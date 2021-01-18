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BNP Paribas BNP Paribas Vostok БНП Париба Восток КБ

BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 59 дел, на cумму 5 906 568 186 ₽*

Судебные дела (59) на сумму 5 906 568 186 ₽*
в качестве истца (29) на сумму 5 360 432 862 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 61 898 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизац
11.01.2017 Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto

Gemalto объявил о поставке европейскому банку BNP Paribas решения Ezio Mobile Protector, обеспечивающего высокую степень безопасности для з
06.07.2016 «Сетелем Банк» запустил мобильное приложение для Android и iOS

«Сетелем Банк» (совместное предприятие Сбербанка и BNP Paribas Personal Finance, подразделения потребительского кредитования группы BNP Parib
23.12.2014 BNP Paribas вложился в Luxoft

Фонд BNP Paribas Investment Partners консолидировал около 4% акций Luxoft. Об этом свидетельствуют
23.10.2013 Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung

омиссии по ценным бумагам ряд своих договоров с крупными банками. В частности, Luxoft договорился с BNP Paribas и Deutsche Bank о возможности продажи им своей непросроченной дебиторской задолже
19.02.2013 «АМТ-Груп» модернизировала корпоративную систему телефонии и контакт-центр банка «БНП Париба Восток»

кт по модернизации и расширению инфраструктуры корпоративной системы телефонии и контакт-центра КБ «БНП Париба Восток» («Cетелем»). Модернизированный контакт-центр теперь поддерживает 300 рабоч
13.10.2011 «Неофлекс» внедряет систему построения обязательной отчетности в банке «БНП Париба»

по автоматизации подготовки отчетности для «Банка России», который «Неофлекс» выполняет для группы BNP Paribas в России. Первый проект успешно выполнен в банке «БНП Париба Восток», где модуль

15.02.2011 Процессы розничного кредитования в банке «БНП Париба Восток» обеспечивает BPM-решение от «Неофлекс»

оцесса продажи потребительских кредитов в банке «БНП Париба Восток». Розничное подразделение группы BNP Paribas в России – банк «БНП Париба Восток» – предлагает широкий спектр банковских услуг

29.03.2010 BNP Paribas в России выбрал СЭД DocsVision

ения документами и бизнес-процессами DocsVision 4.1 в российском подразделении международного банка BNP Paribas. В рамках проекта автоматизированы задачи канцелярии и архива, говорится в сообще
20.01.2010 «Неофлекс» подготовил ИТ-ландшафт Cetelem для работы на рынке кредитных карт

интеграционного решения, обеспечивающего локализацию основной корпоративной системы банка Cetelem («БНП Париба»), 100%-ой структуры Группы BNP Paribas. Отличительная черта решения – высокий уро
23.01.2009 IBM и финансовая группа BNP Paribas заключили 6-летний контракт на ?318 млн

Корпорация IBM и финансовая группа BNP Paribas объявили о заключении 6-летнего соглашения стоимостью ?318 млн, по условиям котор
23.12.2008 «Неофлекс» построил ИТ-ландшафт для розничного подразделения банка BNP Paribas

Компания «Неофлекс» сообщила о создании для розничного подразделения банка BNP Paribas ИТ-ландшафта, обеспечивающего формирование обязательной банковской отчетности. ИТ
23.10.2007 «Арктел» обеспечил услугами связи «БНП Париба»

телефонии и доступа к сети интернет структур крупной международной банковской группы «БНП Париба» (BNP Paribas) в Москве. Входящие в холдинг «БНП Париба» компании, объединяя более 150 тысяч со
26.10.2001 Онлайновые банки во Франции больше не пользуются популярностью

ции: после истории с Zebank, от которого стремится избавится его главный акционер - группа Arnault, BNP Paribas объявил о замораживании расходов на развитие своего интернет-филиала Banque Direc

Публикаций - 112, упоминаний - 160

BNP Paribas и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9692 15
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
МегаФон 10690 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 9
Microsoft Corporation 25742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 7
Oracle Corporation 7067 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2397 7
Neoflex - Неофлекс 256 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 5
Globe Telecom 32 4
ПрограмБанк 98 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 4
Intel Corporation 12797 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1757 4
Diasoft - Диасофт 1135 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1578 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Терн ГК - Tern Group 82 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 3
Стартелеком 13 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3089 3
Konica Minolta 423 3
Red Hat 1378 3
Sony 6732 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Инверсия - Инверсия НПФ 155 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 16
Альфа-Банк 1971 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 9
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 239 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 8
ABN AMRO 99 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
РЖД - Российские железные дороги 2092 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 7
Barclays 122 6
Citi - Citibank 158 6
Rendez-Vous - Рандеву 24 5
Наука НПО 25 5
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2929 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 493 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
Казахмыс - Kazakhmys 52 5
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
Wellington Management Group 9 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 4
First National Bank (South Africa) 7 4
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 4
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 8
Федеральное казначейство России 1945 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3291 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1185 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1300 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3872 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 971 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 443 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 3
OpenChain 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 37
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6211 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5614 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13674 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10627 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4862 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13579 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12886 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7842 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8682 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26238 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8613 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8220 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4484 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3570 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1654 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10168 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2402 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18286 5
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 4
SAP Sybase 292 4
Apple iOS 8557 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 3
Neoflex Reporting 25 3
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1074 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 2
Thales - Gemalto Ezio - Todos AB 11 2
Google Android 15205 2
Linux OS 11494 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3540 2
Apple - App Store 3099 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5684 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1931 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4158 2
Red Hat Linux 205 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 109 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Arrival Bus - электробус 28 2
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 72 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 20 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 78 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Teradata Value Analyzer - Teradata Business Value Frameworks 2 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Татару Виталий 14 13
Громов Иван 102 9
Сафронов Юрий 68 9
Адмиральский Сергей 39 9
Козырь Сергей 32 9
Иншаков Дмитрий 51 9
Урьяс Вадим 98 9
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
Богачев Игорь 183 8
Попов Алексей 339 8
Прохоров Фёдор 83 8
Гуральников Сергей 164 7
Курило Андрей 39 7
Коваленко Антон 32 7
Бриль Денис 13 7
Поихало Владимир 21 7
Шевченко Владимир 153 7
Антонов Александр 77 7
Гегамов Николай 18 7
Клушкин Владимир 6 6
Ивакин Роман 57 6
Чаркин Евгений 317 6
Серебряков Виктор 56 5
Прокошев Андрей 32 5
Габриель Владимир 13 5
Водолазский Андрей 13 5
Смолговский Роман 6 5
Беселидзе Ираклий 13 5
Натрусов Артем 313 5
Реймер Денис 54 5
Вахнин Павел 53 5
Федулов Владислав 86 5
Селютин Александр 60 5
Федоринов Сергей 25 5
Прохоров Сергей 25 5
Киреев Иван 40 5
Иванов Евгений 46 5
Занин Виталий 23 4
Пирогов Алексей 29 4
Лановенко Валерий 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 165492 54
Франция - Французская Республика 8162 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 27
Европа 24933 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 15
Европа Восточная 3138 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 12
Германия - Федеративная Республика 13186 11
Япония 13782 8
Украина 7916 7
Россия - ПФО - Пензенская область 636 7
Италия - Итальянская Республика 4500 6
Канада 5071 5
Великобритания - Лондон 2429 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 833 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 922 5
Азия - Азиатский регион 5908 4
Швеция - Королевство 3775 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 4
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Филиппины - Республика 596 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 3
Южная Корея - Республика 7037 3
Финляндия - Финляндская Республика 3693 3
Сингапур - Республика 1948 3
США - Нью-Йорк 3177 3
Испания - Королевство 3830 3
Нидерланды 3737 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 2
Ирландия - Республика 1048 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 2
Израиль 2851 2
Китай - Тайвань 4238 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 2
Ангола - Республика 36 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 86
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6574 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 23
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 17
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6681 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5092 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8807 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1102 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5589 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8906 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5879 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2418 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 4
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7383 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3088 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8466 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 992 3
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