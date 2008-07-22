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IBM System p IBM eServer pSeries IBM RS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.07.2008 КРОК провел миграцию АБС «УРСА Банка» на платформу IBM System p

Компания КРОК осуществила первую в России миграцию одного из основных приложений ОАО «УРСА Банк» – основной автоматизированной банковской системы (АБС) – «Ритейл банк» (RBS) на платформу IBM System p на основе процессоров IBM Power6. Главная задача, которая стояла перед специалистами КРОК в этом проекте, - предложить банку, взамен платформы, работающей на Alpha-серверах, новую

07.11.2006 ЦФТ расширил список аппаратных платформ для "Золотой Короны"

тской (эксплуатирующейся банками) части системы платежных сервисов «Золотая Корона» на Unix-серверы IBM System p. Банки-эмитенты системы получили еще один вариант программно-аппаратного решения
17.05.2005 ГАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру

ы модернизации ИТ-инфраструктуры завода. Новая ИТ-инфраструктура ГАЗа состоит из трех UNIX-серверов IBM eServer pSeries 650, объединенных в трехузловой кластер, с подключенными через сеть SAN п
28.12.2004 ОЭМК внедрил платформу для ERP-системы SAP R3

лн., был реализован специалистами компании КРОК. Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле
06.12.2004 ОЭМК внедрил систему на UNIX-платформе для работы с SAP R3

., был реализован специалистами компании «Крок». Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле
26.07.2004 Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM

anagement, Provisioning, Accounts Receivables and Collections, и Amdocs PRM 5 доступны на платформе IBM eServer pSeries, управляемой операционной системой AIX 5L. Также Amdocs планирует и в дал
23.07.2004 АБС RS-Bank V.6 портирована на самый мощный сервер IBM

RS-Bank V.6 на платформе Oracle, на самый высокопроизводительный Unix-сервер IBM семейства eServer pSeries - eServer p690 (Regata). Задача перевода ИБС RS-Bank V.6 на новую платформу возникла

07.07.2004 Биллинговую систему "Фастком 3.0" протестировали на оборудовании IBM

спытания биллинговой системы “Фастком 3.0” для емкости 5 млн. абонентов на UNIX-сервере IBM eServer pSeries 650. Для моделирования 5-миллионной базы и проведения нагрузочных тестов центром был

19.03.2004 IBM развивает региональную сервисную сеть в России

располагаться в Санкт-Петербурге и возьмет на себя техническое обслуживание семейства UNIX-серверов IBM eServer pSeries и систем хранения данных. Создание регионального сервисного центра позвол
17.06.2003 МГУ будет использовать самую мощную UNIX-систему

тельных мощностей при наличии общего пространства оперативной памяти. Высокопроизводительный сервер IBM pSeries 690 имеет общеуниверситетское значение и будет использоваться не только сотрудник
06.12.2002 IBM выпускает новые серверы с поддержкой Linux

IBM объявила о начале поставок систем IBM eServer pSeries с поддержкой Linux, которые позволят заказчикам снизить затраты на развертывание Linu
09.10.2002 IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX

ия ресурсов. ОС AIX 5L v5.2 может быть установлена как на новых, так и на уже существующих системах IBM eServer pSeries. Новая ОС предоставляет возможность разделить сервер на более мелкие "вир
21.06.2002 "Открытые технологии" получила статус IBM Solution Provider

рское соглашение, в рамках которого Открытые Технологии получили право на поставку линеек продуктов IBM eServer pSeries, IBM RS/6000, систем хранения данных и принтеров. "Расширяя свои возможно
21.12.2001 IBM объявила о новых рекордах сервера eServer p690

Корпорация IBM объявила о том, что новый сервер IBM eServer p690 (32 процессора) установил мировой рекорд производительности Java, оставив по
04.10.2001 IBM анонсировала сервер нового типа

ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с
04.10.2001 IBM анонсировала новый сервер Regatta

ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с
10.09.2001 IBM представила самый быстрый сервер среднего класса

орме Unix. Как утверждают представители компании, производительность нового 8-процессорного сервера IBM eServer pSeries 660 модель 6M1 выше, чем у аналогичной системы от Sun Microsystems, постр
08.06.2001 Oracle, IBM и Avicomp Service открыли сайт для демонстрации совместных решений

ервую очередь, ERP-системы управления предприятиями - Oracle Applications, установленной на сервере IBM RS/6000. Благодаря этому проекту потенциальные заказчики получили способ знакомства с Ora
07.06.2001 IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе

'' компании ФОРС на Unix-платформе IBM. Апробированное банковское решение Ва-Банк вместе с сервером IBM pSeries делает предложение привлекательным для широкого спектра банков. В состав решений

20.04.2001 IBM анонсировала новые серверы с новой версией ОС AIX

Корпорация IBM представила в России новые модели UNIX-серверов среднего уровня - IBM pSeries 620, модель 6F1 и pSeries 660, модель 6H1. Модели 6F1 и 6H1 представляют собой си
17.10.2000 IBM представит 24-процессорный сервер eServer pSeries 680

Компания IBM намерена представить UNIX-сервер eServer pSeries 680 (первоначальное название - S85 Turbo). 680 является усиленным вариантом сервера S80. Он состоит из 24 процессоров с тактовой частотой 600 МГц, 16 МБ системы кэширования E-CA
29.05.2000 IBM создаст самый производительный коммерческий суперкомпьютер в Европе

IBM работает над созданием самого мощного в Европе коммерческого суперкомпьютера, IBM RS/6000 SP, который будет установлен в финском академическом суперкомпьютерном центре. Си
12.05.2000 IBM объявила о выпуске трех новых моделей RS/6000 на базе чипов, изготовленных по медной технологии

м.также: (21.03) IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000 (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
24.03.2000 IBM намерена выйти на рынок специализированных серверов

абатывающие ПО для бизнес-бизнес услуг (06.03) IBM обновила ОС для своих мейнфреймов (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Исследователи из IBM соз
21.03.2000 IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000

еет "настольное" исполнение, тогда как M80 и H80 - стандартное "стоечное". См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
14.03.2000 Уровень продаж high-end серверов IBM в три раза превысил показатели Sun

6000 S80, в то время как Sun продала всего лишь 255 своих серверов E10000. См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
03.03.2000 Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка

ребовалось 2 года, чтобы продать 1000 аналогичных серверов E10000. См.также: (18.02) Суперкомпьютер IBM RS/6000 будет использован для веб-хостинга (09.02) IBM представила свой новый суперкомпью
18.02.2000 Суперкомпьютер IBM RS/6000 SP будет использован для веб-хостинга

Недавно представленный суперкомпьютер IBM RS/6000 SP, выполненный по "медной" микропроцессорной технологии, первоначально предназна

Публикаций - 134, упоминаний - 205

IBM System p и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 123
Oracle Corporation 7074 16
Intel Corporation 12811 15
Microsoft Corporation 25775 12
HP Inc. 5883 11
Dell EMC 5180 9
Крок - Croc 1964 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
SAP SE 5601 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
IBM Global Services 130 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Red Hat 1378 3
Capgemini Consulting 131 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Globe Telecom 32 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Парадигма 169 2
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
SAS Institute 1082 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Банк 1979 3
Boeing 1031 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 2
DuPont - Дюпон 101 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
BMO Financial Group 3 2
First National Bank (South Africa) 7 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
UPS 216 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
LEGO 260 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Банк24.ру 72 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Caterpillar - 93 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Аэрогеология НПП ФГУ 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Генезис 27 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. National Centers for Environmental Prediction - Национальные центры экологической информации США 2 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 21
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
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Япония - Канагава 34 2
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Калифорния 4829 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 2
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 2
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