Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие

«Авито Работа»: за год средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли почти на треть отрасли. Согласно проведенному исследованию, в I квартале 2025 г. средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув

Женщины численно лидируют в легкой и пищевой промышленности Москвы, но зарплатные ожидания выше у мужчин Женское большинство царит в легкой и пищевой промышленности, в био- и химлабораториях производственных предприятий. Женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающ

«Авито Работа»: пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей рабочем месте. Эксперты «Авито Работы» проанализировали количество вакансий, предполагающих обучение от работодателя, и выяснили, что в III квартале 2024 г. больше всего таких предложений оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 15,7% от всех вакансий с обучением, обнаруженных на платформе. Кандидатам в этой отрасли предлагают в среднем около 56,62 тыс. руб. ежемесячно за

«Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации» ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил консалтинговый проект по доработке решения «1С:Комплексная автоматизация» для производителя пищевой пластиковой упаковки «Пище-Поли-Пласт». Благодаря доработкам «Пище-Поли-Пласт» планирует повысить эффективность своих логистических процессов. Ранее для ведения учета и управления предп

Ученые Пермского Политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности Conferences» №105, 2024 г. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-79-10162. Эффективная организация производственных процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и качество продукции во многом зависят от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов. Например, технологи должны уметь разрабатывать оптимальные рецептуры продукции и

В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы

Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев

Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м

Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000 родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред

Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие

Домашняя ферма с кузнечиками решит проблему дефицита белков узнечики вечером заползают в модуль-ловушку, которую хозяйка «фермы» ставит в морозилку. Инкубационный период занимает около месяца, таким образом, семья может периодически лакомиться ценной белковой пищей. Устройство Lepsis выглядит симпатично, и если вы не сможете съесть его обитателей, то по крайней мере можете следить за их жизнью «Зачем все это нужно?!», - воскликнет кто-то. Прежде все

Не нравится еда? Поменяйте столовые приборы и посуду жутся более вкусными. От того, какую ложку вы возьмете, будет зависеть вкус пищи. Не стоит недооценивать приборы и посуду при сервировке стола Это исследование имеет практическое значение при лечении пищевой зависимости и других пищевых расстройств. Изучив, как именно качество посуды и ее цвет влияют на восприятие вкуса, можно корректировать меню во время диет разного типа. Людям, которым с

Избыток жирной пищи ухудшает память подростков У подростков, злоупотребляющих жирной пищей, вероятно, в зрелом возрасте возникнут проблемы с памятью. Такой вывод сделали исследователи из Мадридского университета Сан Пабло (Испания) после эксперимента на мышах. Подростки мышей,

Крабы-эгоисты: свою еду выращивают на себе жирных кислот, входящих в состав тела краба, свидетельствуют о том, что бактерии являются основной пищей краба. Глубоководные крабы йети, обитающие около берегов Коста-Рики, выращивают на свои

Два магазина сети «Андреевский ГастрономЪ» автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8» «АСП-Автоматизация» завершили комплексную автоматизацию «под ключ» двух магазинов торговой сети «Андреевский ГастрономЪ» (г. Екатеринбург). При помощи отраслевого решения «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8», в течение 12 дней были автоматизированы учет и управление оптово-розничной торговлей. Торговая сеть «Андреевский Гастр

Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи бывают разные. Бывают совсем простые (могут работать только в режиме «микроволны»), бывают печи, в которых есть еще и гриль. А бывают многофункциональные (с грилем, конвекцией, возможностью обработки пищи паром). Именно последние и являются сегодня предметом нашего разговора. ZOOM.CNews выявил лидеров. Квартет, достойный внимания наших читателей. СВЧ-печи бывают разные... Samsung CE1185GB

Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк

«Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой

«Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник

Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр

НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5 родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К