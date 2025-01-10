Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр

Группа компаний «Агропромкомплектация» - одно из агропромышленных объединений РФ с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Специализируется на сельском хозяйстве, животноводстве, производстве и продаже мясной и молочной продукции. В списке брендов: «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне Ваш». Производственные объекты Группы компаний осуществляют свою деятельность в курском, тверском и рязанском регионах. Головной офис расположен в г. Зеленоград, Москва. Суммарно на предприятиях и в организациях Группы компаний в регионах присутствия работает порядка 12000 сотрудников.

"Импортозамещение в агро-секторе" Алексей Леонов, Директор по информационным и цифровым технологиям, ГК Агропромкомплектация, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва