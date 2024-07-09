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Kaspersky Апротех НПО Адаптивные промышленные технологии НПО
НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнерами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги Апротех, в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям.
СОБЫТИЯ
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Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
|Суворов Андрей 47 9
|Лукиян Дмитрий 17 4
|Касперский Евгений 337 4
|Либеров Александр 10 3
|Сизов Григорий 17 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Абдрахманов Рустам 41 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Полевщиков Денис 4 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Якимов Антон 11 1
|Карпухин Максим 1 1
|Бахаев Денис 2 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Кулашова Анна 73 1
|Рудина Екатерина 4 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Крылов Юрий 6 1
|Ведомости 1466 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|Juniper Research 131 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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