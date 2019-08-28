Canon EOS D

Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбители смогут выбир

Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей eck Point Research исследовали, можно ли получить доступ к камере и затем использовать уязвимости в протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические уязвимости в протоколе передачи изображений. Учитывая, что протокол стандартизирован и встроен в каме

Обзор камеры Canon EOS RP: доступный полный кадр Внешний вид и конструкция Canon EOS RP Canon EOS RP представляет собой более компактную версию Canon EOS R. Ее корпус выполнен из пластика, но не стоит переживать, что камера рассыпется после первого паден

Полный кадр для народа Canon представила самую маленькую полнокадровую фотокамеру в своей истории – Canon EOS RP. Добиться значительного снижения габаритов Canon удалось благодаря беззеркальной системе визирования - Canon EOS RP принадлежит к линейке недавно дебютировавших беззеркалок

Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R Внешний вид и конструкция Корпус Canon EOS R получился необычным, не имеющим почти ничего общего с предыдущими моделями. Он выполнен из крепкого и при этом легкого магниевого сплава — вес камеры составляет всего 660 грамм. Кам

Canon EOS скоро 30 лет В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала в 1987 году вы

Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение Тем не менее, судьба нового Canon EOS 5D Mark IV нас по-настоящему беспокоит. Созданная Canon камера имеет массу техничес

Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV Четвёртое поколение полнокадровых фотоаппаратов Canon EOS 5D развивает идеи матриц Dual Pixel AF может снимать видео в формате UltraHD. Ca

Canon зовёт за стол т выглядеть просто великолепно на фотографиях, сделанных новой зеркальной камерой бюджетного класса Canon EOS 1300D. Предшественница новинки – аппарат EOS 1200D – появилась на рынке в 2014 году

В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи Новая зеркальная камера Canon EOS 80D готова заменить на рынке модель 2013 года EOS 70D. Обновлению со стороны инжене

Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R номоментно японский гигант представил миру семь новых фотоаппаратов: беззеркальную системную камеру Canon EOS M3 (по словам производителя, она будет продаваться только в Европе и Азии, но не в

Canon выпустил новые камеры EOS с рекордным разрешением Японский производитель фототехники Canon представил две новые камеры в линейке EOS — EOS 5DS и 5DS R. Обе камеры оснащены новой полнокадровой матрицей с рекордным для камер этого

Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента. Новая зеркалка-малышка Nik

Canon представил самую ожидаемую за последние 5 лет камеру. ФОТО Японская Canon представила долгожданную зеркальную фотокамеру Canon EOS 7D Mark II, пришедшую на смену модели 2009 г. EOS 7D. Наблюдатели единогласны во мн

Первый взгляд на Canon EOS 1200D: младший брат взрослеет и умнеет есто круглых, а угловатые, наоборот, сделались круглее. В общем, внешних изменений не так уж много. Canon EOS 1200D Сердцем камеры остался процессор DIGIC 4 - он служит в камерах Canon с 2008

Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D ноформатным EOS 5D Mark III и ожидающимся этой осенью продвинутым представителем класса «кропнутых» EOS 70D. Ну, а для тех, кто определился с бюджетом, выбора, практически, не остаётся (все сюж

Magic Lantern нашёл лишних 4 EV в прошивках EOS 7D и 5D Mark III Разработчики студии Magic Lantern, занимающиеся изучением и модернизацией прошивок зеркальных цифровых фотокамер компании Canon, смогли написать процедуру Dual ISO, работающую на моделях EOS 7D и EOS 5D Mark III. Процедура Dual ISO считывает данные с матрицы аппарата с раздельным уровнем чувствительности – две строки с минимальной ISO 100, две следующие – с максимальной ISO 160

Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции? Спустя три года шанс вернуть место EOS x0D в иерархии поклонники Canon стали связывать с выходом Canon EOS 70D. При этом все понимали, что такое «возвращение» может произойти только в том сл

Canon представил зеркальную камеру EOS 70D Компания Canon представила зеркальную камеру среднего любительского класса EOS 70D. В аппарате используется новая матрица CMOS типоразмера APS-C (22,5 на 15 миллиметров

Не может быть: видео для Canon EOS 50D Хотя в отмечающей своё пятилетие зеркальной фотокамере Canon EOS 50D и нет встроенного режима видеосъёмки, команде студии Magic Lantern удалось напи

Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D не могли отказать себе в удовольствии побаловаться с началами нумерологии, приступая к разговору о Canon EOS 100D. В самом деле, номенклатурное название новой камеры таит в себе слишком много

Canon EOS 700D: новая флагманская «зеркалка» для любителей едставила новую зеркальную фотокамеру, которой суждено возглавить модельный ряд на ближайший год, - Canon EOS 700D. Canon EOS 700D практически идентична флагману прошлого года 650D. Она

Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легкой «зеркалкой» в мире, утверждает комп

Canon расширяет функциональные возможности цифровой зеркальной камеры EOS-1D C Компания Canon объявила о расширении функциональных возможностей камеры EOS-1D C. При создании обновлений были учтены отзывы европейских профессионалов видеопроизвод

Canon EOS появится в России в магазинах "MediaMarkt" Федеральная торговая сеть «MediaMarkt» первой в России начинает продажи первой беззеркальной фотокамеры компании Canon – Canon EOS M. Новый фотоаппарат появится на полках магазинов «MediaMarkt» с 15 ноября в виде комплекта с новым объективом EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM по цене 33 999 рублей. Будут доступны четы

Обзор Canon EOS 650D: лучшая "зеркалка" для любителя то соединение тактических актуальных шагов и стратегических линий, в которые превращаются эти шаги. Canon EOS 650D Это значит, что в каждом конкретном поколении аппаратов Canon решает актуаль

Nikon D600 против Canon EOS 6D: кому ты нужен, бюджетный полный кадр? ичеством мифов, не заблудиться в которых современным фотолюбителям не так уж и просто. Nikon D600 и Canon EOS 6D появляются на рынке почти одновременно. Это неспроста! Фактически, с момента п

Canon представил недорогую полноформатную камеру зводитель фототехники Canon представил новую модель полноформатной цифровой зеркальной фотокамеры - Canon EOS 6D. В пресс-службе Canon сообщили, что новинка обладает примерно такими же габарита

Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам? азом (данные на конец 2011 года): Olympus – 40% рынка, Panasonic – 30%, Sony – 26%, остальные – 4%. Canon EOS M Вступая в борьбу за рынок беззеркалок (точнее, за долю в нём), Canon должен был

Обзор профессиональной камеры Canon 5D Mark III: такой полный кадр нам нужен после громкого выступления компании Nikon с их D800, стало понятно - что-то скоро произойдет. И вот Canon EOS 5D Mark III – в нашей реакции. Canon EOS 5D Mark III Итак, что же изменилос

Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России Цифровая фотокамера Canon EOS 5D MKIII теперь доступна для покупки в России. Эту замечательную возможность дарит всем любителям фотографии компания Белый Ветер ЦИФРОВОЙ. Адреса основных магазинов в Москве вы может

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Характеристики «зеркалки» Canon 650D утекли в Сеть Новая зеркальная фотокамера Canon EOS 650D будет оснащена сенсорным ЖК-экраном и непрерывным автофокусом в режиме LiveVie

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Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз ыть более точным – то с середины 2011. Именно тогда срок существования на рынке предыдущей модели – Canon EOS 5D mark II – превысил срок существования первого аппарата линейки – Canon EOS

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Canon анонсировала 5D Mark III Компания Canon представила новую модель полнокадровой «любительской» фотокамеры EOS 5D Mark III. Аппарат построен на основе связки нового полнокадрового сенсора (с размерами

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