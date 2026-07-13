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Шадаев Максут

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового разв
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ональных иностранных продуктов в пользу платных и часто менее функциональных российских», — говорит Максут Шадаев. Существует указ Президента о том, что к 2030 г. 80% решений в российских компа
11.11.2025 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется

11.11.2025 Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

е продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО
25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

письме. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Банки просят Набиуллину и Шадаева вернуть доступ к ИТ-сервису проверки паспортов МВД через систему межведомственного эл
17.04.2025 Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

нным и интернет-мошенничеством, который внесут в Госдуму осенью 2025 г., сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции Data Fusion 17 апреля. «Мы, в том числе, будем обсуждать возможн
09.04.2025 Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться

ционы по продаже частот для сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал на форуме «Телеком 2025». В то же время министр добавил, что экономич
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews

тересные мероприятия Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомств
28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

российских базовых станций 4G и 5G-Ready К концу 2025 г., как заявил на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев, в России начнут массово производить станции 4G и 5G-Ready. Производители говор
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

на 60% по отношению к тому же периоду прошлого года — об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на CNews FORUM. По его словам, за минувшие четыре год сектор информационных тех
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России

возникает проблема обслуживания — ведь ПАК содержит множество компонентов от разных разработчиков. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: За четыре года мы п
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

ы направила развитие отрасли в единое русло? Рассматривается ли изменение системы мер ИТ-поддержки? Максут Шадаев: Программа поддержки отрасли стартовала чуть раньше, в 2020 году, когда пришло

07.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года

офт Минцифры планирует подвести в начале 2025 г. – об этом на CNews FORUM рассказал глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, уже сейчас очевидно, что будут те компании и госорганы, которые
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре»

ющие работу на устройствах с российской ОС. Об этом CNews сообщили представители «Авроид». В процессе посещения выставочной экспозиции министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и губернатор нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с обновленной версией планшета Т1100-RUS и проверили работу ПО, установленного на российском устройстве. С помощью Tav
14.05.2024 Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера

тра цифрового развития В 2020 г., после назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Максут Шадаев стал министром цифрового развития. Тогда же на референдуме были утверждены попр
11.05.2024 Максут Шадаев скорее всего сохранит пост главы Минцифры

а Путина 7 мая 2024 г. весь состав Правительства ушел в отставку. Фото: Минцифры России Кандидатура Максута Шадаева внесена в Госдуму председателем Правительства на пост министра цифрового разв
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом

зация России, какие ключевые проблемы вы видите на сегодняшний день и что делаете, чтобы их решить? Максут Шадаев: Что касается цифровизации российских решений, после первоначального шока, кото
01.11.2023 Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года

ных». Утвердят ее в середине 2024 г. Об этом на CNews FORUM 1 ноября 2023 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе сессии «Стратегия цифровизации», отвечая на вопросы представителей ИКТ-о
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации

зации проектов на платформе «Гостех», а также доложили о статусе цифровизации архивов в субъектах РФ. В начале совещания Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации. По распоряжению Правительства объявлена благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой т
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

нейшего ИТ-мероприятия CNews FORUM министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Прислат
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадаев<
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2023. В рамках мероприятия министр Максут Шадае
01.08.2023 Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим

Комментарии Максута Шадаева Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал инцидент в «Москва-Сити», подтвердив тем самым, что атака БПЛА
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе»

емпы развития цифровизации в России? Какие проблемы стоят сейчас наиболее остро и как они решаются? Максут Шадаев: По госуправлению цифровизация продолжается, хотя, конечно, главный здесь факто
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы

ванных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопросы представителей финансовых организаций из зала. Не так давно

20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться

Перечень системно значимых ИТ-компаний Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на на «CNews FORUM Кейсы 2023» назвал главный критерий для определения ИТ-компа
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно по ссылке . CNews Forum традицио
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. CNews Forum традицио
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

News FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Прислат

Публикаций - 1210, упоминаний - 2210

Шадаев Максут и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 233
9594 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 193
МегаФон 10742 155
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 143
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 111
Microsoft Corporation 25775 108
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 106
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 99
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 96
Yandex - Яндекс 9216 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 93
Газинформсервис - ГИС 496 86
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 69
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 67
Telegram Group 2940 59
Ред Софт - Red Soft 1236 58
R-Vision - Р-Вижн 267 57
Ланит Интеграция 219 57
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 57
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 57
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 55
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 49
VK - Mail.ru Group 3602 49
InfoWatch - Инфовотч 1185 48
Diasoft - Диасофт 1144 47
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 47
SAP SE 5601 47
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 45
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 44
Polymedia - Полимедиа 158 43
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 43
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 43
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 43
Neoflex - Неофлекс 257 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 255
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 214
РЖД - Российские железные дороги 2096 168
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 164
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 151
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 143
Почта России ПАО 2370 128
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 118
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 115
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 113
ГПБ - Газпромбанк 1273 103
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 96
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 96
Сургутнефтегаз - СНГ 288 88
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 86
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 83
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 78
МКБ - Московский кредитный банк 657 76
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 74
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 71
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 70
Силовые машины 166 69
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 68
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 67
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 67
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 63
Русагро Группа Компаний 379 62
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 57
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 56
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 55
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 54
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 54
ВТБ - Почта Банк 514 54
Ингосстрах СПАО 478 53
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 53
Северсталь ПАО - Severstal 629 49
Альфа-Банк 1979 49
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 47
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 46
ПСБ - Промсвязьбанк 963 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 971
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 264
Федеральное казначейство России 1949 249
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 235
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 224
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 186
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 185
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 169
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 162
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 136
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 136
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 130
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 121
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 104
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 99
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 94
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 93
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 90
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 82
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 81
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 79
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 73
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 71
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 67
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 61
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 54
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 53
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 44
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 43
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 42
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 42
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 39
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 70
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 58
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 21
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
ГосИнформСистемы 160 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
ЛДПР 116 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 731
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 620
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 598
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 449
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 306
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 297
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 252
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 251
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 248
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 231
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 209
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 193
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 165
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 155
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 149
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 136
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 133
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 124
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 118
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 105
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 103
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 102
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 102
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 102
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 99
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 91
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 82
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 80
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 230
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 136
Новые облачные технологии - МойОфис 958 100
НКТ - Р7-Офис 543 88
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 87
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 72
1С:ERP Управление предприятием 841 62
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 59
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
FreePik 1841 55
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 51
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
БИС - ITQuick - Jumse 52 47
Linux OS 11533 47
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 45
Google Android 15243 44
Microsoft Windows 16882 44
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Axiom JDK СЗИ 175 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 34
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 33
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 30
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
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GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 29
Apple iOS 8583 29
UseTech - UseBus 31 28
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 23
Натрусов Артем 313 197
Путин Владимир 3454 164
Чернышенко Дмитрий 581 159
Мишустин Михаил 787 142
Ульянов Николай 176 140
Чаркин Евгений 317 132
Сотин Денис 216 126
Козырев Алексей 328 110
Паршин Максим 323 109
Нестеров Алексей 175 109
Абакумов Евгений 227 100
Ермолаев Артем 379 95
Шпак Василий 279 95
Гимранов Ринат 126 87
Кирьянова Александра 169 86
Урусов Виктор 157 86
Лысенко Эдуард 317 85
Албычев Александр 168 84
Воронин Павел 196 82
Бурилов Андрей 117 80
Шойтов Александр 116 80
Евраев Михаил 266 77
Слышкин Василий 129 74
Сергеев Сергей 179 74
Меденцев Константин 106 74
Врацкий Андрей 175 74
Фомичев Олег 139 73
Чурсин Дмитрий 87 71
Козак Николай 209 69
Бойко Елена 152 68
Петрушин Андрей 110 68
Херсонцев Алексей 93 68
Гуральников Сергей 164 67
Разумовский Дмитрий 125 66
Лигачев Глеб 120 64
Галкин Николай 140 63
Катамадзе Анна 133 63
Суровец Дмитрий 115 63
Казарин Станислав 175 61
Носков Константин 241 60
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РАЭК - Экономика Рунета 21 1
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