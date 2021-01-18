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BNP Paribas BNP Paribas Vostok БНП Париба Восток КБ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 59 дел, на cумму 5 906 568 186 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.01.2021
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Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизац
|11.01.2017
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Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto
Gemalto объявил о поставке европейскому банку BNP Paribas решения Ezio Mobile Protector, обеспечивающего высокую степень безопасности для з
|06.07.2016
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«Сетелем Банк» запустил мобильное приложение для Android и iOS
«Сетелем Банк» (совместное предприятие Сбербанка и BNP Paribas Personal Finance, подразделения потребительского кредитования группы BNP Parib
|23.12.2014
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BNP Paribas вложился в Luxoft
Фонд BNP Paribas Investment Partners консолидировал около 4% акций Luxoft. Об этом свидетельствуют
|23.10.2013
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Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung
омиссии по ценным бумагам ряд своих договоров с крупными банками. В частности, Luxoft договорился с BNP Paribas и Deutsche Bank о возможности продажи им своей непросроченной дебиторской задолже
|19.02.2013
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«АМТ-Груп» модернизировала корпоративную систему телефонии и контакт-центр банка «БНП Париба Восток»
кт по модернизации и расширению инфраструктуры корпоративной системы телефонии и контакт-центра КБ «БНП Париба Восток» («Cетелем»). Модернизированный контакт-центр теперь поддерживает 300 рабоч
|13.10.2011
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«Неофлекс» внедряет систему построения обязательной отчетности в банке «БНП Париба»
по автоматизации подготовки отчетности для «Банка России», который «Неофлекс» выполняет для группы BNP Paribas в России. Первый проект успешно выполнен в банке «БНП Париба Восток», где модуль
|15.02.2011
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Процессы розничного кредитования в банке «БНП Париба Восток» обеспечивает BPM-решение от «Неофлекс»
оцесса продажи потребительских кредитов в банке «БНП Париба Восток». Розничное подразделение группы BNP Paribas в России – банк «БНП Париба Восток» – предлагает широкий спектр банковских услуг
|29.03.2010
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BNP Paribas в России выбрал СЭД DocsVision
ения документами и бизнес-процессами DocsVision 4.1 в российском подразделении международного банка BNP Paribas. В рамках проекта автоматизированы задачи канцелярии и архива, говорится в сообще
|20.01.2010
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«Неофлекс» подготовил ИТ-ландшафт Cetelem для работы на рынке кредитных карт
интеграционного решения, обеспечивающего локализацию основной корпоративной системы банка Cetelem («БНП Париба»), 100%-ой структуры Группы BNP Paribas. Отличительная черта решения – высокий уро
|23.01.2009
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IBM и финансовая группа BNP Paribas заключили 6-летний контракт на ?318 млн
Корпорация IBM и финансовая группа BNP Paribas объявили о заключении 6-летнего соглашения стоимостью ?318 млн, по условиям котор
|23.12.2008
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«Неофлекс» построил ИТ-ландшафт для розничного подразделения банка BNP Paribas
Компания «Неофлекс» сообщила о создании для розничного подразделения банка BNP Paribas ИТ-ландшафта, обеспечивающего формирование обязательной банковской отчетности. ИТ
|23.10.2007
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«Арктел» обеспечил услугами связи «БНП Париба»
телефонии и доступа к сети интернет структур крупной международной банковской группы «БНП Париба» (BNP Paribas) в Москве. Входящие в холдинг «БНП Париба» компании, объединяя более 150 тысяч со
|26.10.2001
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Онлайновые банки во Франции больше не пользуются популярностью
ции: после истории с Zebank, от которого стремится избавится его главный акционер - группа Arnault, BNP Paribas объявил о замораживании расходов на развитие своего интернет-филиала Banque Direc
BNP Paribas и организации, системы, технологии, персоны:
|Татару Виталий 14 13
|Громов Иван 102 9
|Сафронов Юрий 68 9
|Адмиральский Сергей 39 9
|Козырь Сергей 32 9
|Иншаков Дмитрий 51 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
|Богачев Игорь 183 8
|Попов Алексей 339 8
|Прохоров Фёдор 83 8
|Гуральников Сергей 164 7
|Курило Андрей 39 7
|Коваленко Антон 32 7
|Бриль Денис 13 7
|Поихало Владимир 21 7
|Шевченко Владимир 153 7
|Антонов Александр 77 7
|Гегамов Николай 18 7
|Клушкин Владимир 6 6
|Ивакин Роман 57 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Серебряков Виктор 56 5
|Прокошев Андрей 32 5
|Габриель Владимир 13 5
|Водолазский Андрей 13 5
|Смолговский Роман 6 5
|Беселидзе Ираклий 13 5
|Натрусов Артем 313 5
|Реймер Денис 54 5
|Вахнин Павел 53 5
|Федулов Владислав 86 5
|Селютин Александр 60 5
|Федоринов Сергей 25 5
|Прохоров Сергей 25 5
|Киреев Иван 40 5
|Иванов Евгений 46 5
|Занин Виталий 23 4
|Пирогов Алексей 29 4
|Лановенко Валерий 46 4
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