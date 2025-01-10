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Индексная книга (каталог) CNews*
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Агропромкомплектация ГК АПК-Центр

Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр

Группа компаний «Агропромкомплектация» - одно из агропромышленных объединений РФ с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Специализируется на сельском хозяйстве, животноводстве, производстве и продаже мясной и молочной продукции. В списке брендов: «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне Ваш». Производственные объекты Группы компаний осуществляют свою деятельность в курском, тверском и рязанском регионах. Головной офис расположен в г. Зеленоград, Москва. Суммарно на предприятиях и в организациях Группы компаний в регионах присутствия работает порядка 12000 сотрудников.

 

 

"Импортозамещение в агро-секторе" Алексей Леонов, Директор по информационным и цифровым технологиям, ГК Агропромкомплектация, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


10.01.2025 «Агропромкомплектация» внедрила в своем научно-испытательном центре лабораторную информационную систему 3
25.12.2024 «Агропромкомплектация» в пять раз сократила долю аварийных ремонтов и на 20% повысила эффективность складских запасов 2
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
06.09.2024 «Агропромкомплектация» внедрила BI-систему управления в свиноводстве 4
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 2
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Группа компаний «Агропромкомплектация» представила практичный подход к решению проблем бизнеса на мероприятии агентства CNews Conferences 2
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
13.02.2024 «Агропромкомплектация» разработала и внедрила собственную систему управления поставками 2
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 2
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 2
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2

Публикаций - 70, упоминаний - 102

Агропромкомплектация ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8213 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 30
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 30
Ред Софт - Red Soft 700 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 29
Корус Консалтинг ГК 1217 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 16
Biocad - Биокад 78 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 12
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 12
Schneider Electric Secure Power 65 12
АйТи Бастион - IT Bastion 100 12
Такском - Taxcom 240 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 12
Schneider Electric 575 12
Ситилабс 44 12
Центр2М - Center2М 66 12
Rimini Street 58 12
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 12
Ланит Интеграция 190 12
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Yandex - Яндекс 7339 7
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Microsoft Corporation 24625 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 4
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 51
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 48
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 48
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 37
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 37
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 36
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 33
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 30
Силовые машины 111 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 25
Лента - Сеть розничной торговли 2080 24
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 20
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 18
РЖД - Российские железные дороги 1903 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
ГПБ - Газпромбанк 1084 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
Фора Банк 55 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 14
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 49
Федеральное казначейство России 1772 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 4
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 4
Правительство Челябинской области 63 4
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 3
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 3
Альянстрансатом 6 3
Администрация Твери 5 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 64
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 58
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 29
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 17
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
1С:ERP Управление предприятием 550 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Linux OS 9936 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Android 13994 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Microsoft Office 3734 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
2Test Профишкаф 1 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
ВТБ API Платформа 9 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iPhone 6 4862 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Luxms BI 75 1
Beorg Smart Vision 34 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Леонов Алексей 79 55
Натрусов Артем 284 48
Бурилов Андрей 105 46
Шадаев Максут 1008 43
Сотин Денис 205 42
Ульянов Николай 112 41
Гузовский Денис 68 35
Рустамов Рустам 412 29
Семенов Александр 145 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Добровинский Александр 35 29
Климов Андрей 72 29
Сивцев Илья 140 29
Евдокимов Игорь 50 29
Александров Александр 70 29
Булгаков Кирилл 104 29
Спирин Антон 61 29
Стоянов Алексей 41 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 60 29
Маркова Светлана 32 29
Ульянычев Матвей 36 29
Тятюшев Максим 97 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Демидов Сергей 127 28
Луганцев Александр 51 27
Григоренко Вадим 40 22
Замаруев Владимир 40 22
Сергеев Сергей 138 22
Тульчинский Станислав 57 20
Меденцев Константин 97 19
Абакумов Евгений 205 18
Позднякова Ксения 25 18
Россия - РФ - Российская федерация 144197 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 37
Европа Восточная 3075 13
Россия - УФО - Челябинская область 1210 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 4
Европа 21767 4
Россия - ЦФО - Курская область 650 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Индия - Bharat 5432 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Казахстан - Республика 5525 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 42
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 42
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 8
Экономический эффект 1067 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Импортозамещение - параллельный импорт 481 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 27
CNews Инновация года - награда 111 11
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
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Gartner - Гартнер 3556 1
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 15
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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