Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дунаев Сергей
Дунаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 21
|Шадаев Максут 1018 16
|Беляев Владислав 85 15
|Лигачев Глеб 87 14
|Воронин Петр 36 13
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
|Чаркин Евгений 296 12
|Урусов Виктор 130 11
|Цыганков Дмитрий 37 11
|Джабиев Георгий 45 11
|Глухов Иван 29 11
|Суровец Дмитрий 77 11
|Замаруев Владимир 40 11
|Челидзе Джимшер 30 11
|Киселев Сергей 62 11
|Абакумов Евгений 206 11
|Лукьянов Олег 15 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Врацкий Андрей 135 11
|Пирогова Ирина 29 11
|Смирнов Вячеслав 42 11
|Желтухин Вадим 32 11
|Солдатенкова Ксения 26 11
|Галкин Николай 107 11
|Кибалко Кирилл 38 11
|Глазков Александр 138 11
|Аникин Дмитрий 45 11
|Гимранов Ринат 122 10
|Павлов Вадим 21 10
|Аксенов Олег 44 10
|Чернов Антон 23 9
|Мезенцев Александр 16 9
|Каушанский Александр 33 9
|Белан Иван 26 9
|Бахтин Дмитрий 17 9
|Сысуев Андрей 14 9
|Пунин Андрей 14 9
|Алифанов Кирилл 69 8
|Алексин Михаил 18 8
|Алтухов Дмитрий 45 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.