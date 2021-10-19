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Шадаев Максут


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 7
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 2
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 4
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 3
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 3
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 2
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 5
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
06.08.2021 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 4
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1

Публикаций - 384, упоминаний - 724

Шадаев Максут упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 101
Microsoft Corporation 11017 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 28
IBM 3527 27
VK - Mail.ru Group 2482 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 24
Yandex - Яндекс 4099 17
Восход ФГБУ НИИ 365 17
РТЛабс 145 14
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 13
АйТи 749 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
Telegram Group 702 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Ланит ГК 1155 8
Google LLC 7128 7
Samsung Electronics 5633 7
Бинго-Софт - Акцент 10 7
Turkcell 179 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
3727 6
SAP SE 3207 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Галактика - Корпорация 248 5
Schneider Electric 408 5
Facebook 3765 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Diasoft - Диасофт 354 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Крок 1219 4
Acronis - Акронис 364 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 52
РЖД - Российские железные дороги 1081 37
Почта России ПАО 1570 22
Газпромбанк - ГПБ 692 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Сургутнефтегаз - СНГ 123 10
X5 Group 599 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Альфа-Банк 1123 9
Аэрофлот 492 9
Открытие ФК 538 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Мострансавто 59 6
Уралсиб Банк 389 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
ВТБ Банк Москвы 371 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Норникель - Норильский никель 177 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Мелстон ГК 11 4
Газпром нефть 380 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Банк Зенит 131 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Черкизово ГК 73 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Рольф 39 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 179
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 73
Правительство РФ 2200 64
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 55
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 53
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 51
Президент Российской Федерации 1439 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 35
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 19
Правительство Москвы 649 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 16
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Федеральное казначейство России 766 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 10
Администрация Президента РФ 267 9
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 9
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
Руссофт - Russoft 250 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 10
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Big Data - Большие данные 1136 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
НИР - Научно-исследовательская работа 112 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 34
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 12
Apple iOS 5741 12
Google Android 10750 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
VK - Mail.ru Одноклассники 853 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
Стрелка - Транспортная карта 113 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 8
Turkcell Bip - Мессенджер 13 7
В кругу друзей - социальная сеть 11 7
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
Мир тесен - социальная сеть 11 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Linux OS 4243 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Microsoft Windows 10 6612 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
WhatsApp Messenger 654 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ICQ 493 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Microsoft Windows 850 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
IBM Watson 105 2
Путин Владимир 1820 61
Чернышенко Дмитрий 234 54
Носков Константин 201 53
Мишустин Михаил 302 47
Четвернин Алексей 651 40
Елистратов Николай 90 30
Козырев Алексей 270 30
Соколов Алексей 121 27
Никифоров Николай 1126 27
Кисляков Евгений 83 26
Медведев Дмитрий 1433 26
Строкович Антон 45 22
Акимов Максим 167 20
Иванов Алексей 76 18
Левин Леонид 83 17
Козлов Александр 54 17
Пак Олег 90 16
Бойко Елена 151 16
Иванов Олег 124 16
Ермолаев Артем 340 15
Ковнир Евгений 71 14
Волин Алексей 113 13
Калина Роман 60 13
Бокова Людмила 80 13
Паршин Максим 141 13
Комар Евгений 20 13
Новиков Павел 67 12
Румянцева Ольга 45 12
Фомичев Олег 107 12
Войтенко Олег 24 11
Емельченков Сергей 83 11
Матвеева Татьяна 83 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Попов Сергей 72 10
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 10
Чернякова Елена 26 10
Бутенко Юрий 64 10
Мамонов Михаил 24 10
Чамара Денис 57 10
Салбиев Алан 30 10
Россия - Российская федерация - РФ 57180 303
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 30
Россия - Ростовская область 860 28
Россия - Республика Мордовия 387 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 20
Восточная Европа 1669 20
Казахстан - Республика 2621 14
Россия - Тульская область 752 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Россия - Челябинская область 658 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Ульяновская область 348 9
Россия - Калужская область 570 9
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 5
Россия - Архангельская область 331 5
Европа 3730 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - Иркутская область 537 4
Европа Западная 610 4
Япония 2760 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 87
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 59
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 48
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 11
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