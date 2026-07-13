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Шадаев Максут
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
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На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового разв
|26.11.2025
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CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен
ональных иностранных продуктов в пользу платных и часто менее функциональных российских», — говорит Максут Шадаев. Существует указ Президента о том, что к 2030 г. 80% решений в российских компа
|11.11.2025
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется
|11.11.2025
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Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ
е продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО
|25.08.2025
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Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили
письме. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Банки просят Набиуллину и Шадаева вернуть доступ к ИТ-сервису проверки паспортов МВД через систему межведомственного эл
|17.04.2025
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Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»
нным и интернет-мошенничеством, который внесут в Госдуму осенью 2025 г., сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции Data Fusion 17 апреля. «Мы, в том числе, будем обсуждать возможн
|09.04.2025
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Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться
ционы по продаже частот для сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал на форуме «Телеком 2025». В то же время министр добавил, что экономич
|28.12.2024
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Минцифры отметило наградой главного редактора CNews
тересные мероприятия Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомств
|28.12.2024
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10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews
российских базовых станций 4G и 5G-Ready К концу 2025 г., как заявил на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев, в России начнут массово производить станции 4G и 5G-Ready. Производители говор
|20.12.2024
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Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование
на 60% по отношению к тому же периоду прошлого года — об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на CNews FORUM. По его словам, за минувшие четыре год сектор информационных тех
|27.11.2024
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CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России
возникает проблема обслуживания — ведь ПАК содержит множество компонентов от разных разработчиков. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: За четыре года мы п
|13.11.2024
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения
ы направила развитие отрасли в единое русло? Рассматривается ли изменение системы мер ИТ-поддержки? Максут Шадаев: Программа поддержки отрасли стартовала чуть раньше, в 2020 году, когда пришло
|07.11.2024
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Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года
офт Минцифры планирует подвести в начале 2025 г. – об этом на CNews FORUM рассказал глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, уже сейчас очевидно, что будут те компании и госорганы, которые
|05.11.2024
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Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|31.10.2024
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Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|29.10.2024
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На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|23.10.2024
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Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|03.10.2024
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Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|06.09.2024
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Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|21.08.2024
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Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|23.05.2024
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Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре»
ющие работу на устройствах с российской ОС. Об этом CNews сообщили представители «Авроид». В процессе посещения выставочной экспозиции министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и губернатор нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с обновленной версией планшета Т1100-RUS и проверили работу ПО, установленного на российском устройстве. С помощью Tav
|14.05.2024
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Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера
тра цифрового развития В 2020 г., после назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Максут Шадаев стал министром цифрового развития. Тогда же на референдуме были утверждены попр
|11.05.2024
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Максут Шадаев скорее всего сохранит пост главы Минцифры
а Путина 7 мая 2024 г. весь состав Правительства ушел в отставку. Фото: Минцифры России Кандидатура Максута Шадаева внесена в Госдуму председателем Правительства на пост министра цифрового разв
|13.11.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом
зация России, какие ключевые проблемы вы видите на сегодняшний день и что делаете, чтобы их решить? Максут Шадаев: Что касается цифровизации российских решений, после первоначального шока, кото
|01.11.2023
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Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года
ных». Утвердят ее в середине 2024 г. Об этом на CNews FORUM 1 ноября 2023 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе сессии «Стратегия цифровизации», отвечая на вопросы представителей ИКТ-о
|30.10.2023
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Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
|26.10.2023
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Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации
зации проектов на платформе «Гостех», а также доложили о статусе цифровизации архивов в субъектах РФ. В начале совещания Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации. По распоряжению Правительства объявлена благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой т
|26.10.2023
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Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
|24.10.2023
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Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
|18.10.2023
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Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
|11.10.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос
нейшего ИТ-мероприятия CNews FORUM министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Прислат
|05.10.2023
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Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
|05.09.2023
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Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
|01.08.2023
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Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим
Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА
|22.06.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе»
емпы развития цифровизации в России? Какие проблемы стоят сейчас наиболее остро и как они решаются? Максут Шадаев: По госуправлению цифровизация продолжается, хотя, конечно, главный здесь факто
|20.06.2023
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Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы
ванных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопросы представителей финансовых организаций из зала. Не так давно
|20.06.2023
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Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться
Перечень системно значимых ИТ-компаний Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на на «CNews FORUM Кейсы 2023» назвал главный критерий для определения ИТ-компа
|15.06.2023
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Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева
Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно по ссылке . CNews Forum традицио
|13.06.2023
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Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация
Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. CNews Forum традицио
|07.06.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос
News FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Прислат
Шадаев Максут и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 197
|Путин Владимир 3454 164
|Чернышенко Дмитрий 581 159
|Мишустин Михаил 787 142
|Ульянов Николай 176 140
|Чаркин Евгений 317 132
|Сотин Денис 216 126
|Козырев Алексей 328 110
|Паршин Максим 323 109
|Нестеров Алексей 175 109
|Абакумов Евгений 227 100
|Ермолаев Артем 379 95
|Шпак Василий 279 95
|Гимранов Ринат 126 87
|Кирьянова Александра 169 86
|Урусов Виктор 157 86
|Лысенко Эдуард 317 85
|Албычев Александр 168 84
|Воронин Павел 196 82
|Бурилов Андрей 117 80
|Шойтов Александр 116 80
|Евраев Михаил 266 77
|Слышкин Василий 129 74
|Сергеев Сергей 179 74
|Меденцев Константин 106 74
|Врацкий Андрей 175 74
|Фомичев Олег 139 73
|Чурсин Дмитрий 87 71
|Козак Николай 209 69
|Бойко Елена 152 68
|Петрушин Андрей 110 68
|Херсонцев Алексей 93 68
|Гуральников Сергей 164 67
|Разумовский Дмитрий 125 66
|Лигачев Глеб 120 64
|Галкин Николай 140 63
|Катамадзе Анна 133 63
|Суровец Дмитрий 115 63
|Казарин Станислав 175 61
|Носков Константин 241 60
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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