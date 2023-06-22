На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают

Участники рынка отечественных АРМ боятся, что производство российской периферии будет монополизировано одной компанией – «Бештау электроникс». Именно она продвигает идею внедрения зависимости степени «отечественности» АРМ от страны производства мышек и клавиатур для них. Минпромторг не возражает, но ждет обратной связи от вендоров АРМ, а те, в большинстве своем, против подобных нововведений.

Монополия не за горами

В России в скором будущем может возникнуть монополия на рынке компьютерной периферии для отечественных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Как пишет «Коммерсант», такой исход предсказывают нынешние участники рынка – они боятся, что скоро будут зависеть от всего лишь одного российского поставщика мышек, клавиатур и мониторов – компании «Бештау электроникс».

Появиться эта монополия может благодаря усилиям самой «Бештау электроникс» – еще в начале июня 2023 г. компания выступила с идеей по внедрению балльной системы определения степени «отечественности» АРМ, в которой бы учитывалась и страна производства периферийных устройств. Как сообщал CNews, компания направила в Минпромторг письмо, в котором сообщила, что нынешние АРМ, признанные российскими, комплектуются китайскими мышками, мониторами, клавиатурами, принтерами и пр, а это, считают в компании, «создает угрозу для отечественных производителей периферии».

Сами во всем виноваты

Приближенный к Минпромторгу собеседник издания сообщил, что идея создания производства российских периферийных устройств обсуждалась еще два года назад, то есть задолго до 24 февраля 2022 г. и всех последовавших за этим днем событий. По его словам, на тот момент никто из крупных производителей не захотел браться за реализацию этой инициативы, однако теперь «один игрок на рынке все же появился».

Фото: «Бештау электроникс» Участники рынка хотят иметь возможность выбора поставщика периферии

Иначе говоря, потенциальная монополизация рынка отечественных периферийных устройств, в теории, может быть следствием нежелания других компаний запускать новое направление бизнеса. Впрочем, на 22 июня 2023 г. «вопрос пока нельзя назвать решенным», утверждает источник издания. Связано это с тем, что Минпромторгу необходимо для начала «оценить объем потребления АРМ в год и сопоставить этот показатель с возможностями российских производителей периферии», «Если цифры сойдутся, то препятствий для введения требований не будет», – подчеркнул источник «Коммерсанта».

На момент выхода материала первым шагом Минпромторга стало письмо директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, направленное 20 июня 2023 г. в АНО «Вычислительная техника». В нем содержится просьба ко всем участникам АНО предоставить отзывы на идею по созданию балльной системы определения «отечественности» АРМ не позднее 26 июня 2023 г.

Мнение рынка

В число участников АНО «Вычислительная техника» входят, помимо прочих, компании Yadro, «Аквариус», Kraftway, Depo Computers и iRU. Все они являются производителями автоматизированных рабочих мест, ключевыми потребителями которых являются различные госструктуры. В России объем этого рынка достигает 85 млрд руб. в год.

К числу российских производителей АРМ относится и компания ICL. По словам ее представителей, в настоящее время в России наблюдается острая нехватка отечественных вендоров компьютерной периферии. «Сейчас на рынке недостаточно производителей, которые могут изготовить в необходимом количестве и качестве эти позиции, по мышам и клавиатурам, например, в реестре присутствует только техника "Бештау электроникс"», – рассказали изданию представители ICL.

В компании подчеркнули, что в нынешней ситуации, если АРМ будут считаться отечественными только при наличии в их комплектации мышей и клавиатур исключительно российского производства, «рынок лишится конкуренции».

Аналогичного мнения, пишет «Коммерсант», придерживается и неназванный отечественный производитель ноутбуков и моноблоков – по мнению представителей компании, балльная система оценки «отечественности» АРМ может привести к возникновению монополии. «Сейчас мы наблюдаем, как одна компания пытается через министерство, которому необходимо отчитываться об ужесточении требований по локализации электроники, подстроить рынок под себя», – заявил представитель компании и подчеркнул, что если балльная система будет введена, то «большинство производителей АРМ окажутся в зависимости от "Бештау электроникс"».

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Что характерно, вышесказанное – это мнение большинства участников АНО «Вычислительная техника», пишет издание со ссылкой на приближенных к консорциуму собеседников. Один из них предлагает отложить введение этой нормы хотя бы до 2025 г. – к тому моменту, по его мнению, появится больше отечественной периферии, и не только от одного производителя. «Скоростное принятие подобных нормативных актов дестимулирует развитие отрасли», – подытожил он.

Никакой монополии нет

Компания «Бештау электроникс» со своей стороны отрицает, что собирается монополизировать рынок периферии или любой другой. «Мы не единственные производители. Lightcom и RDW Computers выпускают мониторы, печатную технику делают "Аквариус" и "Катюша.принт", а мыши и клавиатуры – Nitrino», – заявил изданию совладелец компании Олег Осипов. Он подчеркнул, что «Бештау электроинкс» лишь «выступает против того, чтобы под видом российской электроники продавалась китайская».

Компания «Бештау электроникс» основана в сентябре 2021 г. в Ессентуках (Ставропольский край) с уставным капиталом 10 тыс. руб. (данные «Контур.фокус»). На момент открытия у нее было два учредителя с равными долями – Владимир Кузнецов и Олег Осипов. 21 марта 2022 г. уставный капитал увеличился до 15 тыс. руб., а в состав учредителей вошла Екатерина Черенкова. Доли Осипова и Кузнецова уменьшились с 50% до 33,33%.

Генеральный директор компании – Варткес Галустян. 2021 г. компания завершила с убытком в размере 755 тыс. руб., а по итогам 2022 г. размер чистого убытка вырос многократно – до 9,7 млн руб. Выручка компании за 2022 г. составила 85 млн руб.

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В середине января 2023 г. «Бештау электроникс» начала производство мониторов под собственным брендом. Через несколько дней они поступили в розничную продажу, но цены на тот момент, как сообщал CNews, были ощутимо выше в сравнении с аналогичными по характеристикам моделями популярных в России иностранных производителей.

К моменту выхода материала ассортимент продукции «Бештау электроникс» включал системные блоки, компьютеры формата «все в одном» (моноблоки), клавиатуры и мышки.