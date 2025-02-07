Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Решения «Северстали» для импортозамещения включены в реестр российского ПО

Платформа управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование», разрабатываемые «Северсталью», завершили прохождение проверок со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и получили подтверждение включения в Единый реестр российского программного обеспечения. Решения отнесены к классам 09.02 Средства управления производственными процессами (MES) и 09.13 Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM), соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Для обоих решений «Северстали», создаваемых при поддержке фонда «Сколково», включение в реестр было обязательным, т. к. это необходимое условие для продуктов с государственным финансированием. В данный момент оба проекта реализуются и внедряются по графику в соответствии с грантовым соглашением. Кроме того, регистрация позволит потенциальным покупателям систем получать дополнительные налоговые льготы.

«Регистрация в реестре российского ПО подтверждает доступность наших разработок для клиентов в разных отраслях, а также отвечает запросу бизнеса на внедрение отечественных технологий в промышленности. Платформа управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование» актуальны не только для металлургических предприятий: при разработке мы закладываем принцип универсальности для различных индустрий и типов производств – поточных и дискретных», – сказал Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений АО «Северсталь-инфоком».

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Цифровизация

Платформа управления производственными процессами «Металлургия» решает задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании - от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. В ней ведется учет производственных и складских операций, отгрузки, поступления и перемещения проката на складе, а также есть функция управления качеством. Решение может также быть внедрено на предприятиях машиностроения, шинной промышленности, горнорудной, нефтехимии и пищевой промышленности.

Система интегрированного планирования «Производственное планирование» - это продукт для оптимизации процессов планирования предприятий с разнообразной системой управления и разветвленной цепочкой поставок. Система позволит управлять прогнозом спроса, планированием продаж, операций и производства, а также выполнением заказа по цепочке от сталеплавильного производства до отгрузки готовой продукции. Решение может применяться в энергетике, сфере транспорта и логистики, торговле, на разных видах производств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще