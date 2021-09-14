Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RISC
Reduced instruction set computer
Архитектура процессора
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 178
RISC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лебедев Михаил 38 8
|Теличева Наталья 125 5
|Бодров Юрий 4 4
|Лыжин Дмитрий 8 4
|Бобылев Максим 7 4
|Калиновский Богдан 8 4
|Савенко Вера 10 4
|Коровин Денис 5 2
|Беляев Вадим 2 2
|Тютрин Игорь 5 2
|Лазаренко Дмитрий 16 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Yang Sean - Янг Шон 1 1
|Мамров Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 169 1
|James Renee - Джеймс Рене 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Карапетян Карен 6 1
|Меликсетян Карен 2 1
|Коган Алексей 2 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Macgregor Cecil - Макгрегор Сесил 1 1
|Карпов Алексей 21 1
|Rizzo Dominic - Риццо Доминик 1 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Morris John - Моррис Джон 3 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Ерилов Игорь 2 1
|Никонов Григорий 1 1
|Reinsch William - Рейнш Уильям 1 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Гаврилова Татьяна 2 1
|Платонов Сергей 10 1
|Попов Денис 6 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Попов Михаил 51 1
|Халматов Максим 45 1
|Новодворский Алексей 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 5
|Tom’s Hardware 86 3
|EE Times 22 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|Nikkei - Издание 114 1
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 9
|IDC - International Data Corporation 2728 7
|IDC Russia - IDC Россия 115 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|TrendForce 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767224, в очереди разбора - 670909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767224, в очереди разбора - 670909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru