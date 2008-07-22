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IBM System p
IBM eServer pSeries
IBM RS



22.07.2008 КРОК провел миграцию АБС «УРСА Банка» на платформу IBM System p
07.11.2006 ЦФТ расширил список аппаратных платформ для "Золотой Короны"
17.05.2005 ГАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру
26.07.2004 Amdocs и IBM представят гибрид биллинга и CRM
23.07.2004 АБС RS-Bank V.6 портирована на самый мощный сервер IBM
19.03.2004 IBM развивает региональную сервисную сеть в России
09.10.2002 IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX
07.06.2001 IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе
03.03.2000 Сервер IBM RS/6000 S80 стал самым продаваемым в своем секторе рынка

Публикаций - 80, упоминаний - 91

IBM System p упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8680 70
Intel Corporation 10790 13
Microsoft Corporation 20990 7
Oracle Corporation 5808 7
IBM Global Services 113 6
HP - Hewlett-Packard 3423 6
Oracle - Sun Microsystems 2159 5
Крок 1551 5
HP Compaq Computer Corp 1852 5
Dell EMC 4468 4
IBM Rational Software 139 3
Red Hat 1123 3
SUSE 310 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 476 2
AMD - Advanced Micro Devices 3494 2
Micro Focus - Novell 844 2
AOL Inc 1482 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 374 2
Netscape Communications Corporation 392 2
SGI - Silicon Graphics 370 2
Globe Telecom 28 2
HP Inc. 5101 2
SAP SE 4373 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 2
КНС Групп - Yadro 152 2
Комдив 21 2
SAS Institute 790 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 88 2
Amazon Inc - Amazon.com 2524 2
Capgemini Consulting 117 2
Nvidia Corp 3016 1
Компьюлинк УСП 143 1
Google LLC 9420 1
Открытые технологии 429 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 64 1
Крастком - Krastcom 8 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 1
Technicolor - Thomson 111 1
Boeing 896 3
BNP Paribas 60 2
ВТБ24 622 2
Альфа-Банк 1328 2
Ингосстрах СПАО 278 2
DuPont 87 2
Мосводоканал 50 1
Ford Motor 100 1
ЕС-лизинг 17 1
Caterpillar 79 1
GM - General Motors 419 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Bayer AG - Байер 54 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
Royal Dutch Shell - Шелл 124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1906 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
Barclays 82 1
UPS 92 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 1
Бинбанк 189 1
Национальный банк Траст 110 1
Вертолеты России 125 1
Открытие ФК 567 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2027 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1457 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2514 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 126 3
ARM64 - Архитектура процессора 1231 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 2
Сервер - Серверные платформы 300 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1015 2
Big Data - Большие данные 1240 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 1
On-demand - "по требованию" 48 1
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 11 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 44 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 23 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 1
NoSQL - not only SQL СУБД 94 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 333 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 1
DDR - Double data rate 2074 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 59 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 52 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 396 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 607 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 754 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 382 1
Linux OS 7183 19
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 11
IBM eServer xSeries 72 11
IBM Tivoli 275 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 9
IBM System Z - IBM eServer zSeries 147 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 8
IBM DB2 311 6
Intel Itanium 607 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 904 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 4
Microsoft Windows 10 10102 4
IBM TotalStorage 12 3
IBM eServer BladeCenter 103 3
Intel x86 - архитектура процессора 1272 3
SUSE Linux 137 3
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 26 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 135 2
Microsoft Windows 1338 2
Microsoft Windows NT 707 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 36 2
IBM Power Systems - Серия серверов 192 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 305 2
SAP Sybase 278 2
IBM Power8 27 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 2
IBM Power4 8 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 198 2
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 10 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 39 1
IBM PowerPC - IBM PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 37 1
Avaya Definity 17 1
Dell EMC VNX 32 1
IBM System X 78 1
Linux - Debian GNU 316 1
Schneider Electric APC SmartSlot 6 1
ЦФТ Банк 56 1
Dassault Systemes - Catia 52 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
Лядов Кирилл 15 3
Кривошеев Евгений 8 2
Петрова Елена 18 1
Белышков Леонид 17 1
Корнильев Кирилл 64 1
Коротков Андрей 81 1
Демидов Михаил 132 1
Романов Алексей 39 1
Шмид Александр 18 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Золотарев Сергей 5 1
Русанов Сергей 46 1
Тероев Михаил 1 1
Задорнов Михаил 22 1
Мозговой Константин 4 1
Висящев Андрей 64 1
Гимранов Ринат 60 1
Анохин Сергей 41 1
Кирюшин Сергей 66 1
Лопухов Александр 10 1
Мылицын Роман 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 8
Ближний Восток 2485 4
Африка - Африканский регион 2664 4
Канада 3054 3
Франция - Французская Республика 4926 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 2
Латинская Америка 1342 2
Европа 7256 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 428 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 2
Африка Южная 329 2
Филиппины - Республика 448 2
США - Северная Каролина 232 1
Малайзия 738 1
США - Техас 772 1
Нидерланды 1991 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 245 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 1
США - Джорджия - Атланта 182 1
США - Торонто 199 1
США - Техас - Остин 140 1
США - Техас - Хьюстон 204 1
Южная Америка 670 1
США - Иллинойс 221 1
США - Аризона 402 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Австралия - Австралийский Союз 2653 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 1
Россия - СФО - Новосибирск 2916 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3652 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 621 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 1
Thomson Reuters - Рейтер 5679 2
Computer Weekly 368 2
The Register 1225 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
CNET - Издание 1557 1
Fortune 156 1
allNetDevices 72 1
The Globe and Mail 70 1
IDC - International Data Corporation 4522 6
Gartner 3180 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
Forbes Global 2000 29 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1026 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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