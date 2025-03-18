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Индексная книга (каталог) CNews*
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Суворов Андрей


18.03.2025 «Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита 1
01.10.2024 «Диджитал Дизайн» оцифровала документооборот в АФК «Система» 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе 1
18.04.2024 «Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы Kaspersky Thin Client 1
14.02.2024 Не только экономически эффективное, но и безопасное — как россияне представляют себе умное производство 1
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» 1
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами 1
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем 1
26.09.2023 «Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру 1
28.06.2023 Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего 1
20.06.2023 «Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» продолжат развивать технологическое партнёрство 1
01.06.2023 ISS создала кибериммунный контроллер для интернета вещей на базе ОС «Лаборатории Касперского» 1
21.12.2022 Почти половина опрошенных в России верит в реальность восстания машин 1
15.12.2022 Ключи для умных устройств: какие сочетания логинов и паролей чаще всего вводят злоумышленники 1
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service 1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок 1
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга 1
20.09.2022 Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок 2
13.09.2022 Количество атак на IoT-устройства в России выросло на 40% за первое полугодие 2022 года 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 1
06.07.2021 «Апротех» и «Стан» запускают совместные проекты в области промышленной кибербезопасности 1
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 1
03.06.2021 «Сименс» и НПО «Апротех» подписали соглашение о сотрудничестве 1
Промышленность станет кибериммунной 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ 1
30.01.2018 «Лаборатория Касперского»: число целевых атак на предприятия выросло на 40% 1
28.08.2017 «Лаборатория Касперского» выявила нехватку специалистов по кибербезопасности в промышленности 1
08.06.2017 «Лаборатории Касперского»: каждая вторая промышленная компания за год пережила от одного до пяти киберинцидентов 1
27.07.2016 «Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз 1
11.07.2016 92% подключенных к интернету промышленных систем потенциально уязвимы для киберугроз 1
04.12.2014 Круглый стол: BYOD потребует новых политик ИБ 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
11.04.2014 Что ждет ритейл через 5 лет: прогнозы экспертов 1
11.04.2014 ИТ в ритейле: основные тренды-2013 1
08.04.2014 Андрей Суворов - 20% наших клиентов пользуются нашими RFID-решениями    
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Публикаций - 46, упоминаний - 47

Суворов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 33
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 9
IBM - International Business Machines Corp 9452 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 4
Diasoft - Диасофт 897 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 4
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 3
Корус Консалтинг ГК 1232 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 3
Siemens AG - Siemens Group 2594 2
Dell EMC 5037 2
БЛ Групп 3 2
InSpark - Инспарк 5 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Крок - Croc 1779 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Максима ГК - GMCS 359 1
8321 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Citrix Systems 816 1
HP Inc. 5698 1
Merlion - Мерлион 818 1
Ростелеком 9800 1
Amazon Inc - Amazon.com 3024 1
X Corp - Twitter 2851 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
ICL ГК 393 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 3
Русский стандарт Банк 445 2
Белый Ветер 356 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 1
X5 Group - Перекрёсток 552 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 228 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Интеркоммерц КБ 34 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Газпром нефть 627 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 28 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
Связной ГК 1372 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Командор ТД 10 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 208 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5829 15
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2730 12
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 12
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2498 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 8
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11729 8
Кибербезопасность - Secure by design 29 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2209 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12786 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8666 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7466 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1101 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1264 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5352 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 4
IIoT GateWay - Шлюз промышленного интернета вещей 4 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4790 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 3
Kaspersky OS 125 25
Kaspersky Thin Client 9 6
Siemens MindSphere 26 4
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4566 4
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 4
Kaspersky Security Center - KCS 66 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 773 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Omni - криптовалюта 88 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Diasoft Flextera 57 1
IBM Smarter Commerce 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5000 1
Linux OS 10077 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 1
Stepik.org - образовательный портал 10 1
Kaspersky IoT Infrastructure Security 2 1
Basis - Базис.Workplace 43 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
C/C++ - Язык программирования 768 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 1
Microsoft Windows 10 1777 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
InSpark IoT Platform 5 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Digital Design - АВАКОР 11 1
Глазков Александр 138 4
Оганесян Артак 31 4
Фомичев Андрей 71 4
Назипов Дмитрий 85 4
Варов Константин 24 4
Либеров Александр 10 3
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Абдрахманов Рустам 14 2
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Аксельрод Александр 41 1
Рахманов Александр 23 1
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Рудина Екатерина 3 1
Кроликов Артём 6 1
Вячеславов Виктор 3 1
Оганесян Ашот 125 1
Дащенко Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 5
Европа 21840 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 3
Германия - Федеративная Республика 12729 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 2
Азия - Азиатский регион 5572 2
Африка - Африканский регион 3499 2
Украина 7642 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 2
Индонезия - Республика 966 2
Малайзия 870 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 1
Казахстан - Республика 5586 1
Япония 13324 1
Беларусь - Белоруссия 5747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Америка Латинская 1821 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Китай - Тайвань 4010 1
Нидерланды 3539 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Индия - Bharat 5486 1
Ближний Восток 2958 1
Турция - Турецкая республика 2388 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Сингапур - Республика 1862 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 687 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Индийский океан - Персидский залив 207 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 161 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 1
Польша - Варшава 107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 4
Энергетика - Energy - Energetically 5155 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 3
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 3
Английский язык 6684 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3582 2
Аудит - аудиторский услуги 2720 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 614 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 315 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 50 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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