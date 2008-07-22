Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM System p
IBM eServer pSeries
IBM RS
Публикаций - 80, упоминаний - 91
IBM System p упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лядов Кирилл 15 3
|Кривошеев Евгений 8 2
|Петрова Елена 18 1
|Белышков Леонид 17 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Коротков Андрей 81 1
|Демидов Михаил 132 1
|Романов Алексей 39 1
|Шмид Александр 18 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
|Золотарев Сергей 5 1
|Русанов Сергей 46 1
|Тероев Михаил 1 1
|Задорнов Михаил 22 1
|Мозговой Константин 4 1
|Висящев Андрей 64 1
|Гимранов Ринат 60 1
|Анохин Сергей 41 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Лопухов Александр 10 1
|Мылицын Роман 81 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5679 2
|Computer Weekly 368 2
|The Register 1225 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
|CNET - Издание 1557 1
|Fortune 156 1
|allNetDevices 72 1
|The Globe and Mail 70 1
|IDC - International Data Corporation 4522 6
|Gartner 3180 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
|Forbes Global 2000 29 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru