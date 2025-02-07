Решения «Северстали» для импортозамещения включены в реестр российского ПО

Платформа управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование», разрабатываемые «Северсталью», завершили прохождение проверок со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и получили подтверждение включения в Единый реестр российского программного обеспечения. Решения отнесены к классам 09.02 Средства управления производственными процессами (MES) и 09.13 Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM), соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Для обоих решений «Северстали», создаваемых при поддержке фонда «Сколково», включение в реестр было обязательным, т. к. это необходимое условие для продуктов с государственным финансированием. В данный момент оба проекта реализуются и внедряются по графику в соответствии с грантовым соглашением. Кроме того, регистрация позволит потенциальным покупателям систем получать дополнительные налоговые льготы.

«Регистрация в реестре российского ПО подтверждает доступность наших разработок для клиентов в разных отраслях, а также отвечает запросу бизнеса на внедрение отечественных технологий в промышленности. Платформа управления производственными процессами «Металлургия» и система интегрированного планирования «Производственное планирование» актуальны не только для металлургических предприятий: при разработке мы закладываем принцип универсальности для различных индустрий и типов производств – поточных и дискретных», – сказал Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений АО «Северсталь-инфоком».

Платформа управления производственными процессами «Металлургия» решает задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании - от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. В ней ведется учет производственных и складских операций, отгрузки, поступления и перемещения проката на складе, а также есть функция управления качеством. Решение может также быть внедрено на предприятиях машиностроения, шинной промышленности, горнорудной, нефтехимии и пищевой промышленности.

Система интегрированного планирования «Производственное планирование» - это продукт для оптимизации процессов планирования предприятий с разнообразной системой управления и разветвленной цепочкой поставок. Система позволит управлять прогнозом спроса, планированием продаж, операций и производства, а также выполнением заказа по цепочке от сталеплавильного производства до отгрузки готовой продукции. Решение может применяться в энергетике, сфере транспорта и логистики, торговле, на разных видах производств.