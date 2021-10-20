Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФРИИ
Фонд развития интернет-инициатив
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 257, упоминаний - 695
ФРИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 21
|Варламов Кирилл 33 9
|Басов Алексей 79 6
|Ханин Александр 42 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Юрьев Никита 5 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Ремез Алексей 5 3
|Повалко Александр 36 3
|Галицкий Александр 82 3
|Дегтярева Наталия 8 3
|Гриненко Алексей 4 3
|Калаев Дмитрий 13 3
|Анохин Сергей 40 3
|Касперская Наталья 197 3
|Аксаков Анатолий 98 3
|Сергунина Наталья 163 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Буянов Максим 3 2
|Айвазов Александр 20 2
|Кулик Вадим 113 2
|Уткин Никита 24 2
|Клименко Герман 31 2
|Черепенников Антон 52 2
|Хасис Лев 96 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Южаков Алексей 23 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Денисов Филипп 5 2
|Чеботарев Максим 4 2
|Орловский Виктор 229 2
|Тарасова Ирина 2 2
|Журавлев Павел 3 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Мингалиева Дарья 4 2
|Буховцев Михаил 6 2
|Петров Сергей 51 2
|Румянцев Александр 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru