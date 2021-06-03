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Fabricio Granja
Фабрисио Гранжа


03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 2
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 3
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 2
09.09.2019 Экс-директор по ИТ «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели» уволился ради своей рок-группы 7
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 2
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 5
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 1
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 18
02.04.2019 X5 Retail Group: Мы конкурируем за ИТ-кадры с «Яндексом», Mail.Ru, «Касперским» Google и Amazon 1
28.03.2019 X5 спрогнозирует потребность розничных сетей в «железе» 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
17.10.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» внедряют электронного надсмотрщика за товарами 3
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
10.10.2018 Х5 объявила об открытии магазина-лаборатории для тестирования новых технологий 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
19.09.2018 Владельцы «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» придумали, как заработать сотни миллионов на анализе логов 4
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 2
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
02.03.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» создали особую дирекцию для анализа больших данных 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 116

Fabricio Granja упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 15
Галактика - Корпорация 250 13
IBM 3554 13
Custis 73 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Программный продукт ГК 92 7
Cinimex - Синимекс 160 7
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 6
3770 6
Schneider Electric 409 6
Yandex - Яндекс 4101 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 3
SAP SE 3218 3
Ланит ГК 1160 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Google LLC 7168 3
Softline - Софтлайн 1475 2
Цифра ГК 116 2
Информзащита 423 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Ланит Омни 17 2
DTG - Digital Transformation Group 11 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Inventive Retail Group 63 2
Микрон - Micron 365 2
Infinidat 24 2
АТОЛ ГК 168 2
DataCore Software 20 2
Инфосистемы Джет 675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Крок 1221 2
Tionix - Тионикс 48 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Robokassa - Робокасса 44 1
X5 Group 599 58
РЖД - Российские железные дороги 1081 39
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 27
X5 Group - Пятерочка 559 26
Мегаполис ТК 90 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Лента - Сеть розничной торговли 189 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 20
Procter&Gamble - P&G 94 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Сургутнефтегаз - СНГ 123 16
Черкизово ГК 73 16
Coca-Cola Company 112 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 16
UBS AG 119 15
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Банк Зенит 131 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Adidas 97 12
Почта России ПАО 1577 12
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 10
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
Геобанк КБ 30 9
Еврохим МХК 43 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
X5 Group - Перекресток 204 9
Локотех - Локомотивные технологии 40 9
Северсталь Менеджмент 26 9
Уралсиб Банк 390 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
О’Кей - Сеть магазинов 61 8
Sanofi - Санофи 33 7
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 7
Интер РАО ПАО 159 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 6
Альфа-Банк 1127 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 33
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 3
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 2
Счётная палата РФ 461 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Администрация Владимирской области 1 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Роснано 456 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 251 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 14
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
Big Data - Большие данные 1136 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 4
DevOps - Development и Operations 297 4
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 41 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Sales Force KPI 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
DTG Granum 2 1
Amazon Go 7 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Rakuten Viber 429 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
SQL - Язык программирования 434 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
IBM Cloud 84 1
SAP SuccessFactors 110 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
OFD.RU Ferma 8 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Чаркин Евгений 182 38
Шипов Савва 70 26
Воронин Петр 35 23
Гимранов Ринат 56 22
Чамара Денис 57 22
Натрусов Артем 121 20
Кузьмич Всеволод 30 19
Волков Никита 50 18
Аксаков Анатолий 98 17
Ягнятинский Евгений 32 17
Лигачев Глеб 60 17
Потапкин Михаил 26 16
Беляев Владислав 65 16
Кучугин Илья 41 15
Клепиков Алексей 77 15
Нагаев Олег 30 15
Бокучава Тариэл 21 15
Меньшов Кирилл 72 15
Попов Андрей 72 15
Суворов Антон 20 15
Ушацкий Андрей 100 15
Паршин Константин 44 13
Филатов Андрей 99 13
Петров Сергей 51 13
Хрипунов Павел 19 12
Хасин Михаил 26 12
Калина Роман 60 12
Сергеев Сергей 63 11
Казарцев Алексей 27 11
Спиридонов Александр 35 11
Эпштейн Герман 27 11
Ушаков Анатолий 15 11
Дунаев Сергей 28 10
Шадаев Максут 384 10
Таланов Максим 11 10
Алтухов Дмитрий 32 10
Бычков Александр 39 9
Чибисов Владимир 22 9
Размахаев Сергей 40 9
Айвазов Армен 449 9
Россия - Российская федерация - РФ 57617 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 24
Восточная Европа 1688 19
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Израиль 724 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Ближний Восток 1478 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Оман 36 1
Россия - Новоуральск 13 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Малайзия 344 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Индонезия - Республика 386 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Челябинская область 660 1
Европа 3781 1
Латинская Америка 725 1
Америка 465 1
Африка 1494 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 30
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
ящик Пандоры 31 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Образование в России 342 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Gartner 2196 5
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 46
CNews AWARDS 292 27
CNews Мисс ИТ России 12 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
Retail Business Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766783, в очереди разбора - 670468.
Создано именных указателей - 46354.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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