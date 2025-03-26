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Пищевая промышленность Пищевое производство Продукты питания Food Industry Food products Продовольственные товары Продовольствие
|26.03.2025
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«Авито Работа»: за год средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли почти на треть
отрасли. Согласно проведенному исследованию, в I квартале 2025 г. средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув
|07.03.2025
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Женщины численно лидируют в легкой и пищевой промышленности Москвы, но зарплатные ожидания выше у мужчин
Женское большинство царит в легкой и пищевой промышленности, в био- и химлабораториях производственных предприятий. Женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающ
|12.11.2024
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«Авито Работа»: пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей
рабочем месте. Эксперты «Авито Работы» проанализировали количество вакансий, предполагающих обучение от работодателя, и выяснили, что в III квартале 2024 г. больше всего таких предложений оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 15,7% от всех вакансий с обучением, обнаруженных на платформе. Кандидатам в этой отрасли предлагают в среднем около 56,62 тыс. руб. ежемесячно за
|10.06.2024
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«Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации»
ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил консалтинговый проект по доработке решения «1С:Комплексная автоматизация» для производителя пищевой пластиковой упаковки «Пище-Поли-Пласт». Благодаря доработкам «Пище-Поли-Пласт» планирует повысить эффективность своих логистических процессов. Ранее для ведения учета и управления предп
|03.06.2024
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Ученые Пермского Политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности
Conferences» №105, 2024 г. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-79-10162. Эффективная организация производственных процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и качество продукции во многом зависят от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов. Например, технологи должны уметь разрабатывать оптимальные рецептуры продукции и
|26.07.2023
|Мясокомбинат «Ромкор» разработал собственное ПО для оптимизации производства
|20.03.2023
|«Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы
|14.11.2022
|Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»
|29.10.2021
|В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом
|05.10.2021
|Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж
|04.06.2021
|Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
|19.03.2021
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В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности
В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы
|14.10.2020
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Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве
7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев
|12.10.2018
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Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности
ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м
|03.09.2018
|Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM
|12.06.2018
|Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления
|05.03.2018
|Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл
|20.10.2015
|Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
|30.06.2015
|Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса
|23.06.2015
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Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000
родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред
|07.07.2014
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Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид
Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие
|17.07.2013
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Домашняя ферма с кузнечиками решит проблему дефицита белков
узнечики вечером заползают в модуль-ловушку, которую хозяйка «фермы» ставит в морозилку. Инкубационный период занимает около месяца, таким образом, семья может периодически лакомиться ценной белковой пищей. Устройство Lepsis выглядит симпатично, и если вы не сможете съесть его обитателей, то по крайней мере можете следить за их жизнью «Зачем все это нужно?!», - воскликнет кто-то. Прежде все
|28.06.2013
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Не нравится еда? Поменяйте столовые приборы и посуду
жутся более вкусными. От того, какую ложку вы возьмете, будет зависеть вкус пищи. Не стоит недооценивать приборы и посуду при сервировке стола Это исследование имеет практическое значение при лечении пищевой зависимости и других пищевых расстройств. Изучив, как именно качество посуды и ее цвет влияют на восприятие вкуса, можно корректировать меню во время диет разного типа. Людям, которым с
|18.06.2013
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Избыток жирной пищи ухудшает память подростков
У подростков, злоупотребляющих жирной пищей, вероятно, в зрелом возрасте возникнут проблемы с памятью. Такой вывод сделали исследователи из Мадридского университета Сан Пабло (Испания) после эксперимента на мышах. Подростки мышей,
|07.12.2011
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Крабы-эгоисты: свою еду выращивают на себе
жирных кислот, входящих в состав тела краба, свидетельствуют о том, что бактерии являются основной пищей краба. Глубоководные крабы йети, обитающие около берегов Коста-Рики, выращивают на свои
|24.11.2010
|Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP
|24.08.2010
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Два магазина сети «Андреевский ГастрономЪ» автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»
«АСП-Автоматизация» завершили комплексную автоматизацию «под ключ» двух магазинов торговой сети «Андреевский ГастрономЪ» (г. Екатеринбург). При помощи отраслевого решения «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8», в течение 12 дней были автоматизированы учет и управление оптово-розничной торговлей. Торговая сеть «Андреевский Гастр
|04.06.2010
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Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
бывают разные. Бывают совсем простые (могут работать только в режиме «микроволны»), бывают печи, в которых есть еще и гриль. А бывают многофункциональные (с грилем, конвекцией, возможностью обработки пищи паром). Именно последние и являются сегодня предметом нашего разговора. ZOOM.CNews выявил лидеров. Квартет, достойный внимания наших читателей. СВЧ-печи бывают разные... Samsung CE1185GB
|05.11.2009
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Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк
|24.10.2008
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«Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности
Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой
|30.06.2008
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«Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности
и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник
|19.06.2008
|Электрические мясорубки: великолепная пятерка
|02.06.2008
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Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи
микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр
|07.04.2008
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НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5
родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К
|17.10.2007
|Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения
|24.09.2007
|33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765
|31.08.2007
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Г.Онищенко обязал снять с реализации продукты с опасной пищевой добавкой
также загрязненной диоксином и пентахлорофенолом. Эта продукция (фруктовые йогурты) ранее была поставлена в ряд стран Евросоюза и РФ. Также стало известно о поставках в страны Евросоюза из Швейцарии пищевой добавки "Видокрем B" (гуаровая смола) из Индии, загрязненной этими же веществами. В то же время Финляндия уведомила о выявлении повышенного содержания диоксина в кулинарных сливках 15%
|17.08.2007
|Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»
|17.07.2007
|Современные мясорубки: полный фарш!
|13.07.2007
|Мой друг кухонный комбайн
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 369 10
|Путин Владимир 3223 9
|Ершова Элеонора 67 6
|Пантелеев Илья 25 6
|Собянин Сергей 401 5
|Онищенко Владислав 97 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Левкевич Михаил 60 4
|Головин Даниил 34 4
|Паленов Олег 21 4
|Воронин Евгений 15 4
|Онищенко Геннадий 35 4
|Мишустин Михаил 689 4
|Поляков Валерий 6 4
|Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
|Кивокурцев Олег 92 3
|Оганесян Ашот 125 3
|Капишников Дмитрий 8 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Чубайс Анатолий 214 3
|Белоусов Андрей 141 3
|Беляев Владислав 87 3
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 3
|Бобровников Борис 104 3
|Суворов Андрей 46 3
|Сударкин Евгений 26 3
|Фурсин Алексей 157 3
|Поляков Александр 53 3
|Солонин Виталий 89 3
|Торгов Игорь 42 3
|Муромец Юлия 28 3
|Козырев Алексей 324 3
|Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 3
|Овчинский Владислав 228 3
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 3
|Вараксина Ольга 9 3
|Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
|Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
|Федосеев Алексей 20 2
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