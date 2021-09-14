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RISC
Reduced instruction set computer
Архитектура процессора


14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 6
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 2
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 6
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 13
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 9
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 7
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
11.06.2021 IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 13
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 2
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 2
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 2
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS 5
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 2
24.03.2021 IDC: в IV квартале 2020 года на российский рынок поставлено серверов на $412 млн 2
15.12.2020 IDC представила итоги III квартала 2020 года на российском серверном рынке 2
09.12.2020 Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V 9
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 1
29.09.2020 ARM изготовилась изгнать Intel с рынка серверных процессоров 1
22.09.2020 Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 2
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
04.09.2020 Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock 1
11.06.2020 Продажи серверов в России рванули вверх 5
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 3
17.03.2020 Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов 4
23.12.2019 Российский рынок серверов падает, но продавцы богатеют 1
27.11.2019 ИТ-альянс, продвигающий ультраперспективную технологию, бежал из США из-за санкций 4
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 5
13.09.2019 На российском рынке серверов внезапный спад 1
30.07.2019 Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор 10
11.06.2019 Российский рынок серверов вырос на 20% 2
08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф» 12

Публикаций - 68, упоминаний - 178

RISC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 22
Dell Technologies 133 12
Lenovo Group 1641 11
Nvidia Corp 2036 8
Huawei 2733 8
Intel Corporation 4198 8
IBM 3554 8
Google LLC 7168 7
Samsung Electronics 5714 6
Dell EMC 2418 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
AMD - Advanced Micro Devices 1684 5
Программный продукт ГК 92 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
КНС Групп - Yadro 124 4
Western Digital Corporation - WDC 313 4
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 3
Ситроникс - Sitronics 565 3
АФК Система ПАО 997 3
SUSE 168 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Microsoft Corporation 11143 2
Seagate Technology 285 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Edelweiss - Эдельвейс 29 2
Wave Computing - MIPS Computer Systems 4 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Базальт СПО 206 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 2
Red Hat 668 2
Ланит ГК 1160 2
Крок 1221 2
Sifive 6 2
Canonical 168 1
Ланит Интеграция 101 1
Cisco Systems 2054 1
Астерос - Asteros 531 1
X5 Group - Пятерочка 559 4
Pony Express 55 4
X5 Group 599 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
GlobalFoundries - GF 67 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 3
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 2
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
Linux Foundation 157 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 10
ARM64 - Архитектура процессора 1019 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
HFU - HiFive Unleashed - плата для разработки на базе RISC-V 2 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 8 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
OpenStack 347 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
JBOD - just a bunch of disks 40 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 34 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Microsoft Windows приложения 105 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 1
Scale-Out - Горизонтально-масштабируемые системы 2 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 1
DDR - Double data rate 1075 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
Microsoft Windows API 68 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 30
Nvidia GeForce GTX 2079 9
Linux OS 4272 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 4 2
ОТВ Аврора 2 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
QEMU 22 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Western Digital ArmorLock - платформа шифрования и безопасности данных 1 1
Java - Язык программирования 1179 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
HPE 3PAR 87 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 1
Mozilla Firefox ESR 9 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
GIMP - Графический редактор 35 1
VMware vSphere Metro Storage Cluster 4 1
Pidgin - Мессенджер 38 1
Raspberry Pi OS 10 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Western Digital IsoVibe 1 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Precursor - смартфон 1 1
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 19 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Inkscape 14 1
ARM Neoverse 4 1
SiPearl Rhea 1 1
Fastwel МК150 - Модульный компьютер с интерфейсом FBUS 2 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 6 1
Linux - Debian GNU 273 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Лебедев Михаил 38 8
Теличева Наталья 125 5
Бодров Юрий 4 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Бобылев Максим 7 4
Калиновский Богдан 8 4
Савенко Вера 10 4
Коровин Денис 5 2
Беляев Вадим 2 2
Тютрин Игорь 5 2
Лазаренко Дмитрий 16 2
Буйлов Юрий 13 2
Yang Sean - Янг Шон 1 1
Мамров Алексей 1 1
Рустамов Рустам 169 1
James Renee - Джеймс Рене 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Карапетян Карен 6 1
Меликсетян Карен 2 1
Коган Алексей 2 1
Тищенко Андрей 12 1
Macgregor Cecil - Макгрегор Сесил 1 1
Карпов Алексей 21 1
Rizzo Dominic - Риццо Доминик 1 1
Матвеенко Андрей 1 1
Семынин Дмитрий 3 1
Morris John - Моррис Джон 3 1
Соколюк Валерий 26 1
Малафеев Алексей 9 1
Ерилов Игорь 2 1
Никонов Григорий 1 1
Reinsch William - Рейнш Уильям 1 1
Карпинский Алексей 37 1
Гаврилова Татьяна 2 1
Платонов Сергей 10 1
Попов Денис 6 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Попов Михаил 51 1
Халматов Максим 45 1
Новодворский Алексей 95 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Европа 3781 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Индия - Республика 2181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Калифорния 975 2
Украина 3389 1
Китай - Шанхай 246 1
Чехия - Чешская Республика 499 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Канада 1309 1
Казахстан - Республика 2646 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
США - Техас 225 1
Индия - Бангалор 71 1
США - Кремниевая долина 399 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 6
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 5
Tom’s Hardware 86 3
EE Times 22 2
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Nikkei - Издание 114 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 9
IDC - International Data Corporation 2728 7
IDC Russia - IDC Россия 115 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TrendForce 48 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews AWARDS 292 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767224, в очереди разбора - 670909.
Создано именных указателей - 46354.
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