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ИТЭЛМА НПП ITELMA
НПП «Итэлма» – ключевое предприятие одноименной Группы компаний, объединяющей ряд организаций в области электроники и девелопмента. Научно-производственное предприятие специализируется на разработке электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.
СОБЫТИЯ
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ИТЭЛМА НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарбузов Анатолий 161 7
|Воробьёв Алексей 10 5
|Мухин Антон 4 3
|Собянин Сергей 526 3
|Касперский Евгений 335 3
|Шпак Василий 277 3
|Суворов Андрей 47 3
|Боярков Федор 26 2
|Шмелев Евгений 7 2
|Семёнов Владимир 12 2
|Райкевич Алексей 126 2
|Путин Владимир 3441 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Либеров Александр 10 2
|Гурко Александр 139 2
|Ликсутов Максим 226 2
|Абдрахманов Рустам 40 2
|Урличич Юрий 52 1
|Минниханов Рифкат 15 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Писарев Михаил 29 1
|Бойко Алексей 132 1
|Коган Алексей 12 1
|Осадчук Александр 1 1
|Чистов Александр 21 1
|Куканов Александр 20 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Хереш Игорь 27 1
|Хозин Леонид 11 1
|Рябинников Андрей 5 1
|Кораблев Михаил 6 1
|Корнев Александр 7 1
|Корнеев Константин 4 1
|Саркисян Армен 7 1
|Калина Исаак 9 1
|Климов Владимир 4 1
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