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ФРИИ Фонд развития интернет-инициатив

ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив

ФРИИ — один из игроков рынка корпоративных инноваций. Консультирует корпорации по теме внедрения инноваций, помогает интегрировать решения технологических стартапов и развивает внутренних предпринимателей. Команда ФРИИ обучает внутренних продактов и ускоряет работу внутренних продуктовых команд.

 

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ

«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представляют ежегодное аналитическое исследов
02.04.2026 ФРИИ запустил ИИ-аналитика заявок на инвестиции

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о запуске ИИ-агента для первичной обработки заявок на инвестиции. Для начальной
30.03.2026 «Акселератор ФРИИ» создал единую базу знаний по трекингу

«Акселератор ФРИИ» создал бесплатную единую открытую базу знаний по трекингу – методологии, которая за последние годы стала рабочим инструментом для стартапов, корпораций, внутренних предпринимательских ком
04.02.2026 ФРИИ расширяет финансирование ранних ИT-стартапов и снижает пороговые критерии для получения инвестиций

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о расширении финансирования технологических стартапов ранних стадий и адаптац
29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ

как в рамках мотивации сотрудников, так и для конвертами долей миноритарных участников операционных компаний. Государственная Дума «Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК Также, согласно сообщению «Аренадата», основатель «Убик», обладая инженерным и предпринимательским опытом, усилит команду топ-менеджмента «Аренадата» и будет принимать активное участ
25.09.2025 «Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» ищут технологические компании в сфере ИИ и бизнестеха

Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запустили скаутинг перспективных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ». Программа ориентирована на зрелые стартапы и технологические ком
11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Фрии стал дивидендым, а не инвестиционным «Фонд развития интернет-инициатив» (ФРИИ) изменил структуру владения своими двумя крупнейшими активами — ИТ-компаниями ООО «Бренд
24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний

«Точка» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запускает инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний. Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн руб., которые разрабатывают технологичные решен
06.11.2024 ВТБ и ФРИИ исследуют российский финтех

Команда «Акселератора ФРИИ» в партнерстве с Акселератором ВТБ приглашает финтех-стартапы ранних стадий, а также высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса принять участие в исследовании финтех-экосистемы
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений

«Акселератор ФРИИ» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом
08.04.2024 «Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса

«Точка» и Акселератор ФРИИ, при поддержке компании Startech.vc, начали отбор инновационных проектов. В центре внимания – решения, которые помогут расширить спектр клиентских услуг и укрепить позицию финтех-компании

22.03.2024 ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве

Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое стратегическое со
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

латная программа развития российских ИТ-решений, организованная Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России по национальному проекту «Цифровая экономика», который реализуется по
28.11.2022 Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов

Гознак объявил о запуске корпоративного акселератора Goznak Startup Lab. Оператором программы выступает ФРИИ. Это возможность роста для технологических компаний, которые хотят, чтобы об их продукте узнали на российском рынке. 10 финалистов программы получат не только мощную проработку своего прод
14.11.2022 ФРИИ вложит в российские стартапы 2,25 миллиарда рублей

Согласно обновленной стратегии инвестирования Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит в российские стартапы 2,25 млрд руб., фокусируясь на pre-seed и seed-раундах. «С
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана

банкинг Altyn-i. Безусловно, для нас является честью быть среди участников первого финтех акселератора для банков Казахстана и иметь возможность работать над совместными проектами с Mastercard, МФЦА, ФРИИ. Уверены, что наше сотрудничество позволит внедрить современные технические решения и усовершенствовать работу цифрового банкинга Altyn-i», — считает Динара Абдыкулова, Директор Цифрового

23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности

X5 Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный поиск решений технологических стартапов для повышения эффективност
29.07.2021 Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации

астию в бесплатной программе акселерации. Программа разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая эк
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей

ньше такие технологии были доступны только большому продакшену, требовали специальных навыков, хорошего "железа". Сейчас это стало доступно в несколько кликов». Вадим Казинец, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «Глобальный рынок digital content creation ежедневно растет. По рыночным прогнозам, к 2030 году его объем увеличится с 14 млрд долл. до 38 млрд долл. Команда обладает уникальной э
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч

ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тыс. ФРИИ выступил лид-инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 тыс. Для Sistema Smartteсh, венчурного фонда АФК «Система», сделка в The Mashina стала второй по счету; фонд проинвестировал

12.05.2021 Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации

Минцифры России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний. К участию приг
12.05.2021 Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний

Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний «Спринт». Это бесплатная программа для технологических стартапов, ориентированных на российский рынок. Программу разработали при поддержке Минци
31.03.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в платформу для проведения турниров для мобильных игр Unitourn. На российском рынке мобильного гейминга это одна из первых платформ с возможностью денежного выигрыша. Объем ин
17.03.2021 ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 5 млн рублей в компанию Flomly — разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей. В основе решения собственный алгорит
17.02.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Vectorly — платформу мотивации и обучения ИТ-команд. С помощью Vectorly менеджеры получают инсайты о сильных и слабых сторонах команды и каждого сотрудника. Это позволяет оп
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо

дукции на российский рынок. Акселерационные программы разработает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Он же выступит и получателем субсидий из бюджета на их реализацию. Постановление о пра
01.12.2020 Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Soundeon – платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов. Объем инвестиций стороны не раскрывают. На этом этапе привлеченные средства компания направит н
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов

ризиса». Компания запустилась в 2020 году, с момента запуска партнёрами стали Ассоциация клубов и баров Америки, крупнейшие поставщики еды и напитков США — Restaurant Depot, Cysco и BiRite. В октябре ФРИИ обновил инвестиционное предложение для стартапов, сместив фокус на российских предпринимателей с международными амбициями. Помимо российской юрисдикции, фонд инвестирует до 200 млн рублей

22.10.2020 ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов

С сентября 2020 г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) расширяет возможности инвестирования. Помимо российской юрисдикции, фонд готов вкладыва
06.10.2020 ФРИИ стал партнером X5 Retail Group по программе предпринимательства для сотрудников

X5 Retail Group запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников. Они будут создавать и масштабировать инновационные проекты в компании. ФРИИ стал партнером компании по программе. Программа будет длиться 14 недель, она рассчитана на сотрудников торговых сетей и Х5. За время работы внутреннего акселератора X5 Idea Challenge участ
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных

Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и «Роснано» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестируют 110 млн руб. в российский стартап Texel. Texel развивает технологию компьют
18.08.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора

логических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корп
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15%

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) конвертировал займ в капитал финтех-компании PimPay, увеличив свою долю с 5 до 15%. С момента последнего инвестиционного раунда капитализация PimPay возросла в 2,5 раза — инвестор оценил

23.07.2020 «Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации

«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) создали образовательную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации для фили
13.07.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора

логических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корп
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»

Программа экспортной акселерации GoGlobal, предназначенная для ИТ-компаний, откроется в столице 18 июня. Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, обучение продлится три месяца. Эксперты и менторы помогут участникам выйти на международные рынки и добиться первых пр
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов

уставный капитал инвестиционного подразделения государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ инвест», владеющего долями в более чем 350 ИТ-стартапах. По итогам д
21.01.2020 «Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ

«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о начале нового этапа стратегического сотрудничества в интересах развития росс
08.10.2019 ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов

а 10 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Команда стартапа — выпускники 16 Акселератора ФРИИ. Ранее Фонд инвестировал в компанию 2,5 млн рублей. Привлеченные инвестиции стартап план
02.09.2019 РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний

РЖД при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о запуске первого корпоративного акселератора для поиска и подготовки к пилоти

Публикаций - 402, упоминаний - 623

ФРИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 63
Yandex - Яндекс 9216 34
Microsoft Corporation 25775 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
9594 20
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Google LLC 12688 17
VK - Mail.ru Group 3602 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Intel Corporation 12811 14
SAP SE 5601 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Cinemood - МультиКубик 33 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
МегаФон 10742 12
Telegram Group 2940 11
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 11
Восход ФГБУ НИИ 721 11
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Softline - Софтлайн 3743 9
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Ростех - РТ-Информ 149 8
Apple Inc 13154 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Brandquad - Бренд Квад 18 7
Promobot - Промобот 168 7
Stafory - Стафори 16 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 5
Oracle Corporation 7074 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
РВК - Российская венчурная компания 571 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Почта России ПАО 2370 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
X5 Group - Перекрёсток 640 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
ТОФС - Технологии ОФС 32 8
Альфа-Банк 1979 7
Газпром нефть 725 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 7
ВТБ Корпоративный акселератор 26 7
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Русагро Группа Компаний 379 6
ФРИИ Акселератор Спринт 6 6
Газпром ПАО 1493 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 5
Kama Flow - КФ Венчурс 32 5
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 5
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 79
ФРИИ Акселератор 59 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
ФРИИ Инвест 11 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
Федеральное казначейство России 1949 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 6
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
МИК - Московский инновационный кластер 185 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 111
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Знание - Российское общество 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 19
Google Android 15243 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Apple iOS 8583 17
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 16882 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 24 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Azure 1526 8
Apple iPhone 6 4861 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Stafory - робот Вера 377 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Rakuten Viber 665 5
Microsoft Office 4170 5
Apple - App Store 3109 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
Киберника Сибрус - мессенджер 29 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 5
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 5
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Варламов Кирилл 42 37
Путин Владимир 3454 37
Калаев Дмитрий 27 20
Паршин Максим 323 14
Орехович Александра 14 13
Шадаев Максут 1210 12
Борисов Евгений 20 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Алимбеков Сергей 29 10
Мишустин Михаил 787 9
Володин Вячеслав 108 9
Тульчинский Станислав 93 9
Касперская Наталья 319 8
Алтухов Дмитрий 47 8
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Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
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Мингалиева Дарья 6 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 103
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МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 7
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
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EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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