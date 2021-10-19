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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шадаев Максут
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 384, упоминаний - 724
Шадаев Максут упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 61
|Чернышенко Дмитрий 234 54
|Носков Константин 201 53
|Мишустин Михаил 302 47
|Четвернин Алексей 651 40
|Елистратов Николай 90 30
|Козырев Алексей 270 30
|Соколов Алексей 121 27
|Никифоров Николай 1126 27
|Кисляков Евгений 83 26
|Медведев Дмитрий 1433 26
|Строкович Антон 45 22
|Акимов Максим 167 20
|Иванов Алексей 76 18
|Левин Леонид 83 17
|Козлов Александр 54 17
|Пак Олег 90 16
|Бойко Елена 151 16
|Иванов Олег 124 16
|Ермолаев Артем 340 15
|Ковнир Евгений 71 14
|Волин Алексей 113 13
|Калина Роман 60 13
|Бокова Людмила 80 13
|Паршин Максим 141 13
|Комар Евгений 20 13
|Новиков Павел 67 12
|Румянцева Ольга 45 12
|Фомичев Олег 107 12
|Войтенко Олег 24 11
|Емельченков Сергей 83 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Попов Сергей 72 10
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 10
|Чернякова Елена 26 10
|Бутенко Юрий 64 10
|Мамонов Михаил 24 10
|Чамара Денис 57 10
|Салбиев Алан 30 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756425, в очереди разбора - 660115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru