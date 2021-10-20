ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив

ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 3

ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх 2

ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома 2

X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу 1

PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 3

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 3

Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ 1

ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов 6

ФРИИ стал партнером X5 Retail Group по программе предпринимательства для сотрудников 2

ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 4

ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора 4

X5 Retail Group рассмотрит решения интеграторов и стартапов для внедрения в собственной сети магазинов 1

X5 Retail Group ищет решения для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики 4

Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 4