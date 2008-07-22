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IBM System p IBM eServer pSeries IBM RS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.07.2008
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КРОК провел миграцию АБС «УРСА Банка» на платформу IBM System p
Компания КРОК осуществила первую в России миграцию одного из основных приложений ОАО «УРСА Банк» – основной автоматизированной банковской системы (АБС) – «Ритейл банк» (RBS) на платформу IBM System p на основе процессоров IBM Power6. Главная задача, которая стояла перед специалистами КРОК в этом проекте, - предложить банку, взамен платформы, работающей на Alpha-серверах, новую
|07.11.2006
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ЦФТ расширил список аппаратных платформ для "Золотой Короны"
тской (эксплуатирующейся банками) части системы платежных сервисов «Золотая Корона» на Unix-серверы IBM System p. Банки-эмитенты системы получили еще один вариант программно-аппаратного решения
|17.05.2005
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ГАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру
ы модернизации ИТ-инфраструктуры завода. Новая ИТ-инфраструктура ГАЗа состоит из трех UNIX-серверов IBM eServer pSeries 650, объединенных в трехузловой кластер, с подключенными через сеть SAN п
|28.12.2004
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ОЭМК внедрил платформу для ERP-системы SAP R3
лн., был реализован специалистами компании КРОК. Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле
|06.12.2004
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ОЭМК внедрил систему на UNIX-платформе для работы с SAP R3
., был реализован специалистами компании «Крок». Комплекс включает два UNIX-сервера класса high-end IBM eServer pSeries 690, две дисковые подсистемы IBM TotalStorage FAStT 700 и промышленную ле
|26.07.2004
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Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM
anagement, Provisioning, Accounts Receivables and Collections, и Amdocs PRM 5 доступны на платформе IBM eServer pSeries, управляемой операционной системой AIX 5L. Также Amdocs планирует и в дал
|23.07.2004
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АБС RS-Bank V.6 портирована на самый мощный сервер IBM
RS-Bank V.6 на платформе Oracle, на самый высокопроизводительный Unix-сервер IBM семейства eServer pSeries - eServer p690 (Regata). Задача перевода ИБС RS-Bank V.6 на новую платформу возникла
|07.07.2004
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Биллинговую систему "Фастком 3.0" протестировали на оборудовании IBM
спытания биллинговой системы “Фастком 3.0” для емкости 5 млн. абонентов на UNIX-сервере IBM eServer pSeries 650. Для моделирования 5-миллионной базы и проведения нагрузочных тестов центром был
|19.03.2004
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IBM развивает региональную сервисную сеть в России
располагаться в Санкт-Петербурге и возьмет на себя техническое обслуживание семейства UNIX-серверов IBM eServer pSeries и систем хранения данных. Создание регионального сервисного центра позвол
|17.06.2003
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МГУ будет использовать самую мощную UNIX-систему
тельных мощностей при наличии общего пространства оперативной памяти. Высокопроизводительный сервер IBM pSeries 690 имеет общеуниверситетское значение и будет использоваться не только сотрудник
|06.12.2002
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IBM выпускает новые серверы с поддержкой Linux
IBM объявила о начале поставок систем IBM eServer pSeries с поддержкой Linux, которые позволят заказчикам снизить затраты на развертывание Linu
|09.10.2002
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IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX
ия ресурсов. ОС AIX 5L v5.2 может быть установлена как на новых, так и на уже существующих системах IBM eServer pSeries. Новая ОС предоставляет возможность разделить сервер на более мелкие "вир
|21.06.2002
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"Открытые технологии" получила статус IBM Solution Provider
рское соглашение, в рамках которого Открытые Технологии получили право на поставку линеек продуктов IBM eServer pSeries, IBM RS/6000, систем хранения данных и принтеров. "Расширяя свои возможно
|21.12.2001
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IBM объявила о новых рекордах сервера eServer p690
Корпорация IBM объявила о том, что новый сервер IBM eServer p690 (32 процессора) установил мировой рекорд производительности Java, оставив по
|04.10.2001
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IBM анонсировала сервер нового типа
ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с
|04.10.2001
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IBM анонсировала новый сервер Regatta
ать под управлением ОС AIX 5L или Linux, причем сочетание ОС для разделов сервера может быть любым. IBM p690 построен с применением технологий проекта IBM eLiza и предлагает несколько уровней с
|10.09.2001
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IBM представила самый быстрый сервер среднего класса
орме Unix. Как утверждают представители компании, производительность нового 8-процессорного сервера IBM eServer pSeries 660 модель 6M1 выше, чем у аналогичной системы от Sun Microsystems, постр
|08.06.2001
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Oracle, IBM и Avicomp Service открыли сайт для демонстрации совместных решений
ервую очередь, ERP-системы управления предприятиями - Oracle Applications, установленной на сервере IBM RS/6000. Благодаря этому проекту потенциальные заказчики получили способ знакомства с Ora
|07.06.2001
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IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе
'' компании ФОРС на Unix-платформе IBM. Апробированное банковское решение Ва-Банк вместе с сервером IBM pSeries делает предложение привлекательным для широкого спектра банков. В состав решений
|20.04.2001
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IBM анонсировала новые серверы с новой версией ОС AIX
Корпорация IBM представила в России новые модели UNIX-серверов среднего уровня - IBM pSeries 620, модель 6F1 и pSeries 660, модель 6H1. Модели 6F1 и 6H1 представляют собой си
|17.10.2000
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IBM представит 24-процессорный сервер eServer pSeries 680
Компания IBM намерена представить UNIX-сервер eServer pSeries 680 (первоначальное название - S85 Turbo). 680 является усиленным вариантом сервера S80. Он состоит из 24 процессоров с тактовой частотой 600 МГц, 16 МБ системы кэширования E-CA
|29.05.2000
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IBM создаст самый производительный коммерческий суперкомпьютер в Европе
IBM работает над созданием самого мощного в Европе коммерческого суперкомпьютера, IBM RS/6000 SP, который будет установлен в финском академическом суперкомпьютерном центре. Си
|12.05.2000
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IBM объявила о выпуске трех новых моделей RS/6000 на базе чипов, изготовленных по медной технологии
м.также: (21.03) IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000 (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
|24.03.2000
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IBM намерена выйти на рынок специализированных серверов
абатывающие ПО для бизнес-бизнес услуг (06.03) IBM обновила ОС для своих мейнфреймов (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Исследователи из IBM соз
|21.03.2000
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IBM в мае представит три новых сервера, пополнив свою линию RS/6000
еет "настольное" исполнение, тогда как M80 и H80 - стандартное "стоечное". См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
|14.03.2000
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Уровень продаж high-end серверов IBM в три раза превысил показатели Sun
6000 S80, в то время как Sun продала всего лишь 255 своих серверов E10000. См.также: (03.03) Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка (18.02) Суперкомпьютер IBM RS
|03.03.2000
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Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка
ребовалось 2 года, чтобы продать 1000 аналогичных серверов E10000. См.также: (18.02) Суперкомпьютер IBM RS/6000 будет использован для веб-хостинга (09.02) IBM представила свой новый суперкомпью
|18.02.2000
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Суперкомпьютер IBM RS/6000 SP будет использован для веб-хостинга
Недавно представленный суперкомпьютер IBM RS/6000 SP, выполненный по "медной" микропроцессорной технологии, первоначально предназна
IBM System p и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Кривошеев Евгений 14 3
|Лядов Кирилл 17 3
|Висящев Андрей 64 2
|Machado John - Мачадо Джон 4 2
|Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
|Павленко Майкл 3 2
|Апуков Владимир 2 2
|PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 2
|Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
|Еникеева Алена 2 2
|Altman Anne - Олтмен Энн 4 2
|Romero Greg - Ромеро Грег 4 2
|Лопухов Александр 10 2
|Шелобков Алексей 53 1
|Богданов Андрей 47 1
|Серегин Андрей 14 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Циолковский Константин 47 1
|Меденцев Константин 106 1
|Мозговой Константин 4 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Тероев Михаил 1 1
|Козлов Михаил 182 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Петрова Елена 20 1
|Грин Диана 11 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 86 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Полев Владислав 9 1
|Аншина Марина 79 1
|Шмид Александр 17 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Романов Алексей 51 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Computer Weekly 376 3
|Space Daily 528 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|InformationWeek 241 1
|Silicon 494 1
|X-Bit Labs 83 1
|allNetDevices 160 1
|The Globe and Mail 73 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Fortune 211 1
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