06.2019
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Обзор камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр
Внешний вид и конструкция Canon EOS RP Canon EOS RP представляет собой более компактную версию Canon EOS R. Ее корпус выполнен из пластика, но не стоит переживать, что камера рассыпется после первого паден
|20.03.2019
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Полный кадр для народа
Canon представила самую маленькую полнокадровую фотокамеру в своей истории – Canon EOS RP. Добиться значительного снижения габаритов Canon удалось благодаря беззеркальной системе визирования - Canon EOS RP принадлежит к линейке недавно дебютировавших беззеркалок
|24.12.2018
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Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R
Внешний вид и конструкция Корпус Canon EOS R получился необычным, не имеющим почти ничего общего с предыдущими моделями. Он выполнен из крепкого и при этом легкого магниевого сплава — вес камеры составляет всего 660 грамм. Кам
|12.01.2017
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Canon EOS скоро 30 лет
В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала в 1987 году вы
|14.10.2016
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Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение
Тем не менее, судьба нового Canon EOS 5D Mark IV нас по-настоящему беспокоит. Созданная Canon камера имеет массу техничес
|30.08.2016
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Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV
Четвёртое поколение полнокадровых фотоаппаратов Canon EOS 5D развивает идеи матриц Dual Pixel AF может снимать видео в формате UltraHD. Ca
|10.03.2016
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Canon зовёт за стол
т выглядеть просто великолепно на фотографиях, сделанных новой зеркальной камерой бюджетного класса Canon EOS 1300D. Предшественница новинки – аппарат EOS 1200D – появилась на рынке в 2014 году
|25.02.2016
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В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи
Новая зеркальная камера Canon EOS 80D готова заменить на рынке модель 2013 года EOS 70D. Обновлению со стороны инжене
|19.02.2015
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Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R
номоментно японский гигант представил миру семь новых фотоаппаратов: беззеркальную системную камеру Canon EOS M3 (по словам производителя, она будет продаваться только в Европе и Азии, но не в
|06.02.2015
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Canon выпустил новые камеры EOS с рекордным разрешением
Японский производитель фототехники Canon представил две новые камеры в линейке EOS — EOS 5DS и 5DS R. Обе камеры оснащены новой полнокадровой матрицей с рекордным для камер этого
|12.01.2015
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Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем
Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента. Новая зеркалка-малышка Nik
|15.09.2014
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Canon представил самую ожидаемую за последние 5 лет камеру. ФОТО
Японская Canon представила долгожданную зеркальную фотокамеру Canon EOS 7D Mark II, пришедшую на смену модели 2009 г. EOS 7D. Наблюдатели единогласны во мн
|06.03.2014
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Первый взгляд на Canon EOS 1200D: младший брат взрослеет и умнеет
есто круглых, а угловатые, наоборот, сделались круглее. В общем, внешних изменений не так уж много. Canon EOS 1200D Сердцем камеры остался процессор DIGIC 4 - он служит в камерах Canon с 2008
|12.08.2013
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Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D
ноформатным EOS 5D Mark III и ожидающимся этой осенью продвинутым представителем класса «кропнутых» EOS 70D. Ну, а для тех, кто определился с бюджетом, выбора, практически, не остаётся (все сюж
|18.07.2013
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Magic Lantern нашёл лишних 4 EV в прошивках EOS 7D и 5D Mark III
Разработчики студии Magic Lantern, занимающиеся изучением и модернизацией прошивок зеркальных цифровых фотокамер компании Canon, смогли написать процедуру Dual ISO, работающую на моделях EOS 7D и EOS 5D Mark III. Процедура Dual ISO считывает данные с матрицы аппарата с раздельным уровнем чувствительности – две строки с минимальной ISO 100, две следующие – с максимальной ISO 160
|08.07.2013
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Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции?
Спустя три года шанс вернуть место EOS x0D в иерархии поклонники Canon стали связывать с выходом Canon EOS 70D. При этом все понимали, что такое «возвращение» может произойти только в том сл
|02.07.2013
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Canon представил зеркальную камеру EOS 70D
Компания Canon представила зеркальную камеру среднего любительского класса EOS 70D. В аппарате используется новая матрица CMOS типоразмера APS-C (22,5 на 15 миллиметров
|29.05.2013
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Не может быть: видео для Canon EOS 50D
Хотя в отмечающей своё пятилетие зеркальной фотокамере Canon EOS 50D и нет встроенного режима видеосъёмки, команде студии Magic Lantern удалось напи
|01.04.2013
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Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D
не могли отказать себе в удовольствии побаловаться с началами нумерологии, приступая к разговору о Canon EOS 100D. В самом деле, номенклатурное название новой камеры таит в себе слишком много
|21.03.2013
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Canon EOS 700D: новая флагманская «зеркалка» для любителей
едставила новую зеркальную фотокамеру, которой суждено возглавить модельный ряд на ближайший год, - Canon EOS 700D. Canon EOS 700D практически идентична флагману прошлого года 650D. Она
|21.03.2013
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Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире
Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легкой «зеркалкой» в мире, утверждает комп
|31.01.2013
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Canon расширяет функциональные возможности цифровой зеркальной камеры EOS-1D C
Компания Canon объявила о расширении функциональных возможностей камеры EOS-1D C. При создании обновлений были учтены отзывы европейских профессионалов видеопроизвод
|12.11.2012
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Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt"
Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде комплекта с новым объективом EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM по цене 33 999 рублей. Будут доступны четы
|31.10.2012
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Обзор Canon EOS 650D: лучшая "зеркалка" для любителя
то соединение тактических актуальных шагов и стратегических линий, в которые превращаются эти шаги. Canon EOS 650D Это значит, что в каждом конкретном поколении аппаратов Canon решает актуаль
|15.10.2012
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Nikon D600 против Canon EOS 6D: кому ты нужен, бюджетный полный кадр?
ичеством мифов, не заблудиться в которых современным фотолюбителям не так уж и просто. Nikon D600 и Canon EOS 6D появляются на рынке почти одновременно. Это неспроста! Фактически, с момента п
|17.09.2012
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Canon представил недорогую полноформатную камеру
зводитель фототехники Canon представил новую модель полноформатной цифровой зеркальной фотокамеры - Canon EOS 6D. В пресс-службе Canon сообщили, что новинка обладает примерно такими же габарита
|02.08.2012
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Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам?
азом (данные на конец 2011 года): Olympus – 40% рынка, Panasonic – 30%, Sony – 26%, остальные – 4%. Canon EOS M Вступая в борьбу за рынок беззеркалок (точнее, за долю в нём), Canon должен был
|12.07.2012
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Обзор профессиональной камеры Canon 5D Mark III: такой полный кадр нам нужен
после громкого выступления компании Nikon с их D800, стало понятно - что-то скоро произойдет. И вот Canon EOS 5D Mark III – в нашей реакции. Canon EOS 5D Mark III Итак, что же изменилос
|14.06.2012
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Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России
Цифровая фотокамера Canon EOS 5D MKIII теперь доступна для покупки в России. Эту замечательную возможность дарит всем любителям фотографии компания Белый Ветер ЦИФРОВОЙ. Адреса основных магазинов в Москве вы может
|08.06.2012
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Canon выпустил новую "зеркалку" для начинающих
Компания Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры для новичков - Canon EOS 650D. Внешне модель напоминает Canon EOS 600D, выпущенную в начале прошлого
|19.05.2012
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Характеристики «зеркалки» Canon 650D утекли в Сеть
Новая зеркальная фотокамера Canon EOS 650D будет оснащена сенсорным ЖК-экраном и непрерывным автофокусом в режиме LiveVie
|17.05.2012
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"Белый Ветер" начинает продавать Canon EOS 5D Mark III
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начинает продажу новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark III. Фотокамера будет доступна через сетевой магазин Digotal.ru начиная с 22 мая текущего года. Уже сейчас можно сделать предзаказ. Идя навстречу спросу на высококачественные
|13.04.2012
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Canon EOS-1D C - фотоаппарат и 4K-камера
бразом, базовые характеристики новинки совпадают с характеристиками флагмана зеркальных аппаратов - Canon EOS-1D X. Видеозапись с помощью Canon EOS-1D C возможна в разрешениях 4096×2160 и 1980х
|22.03.2012
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Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз
ыть более точным – то с середины 2011. Именно тогда срок существования на рынке предыдущей модели – Canon EOS 5D mark II – превысил срок существования первого аппарата линейки – Canon EOS
|02.03.2012
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Canon представил долгожданную зеркалку EOS 5D Mark III. ФОТО
Canon официально презентовала новую полноформатную зеркальную фотокамеру - Canon EOS 5D Mark III. Новая модель идет на смену популярной камере EOS 5D Mark II, выпущенно
|02.03.2012
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Canon анонсировала 5D Mark III
Компания Canon представила новую модель полнокадровой «любительской» фотокамеры EOS 5D Mark III. Аппарат построен на основе связки нового полнокадрового сенсора (с размерами
|15.11.2011
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В ожидании сенсации: первый взгляд на фотокамеру Canon EOS 1Dx
для такого производителя, как Canon. Так или иначе, но инженеры Canon постарались совершить прорыв. Canon EOS 1Dx: скорость вместо полного кадра Помимо множества мелких улучшений, прорыв, на мо
|18.10.2011
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Canon анонсировала полнокадровый EOS-1D
Компания Canon анонсировала новую зеркальную фотокамеру профессионального уровня, EOS-1D X. Самое главная особенность новинки – полнокадровый светочувствительный сенсор размер
Canon EOS D и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 61
|Electronista 166 2
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|CNews TV 747 1
|Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
|Nikon Rumors 5 1
|Canon Rumors 4 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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