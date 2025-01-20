Hoff Tech - Хофф Тех

Hoff Tech (Мебель Хофф - гипермаркет мебели и товаров для дома) специализируется на разработке и поддержке решений для розницы. Наши ИТ-решения покрывают создание сквозной цепочки от взаимодействия с поставщиками до постпродажного клиентского сервиса.

"Инновации в ритейле: роскошь или необходимость? Константин Пешехонов, Генеральный директор, Hoff Tech, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва