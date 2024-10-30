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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бештау ГК Бештау электроникс Бештау технологии

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии

30.10.2024 ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость и корректность работы продуктов - операционной системы, офи
08.07.2024 В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год

стройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь как производитель мониторов, системных блоков, неттопов и
01.07.2024 В России открывается завод мощностью 100 тысяч ноутбуков в год

Производство ноутбуков Производитель радиоэлектроники ГК «Бештау» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству ноутбуков в Рос
27.02.2024 Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат

овой компании Производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии». «Это
12.02.2024 В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос

Ноутбук с юга России Отечественная компания «Бештау Электроникс» из города Ессентуки (Ставропольский край) выпустила свой первый ноутбук.

21.11.2023 На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов

«Южные» смартфоны для всей России Группа компаний «Бештау» намерена наладить в России отечественное производство смартфонов. Мобильники будут вы
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом

Российский производитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборац
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат

тво печатных плат Как стало известно CNews, российский производитель электроники — группа компаний «Бештау» начнет производить многослойные печатные платы в I квартале 2024 г. Об этом CNews рас
26.07.2023 Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с российским производителем электроники ГК «Бештау». Компания специализируется на создании персональных компьютеров, моноблоков, мониторо
13.07.2023 С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»

ва достался «Армтэксу», однако в этот раз он предложил к поставке моноблоки компании из Ессентуков «Бештау». Сведения об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Первый тендер на поставку 400
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают

будут зависеть от всего лишь одного российского поставщика мышек, клавиатур и мониторов – компании «Бештау электроникс». Появиться эта монополия может благодаря усилиям самой «Бештау эле
19.01.2023 В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют

Что-то пошло не по плану В российской рознице появились мониторы отечественной марки «Бештау», о которых стало известно 16 января 2023 г.. Редакция CNews обнаружила их в каталоге

16.01.2023 В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель

Made in Russia В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау». За ней стоит компания «Бештау электроникс», расположенная в Ессентуках (Ставр
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»

Treolan (входит в группу «Ланит») и компания «Бештау электроникс» подписали дистрибьюторский контракт на поставку мониторов. Об этом CNews


Публикаций - 55, упоминаний - 103

Бештау ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 16
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 13
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 10
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 8
ICL ГК 389 7
Intel Corporation 12231 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 6
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 26 6
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 6
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 5
AMD - Advanced Micro Devices 4257 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 4
МегаФон 8999 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 3
HP Inc. 5696 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 3
Цифра ГК 2444 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 3
РостИнтех 4 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 80 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1079 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
Merlion iRU - Деловой офис 310 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 2
GS Group - Технополис GS Гусев 71 2
Samsung Electronics 10299 2
Selectel - Селектел 393 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Ростелеком 9780 2
Logitech 421 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 679 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 879 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Газпром ПАО 1347 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
Мигалка ООО 9 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 370 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4198 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 68 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 117 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Федеральное казначейство России 1787 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 18 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 474 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
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Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 408 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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