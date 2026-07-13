Шадаев Максут

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового разв

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен ональных иностранных продуктов в пользу платных и часто менее функциональных российских», — говорит Максут Шадаев. Существует указ Президента о том, что к 2030 г. 80% решений в российских компа

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ е продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили письме. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Банки просят Набиуллину и Шадаева вернуть доступ к ИТ-сервису проверки паспортов МВД через систему межведомственного эл

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг» нным и интернет-мошенничеством, который внесут в Госдуму осенью 2025 г., сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции Data Fusion 17 апреля. «Мы, в том числе, будем обсуждать возможн

Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться ционы по продаже частот для сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал на форуме «Телеком 2025». В то же время министр добавил, что экономич

Минцифры отметило наградой главного редактора CNews тересные мероприятия Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомств

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews российских базовых станций 4G и 5G-Ready К концу 2025 г., как заявил на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев, в России начнут массово производить станции 4G и 5G-Ready. Производители говор

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование на 60% по отношению к тому же периоду прошлого года — об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на CNews FORUM. По его словам, за минувшие четыре год сектор информационных тех

CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России возникает проблема обслуживания — ведь ПАК содержит множество компонентов от разных разработчиков. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: За четыре года мы п

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения ы направила развитие отрасли в единое русло? Рассматривается ли изменение системы мер ИТ-поддержки? Максут Шадаев: Программа поддержки отрасли стартовала чуть раньше, в 2020 году, когда пришло

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года офт Минцифры планирует подвести в начале 2025 г. – об этом на CNews FORUM рассказал глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, уже сейчас очевидно, что будут те компании и госорганы, которые

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» ющие работу на устройствах с российской ОС. Об этом CNews сообщили представители «Авроид». В процессе посещения выставочной экспозиции министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и губернатор нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с обновленной версией планшета Т1100-RUS и проверили работу ПО, установленного на российском устройстве. С помощью Tav

Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера тра цифрового развития В 2020 г., после назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Максут Шадаев стал министром цифрового развития. Тогда же на референдуме были утверждены попр

Максут Шадаев скорее всего сохранит пост главы Минцифры а Путина 7 мая 2024 г. весь состав Правительства ушел в отставку. Фото: Минцифры России Кандидатура Максута Шадаева внесена в Госдуму председателем Правительства на пост министра цифрового разв

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом зация России, какие ключевые проблемы вы видите на сегодняшний день и что делаете, чтобы их решить? Максут Шадаев: Что касается цифровизации российских решений, после первоначального шока, кото

Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года ных». Утвердят ее в середине 2024 г. Об этом на CNews FORUM 1 ноября 2023 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе сессии «Стратегия цифровизации», отвечая на вопросы представителей ИКТ-о

Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<

Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации зации проектов на платформе «Гостех», а также доложили о статусе цифровизации архивов в субъектах РФ. В начале совещания Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации. По распоряжению Правительства объявлена благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой т

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<

Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<

Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос нейшего ИТ-мероприятия CNews FORUM министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Прислат

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадае

Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» емпы развития цифровизации в России? Какие проблемы стоят сейчас наиболее остро и как они решаются? Максут Шадаев: По госуправлению цифровизация продолжается, хотя, конечно, главный здесь факто

Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы ванных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопросы представителей финансовых организаций из зала. Не так давно

Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться Перечень системно значимых ИТ-компаний Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на на «CNews FORUM Кейсы 2023» назвал главный критерий для определения ИТ-компа

Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно по ссылке . CNews Forum традицио

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. CNews Forum традицио