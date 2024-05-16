Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru

Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стабильную работу Hoff в интернете.

Компании необходимо было сделать резервные копии сайта и приложения на случай, если произойдет сбой в работе локальной инфраструктуры. Специалисты Cloud.ru построили для Hoff инфраструктуру на платформе «Облако VMware» и подключили интернет-канал, а также настроили два выделенных канала связи, коммутацию и маршрутизацию сети. Провайдер также предоставил доступ к API для того, чтобы клиент смог автоматизировать процесс переключения между площадками.

Вместо покупки дополнительных серверов и затрат на их содержание компания разместила копии в облаке, чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса и оптимизировать расходы на инфраструктуру.

«Нам важно иметь резервную боевую площадку помимо собственной инфраструктуры, на которой развернут наш проект e-commerce. Это необходимо на случай серьезных инфраструктурных инцидентов, в особенности происходящих за рамками нашей собственной площадки – на уровне дата-центра и шире. Экономически целесообразно постоянно поддерживать уменьшенную реплику основной площадки в другой локации, способную за минуты наращивать свой масштаб в несколько раз. Для этого больше всего подходят облачные решения, такие как раз есть у Cloud.ru. Специалисты компании взаимодействуют с нашей командой быстро, четко, проактивно. Мы рассчитываем на длительное успешное сотрудничество с Cloud.ru», – сказал Константин Пешехонов, генеральный директор Hoff Tech.

«У Cloud.ru достаточно ресурсов, чтобы обеспечить моментальный рост инфраструктуры до такого размера, который требует клиент. В нашем кейсе с Hoff — это мгновенное масштабирование в 10 раз без дополнительных согласований и на любой необходимый период», – сказал Никита Горбачевский, директор направления «Торговля» Cloud.ru.