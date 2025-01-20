Hoff Мебель Хофф Домашний интерьер гипермаркет мебели и товаров для дома
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Компания Hoff – мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, который работает в формате «Все в одном месте». В гипермаркетах сети и интернет-магазине можно найти все необходимое для обустройства дома. Hoff предлагает покупателям не только товары, но и помощь на всех этапах обустройства дома – от создания дизайн-проекта и производства мебели по индивидуальным заказам до финальной сборки. В 2024 году открыт 61 магазин Hoff по всей России. В интернет-магазине и мобильном приложении Hoff можно заказать более 95 000 товаров для дома с доставкой по всей стране.
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|20.01.2025
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Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff переходит на новую маркетинговую систему на базе российской CVM-платформы Rubbles Customer Insight для управления персонализированными клиентскими коммуникациями. Ожидается, что после полн
|22.11.2024
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Резидент «Сколково» повысил эффективность логистики Hoff
тной системой Microsoft Dynamics AX в режиме реального времени, реализацию решения для работы с маркировкой по российскому законодательству и оптимизацию процессов работы с комплектами. Сейчас у сети Hoff 62 магазина и 20 складов типа РЦ. Решение «Клеверенс» помогло оптимизировать логистические процессы в условиях быстрого роста сети. Система заменила ручную обработку бумажного документообо
|04.09.2024
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Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog
Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog
|29.07.2024
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Покупатели Hoff смогут заказать быструю доставку через сервисы «Яндекса»
Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff вместе с «Яндексом» начал развивать экспресс-доставку товаров. Компании уже протестировали услугу для жителей Москвы, а в ближайшее время ей смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Ека
|16.05.2024
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Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru
Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стаби
|14.05.2024
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Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений
«Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Це
|22.02.2024
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Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками
одобные системы стали настоящим трендом не только на российском, но и на мировом рынке. Сегодня их используют такие гиганты, как Tesla и Coca-Cola. Одной из главных задач в рамках совместного проекта Hoff Tech и Napoleon IT стала оптимизация и ускорение процессов взаимодействия с поставщиками. До этого большинство операций проводилось вручную. При разработке портала пришлось проектировать с
|17.10.2023
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Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit
В рамках развития направления e-commerce и подготовки интернет-магазина Hoff к пиковым нагрузкам грядущих сезонных онлайн-распродаж ритейлер интегрировал observabili
|01.08.2023
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В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги
Сеть гипермаркетов Hoff запустила собственное программное обеспечение и мобильное приложение Hoffix для работы с подрядчиками, предоставляющими дополнительные сервисы. Новое приложение упрощает процесс распределе
|08.02.2023
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Hoff запустила аналитическую систему в Yandex Cloud
Российский ритейлер Hoff договорился о переносе части своих данных в Yandex Cloud. Компания запустила в облаке новую глобальную аналитическую систему на базе сервисов платформы данных облачного провайдера. Она пом
|21.12.2022
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СДЭК запустил доставку из Hoff
Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка доступна в пункты выдачи заказов и постаматы СДЭК по всей России. До конца года она будет бесплатной. Потребители смогут покупать с доставкой в ПВЗ и постаматы СДЭК малогабаритну
|01.12.2022
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Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA
Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от комп
|02.09.2020
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Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе
RITA (Retail Innovation Tech Alliance), в составе Х5 Retail Group, «Билайн», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, выходит на международный уровень и запускает второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил крупнейший европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P). Lafaye
|12.07.2017
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Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft
Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-и
|02.11.2016
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Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого д
|29.06.2016
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Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных
Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты ИТ-компании в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД и
|02.06.2016
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Сеть гипермаркетов Hoff перенесла ИТ-инфраструктуру в «облако» «Крок»
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff выполнила перенос из Австрии в Россию своей инфраструктуры в составе десятка ИТ-систем, включая ERP, корпоративную почту, файловые ресурсы, внутренние порталы. Переезд занял около месяца и
|08.06.2015
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«Крок» оснастила гипермаркет HOFF комплексом инженерных систем
Компания «Крок» выполнила проектирование, а затем поставку и наладку инженерного оборудования для гипермаркета HOFF в ТРК «Авиапарк» в Москве. Как сообщили CNews в «Крок», своевременное выполнение работ по запуску инженерных систем позволило открыть магазин в нужный срок. За счет полной готовности ИТ-ин
|24.08.2012
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Интернет-магазин Hoff.ru оптимизирует продажи с помощью RedHelper
программного обеспечения в области интернет-коммерции, объявила о начале сотрудничества с компанией Hoff — сетью гипермаркетов мебели, работающей в Европе и России. RedHelper предлагает решение
Hoff и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 30
|Шадаев Максут 1008 30
|Мельникова Алиса 90 30
|Ульянов Николай 112 25
|Кудашев Михаил 26 24
|Катамадзе Анна 101 23
|Киселев Сергей 59 23
|Лобанов Максим 45 23
|Григоренко Вадим 40 23
|Замаруев Владимир 40 23
|Челидзе Джимшер 30 23
|Лукавенко Олег 35 21
|Конева Татьяна 19 19
|Рудаков Денис 31 18
|Сотин Денис 205 18
|Бурилов Андрей 105 18
|Леонов Алексей 79 17
|Рустамов Рустам 412 16
|Семенов Александр 144 16
|Гузовский Денис 68 16
|Чурсин Дмитрий 61 16
|Добровинский Александр 35 16
|Климов Андрей 72 16
|Сивцев Илья 140 16
|Евдокимов Игорь 50 16
|Александров Александр 70 16
|Булгаков Кирилл 104 16
|Спирин Антон 61 16
|Стоянов Алексей 41 16
|Гаврилов Евгений 43 16
|Карпов Роман 59 16
|Маркова Светлана 32 16
|Ульянычев Матвей 36 16
|Тятюшев Максим 97 16
|Долгов Александр 33 16
|Сергеева Наталья 39 16
|Демидов Сергей 127 16
|Сазонов Максим 29 16
|Луганцев Александр 51 16
|Гуренков Михаил 30 16
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 14
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Главбух 11 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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