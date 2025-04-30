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Витебские вести



30.04.2025 В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов 1
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia 1
05.06.2023 Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Витебские вести и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 927 2
Imaxai - Аймаксай 9 1
Nvidia Corp 3552 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 380 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 489 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11962 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1049 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3023 2
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4919 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8033 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 369 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5958 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21110 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4265 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 177 1
DDR - Double data rate 2788 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2223 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1709 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 495 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13638 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3860 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1073 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10107 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1326 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11302 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 628 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3676 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14594 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24666 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3098 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 169 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 360 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 944 2
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 16 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 140 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 71 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Шадаев Максут 1039 2
Горшенин Максим 37 1
Маслов Максим 5 1
Покровский Иван 123 1
Якимов Антон 11 1
Евдокимов Андрей 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Китай - Тайвань 4033 2
Беларусь - Белоруссия 5803 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 1
Армения - Республика 2315 1
Казахстан - Республика 5622 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17375 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 1
Украина 7658 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 622 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24650 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13996 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3330 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48976 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5289 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3494 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2499 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1949 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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