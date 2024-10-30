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Бештау ГК Бештау электроникс Бештау технологии
|30.10.2024
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ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов
ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость и корректность работы продуктов - операционной системы, офи
|08.07.2024
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В России строится производство микроконтролеров стоимостью 2 миллиарда рублей. Объем выпуска – более миллиона в год
стройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК «Бештау», известная в первую очередь как производитель мониторов, системных блоков, неттопов и
|01.07.2024
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В России открывается завод мощностью 100 тысяч ноутбуков в год
Производство ноутбуков Производитель радиоэлектроники ГК «Бештау» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь завода по производству ноутбуков в Рос
|27.02.2024
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Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат
овой компании Производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии». «Это
|12.02.2024
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В России выпущен ноутбук на современном чипе Intel. Его готовят к госзакупкам и ждут в обычной рознице. Опрос
Ноутбук с юга России Отечественная компания «Бештау Электроникс» из города Ессентуки (Ставропольский край) выпустила свой первый ноутбук.
|21.11.2023
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На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов
«Южные» смартфоны для всей России Группа компаний «Бештау» намерена наладить в России отечественное производство смартфонов. Мобильники будут вы
|30.10.2023
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Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом
Российский производитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборац
|25.10.2023
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В России начинается производство дефицитных печатных плат
тво печатных плат Как стало известно CNews, российский производитель электроники — группа компаний «Бештау» начнет производить многослойные печатные платы в I квартале 2024 г. Об этом CNews рас
|26.07.2023
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Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS
OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с российским производителем электроники ГК «Бештау». Компания специализируется на создании персональных компьютеров, моноблоков, мониторо
|13.07.2023
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С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»
ва достался «Армтэксу», однако в этот раз он предложил к поставке моноблоки компании из Ессентуков «Бештау». Сведения об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Первый тендер на поставку 400
|22.06.2023
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На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают
будут зависеть от всего лишь одного российского поставщика мышек, клавиатур и мониторов – компании «Бештау электроникс». Появиться эта монополия может благодаря усилиям самой «Бештау эле
|19.01.2023
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В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют
Что-то пошло не по плану В российской рознице появились мониторы отечественной марки «Бештау», о которых стало известно 16 января 2023 г.. Редакция CNews обнаружила их в каталоге
|16.01.2023
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В России освоено производство продвинутых мониторов. Выпущена первая модель
Made in Russia В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау». За ней стоит компания «Бештау электроникс», расположенная в Ессентуках (Ставр
|11.11.2022
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Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс»
Treolan (входит в группу «Ланит») и компания «Бештау электроникс» подписали дистрибьюторский контракт на поставку мониторов. Об этом CNews
Бештау ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 285 2
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
|Кузнецов Владимир 44 13
|Осипов Олег 24 10
|Осипов Александр 87 6
|Галустян Варткес 6 6
|Легостаева Светлана 88 5
|Семёнов Владимир 11 4
|Черенкова Екатерина 4 4
|Шпак Василий 227 3
|Горшенин Максим 37 2
|Горбей Петр 6 2
|Мишустин Михаил 685 2
|Топчиева Наталья 2 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Мельников Алексей 61 1
|Коваленко Павел 39 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Громов Антон 8 1
|Волков Михаил 61 1
|Степанов Евгений 29 1
|Голубев Василий 40 1
|Орлов Станислав 48 1
|Болотин Виталий 3 1
|Шернек Ольга 10 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Гуськов Антон 40 1
|Половников Сергей 19 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Степанов Владимир 76 1
|Левиев Лев 21 1
|Делицын Леонид 129 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Вавилин Владимир 1 1
|Щебет Виталий 1 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Васильев Роман 17 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Михайлова Галина 6 1
|Титов Дмитрий 12 1
|Бойко Алексей 58 1
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