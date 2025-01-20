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Индексная книга (каталог) CNews*
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Hoff Tech Хофф Тех

Hoff Tech - Хофф Тех

Hoff Tech (Мебель Хофф - гипермаркет мебели и товаров для дома) специализируется на разработке и поддержке решений для розницы. Наши ИТ-решения покрывают создание сквозной цепочки от взаимодействия с поставщиками до постпродажного клиентского сервиса.

 

 

"Инновации в ритейле: роскошь или необходимость? Константин Пешехонов, Генеральный директор, Hoff Tech, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


20.01.2025 Сеть Hoff  переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
20.01.2025 Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 2
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
01.10.2024 Open Telemetry в GMonit: в observability платформе появился новый функционал 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
04.09.2024 Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
16.05.2024 Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
22.02.2024 Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
17.10.2023 Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit 2
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
01.08.2023 В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
27.04.2023 Cloud стала технологическим партнером альянса RITA 1
01.12.2022 Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA 2
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft 2
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

Hoff Tech и организации, системы, технологии, персоны:

8217 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 16
Ланит Интеграция 190 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 10
R-Vision - Р-Вижн 153 9
Diasoft - Диасофт 871 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 8
Газинформсервис - ГИС 273 8
Северсталь Инфоком 63 8
Сбер - СберБизнес Софт 56 8
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 8
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 8
Schneider Electric Secure Power 65 7
АйТи Бастион - IT Bastion 100 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 7
Такском - Taxcom 240 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 7
Schneider Electric 575 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 7
Ситилабс 44 7
Центр2М - Center2М 66 7
Rimini Street 58 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 7
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 7
МегаФон 8814 6
Picvario - Пикварио 15 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9705 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
РЖД - Российские железные дороги 1904 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Ингосстрах СПАО 421 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
ГПБ - Газпромбанк 1084 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 9
Альфа-Капитал УК 102 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Кофемания 51 9
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 8
36,6 - аптечная сеть 90 8
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 8
ВТБ - Почта Банк 466 8
Альфа-Банк 1770 8
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 8
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 8
Savina Legal - Савина Лигал 15 8
Фаберлик - Faberlic 93 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 11
Федеральное казначейство России 1772 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 8
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7989 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 452 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 8
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 8
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 7
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 7
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2122 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 7
Новые облачные технологии - МойОфис 779 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 9
Протек - Здравсити 26 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 8
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 8
НКТ - Р7-Офис 380 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 7
1С:ERP Управление предприятием 551 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 7
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 5
НКТ - Р7-графика 31 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
СалютДевайсы - GigaChat 191 4
Google Android 13997 2
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 9 2
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 2
Microsoft Outlook 1392 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
PIX RPA Platform. 75 1
Luxms BI 76 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Linux OS 9944 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15661 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Teams - MS Teams 548 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Шадаев Максут 1010 18
Натрусов Артем 284 16
Пешехонов Константин 22 15
Абакумов Евгений 205 15
Аксенов Олег 44 13
Козырев Алексей 321 12
Белоусов Максим 108 11
Попов Андрей 111 11
Галкин Николай 104 10
Клепиков Алексей 117 10
Лигачев Глеб 87 10
Смирнов Вячеслав 41 10
Сотин Денис 205 9
Воронин Павел 136 9
Урусов Виктор 127 9
Суровец Дмитрий 76 9
Глазков Александр 137 9
Глухов Иван 27 9
Меденцев Константин 97 8
Козак Николай 161 8
Ефёров Алексей 44 8
Леонов Алексей 79 8
Ульянов Николай 112 8
Ежов Василий 42 8
Замаруев Владимир 40 8
Батай Илья 55 8
Онищенко Владислав 96 8
Евраев Михаил 262 8
Сахаров Александр 73 8
Киселев Сергей 59 8
Пирогова Ирина 28 8
Желтухин Вадим 31 8
Солдатенкова Ксения 26 8
Павлов Вадим 21 8
Джабиев Георгий 45 8
Евсеев Артем 14 8
Кибалко Кирилл 34 8
Беляев Владислав 84 8
Гимранов Ринат 122 7
Кирьянова Александра 135 7
Россия - РФ - Российская федерация 144277 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 15
Европа Восточная 3075 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 1
Европа 21771 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 360 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5965 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 8
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 1
Аудит - аудиторский услуги 2662 1
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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