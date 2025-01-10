Агропромкомплектация ГК АПК-Центр
Группа компаний «Агропромкомплектация» - одно из агропромышленных объединений РФ с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Специализируется на сельском хозяйстве, животноводстве, производстве и продаже мясной и молочной продукции. В списке брендов: «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне Ваш». Производственные объекты Группы компаний осуществляют свою деятельность в курском, тверском и рязанском регионах. Головной офис расположен в г. Зеленоград, Москва. Суммарно на предприятиях и в организациях Группы компаний в регионах присутствия работает порядка 12000 сотрудников.
"Импортозамещение в агро-секторе" Алексей Леонов, Директор по информационным и цифровым технологиям, ГК Агропромкомплектация, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
Агропромкомплектация ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Леонов Алексей 79 55
|Натрусов Артем 284 48
|Бурилов Андрей 105 46
|Шадаев Максут 1008 43
|Сотин Денис 205 42
|Ульянов Николай 112 41
|Гузовский Денис 68 35
|Рустамов Рустам 412 29
|Семенов Александр 145 29
|Чурсин Дмитрий 61 29
|Добровинский Александр 35 29
|Климов Андрей 72 29
|Сивцев Илья 140 29
|Евдокимов Игорь 50 29
|Александров Александр 70 29
|Булгаков Кирилл 104 29
|Спирин Антон 61 29
|Стоянов Алексей 41 29
|Гаврилов Евгений 43 29
|Карпов Роман 60 29
|Маркова Светлана 32 29
|Ульянычев Матвей 36 29
|Тятюшев Максим 97 29
|Долгов Александр 33 29
|Сергеева Наталья 39 29
|Сазонов Максим 29 29
|Лукавенко Олег 35 29
|Гуренков Михаил 30 29
|фон Розен Александр 32 29
|Сельдемиров Александр 43 29
|Иванец Евгений 29 29
|Демидов Сергей 127 28
|Луганцев Александр 51 27
|Григоренко Вадим 40 22
|Замаруев Владимир 40 22
|Сергеев Сергей 138 22
|Тульчинский Станислав 57 20
|Меденцев Константин 97 19
|Абакумов Евгений 205 18
|Позднякова Ксения 25 18
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Vc.ru - Виси.ру 36 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
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