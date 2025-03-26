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Пищевая промышленность Пищевое производство Продукты питания Food Industry Food products Продовольственные товары Продовольствие

Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие

Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г. Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г.
«Больше, разнообразнее, вкуснее!» Плакат о постоянном увеличении разнообразия продуктов первой необходимости на столе советских граждан. Добров А., 1982 год. «Больше, разнообразнее, вкуснее!» Плакат о постоянном увеличении разнообразия продуктов первой необходимости на столе советских граждан. Добров А., 1982 год.
Воды, напитки, хлебный квас Рекламный плакат Моссельпрома (Московского губернского объединения предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности). СССР, к.1920-х — н. 1930-х гг. Воды, напитки, хлебный квас Рекламный плакат Моссельпрома (Московского губернского объединения предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности). СССР, к.1920-х — н. 1930-х гг.
«Горячие московские котлеты с булочкой» Рекламный плакат. Неизвестный художник, 1937 год. Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. ГЛАВМЯСО. «Горячие московские котлеты с булочкой» Рекламный плакат. Неизвестный художник, 1937 год. Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. ГЛАВМЯСО.
«Вино, водку, настойки, консервы, рыбу... можно купить...» Советский рекламный плакат. Трухачев В., 1954 год. «Вино, водку, настойки, консервы, рыбу... можно купить...» Советский рекламный плакат. Трухачев В., 1954 год.
Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г.


26.03.2025 «Авито Работа»: за год средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли почти на треть

отрасли. Согласно проведенному исследованию, в I квартале 2025 г. средние зарплатные предложения в пищевой промышленности выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув

07.03.2025 Женщины численно лидируют в легкой и пищевой промышленности Москвы, но зарплатные ожидания выше у мужчин

Женское большинство царит в легкой и пищевой промышленности, в био- и химлабораториях производственных предприятий. Женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающ
12.11.2024 «Авито Работа»: пищевая промышленность возглавила рейтинг по количеству вакансий с бесплатным обучением для соискателей

рабочем месте. Эксперты «Авито Работы» проанализировали количество вакансий, предполагающих обучение от работодателя, и выяснили, что в III квартале 2024 г. больше всего таких предложений оказалось в пищевой промышленности — на эту сферу пришлось 15,7% от всех вакансий с обучением, обнаруженных на платформе. Кандидатам в этой отрасли предлагают в среднем около 56,62 тыс. руб. ежемесячно за

10.06.2024 «Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил консалтинговый проект по доработке решения «1С:Комплексная автоматизация» для производителя пищевой пластиковой упаковки «Пище-Поли-Пласт». Благодаря доработкам «Пище-Поли-Пласт» планирует повысить эффективность своих логистических процессов. Ранее для ведения учета и управления предп
03.06.2024 Ученые Пермского Политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности

Conferences» №105, 2024 г. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-79-10162. Эффективная организация производственных процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и качество продукции во многом зависят от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов. Например, технологи должны уметь разрабатывать оптимальные рецептуры продукции и
26.07.2023 Мясокомбинат «Ромкор» разработал собственное ПО для оптимизации производства
20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом
05.10.2021 Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве

7 октября 2020 г. известные на рынке автоматизации предприятий пищевой промышленности компании внедренческий центр «Раздолье» и «Призма ПИК» объявили о стратегическом партнерстве с целью повысить эффективность комплексной автоматизации предприятий пищев
12.10.2018 Как сэкономить на чистоте: интернет вещей сокращает расходы предприятиям пищевой промышленности

ияющими, чистыми и сухими. Это повторяется десятки тысяч раз в день на четырех производственных объектах крупного розничного продавца продовольственных товаров в Германии. Чистота – главный приоритет пищевой промышленности, так как от нее зависят безопасность потребителей и уровень соответствия отраслевым стандартам. Ожидается, что к 2030 г. численность мирового населения возрастет до 8,6 м
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM
12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
30.06.2015 Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса
23.06.2015 Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000

родукцию, без рисков для здоровья потребителя. Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» требует наличия системы пищевой безопасности на каждом пред
07.07.2014 Документацию об оценке соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов переведут в электронный вид

Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. №1213-р утверждена концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства. Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных концепцие
17.07.2013 Домашняя ферма с кузнечиками решит проблему дефицита белков

узнечики вечером заползают в модуль-ловушку, которую хозяйка «фермы» ставит в морозилку. Инкубационный период занимает около месяца, таким образом, семья может периодически лакомиться ценной белковой пищей. Устройство Lepsis выглядит симпатично, и если вы не сможете съесть его обитателей, то по крайней мере можете следить за их жизнью «Зачем все это нужно?!», - воскликнет кто-то. Прежде все
28.06.2013 Не нравится еда? Поменяйте столовые приборы и посуду

жутся более вкусными. От того, какую ложку вы возьмете, будет зависеть вкус пищи. Не стоит недооценивать приборы и посуду при сервировке стола Это исследование имеет практическое значение при лечении пищевой зависимости и других пищевых расстройств. Изучив, как именно качество посуды и ее цвет влияют на восприятие вкуса, можно корректировать меню во время диет разного типа. Людям, которым с
18.06.2013 Избыток жирной пищи ухудшает память подростков

У подростков, злоупотребляющих жирной пищей, вероятно, в зрелом возрасте возникнут проблемы с памятью. Такой вывод сделали исследователи из Мадридского университета Сан Пабло (Испания) после эксперимента на мышах. Подростки мышей,

07.12.2011 Крабы-эгоисты: свою еду выращивают на себе

жирных кислот, входящих в состав тела краба, свидетельствуют о том, что бактерии являются основной пищей краба. Глубоководные крабы йети, обитающие около берегов Коста-Рики, выращивают на свои
24.11.2010 Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP
24.08.2010 Два магазина сети «Андреевский ГастрономЪ» автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»

«АСП-Автоматизация» завершили комплексную автоматизацию «под ключ» двух магазинов торговой сети «Андреевский ГастрономЪ» (г. Екатеринбург). При помощи отраслевого решения «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8», в течение 12 дней были автоматизированы учет и управление оптово-розничной торговлей. Торговая сеть «Андреевский Гастр
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи

бывают разные. Бывают совсем простые (могут работать только в режиме «микроволны»), бывают печи, в которых есть еще и гриль. А бывают многофункциональные (с грилем, конвекцией, возможностью обработки пищи паром). Именно последние и являются сегодня предметом нашего разговора. ZOOM.CNews выявил лидеров. Квартет, достойный внимания наших читателей. СВЧ-печи бывают разные...   Samsung CE1185GB
05.11.2009 Oracle выпустила новую версию Agile Product Lifecycle Management for Process

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой системы управления жизненным циклом продукции для пищевой промышленности и производства продуктов питания Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process (PLM) 6.0. В новую версию включены функции интегрированной разработки формул и марк
24.10.2008 «Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности

Группа компаний «Сервис Плюс» представила комплексные решения для пищевой промышленности на международной выставке «Агропродмаш», проходившей с 13 по 17 октября в Москве. Отметим, что на выставке «Агропродмаш» традиционно демонстрируются достижения пищевой
30.06.2008 «Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности

и и других отраслей, приняла участие в выставке РОСУПАК-2008 и представила специализированные решения и оборудование для автоматизации производства, упаковки и контроля качества продукции предприятий пищевой промышленности. Решения были представлены компаниями «DIGI Россия» и UTEX, входящими в ГК «Сервис Плюс». В этом году технологии складских услуг, логистики и подъемно-транспортной техник
19.06.2008 Электрические мясорубки: великолепная пятерка
02.06.2008 Исследован перенос наноматериалов в простейшей пищевой цепи

микроскопических водных организмов – инфузорий Tetrahymena pyriformis и питающихся ими коловраток Brachionus calyciflorus. По словам д-ра Холбрука, результаты исследования показали, что в простейшей пищевой цепи наблюдается перенос квантовых точек между двумя трофическими уровнями, однако накопления наноструктур на более высоком уровне не происходит. Тем не менее, ученые считают, что экстр
07.04.2008 НПО «Компьютер» автоматизировало учет продуктов питания в ДГКБ №5

родуктов питания на склад, составления меню-раскладок и меню-требований до подготовки отчетов по расходу продуктов питания и стоимости питания. До начала внедрения данного проекта, в детской больнице учет продуктов питания велся в программе, не связанной с базой бухгалтерии, что не позволяло корректно учитывать расход продуктов питания. В связи с этим сотрудники ДГКБ № 5 обратились в НПО «К
17.10.2007 Зоны свежести в современных холодильниках: волшебство хранения
24.09.2007 33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765
31.08.2007 Г.Онищенко обязал снять с реализации продукты с опасной пищевой добавкой

также загрязненной диоксином и пентахлорофенолом. Эта продукция (фруктовые йогурты) ранее была поставлена в ряд стран Евросоюза и РФ. Также стало известно о поставках в страны Евросоюза из Швейцарии пищевой добавки "Видокрем B" (гуаровая смола) из Индии, загрязненной этими же веществами. В то же время Финляндия уведомила о выявлении повышенного содержания диоксина в кулинарных сливках 15%

17.08.2007 Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»
17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш!
13.07.2007 Мой друг кухонный комбайн

Публикаций - 1025, упоминаний - 1075

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 255
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 169
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 119
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10456 88
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14274 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13502 71
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6944 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12710 63
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12219 63
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 61
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 59
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 58
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2436 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5406 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 49
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 49
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 549 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 46
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5545 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 42
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1060 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11590 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8716 38
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12862 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 36
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2300 38
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 33
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1526 31
1С-Рарус Торговый комплекс 29 26
Microsoft Dynamics 1179 21
Microsoft Office 3782 17
Google Android 14165 17
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 17
Космодром Байконур 1069 17
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 17
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 16
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 951 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4604 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7140 12
1С:ERP Управление предприятием 576 11
Apple iOS 7909 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5352 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 217 11
Microsoft Windows 2000 8661 10
Microsoft Dynamics CRM 543 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 9
Microsoft Windows 15815 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 9
Groupe SEB - Moulinex ME 53 9
Avito - Авито работа - Авито подработка 245 9
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1671 7
Microsoft Azure 1417 7
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 7
Apple iPhone 6 4862 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 6
Apple iPad 3875 6
Сергунина Наталья 369 10
Путин Владимир 3223 9
Ершова Элеонора 67 6
Пантелеев Илья 25 6
Собянин Сергей 401 5
Онищенко Владислав 97 4
Шалманов Сергей 201 4
Левкевич Михаил 60 4
Головин Даниил 34 4
Паленов Олег 21 4
Воронин Евгений 15 4
Онищенко Геннадий 35 4
Мишустин Михаил 689 4
Поляков Валерий 6 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Кивокурцев Олег 92 3
Оганесян Ашот 125 3
Капишников Дмитрий 8 3
Рудычева Наталья 95 3
Чубайс Анатолий 214 3
Белоусов Андрей 141 3
Беляев Владислав 87 3
Мацоцкий Сергей 177 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 3
Бобровников Борис 104 3
Суворов Андрей 46 3
Сударкин Евгений 26 3
Фурсин Алексей 157 3
Поляков Александр 53 3
Солонин Виталий 89 3
Торгов Игорь 42 3
Муромец Юлия 28 3
Козырев Алексей 324 3
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 3
Овчинский Владислав 228 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 3
Вараксина Ольга 9 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Федосеев Алексей 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 147057 543
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52394 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43766 171
Европа 21862 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 87
Германия - Федеративная Республика 12747 81
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 69
Земля - планета Солнечной системы 10434 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 44
Франция - Французская Республика 7883 40
Казахстан - Республика 5600 35
Япония 13334 31
Беларусь - Белоруссия 5773 30
Азия - Азиатский регион 5583 29
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2901 29
Италия - Итальянская Республика 4369 28
Украина 7647 27
Швеция - Королевство 3635 24
Индия - Bharat 5505 24
Нидерланды 3545 23
Россия - СФО - Новосибирск 4369 23
Африка - Африканский регион 3507 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2986 22
Южная Корея - Республика 6697 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5217 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7607 18
Канада 4908 17
Испания - Королевство 3728 16
Дания - Королевство 1302 15
Европа Восточная 3107 15
Польша - Республика 1968 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4020 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 14
Мировой океан - World Ocean 510 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 13
США - Калифорния 4636 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 227
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 188
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 176
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 152
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 141
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 100
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10011 87
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7144 85
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11110 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 77
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 77
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4431 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 71
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 70
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 70
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 521 70
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 70
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 517 67
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2044 63
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4056 61
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 59
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6043 58
Энергетика - Energy - Energetically 5177 58
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 55
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4087 48
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 46
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5025 46
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 43
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 42
Ботаника - Растения - Plantae 1059 42
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 404 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8686 40
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 39
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 38
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5097 37
CNews - ZOOM.CNews 1850 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 15
New Scientist 1448 14
Казахстан Сегодня 308 13
Phys.org 972 11
Nature 813 10
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1928 6
ScienceDaily 400 6
AP - Associated Press 2004 5
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Forbes - Форбс 844 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
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Mercury Center 309 2
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LiveScience 154 2
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Space Daily 528 2
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BleepingComputer - Издание 364 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
NYT - The New York Times 1059 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Wired - Издание 234 1
The Washington Post 338 1
Медуза - Meduza 47 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
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IDC - International Data Corporation 4912 24
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Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Constellation Research 5 1
Moody's Investors Service 135 1
Gartner - AMR Research 48 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
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Сбер - СберДанные 4 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 7
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 111 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 956 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 3
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 3
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 3
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 3
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 3
РАН ИВС - Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук 4 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 3
BU - Boston University - Бостонский университет 62 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 2
University of Bristol - Бристольский университет 83 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 8
День молодёжи - 27 июня 918 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 6
CNews AWARDS - награда 524 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 4
Oracle AppsForum 24 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
Red Dot Design Award 56 3
Международный женский день - 8 марта 352 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 2
РИФ - Российский Интернет Форум 85 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 2
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