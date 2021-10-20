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ФРИИ
Фонд развития интернет-инициатив


20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 3
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 2
29.07.2021 Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации 5
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей 2
07.06.2021 «М.видео» запустила «Цифровую академию» 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 3
12.05.2021 Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации 6
12.05.2021 Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний 4
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 1
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
31.03.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх 2
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
17.03.2021 ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома 2
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
18.02.2021 X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу 1
17.02.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд 1
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 3
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 3
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо 10
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 1
01.12.2020 Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 2
22.10.2020 ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов 6
06.10.2020 ФРИИ стал партнером X5 Retail Group по программе предпринимательства для сотрудников 2
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 4
18.08.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора 4
17.08.2020 X5 Retail Group рассмотрит решения интеграторов и стартапов для внедрения в собственной сети магазинов 1
12.08.2020 X5 Retail Group ищет решения для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики 4
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 3
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 4
23.07.2020 «Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации 4
13.07.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора 3
03.07.2020 Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме 1
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1

Публикаций - 257, упоминаний - 695

ФРИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
Microsoft Corporation 11017 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
Yandex - Яндекс 4099 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 10
Google LLC 7128 8
Cinemood - МультиКубик 27 7
АФК Система ПАО 991 7
SAP SE 3207 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Intel Corporation 4152 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Stafory - Стафори 14 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
АйТи 749 3
Facebook 3765 3
IBM 3527 3
UNIM - United medicine 6 3
Cisco Systems 2037 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Brandquad - Бренд Квад 11 3
Академия криптографии РФ 4 3
Ланит ГК 1155 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 232 2
Микрон - Micron 365 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Softline - Софтлайн 1473 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Telegram Group 702 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
Dell EMC 2387 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
СМАРТС Компания 203 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
РВК - Российская венчурная компания 476 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
X5 Group 599 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
X5 Group - Перекресток 203 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Газпром нефть 380 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Альфа-Банк 1123 3
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Почта России ПАО 1570 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
О2О Холдинг 43 2
Qiwi 783 2
The Walt Disney Company 166 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Почта Банк 289 2
Uber 257 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Аэрофлот 492 2
Открытие ФК 538 2
СберЛогистика 42 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 2
Uber Technologies 258 2
Coursera 40 1
LinkedIn 520 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
ВТБ Корпоративный акселератор 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
МКС - Международная космическая станция 98 5
ФРИИ Акселератор 12 5
Роснано 456 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Администрация Президента РФ 267 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ФРИИ Инвест 3 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное казначейство России 766 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
4CIO 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
Big Data - Большие данные 1136 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 11
Linux OS 4243 8
Microsoft Windows 10 6612 8
WhatsApp Messenger 654 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
Microsoft Azure 1171 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Google Android TV 173 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Stafory - робот Вера 24 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Cinemood OS 3 2
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 2
Leadza Optimizer 2 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ByteDance TikTok 95 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
IBM Watson 105 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
VK - Mail.ru Одноклассники 853 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Microsoft Skype 1462 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Путин Владимир 1820 21
Варламов Кирилл 33 9
Басов Алексей 79 6
Ханин Александр 42 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Никифоров Николай 1126 5
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Юрьев Никита 5 4
Осеевский Михаил 221 4
Ремез Алексей 5 3
Повалко Александр 36 3
Галицкий Александр 82 3
Дегтярева Наталия 8 3
Гриненко Алексей 4 3
Калаев Дмитрий 13 3
Анохин Сергей 40 3
Касперская Наталья 197 3
Аксаков Анатолий 98 3
Сергунина Наталья 163 2
Дворкович Аркадий 169 2
Буянов Максим 3 2
Айвазов Александр 20 2
Кулик Вадим 113 2
Уткин Никита 24 2
Клименко Герман 31 2
Черепенников Антон 52 2
Хасис Лев 96 2
Белоусов Андрей 53 2
Южаков Алексей 23 2
Щеголев Игорь 676 2
Денисов Филипп 5 2
Чеботарев Максим 4 2
Орловский Виктор 229 2
Тарасова Ирина 2 2
Журавлев Павел 3 2
Володин Вячеслав 62 2
Мингалиева Дарья 4 2
Буховцев Михаил 6 2
Петров Сергей 51 2
Румянцев Александр 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Европа 3730 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 16
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 11
Индия - Республика 2161 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Азия - Азиатский регион 1512 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Казахстан - Республика 2621 5
Украина 3347 5
Восточная Европа 1669 4
Япония 2760 4
США - Кремниевая долина 398 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Ближний Восток 1468 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Калининградская область 531 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Германия - Берлин 355 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - Саров 92 2
Россия - Ростовская область 860 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Россия - Адлер 43 2
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Кипр - Республика 247 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Бизнес-акселератор 31 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
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