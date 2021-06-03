«Сименс» и НПО «Апротех» подписали соглашение о сотрудничестве

«Сименс» и НПО «Апротех», дочерняя компания «Лаборатории Касперского», заключили соглашение о сотрудничестве в области интернета вещей и комплементарных технологий для цифровой трансформации. Свои подписи под документом поставили генеральный директор НПО «Апротех» Андрей Суворов и президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Партнеры намерены развивать проекты в сфере создания и внедрения совместных цифровых решений, в том числе на базе первого в мире кибериммунного шлюза – результата предыдущего этапа сотрудничества. IoT-шлюз, впервые представленный в апреле 2021 г., призван стать ключевым элементом эффективной и безопасной цифровой трансформации промышленности. Выход кибериммунного шлюза будет способствовать качественному скачку рынка промышленного интернета вещей, активному внедрению цифровых промышленных сервисов и ускорению цифровизации промышленности в целом.

У «Сименс» и НПО «Апротех» уже есть совместный опыт реализации пилотных проектов, основанных на сквозных цифровых сервисах. Соглашение позволит закрепить плодотворное партнерство и создать платформу для выпуска новых совместных решений. Кроме того, компании скоординируют усилия для повышения общей осведомлённости о возможностях современных цифровых решений и технологий кибербезопасности, что включает совместную работу с системными интеграторами и другими участниками рынка.

«Заключённое соглашение предполагает создание сквозных промышленных сервисов на базе платформенных решений «Сименс» и наших решений в области подключения промышленных активов. Эти сервисы позволят значительно ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики в России и повысить устойчивость промышленных предприятий к постоянно растущим киберугрозам», — сказал Андрей Суворов.

«Мы очень рады развитию нашего успешного сотрудничества с НПО «Апротех» и подписанию нового соглашения, – отметил Александр Либеров. – Синергия наших технологий позволит не только создавать уникальные конкурентоспособные продукты, но и станет важным шагом к созданию промышленных цифровых экосистем будущего».