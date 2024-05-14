Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений

«Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ».

Цель альянса заключается в поиске и интеграции технологических решений, направленных на улучшение операционной эффективности и выявление новых возможностей для неконкурирующих ритейлеров и в перспективе отрасли в целом. Уже в 2024 г. планируется использовать спектр инструментов открытых инноваций: анализ международных трендов и бизнес-кейсов, скаутинг стартапов и партнерство с крупными ИТ-компаниями.

Технологические компании/стартапы в сфере ритейла, которые попадут в пул альянса, получат возможность не только запустить пилотный проект с одним из участников RITA, но и, в случае успеха, масштабировать свое решение на всех партнеров альянса. В основе RITA лежит принцип открытого обмена информацией, касающийся результатов и выводов по итогам завершения пилотных проектов.

В плане на 2024 г. – ряд совместных мероприятий, нацеленных на диалог между участниками альянса и рынком открытых инноваций, включающий тематические дискуссии, технологические конкурсы и питч-сессии, визиты в исследовательские лаборатории и передовые объекты, уже внедрившие интересные технологические решения.

Стратегическими направлениями альянса в 2024 г. стали: роботизированные решения: от уборки помещений до комплектации заказов; искусственный интеллект, охватывающий все сферы деятельности ритейл компании - от создания нового клиентского опыта, до оптимизации внутренних операционных процессов.

Анастасия Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций «Акселератора ФРИИ»: «RITA – это не просто сотрудничество между корпорациями и стартапами. Наша задача как оператора альянса – помочь корпорациям быстро протестировать гипотезы и оптимизировать процессы, внедряя успешные инновационные решения, а стартапам – получить масштабирование на нескольких площадках одновременно. Альянс – это не только про успех отдельных компаний, это про развитие инновационного ландшафта и прогресс сферы ритейла в целом».

Дмитрий Чисников, руководитель направления инноваций Hoff Tech: «Для Hoff участие в альянсе RITA — это, прежде всего, большие перспективы для партнерства и обмена опытом с коллегами по рынку, доступ к передовым инновационным трендам в области ритейла, а также возможность поделиться собственной экспертизой со стартапами и помочь им масштабировать свой бизнес. Мы стремимся работать по модели win-win, поэтому деятельность альянса будет полезна для всего рынка. Корпорации получают возможность первым пилотировать и внедрять передовые технологии и инновации, а стартапы могут получить доступ к широкой сети клиентов и потенциальных партнеров, чтобы получить мощный стимул к быстрому росту и развитию своего бизнеса».

«Сегодня отечественный технологический рынок переживает значительные изменения: инновации больше не просто модная игрушка – они стали неотъемлемой частью успешного бизнеса. Созданный с целью совместного поиска, пилотирования и внедрения передовых технологий, RITA предлагает технологическим стартапам доступ к одной из крупнейших площадок для продвижения инновационных продуктов на рынке. Мы уверены, что впереди нас ждет интересное и насыщенное будущее, в котором коллаборативные инновации станут одним из главных драйверов технологического роста», – сказал Александр Краснов, руководитель портфеля инновационных решений X5 Group.

В 2024 г. RITA также рассматривает возможность взаимодействия с ведущими профильными университетами и научным сообществом для синергии общих интересов и генерации идей, которые могут перерасти в совместные проекты.

В конце 2024 г. альянс организует ежегодную открытую конференцию для сообщества инноваторов и ритейлеров, которую в будущем планируется проводить каждый год. Цель мероприятия – не просто обменяться опытом, но и выйти за рамки привычных разговоров, чтобы вместе подумать и обсудить, как чувствует себя ритейл сейчас и что нужно с точки зрения конкретных инноваций, чтобы сделать его передовым и прогрессивным.

Альянс существует на рынке с 2020 г. и реализовал более восьми программ скаутинга и запустил 20 пилотных проектов с технологическими компаниями.

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Центр корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» – направление корпоративных программ «Акселератора ФРИИ». Помогает корпорациям интегрировать решения стартапов и развивать внутренние проекты и людей с помощью экспертизы и методологии ФРИИ для достижения целевых показателей эффективности бизнеса.

X5 Group – российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 31 марта 2024 г. под управлением компании находилось 24884 магазина. Сеть включает в себя 21593 магазина «Пятерочка», 978 супермаркетов «Перекресток», 1616 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 612 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 61 распределительный центр и 5504 собственных грузовых автомобиля на территории России.

Hoff – мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, который работает в формате «Все в одном месте». В гипермаркетах сети и интернет-магазине можно найти все необходимое для обустройства дома. Сейчас открыты 60 магазинов Hoff в 27 городах России. В интернет-магазине и мобильном приложении Hoff можно заказать более 70 тыс. товаров для дома с доставкой по всей стране.