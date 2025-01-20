Hoff Tech Хофф Тех
Hoff Tech (Мебель Хофф - гипермаркет мебели и товаров для дома) специализируется на разработке и поддержке решений для розницы. Наши ИТ-решения покрывают создание сквозной цепочки от взаимодействия с поставщиками до постпродажного клиентского сервиса.
"Инновации в ритейле: роскошь или необходимость? Константин Пешехонов, Генеральный директор, Hoff Tech, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
Hoff Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1010 18
|Натрусов Артем 284 16
|Пешехонов Константин 22 15
|Абакумов Евгений 205 15
|Аксенов Олег 44 13
|Козырев Алексей 321 12
|Белоусов Максим 108 11
|Попов Андрей 111 11
|Галкин Николай 104 10
|Клепиков Алексей 117 10
|Лигачев Глеб 87 10
|Смирнов Вячеслав 41 10
|Сотин Денис 205 9
|Воронин Павел 136 9
|Урусов Виктор 127 9
|Суровец Дмитрий 76 9
|Глазков Александр 137 9
|Глухов Иван 27 9
|Меденцев Константин 97 8
|Козак Николай 161 8
|Ефёров Алексей 44 8
|Леонов Алексей 79 8
|Ульянов Николай 112 8
|Ежов Василий 42 8
|Замаруев Владимир 40 8
|Батай Илья 55 8
|Онищенко Владислав 96 8
|Евраев Михаил 262 8
|Сахаров Александр 73 8
|Киселев Сергей 59 8
|Пирогова Ирина 28 8
|Желтухин Вадим 31 8
|Солдатенкова Ксения 26 8
|Павлов Вадим 21 8
|Джабиев Георгий 45 8
|Евсеев Артем 14 8
|Кибалко Кирилл 34 8
|Беляев Владислав 84 8
|Гимранов Ринат 122 7
|Кирьянова Александра 135 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 8
|РАН - Российская академия наук 1871 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.