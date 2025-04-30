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Витебские вести
Витебские вести и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 489 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
|Шадаев Максут 1039 2
|Горшенин Максим 37 1
|Маслов Максим 5 1
|Покровский Иван 123 1
|Якимов Антон 11 1
|Евдокимов Андрей 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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