Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома

Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff переходит на новую маркетинговую систему на базе российской CVM-платформы Rubbles Customer Insight для управления персонализированными клиентскими коммуникациями. Ожидается, что после полн

Резидент «Сколково» повысил эффективность логистики Hoff тной системой Microsoft Dynamics AX в режиме реального времени, реализацию решения для работы с маркировкой по российскому законодательству и оптимизацию процессов работы с комплектами. Сейчас у сети Hoff 62 магазина и 20 складов типа РЦ. Решение «Клеверенс» помогло оптимизировать логистические процессы в условиях быстрого роста сети. Система заменила ручную обработку бумажного документообо

Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog

Покупатели Hoff смогут заказать быструю доставку через сервисы «Яндекса» Ритейлер мебели и товаров для дома Hoff вместе с «Яндексом» начал развивать экспресс-доставку товаров. Компании уже протестировали услугу для жителей Москвы, а в ближайшее время ей смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Ека

Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стаби

Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений «Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Це

Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками одобные системы стали настоящим трендом не только на российском, но и на мировом рынке. Сегодня их используют такие гиганты, как Tesla и Coca-Cola. Одной из главных задач в рамках совместного проекта Hoff Tech и Napoleon IT стала оптимизация и ускорение процессов взаимодействия с поставщиками. До этого большинство операций проводилось вручную. При разработке портала пришлось проектировать с

Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit В рамках развития направления e-commerce и подготовки интернет-магазина Hoff к пиковым нагрузкам грядущих сезонных онлайн-распродаж ритейлер интегрировал observabili

В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги Сеть гипермаркетов Hoff запустила собственное программное обеспечение и мобильное приложение Hoffix для работы с подрядчиками, предоставляющими дополнительные сервисы. Новое приложение упрощает процесс распределе

Hoff запустила аналитическую систему в Yandex Cloud Российский ритейлер Hoff договорился о переносе части своих данных в Yandex Cloud. Компания запустила в облаке новую глобальную аналитическую систему на базе сервисов платформы данных облачного провайдера. Она пом

СДЭК запустил доставку из Hoff Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка доступна в пункты выдачи заказов и постаматы СДЭК по всей России. До конца года она будет бесплатной. Потребители смогут покупать с доставкой в ПВЗ и постаматы СДЭК малогабаритну

Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от комп

Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе RITA (Retail Innovation Tech Alliance), в составе Х5 Retail Group, «Билайн», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, выходит на международный уровень и запускает второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил крупнейший европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P). Lafaye

Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-и

Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов неконтролируемого д

Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамках договора по аутсорсингу администрирования, сообщили CNews в «РДТех». С 2015 г. специалисты ИТ-компании в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД и

Сеть гипермаркетов Hoff перенесла ИТ-инфраструктуру в «облако» «Крок» Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff выполнила перенос из Австрии в Россию своей инфраструктуры в составе десятка ИТ-систем, включая ERP, корпоративную почту, файловые ресурсы, внутренние порталы. Переезд занял около месяца и

«Крок» оснастила гипермаркет HOFF комплексом инженерных систем Компания «Крок» выполнила проектирование, а затем поставку и наладку инженерного оборудования для гипермаркета HOFF в ТРК «Авиапарк» в Москве. Как сообщили CNews в «Крок», своевременное выполнение работ по запуску инженерных систем позволило открыть магазин в нужный срок. За счет полной готовности ИТ-ин