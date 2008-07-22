КРОК провел миграцию АБС «УРСА Банка» на платформу IBM System p Компания КРОК осуществила первую в России миграцию одного из основных приложений ОАО «УРСА Банк» – основной автоматизированной банковской системы (АБС) – «Ритейл банк» (RBS) на платформу IBM System p на основе процессоров IBM Power6. Главная задача, которая стояла перед специалистами КРОК в этом проекте, - предложить банку, взамен платформы, работающей на Alpha-серверах, новую

ЦФТ расширил список аппаратных платформ для "Золотой Короны" тской (эксплуатирующейся банками) части системы платежных сервисов «Золотая Корона» на Unix-серверы IBM System p. Банки-эмитенты системы получили еще один вариант программно-аппаратного решения

ГАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру ы модернизации ИТ-инфраструктуры завода. Новая ИТ-инфраструктура ГАЗа состоит из трех UNIX-серверов IBM eServer pSeries 650, объединенных в трехузловой кластер, с подключенными через сеть SAN п

ОЭМК внедрил платформу для ERP-системы SAP R3 лн., был реализован специалистами компании КРОК. Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле

ОЭМК внедрил систему на UNIX-платформе для работы с SAP R3 ., был реализован специалистами компании «Крок». Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле

Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM anagement, Provisioning, Accounts Receivables and Collections, и Amdocs PRM 5 доступны на платформе IBM eServer pSeries, управляемой операционной системой AIX 5L. Также Amdocs планирует и в дал

АБС RS-Bank V.6 портирована на самый мощный сервер IBM RS-Bank V.6 на платформе Oracle, на самый высокопроизводительный Unix-сервер IBM семейства eServer pSeries - eServer p690 (Regata). Задача перевода ИБС RS-Bank V.6 на новую платформу возникла

Биллинговую систему "Фастком 3.0" протестировали на оборудовании IBM спытания биллинговой системы “Фастком 3.0” для емкости 5 млн. абонентов на UNIX-сервере IBM eServer pSeries 650. Для моделирования 5-миллионной базы и проведения нагрузочных тестов центром был

IBM развивает региональную сервисную сеть в России располагаться в Санкт-Петербурге и возьмет на себя техническое обслуживание семейства UNIX-серверов IBM eServer pSeries и систем хранения данных. Создание регионального сервисного центра позвол

МГУ будет использовать самую мощную UNIX-систему тельных мощностей при наличии общего пространства оперативной памяти. Высокопроизводительный сервер IBM pSeries 690 имеет общеуниверситетское значение и будет использоваться не только сотрудник

IBM выпускает новые серверы с поддержкой Linux IBM объявила о начале поставок систем IBM eServer pSeries с поддержкой Linux, которые позволят заказчикам снизить затраты на развертывание Linu

IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX ия ресурсов. ОС AIX 5L v5.2 может быть установлена как на новых, так и на уже существующих системах IBM eServer pSeries. Новая ОС предоставляет возможность разделить сервер на более мелкие "вир

"Открытые технологии" получила статус IBM Solution Provider рское соглашение, в рамках которого Открытые Технологии получили право на поставку линеек продуктов IBM eServer pSeries, IBM RS/6000, систем хранения данных и принтеров. "Расширяя свои возможно

IBM объявила о новых рекордах сервера eServer p690 Корпорация IBM объявила о том, что новый сервер IBM eServer p690 (32 процессора) установил мировой рекорд производительности Java, оставив по

IBM анонсировала сервер нового типа ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с

IBM анонсировала новый сервер Regatta ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с

IBM представила самый быстрый сервер среднего класса орме Unix. Как утверждают представители компании, производительность нового 8-процессорного сервера IBM eServer pSeries 660 модель 6M1 выше, чем у аналогичной системы от Sun Microsystems, постр

Oracle, IBM и Avicomp Service открыли сайт для демонстрации совместных решений ервую очередь, ERP-системы управления предприятиями - Oracle Applications, установленной на сервере IBM RS/6000. Благодаря этому проекту потенциальные заказчики получили способ знакомства с Ora

IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе '' компании ФОРС на Unix-платформе IBM. Апробированное банковское решение Ва-Банк вместе с сервером IBM pSeries делает предложение привлекательным для широкого спектра банков. В состав решений

IBM анонсировала новые серверы с новой версией ОС AIX Корпорация IBM представила в России новые модели UNIX-серверов среднего уровня - IBM pSeries 620, модель 6F1 и pSeries 660, модель 6H1. Модели 6F1 и 6H1 представляют собой си

IBM представит 24-процессорный сервер eServer pSeries 680 Компания IBM намерена представить UNIX-сервер eServer pSeries 680 (первоначальное название - S85 Turbo). 680 является усиленным вариантом сервера S80. Он состоит из 24 процессоров с тактовой частотой 600 МГц, 16 МБ системы кэширования E-CA

IBM создаст самый производительный коммерческий суперкомпьютер в Европе IBM работает над созданием самого мощного в Европе коммерческого суперкомпьютера, IBM RS/6000 SP, который будет установлен в финском академическом суперкомпьютерном центре. Си

IBM объявила о выпуске трех новых моделей RS/6000 на базе чипов, изготовленных по медной технологии м.также: (21.03) IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000 (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS

IBM намерена выйти на рынок специализированных серверов абатывающие ПО для бизнес-бизнес услуг (06.03) IBM обновила ОС для своих мейнфреймов (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Исследователи из IBM соз

IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000 еет "настольное" исполнение, тогда как M80 и H80 - стандартное "стоечное". См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS

Уровень продаж high-end серверов IBM в три раза превысил показатели Sun 6000 S80, в то время как Sun продала всего лишь 255 своих серверов E10000. См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS

Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка ребовалось 2 года, чтобы продать 1000 аналогичных серверов E10000. См.также: (18.02) Суперкомпьютер IBM RS/6000 будет использован для веб-хостинга (09.02) IBM представила свой новый суперкомпью