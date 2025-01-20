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Hoff Мебель Хофф Домашний интерьер гипермаркет мебели и товаров для дома

Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома

  • Компания Hoff – мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, который работает в  формате «Все в одном месте». В гипермаркетах сети и интернет-магазине можно найти все необходимое для обустройства дома. Hoff предлагает покупателям не только товары, но и помощь на всех этапах обустройства дома – от создания дизайн-проекта и производства мебели по индивидуальным заказам до финальной сборки. В 2024 году открыт 61 магазин Hoff по всей России. В интернет-магазине и мобильном приложении Hoff можно заказать более 95 000 товаров для дома с доставкой по всей стране.

  • Hoff Tech - Хофф Тех

 


20.01.2025 Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff переходит на новую маркетинговую систему на базе российской CVM-платформы Rubbles Customer Insight для управления персонализированными клиентскими коммуникациями. Ожидается, что после полн
22.11.2024 Резидент «Сколково» повысил эффективность логистики Hoff

тной системой Microsoft Dynamics AX в режиме реального времени, реализацию решения для работы с маркировкой по российскому законодательству и оптимизацию процессов работы с комплектами. Сейчас у сети Hoff 62 магазина и 20 складов типа РЦ. Решение «Клеверенс» помогло оптимизировать логистические процессы в условиях быстрого роста сети. Система заменила ручную обработку бумажного документообо
04.09.2024 Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog

29.07.2024 Покупатели Hoff смогут заказать быструю доставку через сервисы «Яндекса»

Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff вместе с «Яндексом» начал развивать экспресс-доставку товаров. Компании уже протестировали услугу для жителей Москвы, а в ближайшее время ей смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Ека
16.05.2024 Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru

Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стаби
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений

«Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Це
22.02.2024 Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками

одобные системы стали настоящим трендом не только на российском, но и на мировом рынке. Сегодня их используют такие гиганты, как Tesla и Coca-Cola. Одной из главных задач в рамках совместного проекта Hoff Tech и Napoleon IT стала оптимизация и ускорение процессов взаимодействия с поставщиками. До этого большинство операций проводилось вручную. При разработке портала пришлось проектировать с
17.10.2023 Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit

В рамках развития направления e-commerce и подготовки интернет-магазина Hoff к пиковым нагрузкам грядущих сезонных онлайн-распродаж ритейлер интегрировал observabili
01.08.2023 В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги

Сеть гипермаркетов Hoff запустила собственное программное обеспечение и мобильное приложение Hoffix для работы с подрядчиками, предоставляющими дополнительные сервисы. Новое приложение упрощает процесс распределе
08.02.2023 Hoff запустила аналитическую систему в Yandex Cloud

Российский ритейлер Hoff договорился о переносе части своих данных в Yandex Cloud. Компания запустила в облаке новую глобальную аналитическую систему на базе сервисов платформы данных облачного провайдера. Она пом
21.12.2022 СДЭК запустил доставку из Hoff

Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка доступна в пункты выдачи заказов и постаматы СДЭК по всей России. До конца года она будет бесплатной. Потребители смогут покупать с доставкой в ПВЗ и постаматы СДЭК малогабаритну
01.12.2022 Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA

Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от комп
02.09.2020 Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе

RITA (Retail Innovation Tech Alliance), в составе Х5 Retail Group, «Билайн», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, выходит на международный уровень и запускает второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил крупнейший европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P). Lafaye
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-и
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого д
29.06.2016 Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных

Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты ИТ-компании в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД и
02.06.2016 Сеть гипермаркетов Hoff перенесла ИТ-инфраструктуру в «облако» «Крок»

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff выполнила перенос из Австрии в Россию своей инфраструктуры в составе десятка ИТ-систем, включая ERP, корпоративную почту, файловые ресурсы, внутренние порталы. Переезд занял около месяца и
08.06.2015 «Крок» оснастила гипермаркет HOFF комплексом инженерных систем

Компания «Крок» выполнила проектирование, а затем поставку и наладку инженерного оборудования для гипермаркета HOFF в ТРК «Авиапарк» в Москве. Как сообщили CNews в «Крок», своевременное выполнение работ по запуску инженерных систем позволило открыть магазин в нужный срок. За счет полной готовности ИТ-ин
24.08.2012 Интернет-магазин Hoff.ru оптимизирует продажи с помощью RedHelper

программного обеспечения в области интернет-коммерции, объявила о начале сотрудничества с компанией Hoff — сетью гипермаркетов мебели, работающей в Европе и России. RedHelper предлагает решение

Публикаций - 124, упоминаний - 126

Hoff и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 33
8213 32
Hoff Tech - Хофф Тех 39 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 18
Корус Консалтинг ГК 1216 17
Ред Софт - Red Soft 700 16
Neoflex - Неофлекс 220 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 16
Ростелеком 9699 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Biocad - Биокад 78 15
Microsoft Corporation 24623 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 13
Yandex - Яндекс 7339 12
МегаФон 8803 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 10
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 9
Citrix Systems 812 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 9
Ланит Интеграция 190 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
R-Vision - Р-Вижн 153 9
Diasoft - Диасофт 870 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
Instabank - Инстабанк 23 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 8
Webmoney 542 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 26
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 25
Восток-Сервис ГК 52 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 25
Альфа-Банк 1769 24
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 24
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 23
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 23
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 21
Лента - Сеть розничной торговли 2080 19
Спортмастер - Sportmaster 176 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 18
Ингосстрах СПАО 421 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 18
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 17
Силовые машины 111 17
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 16
ГПБ - Газпромбанк 1084 16
ПСБ - Промсвязьбанк 851 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
Шереметьево Хэндлинг 36 16
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
Федеральное казначейство России 1772 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Фонд Росконгресс 18 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 50
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 37
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 25
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 23
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 16
Скрининг 150 16
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 15
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 15
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 14
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 24
БИС - ITQuick - Jumse 39 21
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 16
Новые облачные технологии - МойОфис 777 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 9
Протек - Здравсити 26 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 8
НКТ - Р7-графика 31 8
НКТ - Р7-Офис 380 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 6
PIX RPA Platform. 75 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Яндекс.Маркет 937 4
PIX BI 52 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 4
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 4
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Google Android 13994 3
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Microsoft Office 365 940 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
Microsoft Dynamics 1175 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
Натрусов Артем 284 30
Шадаев Максут 1008 30
Мельникова Алиса 90 30
Ульянов Николай 112 25
Кудашев Михаил 26 24
Катамадзе Анна 101 23
Киселев Сергей 59 23
Лобанов Максим 45 23
Григоренко Вадим 40 23
Замаруев Владимир 40 23
Челидзе Джимшер 30 23
Лукавенко Олег 35 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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