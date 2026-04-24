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RISC Reduced instruction set computer Архитектура процессора
СОБЫТИЯ
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|24.04.2026
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Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре
месяцы жизни Нейросеть смогла с нуля создать полноценный центральный процессор на базе архитектуры RISC-V, основываясь всего лишь на одном запросе на естественном языке длиною в 219 слов, пише
|20.10.2025
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НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V
олнит свою продуктовую линейку четырьмя новыми интегральными микросхемами (ИМС) на базе архитектуры RISC-V. Об этом CNews сообщили представители НИИЭТ. Главное нововведение — двухъядерный 32-ра
|14.10.2025
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Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине
ром сочетаются ядра сразу двух перспективных и очень востребованных процессорных архитектур – ARM и RISC-V. Они обе являются серьезной угрозой для х86, которую десятилетиями эксплуатируют компа
|26.09.2025
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Россия влюбилась в RISC-V. Менее чем за два года выпущены миллионы микросхем на модной открытой архитектуре
Зачем нам х86 и ARM В России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V – современная и, что немаловажно, открытая архитектура. Как пишет «Коммерсант», об это
|11.08.2025
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«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры
помойка Основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав написанный им патч для ядра Linux «мусором» (garbage), пишет Tom’s Hardware. С
|07.08.2025
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Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках
ует Положение ЦБ РФ № 787-П. Замена таких систем, десятилетиями работавших на зарубежных технологиях высокой надежности, казалась почти невыполнимой. Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 2025 Переход с RISC на x86 казался невозможным По словам Варжавина, в крупных банках АБС как правило развернуты и работают на больших RISC-серверах. «Переход с RISC на x86-сервера по началу каза
|07.08.2025
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Российский ИИ для распознавания паспортов и штрихкодов теперь доступен на всех отечественных платформах. Завершено портирование на RISC-V
е технологии распознавания штрихкодов, паспортов и других документов на микропроцессоры архитектуры RISC-V. Теперь системы компьютерного зрения доступны на всех без исключения отечественных и о
|30.07.2025
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Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V
туру Сбербанк сообщил CNews о внедрении в настольную ОС SberOS поддержки процессоров с архитектурой RISC-V. Эта архитектура считается настолько перспективной, что в России даже существует собст
|30.07.2025
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«Сбер» выпустил специальную версию операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V
«Сбер» добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот важный шаг расширит функциональные воз
|24.07.2025
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«Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V
ектроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000 на архитектуре RISC-V. Об этом изданию рассказал гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. «Сейчас
|07.07.2025
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Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау
канский стартап Esperanto, разработчик процессоров для центров обработки данных на базе архитектуры RISC-V, сворачивает свою основную деятельность. Компания ищет покупателя на принадлежащую ей
|04.04.2025
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Побег из технологической клетки США. Китай создал первый серверный процессор на RISC-V на замену Intel Xeon и AMD Epyc
ски В Китае состоялась премьера первого в стране серверного процессора, построенного на архитектуре RISC-V. Как пишет портал Tom’s Hardware, за ним стоит компания RiVAI Technologies, а сам проц
|05.03.2025
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Дайте льготы. Российские разработчики чипов на архитектуре RISC-V взмолились о послаблениях и крупномасштабной поддержке государства
Слишком сложно, нужно упростить Российский альянс по развитию процессорной архитектуры RISC-V и чипов на ее основе направил премьер-министру России письмо с просьбой о всесторонней
|04.03.2025
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Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства
Господдержке – быть Власти КНР планируют поддержать развитие процессорной архитектуры RISC-V на государственном уровне, пишет агентство Reuters. Это суперсовременная архитектура,
|27.02.2025
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Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen
еллер (Jim Keller) присоединился к стартапу AheadComputing по разработке процессоров на архитектуре RISC-V в качестве члена совета директоров, пишет Tom’s Hardware. Келлер – это очень известная
|25.12.2024
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Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V
Новый алгоритм на чипах RISC-V Как стало известно CNews, в России успешно протестировали новый управляющий код, созда
|10.12.2024
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Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V
ю версию Axiom JDK Pro Server для улучшенной работы на современных ядрах процессоров на архитектуре RISC-V. Усовершенствованная среда исполнения Java содержит специализированные патчи для RI
|16.10.2024
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Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux
тенциально очень опасный враг, который как раз находится на подъеме – новейшая открытая архитектура RISC-V, на которую все чаще обращают свое внимание чип-мейкеры. Linux и Unreal в помощь По-ви
|03.10.2024
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Создан уникальный компьютер на процессоре RISC-V. Он стоит 1 евро
ове новинки лежит не совсем процессор – микроконтроллер, но на базе очень модной сейчас архитектуры RISC-V. Она открыта, развивается с 2010 г. и пользуется очень широким спросом во всем мире, о
|30.09.2024
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Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар
Гибкое чудо на RISC-V Британский стартап Pragmatic Semiconductor создал гибкий и энергоэффективный процессор
|28.08.2024
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Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео
Забудьте об играх Современные процессоры на архитектуре RISC-V проигрывают даже совсем старым чипам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эк
|26.08.2024
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Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86
осит название AheadComputing, и ее цель – разработка процессоров на очень перспективной архитектуре RISC-V. Это открытая процессорная архитектура, развитие которой ведется с прошлого десятилети
|26.08.2024
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Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V
c Китайский разработчик интегральных микросхем компания Unisoc (ранее – Spreadtrum) выпустила новый RISC-V-чип безопасности E450R. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на портал I
|09.08.2024
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Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео
околение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получившей обновление летом 2022 г. Прежний ПК был построен на ARM-процессоре, в новом же используется гибридный чип – в нем сочетаются ядра ARM и RISC-V – открытой и очень перспективной архитектуры, на которую в России делают большую ставку. Основа компьютера – новейший микроконтроллер RP2350. Главное преимущество Raspberry Pi Pico 2 – э
|19.07.2024
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«Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V
» начала проектировать серверы под первый отечественный микроконтроллер «Амур», построенный на ядре RISC-V Как рассказали CNews представители «Элемента», «Амур» сейчас поставляется 50 компаниям
|16.07.2024
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Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов
По проверенным, качественным граблям Молодая процессорная архитектура RISC-V рискует пройти тот же тернистый путь развития, что х86 и даже ARM в свое время, считае
|27.06.2024
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В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM
х, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не новый – его премьера состоялась еще весной
|17.06.2024
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Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle.
позволяет рассматривать ее в качестве альтернативы для многопроцессорных импортных серверов на базе RISC-архитектуры. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». В рамках работ по тестирован
|14.06.2024
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Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM
86 – пережитки прошлого Компания DC-ROMA анонсировала ноутбук Laptop II на базе процессора SpacemiT RISC-V K1. Ключевой особенностью мобильного ПК является именно его «кремниевое сердце», в кот
|06.06.2024
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«Микрон» поддержал программу Альянса RISC-V
Участники программы Альянса RISC-V — Ассоциации независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техни
|02.05.2024
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Из ядра ОС Android убрали поддержку суперперспективной архитектуры RISC-V
Поддержка RISC-V удалена из GKI Android Поддержка перспективной открытой архитектуры RISC-V убра
|24.04.2024
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США хотят запретить Китаю использовать архитектуру RISC-V. Сейчас она бесплатна, открыта и доступна каждому
ие новой антикитайской санкции – они предлагают запретить КНР использовать процессорную архитектуру RISC-V в своих целях. Как пишет портал The Register, на инициативу госслужащих обратило внима
|22.04.2024
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Скандально знаменитый экс-глава ARM в Китае открыл новый стартап, где будет делать процессоры на модной архитектуре RISC-V
Китайских чипов RISC-V станет больше Экс-глава дочерней компании ARM в Китае (ARM China) Аллен Ву (Allen Wu)
|26.02.2024
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«Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V
зированного 32-х битного микроконтроллера «MIK32 Амур» с криптозащитой на основе процессорного ядра RISC-V с низким энергопотреблением. Микроконтроллер предназначен для областей, связанных с пр
|07.02.2024
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Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V
ые многим процессоры имеют ядра лишь одной архитектуры, SG2000 и SG2002 несут в себе одновременно и RISC-V-, и ARM-ядра. Дополнительно в них присутствуют ядра на базе логики, которая копирует ф
|16.11.2023
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Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel
и данных с камеры сначала для устройств на базе архитектуры ARM, а в дальнейшем на базе архитектуры RISC-V», отмечается в вакансии. Представители Yadro отказались разглашать подробности проекта
|25.10.2023
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Будущее RISC-V под угрозой. Ключевой разработчик процессоров без предупреждения уволил десятки инженеров
Реструктуризация, которую не ждали Стартап SiFive, одна из ключевых игроков в экосистеме RISC-V, переживает значительную реструктуризацию, повлекшую за собой массовые увольнения и, п
|14.09.2023
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НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» стал членом Альянса RISC-V – объединения независимых разработчиков вычислительной техники и программного обеспече
|07.09.2023
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Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V
Шанин, «СайберЛимфа»: В решении применяется полностью свободная независимая аппаратная архитектура RISC-V CNews: В чём заключаются главные преимущества UDV IndustrialFirewall? Алексей Шанин: В
|20.07.2023
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UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V
аботчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV In
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