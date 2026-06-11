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ИТЭЛМА НПП ITELMA

ИТЭЛМА НПП - ITELMA

НПП «Итэлма» – ключевое предприятие одноименной Группы компаний, объединяющей ряд организаций в области электроники и девелопмента. Научно-производственное предприятие специализируется на разработке электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем. 

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году 1
27.11.2025 Импортозамещение работает. Россия получила новый цех по выпуску базовых материалов для печатных плат 2
28.07.2025 В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS 1
21.07.2025 В России начинается строительство завода полного цикла по выпуску печатных плат 1
11.07.2025 В Москве растет выпуск навигационных приборов 2
08.07.2025 Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода 3
03.07.2025 Россия начала производить станки для серийной сборки печатных плат 1
02.06.2025 «Ростелеком» представил отечественную систему управления цифровой средой автомобилей «Аврора Автомобильная» 1
05.05.2025 Коммунальная техника Москвы будет работать на столичных электробатареях 2
05.05.2025 В Москве создали новые батареи для общественного электротранспорта 2
24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 2
12.12.2024 В России за десятки миллиардов рублей построят заводы по выпуску суперсовременных печатных плат. Без них технику не признают российской 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 2
17.09.2024 В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат 5
17.09.2024 В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат 3
02.07.2024 Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров 2
06.06.2024 «АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили 3
25.03.2024 Как российский бизнес локализует производство в РФ на примере Саркисяна и S8 Capital 1
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 1
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов 1
06.02.2024 Россияне начинают выпускать суперсовременные печатные платы в огромных масштабах. Ждать совсем недолго 1
22.01.2024 Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA 2
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
29.07.2020 Власти хотят оснастить все автомобили в стране алкозамками. В России подходящих приборов нет 2
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 1
28.11.2019 В госорганах появятся терминалы на базе отечественных процессоров и российской мобильной ОС 2
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ 3
11.07.2017 «Лаборатория Касперского» примет участие в создании единого цифрового пространства промышленности России 1
09.02.2016 Столичный технопарк намерен получить статус, как у «Сколково» 4
02.02.2016 Руководителей московских школ познакомили с концепцией детских технопарков 2
23.07.2015 Аккредитован еще один орган по сертификации устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
05.06.2015 Пять устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» проходят сертификацию 1

Публикаций - 48, упоминаний - 80

ИТЭЛМА НПП и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 748 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 356 10
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 76 8
Ростелеком 10797 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 509 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1055 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 478 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1260 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
ICL ГК - ICL Group 473 4
М2М телематика - НИС М2М 236 3
ВЛВ - Технотех 15 3
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 3
РостИнтех 6 3
Intel Corporation 12750 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 409 3
Т-Платформы - T-Platforms 410 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 3
Selectel - Селектел 518 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 147 3
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 18 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 2
Fort Telecom - Форт-Телеком 45 2
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1813 2
МегаФон 10529 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3416 2
9424 2
AMD - Advanced Micro Devices 4607 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 2
ГЛОНАСС АО 273 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 641 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 68 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 337 7
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 5
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 35 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 107 3
САЭ - Системы автономной энергии 4 3
Связной ГК 1396 3
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 2
РЖД - Российские железные дороги 2057 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1189 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Итэлма-бизнесстрой 1 1
Цезарь Сателлит 43 1
Теплоком НПФ 6 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
OTIS - OTIS Elevators 13 1
МАЗ - Минский автомобильный завод 2 1
МВД РФ - ГОССМЭП ФГУП - Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
МКБ - Московский кредитный банк 646 1
BMW Group 481 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 1
Протек - Центр внедрений 61 1
Volvo Cars 262 1
Volkswagen Group - VW 305 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Renault Groupe 166 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Вотрон 21 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 70 1
LEGO 257 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 71 1
Valeo 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 605 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 752 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 144 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
КПП АНО - Консорциум печатных плат 18 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
ГосИнформСистемы 160 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 8 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 10
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 164 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12972 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 5
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 510 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1623 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10539 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14654 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1472 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4714 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 704 3
DDR - Double data rate 3042 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1173 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7755 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3047 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5323 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2690 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1004 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 250 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5215 5
FreePik 1769 5
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 113 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Pexels 101 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 151 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 2
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 2
Apple iOS 8515 2
Kaspersky OS 155 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 181 2
Siemens MindSphere 28 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 47 1
BQ Tank - серия смартфонов 6 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 5 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 225 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 1
Lagrange Sarmah SoM - промышленные компьютеры 1 1
Samsung SVR-диктофон 463 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 350 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 22 1
Ростелеком - ОМП - Аврора Автомобильная - Аврора Авто 5 1
Эксперт Групп - PiPlacer8 2 1
Google Android 15109 1
Linux OS 11353 1
Гарбузов Анатолий 161 7
Воробьёв Алексей 10 5
Мухин Антон 4 3
Собянин Сергей 526 3
Касперский Евгений 335 3
Шпак Василий 277 3
Суворов Андрей 47 3
Боярков Федор 26 2
Шмелев Евгений 7 2
Семёнов Владимир 12 2
Райкевич Алексей 126 2
Путин Владимир 3441 2
Сергунина Наталья 375 2
Евдокимов Андрей 95 2
Либеров Александр 10 2
Гурко Александр 139 2
Ликсутов Максим 226 2
Абдрахманов Рустам 40 2
Урличич Юрий 52 1
Минниханов Рифкат 15 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Писарев Михаил 29 1
Бойко Алексей 132 1
Коган Алексей 12 1
Осадчук Александр 1 1
Чистов Александр 21 1
Куканов Александр 20 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Фомичев Дмитрий 27 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Хереш Игорь 27 1
Хозин Леонид 11 1
Рябинников Андрей 5 1
Кораблев Михаил 6 1
Корнев Александр 7 1
Корнеев Константин 4 1
Саркисян Армен 7 1
Калина Исаак 9 1
Климов Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 8
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Европа 24874 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 457 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3396 5
Казахстан - Республика 5977 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 3
Германия - Федеративная Республика 13108 3
Китай - Тайвань 4220 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 2
Земля - планета Солнечной системы 10822 2
Южная Корея - Республика 6997 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 2
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Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 22
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