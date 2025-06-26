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Konica Minolta

Konica Minolta

СОБЫТИЯ

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26.06.2025 Konica Minolta усиливает команду: Лада Белан возглавит продажи в сегменте SMB

Компания Konica Minolta Business Solutions Russia, поставщик решений для цифровой печати, объявляет о назначении Лады Белан на позицию руководителя направления продаж в сегменте малого и среднего бизнес
11.12.2024 Konica Minolta и VizorLabs заключили партнерство в сфере видеоаналитики

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик систем видеоаналитики для п
12.11.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила решение для сверки документов в компании «Валента Фарм»

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia завершил проект по внедрению системы сверки версий д
07.08.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia и DreamDocs заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания DreamDocs, предлагающая аутсорсинговые услуги в сфере разработки программного обеспечения для автоматической обработки документов с применени
23.07.2024 SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум»

явку на оплату. Все этапы внедрения с учетом решения унаследованных технических сложностей заняли у Konica Minolta два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также

04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовала проект по внедрению облачной платформы I
15.05.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric предложат заказчикам решения на базе технологий компьютерного зрения

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric, российский разработчик решений для биз
22.01.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia и Macroscop заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Macroscop, разработчик программных продук
25.12.2023 Исследование Konica Minolta: российский бизнес определился с приоритетами развития ИТ-решений на 2024 год

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и издание «Открытые системы» провели отраслевое иссл
13.12.2023 Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и вендор «Рекфэйсис» подписали соглашение о сотрудни
16.11.2023 Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение о сотрудничестве

Компании Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение, на основании которого российский о
14.11.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Amarcon заключили партнерское соглашение

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Amarcon заключили партнерское соглашение.
08.11.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировала закупочные процессы в «Генериум»

ения унаследованных технических сложностей заняли два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также помогли специалистам «Генериум» мигрировать со старой версии RPA-платфор
21.09.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод
03.08.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и HRlink подписали соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик платформы кадрового электронного докум
20.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки
12.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Brotech заключили договор о сотрудничестве

кирования и ламинации, секции ротационной и плоской трафаретной печати; модуль делам-релам; сушильные устройства разных типов; секция продольной резки с ножами разных типов и некоторые другие опции. «Konica Minolta Business Solutions Russia делает все возможное для поддержки своих клиентов и оказания им помощи в развитии бизнеса, — сказал руководитель направления «Этикетка и гибкая упаковка
09.06.2023 X-Com сможет обслуживать технику Konica Minolta

X-Com авторизована в качестве официального сервисного центра компании Konica Minolta по офисному оборудованию. Данный статус подтверждает соответствие квалификации
17.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ColorJet India заключили договор о сотрудничестве

сублимационными). С 2004 г. ColorJet создает новые продукты в технической коллаборации с компанией Konica Minolta, использует её печатающие головки и ряд технических решений. Соглашения о пост
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и
05.04.2023 Konica Minolta внедрила платформу FlexiCapture на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара

Для решения бухгалтерских задач на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовал проект по внедрению платформы FlexiCapture. Это позволило предприятию сократить сроки обработки документации от контрагентов. Ильский НПЗ им.
30.03.2023 Konica Minolta и Dbrain заключили партнерское соглашение

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и производитель сервисов в области искусственного интеллекта Dbrain подписали соглашение о партнерстве по направлению ИТ-решений. В рамках сотрудничеств
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для умной промышленной видеоан
20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил для РХТУ им. Д.И. Менделеева се
13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали моду
01.02.2023 Konica Minolta и Conteq будут реализовывать проекты по технологическому видеонаблюдению

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и международная консалтинговая компания, поставщик И
24.01.2023 Решение ESV Platform компании EasyData включено в реестр отечественного ПО

В результате совместной проектной деятельности компаний EasyData и Konica Minolta Business Solutions Russia система распределённого распознавания и обработки до
17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерно
10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения i-Sys заключи
28.11.2022 Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировал обработку первичной документации в к
22.11.2022 Konica Minolta и «Твинпро» будут сотрудничать в сфере комплексной безопасности

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик и производитель аппаратно-п
17.10.2022 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса

В начале октября 2022 г. департамент маркетинга компании Konica Minolta Business Solutions Russia возглавила Мария Журавова, сменившая на посту Артура
05.09.2022 Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate

ить их совместную экспертизу и расширить присутствие в России. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta. Системы для распознавания данных занимают важное место в портфеле программных
12.07.2022 Konica Minolta и Marubeni подписали инвестиционное соглашение

и сферы сестринского ухода. В рамках партнёрства Marubeni приобретает 49-процентную долю в капитале Konica Minolta QOL Solutions. Еще 51% бизнеса будет контролировать Konica Minolta. По

05.07.2022 Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик ПО для роботизации бизнеса Sherpa Robo
15.06.2022 Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»

ом-класса «Дёшево», а также один гипермаркет cash&carry «Кэш». Перед внедрением системы специалисты Konica Minolta провели в компании тщательный аудит организации работы с договорами. Далее кли
31.05.2022 Konica Minolta и Datareon помогут бизнесу сделать обмен данными эффективнее

rprise Service Bus и их продвижение среди российских клиентов. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia. Компания Datareon специализируется на управлении ко
09.02.2022 Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia

металлургической, машиностроительной, а также в телекоме и государственном секторе. Ольга Шарова О Konica Minolta Business Solutions Russia Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
31.01.2022 Обновление для программы Konica Minolta Accuriopro Flux оптимизирует печать этикеток и рабочие процессы

еток; опция Flux Label Impose позволяет автоматизировать рабочий процесс для систем печати этикеток Konica Minolta и оптимизировать процедуру персонализации этикеток. Среди преимуществ новой ве
17.01.2022 А1 внедрила решение Konica Minolta по оптимизации и управлению печатью

1, крупнейшая компания группы Telekom Austria, внедрила решение по оптимизации и управлению печатью Konica Minolta. Продукт позволил оператору сократить расходы и усовершенствовать ряд бизнес-п

Публикаций - 423, упоминаний - 879

Konica Minolta и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 110
Sony 6739 100
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 89
Nikon 646 75
Konica Minolta Business Solutions 68 67
Olympus 475 56
Samsung Electronics 11064 54
Xerox - The Haloid Company 1168 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 44
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 35
Seiko Epson Corporation 908 34
Eastman Kodak - Кодак 509 33
HP Inc. 5883 30
Casio 338 29
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 28
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 26
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
Xerox - Lexmark Int 303 19
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 18
Konica Minolta - Mobotix 35 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 17
Microsoft Corporation 25775 17
Brother - Brother Industries - Бразер 215 16
Apple Inc 13154 14
Fujitsu 2105 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Hitachi - Хитачи 1501 13
Sharp Corporation 1062 12
Toshiba Corporation 2980 12
JVC Kenwood 422 11
Rekam 34 11
Leica Camera 282 10
Intel Corporation 12811 10
OKI - ОКИ Системс Рус 174 9
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 8
Philips 2099 8
Noritsu Koki 24 8
Dell EMC 5180 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 21
Carl Zeiss AG 307 14
Белый Ветер 365 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
Имидж.ру 12 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Евросеть 1421 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
Связной ГК 1401 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Rendez-Vous - Рандеву 25 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Русский Стиль 45 3
Наука НПО 25 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Совкомбанк Совесть 279 2
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 14 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
США - Техас - правительство органы государственной власти - государственные службы 5 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Федеральный верховный суд Бразилии - Supremo Tribunal Federal (STF) - Judiciary of Brazil - Верховный суд справедливости Бразилии - Superior Court of Justice 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Правительство Челябинской области 78 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 39
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 125
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 125
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 89
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 72
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 69
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 66
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 66
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 65
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 47
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 43
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 41
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
Оцифровка - Digitization 5185 33
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 29
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 29
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 28
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 26
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 47
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 45
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 36
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 30
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 29
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 29
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 28
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 27
Canon Digital IXUS 86 22
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 21
Casio Exilim 108 20
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 18
YSoft SafeQ 26 14
Microsoft Windows 16882 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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