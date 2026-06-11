ИТЭЛМА НПП - ITELMA

НПП «Итэлма» – ключевое предприятие одноименной Группы компаний, объединяющей ряд организаций в области электроники и девелопмента. Научно-производственное предприятие специализируется на разработке электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.