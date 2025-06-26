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Konica Minolta
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.06.2025
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Konica Minolta усиливает команду: Лада Белан возглавит продажи в сегменте SMB
Компания Konica Minolta Business Solutions Russia, поставщик решений для цифровой печати, объявляет о назначении Лады Белан на позицию руководителя направления продаж в сегменте малого и среднего бизнес
|11.12.2024
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Konica Minolta и VizorLabs заключили партнерство в сфере видеоаналитики
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик систем видеоаналитики для п
|12.11.2024
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Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила решение для сверки документов в компании «Валента Фарм»
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia завершил проект по внедрению системы сверки версий д
|07.08.2024
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Konica Minolta Business Solutions Russia и DreamDocs заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания DreamDocs, предлагающая аутсорсинговые услуги в сфере разработки программного обеспечения для автоматической обработки документов с применени
|23.07.2024
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SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум»
явку на оплату. Все этапы внедрения с учетом решения унаследованных технических сложностей заняли у Konica Minolta два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также
|04.07.2024
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Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовала проект по внедрению облачной платформы I
|15.05.2024
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric предложат заказчикам решения на базе технологий компьютерного зрения
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric, российский разработчик решений для биз
|22.01.2024
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Macroscop заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Macroscop, разработчик программных продук
|25.12.2023
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Исследование Konica Minolta: российский бизнес определился с приоритетами развития ИТ-решений на 2024 год
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и издание «Открытые системы» провели отраслевое иссл
|13.12.2023
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Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и вендор «Рекфэйсис» подписали соглашение о сотрудни
|16.11.2023
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Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение о сотрудничестве
Компании Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение, на основании которого российский о
|14.11.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Amarcon заключили партнерское соглашение
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Amarcon заключили партнерское соглашение.
|08.11.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировала закупочные процессы в «Генериум»
ения унаследованных технических сложностей заняли два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также помогли специалистам «Генериум» мигрировать со старой версии RPA-платфор
|21.09.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод
|03.08.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и HRlink подписали соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик платформы кадрового электронного докум
|20.07.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки
|12.07.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Brotech заключили договор о сотрудничестве
кирования и ламинации, секции ротационной и плоской трафаретной печати; модуль делам-релам; сушильные устройства разных типов; секция продольной резки с ножами разных типов и некоторые другие опции. «Konica Minolta Business Solutions Russia делает все возможное для поддержки своих клиентов и оказания им помощи в развитии бизнеса, — сказал руководитель направления «Этикетка и гибкая упаковка
|09.06.2023
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X-Com сможет обслуживать технику Konica Minolta
X-Com авторизована в качестве официального сервисного центра компании Konica Minolta по офисному оборудованию. Данный статус подтверждает соответствие квалификации
|17.05.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и ColorJet India заключили договор о сотрудничестве
сублимационными). С 2004 г. ColorJet создает новые продукты в технической коллаборации с компанией Konica Minolta, использует её печатающие головки и ряд технических решений. Соглашения о пост
|11.05.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и
|05.04.2023
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Konica Minolta внедрила платформу FlexiCapture на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара
Для решения бухгалтерских задач на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовал проект по внедрению платформы FlexiCapture. Это позволило предприятию сократить сроки обработки документации от контрагентов. Ильский НПЗ им.
|30.03.2023
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Konica Minolta и Dbrain заключили партнерское соглашение
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и производитель сервисов в области искусственного интеллекта Dbrain подписали соглашение о партнерстве по направлению ИТ-решений. В рамках сотрудничеств
|28.02.2023
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Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для умной промышленной видеоан
|20.02.2023
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Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил для РХТУ им. Д.И. Менделеева се
|13.02.2023
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Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программных роботов Robin создали моду
|01.02.2023
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Konica Minolta и Conteq будут реализовывать проекты по технологическому видеонаблюдению
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и международная консалтинговая компания, поставщик И
|24.01.2023
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Решение ESV Platform компании EasyData включено в реестр отечественного ПО
В результате совместной проектной деятельности компаний EasyData и Konica Minolta Business Solutions Russia система распределённого распознавания и обработки до
|17.01.2023
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«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерно
|10.01.2023
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Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения i-Sys заключи
|28.11.2022
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Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировал обработку первичной документации в к
|22.11.2022
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Konica Minolta и «Твинпро» будут сотрудничать в сфере комплексной безопасности
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик и производитель аппаратно-п
|17.10.2022
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В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса
В начале октября 2022 г. департамент маркетинга компании Konica Minolta Business Solutions Russia возглавила Мария Журавова, сменившая на посту Артура
|05.09.2022
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Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate
ить их совместную экспертизу и расширить присутствие в России. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta. Системы для распознавания данных занимают важное место в портфеле программных
|12.07.2022
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Konica Minolta и Marubeni подписали инвестиционное соглашение
и сферы сестринского ухода. В рамках партнёрства Marubeni приобретает 49-процентную долю в капитале Konica Minolta QOL Solutions. Еще 51% бизнеса будет контролировать Konica Minolta. По
|05.07.2022
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Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик ПО для роботизации бизнеса Sherpa Robo
|15.06.2022
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Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»
ом-класса «Дёшево», а также один гипермаркет cash&carry «Кэш». Перед внедрением системы специалисты Konica Minolta провели в компании тщательный аудит организации работы с договорами. Далее кли
|31.05.2022
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Konica Minolta и Datareon помогут бизнесу сделать обмен данными эффективнее
rprise Service Bus и их продвижение среди российских клиентов. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia. Компания Datareon специализируется на управлении ко
|09.02.2022
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Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia
металлургической, машиностроительной, а также в телекоме и государственном секторе. Ольга Шарова О Konica Minolta Business Solutions Russia Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
|31.01.2022
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Обновление для программы Konica Minolta Accuriopro Flux оптимизирует печать этикеток и рабочие процессы
еток; опция Flux Label Impose позволяет автоматизировать рабочий процесс для систем печати этикеток Konica Minolta и оптимизировать процедуру персонализации этикеток. Среди преимуществ новой ве
|17.01.2022
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А1 внедрила решение Konica Minolta по оптимизации и управлению печатью
1, крупнейшая компания группы Telekom Austria, внедрила решение по оптимизации и управлению печатью Konica Minolta. Продукт позволил оператору сократить расходы и усовершенствовать ряд бизнес-п
Konica Minolta и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Николай 17 14
|Лаптева Марина 114 11
|Чеханков Кирилл 12 11
|Газаров Артур 77 10
|Москалева Татьяна 73 9
|Принцевская Людмила 34 8
|Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 7
|Recher Urs - Рехер Урс 10 7
|Шарова Ольга 10 6
|Суворов Александр 21 5
|Шалагинов Павел 6 5
|Поляков Анатолий 8 5
|Парфенов Станислав 5 5
|Каменева Жамиля 11 5
|Сыкулев Андрей 85 4
|Богачев Игорь 183 4
|Реймер Денис 54 4
|Зотов Алексей 69 4
|Кузьмин Олег 17 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 4
|Синицин Артур 7 4
|Леушев Андрей 75 4
|Занин Виталий 23 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
|Чухланцев Александр 20 4
|Симонов Игорь 103 4
|Шеин Валерий 18 4
|Гречко Сергей 26 4
|Токаренко Сергей 4 4
|Глазова Любовь 4 4
|Урьяс Вадим 98 3
|Шевченко Владимир 153 3
|Селютин Александр 60 3
|Антонов Александр 77 3
|Попов Алексей 339 3
|Гегамов Николай 18 3
|Федоринов Сергей 25 3
|Бочкарев Сергей 72 3
|Прохоров Сергей 25 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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