Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии

стройствами), указано на сайте правительства Ростовской области. Его будет развивать российская ГК « Бештау », известная в первую очередь как производитель мониторов, системных блоков, неттопов и

«Южные» смартфоны для всей России Группа компаний « Бештау » намерена наладить в России отечественное производство смартфонов. Мобильники будут вы

тво печатных плат Как стало известно CNews, российский производитель электроники — группа компаний « Бештау » начнет производить многослойные печатные платы в I квартале 2024 г. Об этом CNews рас