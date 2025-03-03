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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дунаев Сергей


03.03.2025 «Северсталь» направит 13 млрд руб. на развитие ИТ-технологий в 2025 году 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
11.09.2024 «Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис» 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
22.05.2024 «Северсталь» и «Транснефть» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ 1
18.04.2024 «Северсталь» впервые представила систему интегрированного планирования 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
12.02.2024 «Северсталь» удвоила объем инвестиций в ИТ за пять лет 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
24.01.2024 «Северсталь», «Мобиус Технологии» и фонд «Доброта Севера» содействуют цифровой грамотности в музейной сфере 1
30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
30.01.2023 «Северсталь» разработает отечественное ПО для металлургии и смежных отраслей 1
28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
12.09.2019 Единый отраслевой реестр сертификатов на базе блокчейна будет бороться с фальсификатом на российском рынке металлопродукции 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Дунаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 65 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 16
8282 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 14
Ланит Интеграция 190 12
Diasoft - Диасофт 887 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 11
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 11
R-Vision - Р-Вижн 158 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 11
Газинформсервис - ГИС 281 11
Сбер - СберБизнес Софт 57 11
SAP SE 5290 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 37 8
МегаФон 8974 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 7
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 7
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Ростелеком 9770 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 5
Citrix Systems 814 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 4
SAP CIS - САП СНГ 854 4
Picvario - Пикварио 15 4
Сбер - СберАналитика 30 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 3
Amazon Inc - Amazon.com 3017 3
VK - Mail.ru Group 3459 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 3
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 3
Северсталь ПАО - Severstal 487 33
РЖД - Российские железные дороги 1915 21
Северсталь Менеджмент 29 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 15
Альфа-Банк 1779 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 14
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 13
Почта России ПАО 2120 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 11
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 11
ВТБ - Почта Банк 467 11
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 11
Кофемания 54 11
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 864 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 9
Русагро Группа Компаний 279 8
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 8
Adidas - Адидас 161 8
ПСБ - Промсвязьбанк 854 8
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 8
Savina Legal - Савина Лигал 15 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 7
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 7
ВТБ - ВТБ24 665 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 13
Федеральное казначейство России 1785 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2965 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6299 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 764 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 11
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 845 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 11
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 11
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 943 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2158 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 466 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 6
Новые облачные технологии - МойОфис 790 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 11
НКТ - Р7-Офис 384 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 11
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 11
Протек - Здравсити 26 11
НКТ - Р7-графика 31 9
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
Северсталь - MES металлургия 8 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 39 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 4
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 3
СалютДевайсы - GigaChat 203 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Microsoft Office 3760 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Microsoft Office 365 945 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 299 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
1С:ERP Управление предприятием 562 1
Terrasoft Creatio 96 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 253 1
Samsung SGH - серия смартфонов 171 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 171 1
Натрусов Артем 284 21
Шадаев Максут 1018 16
Беляев Владислав 85 15
Лигачев Глеб 87 14
Воронин Петр 36 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
Чаркин Евгений 296 12
Урусов Виктор 130 11
Цыганков Дмитрий 37 11
Джабиев Георгий 45 11
Глухов Иван 29 11
Суровец Дмитрий 77 11
Замаруев Владимир 40 11
Челидзе Джимшер 30 11
Киселев Сергей 62 11
Абакумов Евгений 206 11
Лукьянов Олег 15 11
Сабынин Андрей 36 11
Врацкий Андрей 135 11
Пирогова Ирина 29 11
Смирнов Вячеслав 42 11
Желтухин Вадим 32 11
Солдатенкова Ксения 26 11
Галкин Николай 107 11
Кибалко Кирилл 38 11
Глазков Александр 138 11
Аникин Дмитрий 45 11
Гимранов Ринат 122 10
Павлов Вадим 21 10
Аксенов Олег 44 10
Чернов Антон 23 9
Мезенцев Александр 16 9
Каушанский Александр 33 9
Белан Иван 26 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Сысуев Андрей 14 9
Пунин Андрей 14 9
Алифанов Кирилл 69 8
Алексин Михаил 18 8
Алтухов Дмитрий 45 8
Россия - РФ - Российская федерация 145709 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 10
Земля - планета Солнечной системы 10410 7
Азия - Азиатский регион 5563 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 6
Украина 7637 5
Европа 21817 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 250 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 1
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