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RISC Reduced instruction set computer Архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2026 Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

месяцы жизни Нейросеть смогла с нуля создать полноценный центральный процессор на базе архитектуры RISC-V, основываясь всего лишь на одном запросе на естественном языке длиною в 219 слов, пише
20.10.2025 НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V

олнит свою продуктовую линейку четырьмя новыми интегральными микросхемами (ИМС) на базе архитектуры RISC-V. Об этом CNews сообщили представители НИИЭТ. Главное нововведение — двухъядерный 32-ра
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

ром сочетаются ядра сразу двух перспективных и очень востребованных процессорных архитектур – ARM и RISC-V. Они обе являются серьезной угрозой для х86, которую десятилетиями эксплуатируют компа
26.09.2025 Россия влюбилась в RISC-V. Менее чем за два года выпущены миллионы микросхем на модной открытой архитектуре

Зачем нам х86 и ARM В России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V – современная и, что немаловажно, открытая архитектура. Как пишет «Коммерсант», об это
11.08.2025 «Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

помойка Основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав написанный им патч для ядра Linux «мусором» (garbage), пишет Tom’s Hardware. С
07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

ует Положение ЦБ РФ № 787-П. Замена таких систем, десятилетиями работавших на зарубежных технологиях высокой надежности, казалась почти невыполнимой. Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 2025 Переход с RISC на x86 казался невозможным По словам Варжавина, в крупных банках АБС как правило развернуты и работают на больших RISC-серверах. «Переход с RISC на x86-сервера по началу каза
07.08.2025 Российский ИИ для распознавания паспортов и штрихкодов теперь доступен на всех отечественных платформах. Завершено портирование на RISC-V

е технологии распознавания штрихкодов, паспортов и других документов на микропроцессоры архитектуры RISC-V. Теперь системы компьютерного зрения доступны на всех без исключения отечественных и о
30.07.2025 Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V

туру Сбербанк сообщил CNews о внедрении в настольную ОС SberOS поддержки процессоров с архитектурой RISC-V. Эта архитектура считается настолько перспективной, что в России даже существует собст
30.07.2025 «Сбер» выпустил специальную версию операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V

«Сбер» добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот важный шаг расширит функциональные воз
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V

ектроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000 на архитектуре RISC-V. Об этом изданию рассказал гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. «Сейчас

07.07.2025 Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау

канский стартап Esperanto, разработчик процессоров для центров обработки данных на базе архитектуры RISC-V, сворачивает свою основную деятельность. Компания ищет покупателя на принадлежащую ей

04.04.2025 Побег из технологической клетки США. Китай создал первый серверный процессор на RISC-V на замену Intel Xeon и AMD Epyc

ски В Китае состоялась премьера первого в стране серверного процессора, построенного на архитектуре RISC-V. Как пишет портал Tom’s Hardware, за ним стоит компания RiVAI Technologies, а сам проц
05.03.2025 Дайте льготы. Российские разработчики чипов на архитектуре RISC-V взмолились о послаблениях и крупномасштабной поддержке государства

Слишком сложно, нужно упростить Российский альянс по развитию процессорной архитектуры RISC-V и чипов на ее основе направил премьер-министру России письмо с просьбой о всесторонней
04.03.2025 Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства

Господдержке – быть Власти КНР планируют поддержать развитие процессорной архитектуры RISC-V на государственном уровне, пишет агентство Reuters. Это суперсовременная архитектура,

27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

еллер (Jim Keller) присоединился к стартапу AheadComputing по разработке процессоров на архитектуре RISC-V в качестве члена совета директоров, пишет Tom’s Hardware. Келлер – это очень известная
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V

Новый алгоритм на чипах RISC-V Как стало известно CNews, в России успешно протестировали новый управляющий код, созда
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V

ю версию Axiom JDK Pro Server для улучшенной работы на современных ядрах процессоров на архитектуре RISC-V. Усовершенствованная среда исполнения Java содержит специализированные патчи для RI
16.10.2024 Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux

тенциально очень опасный враг, который как раз находится на подъеме – новейшая открытая архитектура RISC-V, на которую все чаще обращают свое внимание чип-мейкеры. Linux и Unreal в помощь По-ви
03.10.2024 Создан уникальный компьютер на процессоре RISC-V. Он стоит 1 евро

ове новинки лежит не совсем процессор – микроконтроллер, но на базе очень модной сейчас архитектуры RISC-V. Она открыта, развивается с 2010 г. и пользуется очень широким спросом во всем мире, о
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар

Гибкое чудо на RISC-V Британский стартап Pragmatic Semiconductor создал гибкий и энергоэффективный процессор
28.08.2024 Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео

Забудьте об играх Современные процессоры на архитектуре RISC-V проигрывают даже совсем старым чипам на х86 в видеоиграх. Как пишет Tom’s Hardware, эк
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86

осит название AheadComputing, и ее цель – разработка процессоров на очень перспективной архитектуре RISC-V. Это открытая процессорная архитектура, развитие которой ведется с прошлого десятилети
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V

c Китайский разработчик интегральных микросхем компания Unisoc (ранее – Spreadtrum) выпустила новый RISC-V-чип безопасности E450R. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на портал I
09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео

околение модели Pi Pico, вышедшей в начале 2021 г. и получившей обновление летом 2022 г. Прежний ПК был построен на ARM-процессоре, в новом же используется гибридный чип – в нем сочетаются ядра ARM и RISC-V – открытой и очень перспективной архитектуры, на которую в России делают большую ставку. Основа компьютера – новейший микроконтроллер RP2350. Главное преимущество Raspberry Pi Pico 2 – э
19.07.2024 «Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V

» начала проектировать серверы под первый отечественный микроконтроллер «Амур», построенный на ядре RISC-V Как рассказали CNews представители «Элемента», «Амур» сейчас поставляется 50 компаниям
16.07.2024 Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов

По проверенным, качественным граблям Молодая процессорная архитектура RISC-V рискует пройти тот же тернистый путь развития, что х86 и даже ARM в свое время, считае
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM

х, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не новый – его премьера состоялась еще весной

17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle.

позволяет рассматривать ее в качестве альтернативы для многопроцессорных импортных серверов на базе RISC-архитектуры. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу». В рамках работ по тестирован
14.06.2024 Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM

86 – пережитки прошлого Компания DC-ROMA анонсировала ноутбук Laptop II на базе процессора SpacemiT RISC-V K1. Ключевой особенностью мобильного ПК является именно его «кремниевое сердце», в кот
06.06.2024 «Микрон» поддержал программу Альянса RISC-V

Участники программы Альянса RISC-V — Ассоциации независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техни
02.05.2024 Из ядра ОС Android убрали поддержку суперперспективной архитектуры RISC-V

Поддержка RISC-V удалена из GKI Android Поддержка перспективной открытой архитектуры RISC-V убра
24.04.2024 США хотят запретить Китаю использовать архитектуру RISC-V. Сейчас она бесплатна, открыта и доступна каждому

ие новой антикитайской санкции – они предлагают запретить КНР использовать процессорную архитектуру RISC-V в своих целях. Как пишет портал The Register, на инициативу госслужащих обратило внима
22.04.2024 Скандально знаменитый экс-глава ARM в Китае открыл новый стартап, где будет делать процессоры на модной архитектуре RISC-V

Китайских чипов RISC-V станет больше Экс-глава дочерней компании ARM в Китае (ARM China) Аллен Ву (Allen Wu)

26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V

зированного 32-х битного микроконтроллера «MIK32 Амур» с криптозащитой на основе процессорного ядра RISC-V с низким энергопотреблением. Микроконтроллер предназначен для областей, связанных с пр
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V

ые многим процессоры имеют ядра лишь одной архитектуры, SG2000 и SG2002 несут в себе одновременно и RISC-V-, и ARM-ядра. Дополнительно в них присутствуют ядра на базе логики, которая копирует ф
16.11.2023 Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel

и данных с камеры сначала для устройств на базе архитектуры ARM, а в дальнейшем на базе архитектуры RISC-V», отмечается в вакансии. Представители Yadro отказались разглашать подробности проекта
25.10.2023 Будущее RISC-V под угрозой. Ключевой разработчик процессоров без предупреждения уволил десятки инженеров

Реструктуризация, которую не ждали Стартап SiFive, одна из ключевых игроков в экосистеме RISC-V, переживает значительную реструктуризацию, повлекшую за собой массовые увольнения и, п
14.09.2023 НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» стал членом Альянса RISC-V – объединения независимых разработчиков вычислительной техники и программного обеспече
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V

Шанин, «СайберЛимфа»: В решении применяется полностью свободная независимая аппаратная архитектура RISC-V CNews: В чём заключаются главные преимущества UDV IndustrialFirewall? Алексей Шанин: В
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V

аботчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV In

Публикаций - 597, упоминаний - 802

RISC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 202
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
AMD - Advanced Micro Devices 4641 91
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 91
HP Inc. 5883 70
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 68
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 65
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 61
Dell EMC 5180 54
Microsoft Corporation 25775 50
Oracle Corporation 7074 43
Huawei 4677 39
HP - Hewlett-Packard 3662 39
Nvidia Corp 4002 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 33
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 31
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 29
Т-Платформы - T-Platforms 412 28
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 27
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
Loongson Technology 80 27
Apple Inc 13156 25
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 25
Lenovo Group 2447 23
Samsung Electronics 11065 22
Qualcomm Technologies 1974 21
Syntacore 28 21
Google LLC 12690 20
Fujitsu 2105 20
Red Hat 1378 19
Western Digital Corporation - WDC 589 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
ИКС 538 17
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 16
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 16
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
EPIC Telecom Invest 212 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
SoftBank Group 284 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Газпром ПАО 1493 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Альфа-Банк 1979 4
Pony Express - Фрейт линк 73 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Почта России ПАО 2370 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 49
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
SoGo - Open Source Groupware 8 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
Gen-Z Consortium 11 2
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 357
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 306
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 193
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 171
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 116
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 100
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 86
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 86
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 80
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 72
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 65
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 58
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 41
ARM - Advanced RISC Machine 494 38
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
DDR - Double data rate 3083 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 32
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 31
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 31
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 31
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 29
Intel x86 - архитектура процессора 2151 198
Linux OS 11533 137
Microsoft Windows 16882 80
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 71
Intel Itanium 649 60
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 57
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 50
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 48
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 44
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 38
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 34
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 31
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 28
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 27
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 26
Linux - Debian GNU 567 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 20
FreePik 1841 20
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 20
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Apple iPhone 6 4861 16
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 14
Google Android 15243 14
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 12
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 11
HPE ProLiant 409 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 10
HPE Integrity - серия серверов 141 10
Евдокимов Андрей 95 22
Шадаев Максут 1210 17
Лебедев Михаил 72 16
Покровский Иван 136 13
Хасьянова Гульнара 156 12
Шпак Василий 279 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 9
Сивцев Илья 174 8
Легостаева Светлана 96 8
Кузьмин Евгений 28 8
Опанасенко Всеволод 139 8
Малафеев Андрей 52 7
Загнетко Александр 26 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Черепенников Антон 86 6
Попов Михаил 56 6
Новодворский Алексей 114 6
Редькин Александр 5 5
Степанов Владимир 91 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Квашенкина Ольга 56 5
Натрусов Артем 313 5
Мишустин Михаил 787 5
Серебряникова Анна 77 5
Усманов Алишер 311 5
Савенко Вера 10 4
Калиновский Богдан 8 4
Бобылев Максим 7 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Икоев Артем 17 4
Грищенков Александр 17 4
Кирьянова Александра 169 4
Меденцев Константин 106 4
Копосов Максим 74 4
Бодров Юрий 4 4
Фролов Денис 73 4
Шойтов Александр 116 4
Трандин Сергей 128 4
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 4
Кадомский Вячеслав 107 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 401
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 62
Китай - Тайвань 4245 54
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Европа 24964 41
Европа Восточная 3138 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Германия - Гамбург 185 29
Япония 13807 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Россия - ДФО - Амурская область 954 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 16
Украина 7928 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
США - Калифорния 4829 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Индия - Bharat 5869 13
Казахстан - Республика 6048 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Ближний Восток 3154 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Израиль 2856 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 8
Европа Западная 1496 8
Китай - Шанхай 833 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 141
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 60
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
Английский язык 7030 23
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 17
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 13
Tom’s Hardware 600 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 25
The Register - The Register Hardware 1784 20
Ведомости 1466 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
EE Times 160 7
Bloomberg 1627 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Times 661 5
TechSpot 188 4
FT - Financial Times 1296 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Liliputing 76 3
CNX Software 18 3
Silicon Strategies 45 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
PC Magazine - PCMag 104 2
Phoronix 59 2
Nature 832 2
Android Authority 62 2
Neowin 217 2
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Silicon 494 2
Computer Weekly 376 2
VNUNet.com 214 2
InfoWorld 56 2
Витебские вести 3 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
N+1 - Издание 188 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
The Washington Post 350 2
IDG - International Data Group 117 1
TechRadar 97 1
Известия ИД 770 1
South China Morning Post 93 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
NewsFactor 127 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
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IDC Russia - IDC Россия 183 10
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Celent - Celent Communications 12 2
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Mercury Research 73 1
IDC EMEA 19 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Fortune Global 100 142 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
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BDI - Business Date Israel 1 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 14
РАН - Российская академия наук 2122 14
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 12
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews FORUM Кейсы 313 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CNews AWARDS - награда 571 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 6
Микроэлектроника - международный форум 22 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CeBIT 614 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hot Chips 10 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
iF Design Awards 26 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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