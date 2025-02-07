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Лукьянов Олег



07.02.2025 Решения «Северстали» для импортозамещения включены в реестр российского ПО 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
15.10.2024 В России создали сверхлегкий беспилотник из стеклопластика 2
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Лукьянов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

8248 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 13
Diasoft - Диасофт 880 13
R-Vision - Р-Вижн 157 13
Северсталь Инфоком 64 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 12
Ланит Интеграция 190 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 12
Газинформсервис - ГИС 278 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
Polymedia - Полимедиа 138 11
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 11
ФинГрад - FinGrad 33 11
Аусферр ИТЦ 28 11
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
МегаФон 8890 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9721 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Cloud4Y 286 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Сервис Плюс 183 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 13
Кофемания 52 13
РЖД - Российские железные дороги 1906 12
ВТБ - Почта Банк 467 12
Альфа-Банк 1774 12
Северсталь ПАО - Severstal 483 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 11
ФосАгро 126 11
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 11
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 11
Восток-Сервис ГК 52 11
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 11
Finn Flare - ФФ Стайл 43 11
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 11
Cotton Club - Коттон Клаб 21 11
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 11
Hansa - Ханса 114 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Ингосстрах СПАО 421 7
Альфа-Капитал УК 102 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1858 12
Федеральное казначейство России 1781 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3339 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 309 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2943 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6687 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 12
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6798 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3080 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1292 12
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6265 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5287 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 455 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2131 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4699 5
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 218 5
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 4
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1312 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1058 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13181 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 352 1
Новые облачные технологии - МойОфис 783 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 12
НКТ - Р7-Офис 381 12
Протек - Здравсити 26 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 11
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 11
НКТ - Р7-графика 31 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 698 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 195 4
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
Суровец Дмитрий 77 13
Шадаев Максут 1013 13
Глазков Александр 138 13
Галкин Николай 105 13
Цыганков Дмитрий 37 13
Урусов Виктор 128 13
Глухов Иван 28 13
Челидзе Джимшер 30 13
Абакумов Евгений 206 12
Киселев Сергей 61 12
Врацкий Андрей 135 12
Джабиев Георгий 45 12
Кибалко Кирилл 34 12
Смирнов Вячеслав 41 12
Пирогова Ирина 29 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Желтухин Вадим 32 12
Денисов Анатолий 35 11
Натрусов Артем 284 11
Чаркин Евгений 296 11
Михалев Евгений 89 11
Дунаев Сергей 55 11
Нестеров Алексей 144 11
Малышев Сергей 83 11
Батай Илья 55 11
Сабынин Андрей 36 11
Краснов Александр 74 11
Катамадзе Анна 101 11
Никитин Сергей 72 11
Кузнецов Евгений 52 11
Новикова Елена 88 11
Ульянов Николай 112 11
Клявин Владимир 47 11
Теплицкий Дмитрий 73 11
Воронин Павел 139 11
Павлов Вадим 21 11
Аветисян Арутюн 37 11
Петухов Антон 44 11
Карпунин Алексей 49 11
Ермаков Николай 16 11
Россия - РФ - Российская федерация 144856 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СФО - Кемеровская область 903 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14399 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 262 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8481 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5985 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4834 11
Экономический эффект 1068 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4668 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18576 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6995 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4010 4
Энергетика - Energy - Energetically 5099 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29176 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5670 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13569 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2363 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 313 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3172 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 709 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 310 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16347 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
РАН - Российская академия наук 1878 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 12
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 33 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 13
CNews AWARDS - награда 521 12
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 12
ИнфоКом 102 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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