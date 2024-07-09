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Kaspersky Апротех НПО Адаптивные промышленные технологии НПО

Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО

НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнерами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги Апротех, в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Промышленность станет кибериммунной 4
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 4
16.04.2024 Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS 2
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III 2
11.07.2023 «Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей 4
02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС 2
20.09.2022 Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок 2
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 4
15.06.2022 «Лаборатория Касперского» и «1С» создадут совместные кибериммунные решения для цифровизации предприятий 2
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 3
14.07.2021 «1С» представила комплекс для цифровизации крупных промышленных предприятий 2
06.07.2021 «Апротех» и «Стан» запускают совместные проекты в области промышленной кибербезопасности 4
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 3
03.06.2021 «Сименс» и НПО «Апротех» подписали соглашение о сотрудничестве 5
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 2
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 4
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 4

Публикаций - 18, упоминаний - 54

Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
9594 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 2
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
Газпром ЦПС 38 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Рексофт - Reksoft 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Nginx - Энджайникс 209 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 1
Цифра ГК 162 1
АйТи 1519 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 8 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Ростех - РТ-капитал 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 50 8
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