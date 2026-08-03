ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив

Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ «Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представляют ежегодное аналитическое исследов

ФРИИ запустил ИИ-аналитика заявок на инвестиции Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о запуске ИИ-агента для первичной обработки заявок на инвестиции. Для начальной

«Акселератор ФРИИ» создал единую базу знаний по трекингу «Акселератор ФРИИ» создал бесплатную единую открытую базу знаний по трекингу – методологии, которая за последние годы стала рабочим инструментом для стартапов, корпораций, внутренних предпринимательских ком

ФРИИ расширяет финансирование ранних ИT-стартапов и снижает пороговые критерии для получения инвестиций Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о расширении финансирования технологических стартапов ранних стадий и адаптац

«Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ как в рамках мотивации сотрудников, так и для конвертами долей миноритарных участников операционных компаний. Государственная Дума «Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК Также, согласно сообщению «Аренадата», основатель «Убик», обладая инженерным и предпринимательским опытом, усилит команду топ-менеджмента «Аренадата» и будет принимать активное участ

«Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» ищут технологические компании в сфере ИИ и бизнестеха Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запустили скаутинг перспективных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ». Программа ориентирована на зрелые стартапы и технологические ком

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят Фрии стал дивидендым, а не инвестиционным «Фонд развития интернет-инициатив» (ФРИИ) изменил структуру владения своими двумя крупнейшими активами — ИТ-компаниями ООО «Бренд

«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний «Точка» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запускает инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний. Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн руб., которые разрабатывают технологичные решен

ВТБ и ФРИИ исследуют российский финтех Команда «Акселератора ФРИИ» в партнерстве с Акселератором ВТБ приглашает финтех-стартапы ранних стадий, а также высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса принять участие в исследовании финтех-экосистемы

Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений «Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом

«Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса «Точка» и Акселератор ФРИИ, при поддержке компании Startech.vc, начали отбор инновационных проектов. В центре внимания – решения, которые помогут расширить спектр клиентских услуг и укрепить позицию финтех-компании

ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое стратегическое со

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» латная программа развития российских ИТ-решений, организованная Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России по национальному проекту «Цифровая экономика», который реализуется по

Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов Гознак объявил о запуске корпоративного акселератора Goznak Startup Lab. Оператором программы выступает ФРИИ. Это возможность роста для технологических компаний, которые хотят, чтобы об их продукте узнали на российском рынке. 10 финалистов программы получат не только мощную проработку своего прод

ФРИИ вложит в российские стартапы 2,25 миллиарда рублей Согласно обновленной стратегии инвестирования Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит в российские стартапы 2,25 млрд руб., фокусируясь на pre-seed и seed-раундах. «С

ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана банкинг Altyn-i. Безусловно, для нас является честью быть среди участников первого финтех акселератора для банков Казахстана и иметь возможность работать над совместными проектами с Mastercard, МФЦА, ФРИИ. Уверены, что наше сотрудничество позволит внедрить современные технические решения и усовершенствовать работу цифрового банкинга Altyn-i», — считает Динара Абдыкулова, Директор Цифрового

ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности X5 Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный поиск решений технологических стартапов для повышения эффективност

Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации астию в бесплатной программе акселерации. Программа разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая эк

ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей ньше такие технологии были доступны только большому продакшену, требовали специальных навыков, хорошего "железа". Сейчас это стало доступно в несколько кликов». Вадим Казинец, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «Глобальный рынок digital content creation ежедневно растет. По рыночным прогнозам, к 2030 году его объем увеличится с 14 млрд долл. до 38 млрд долл. Команда обладает уникальной э

ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тыс. ФРИИ выступил лид-инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 тыс. Для Sistema Smartteсh, венчурного фонда АФК «Система», сделка в The Mashina стала второй по счету; фонд проинвестировал

Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации Минцифры России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний. К участию приг

Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний «Спринт». Это бесплатная программа для технологических стартапов, ориентированных на российский рынок. Программу разработали при поддержке Минци

ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в платформу для проведения турниров для мобильных игр Unitourn. На российском рынке мобильного гейминга это одна из первых платформ с возможностью денежного выигрыша. Объем ин

ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 5 млн рублей в компанию Flomly — разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей. В основе решения собственный алгорит

ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Vectorly — платформу мотивации и обучения ИТ-команд. С помощью Vectorly менеджеры получают инсайты о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника. Это позволяет оп

Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо дукции на российский рынок. Акселерационные программы разработает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Он же выступит и получателем субсидий из бюджета на их реализацию. Постановление о пра

Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Soundeon – платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов. Объем инвестиций стороны не раскрывают. На этом этапе привлеченные средства компания направит н

ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов ризиса». Компания запустилась в 2020 году, с момента запуска партнёрами стали Ассоциация клубов и баров Америки, крупнейшие поставщики еды и напитков США — Restaurant Depot, Cysco и BiRite. В октябре ФРИИ обновил инвестиционное предложение для стартапов, сместив фокус на российских предпринимателей с международными амбициями. Помимо российской юрисдикции, фонд инвестирует до 200 млн рублей

ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов С сентября 2020 г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) расширяет возможности инвестирования. Помимо российской юрисдикции, фонд готов вкладыва

ФРИИ стал партнером X5 Retail Group по программе предпринимательства для сотрудников X5 Retail Group запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников. Они будут создавать и масштабировать инновационные проекты в компании. ФРИИ стал партнером компании по программе. Программа будет длиться 14 недель, она рассчитана на сотрудников торговых сетей и Х5. За время работы внутреннего акселератора X5 Idea Challenge участ

ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и «Роснано» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестируют 110 млн руб. в российский стартап Texel. Texel развивает технологию компьют

ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора логических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корп

ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) конвертировал займ в капитал финтех-компании PimPay, увеличив свою долю с 5 до 15%. С момента последнего инвестиционного раунда капитализация PimPay возросла в 2,5 раза — инвестор оценил

«Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации «Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) создали образовательную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации для фили

ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора логических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корп

20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» Программа экспортной акселерации GoGlobal, предназначенная для ИТ-компаний, откроется в столице 18 июня. Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, обучение продлится три месяца. Эксперты и менторы помогут участникам выйти на международные рынки и добиться первых пр

«Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов уставный капитал инвестиционного подразделения государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ инвест», владеющего долями в более чем 350 ИТ-стартапах. По итогам д

«Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ «Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о начале нового этапа стратегического сотрудничества в интересах развития росс

ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов а 10 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Команда стартапа — выпускники 16 Акселератора ФРИИ. Ранее Фонд инвестировал в компанию 2,5 млн рублей. Привлеченные инвестиции стартап план