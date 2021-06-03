Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fabricio Granja
Фабрисио Гранжа
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Публикаций - 61, упоминаний - 116
Fabricio Granja упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Руссофт - Russoft 251 1
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|Чаркин Евгений 182 38
|Шипов Савва 70 26
|Воронин Петр 35 23
|Гимранов Ринат 56 22
|Чамара Денис 57 22
|Натрусов Артем 121 20
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Волков Никита 50 18
|Аксаков Анатолий 98 17
|Ягнятинский Евгений 32 17
|Лигачев Глеб 60 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Беляев Владислав 65 16
|Кучугин Илья 41 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Нагаев Олег 30 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Попов Андрей 72 15
|Суворов Антон 20 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Паршин Константин 44 13
|Филатов Андрей 99 13
|Петров Сергей 51 13
|Хрипунов Павел 19 12
|Хасин Михаил 26 12
|Калина Роман 60 12
|Сергеев Сергей 63 11
|Казарцев Алексей 27 11
|Спиридонов Александр 35 11
|Эпштейн Герман 27 11
|Ушаков Анатолий 15 11
|Дунаев Сергей 28 10
|Шадаев Максут 384 10
|Таланов Максим 11 10
|Алтухов Дмитрий 32 10
|Бычков Александр 39 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Айвазов Армен 449 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766783, в очереди разбора - 670468.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766783, в очереди разбора - 670468.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru