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Desktop computer Системный блок системник



16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ

естр Минпромторга РФ вошли модели АРМ RDW Computers серий Extreme и Optimal с мониторами RDW Computers диагональю 23,8 и 27 дюймов и внешними периферийными устройствами – клавиатурой и мышью, а также системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal. За производительность устройств отвечает локализованная в России и также включенная в реестр Минпромторга материнская плата RDW-MB-B450M н
10.12.2018 CSI представила кассовый системный блок нового поколения

льно ускоряет все кассовые операции. К устройству подключаются любые внешние решения: сенсорные кассы, системы самообслуживания, станции оплаты, информационные киоски, инструменты мобильной торговли. Системный блок CSI RX1 сконструирован на базе компонентов мировых производителей, в том числе процессора Intel Celeron J1900, которые обеспечивают производительность и надежность. Распаянные по
09.04.2004 Poly QBox 865T – 2 рабочих места, один системный блок

вной памятью DDR SDRAM (два слота) PC3200/2700 (400/333MHz) емкостью до 4 ГБ, винчестер со скоростью вращения шпинделя 10 тыс. об/мин. Два монитора, две клавиатуры, две мышки, два пользователя и один системный блок позволяют экономить пространство без потери производительности. Но это еще не все. Видеокарта ATI All-in-Wonder дает возможность использовать эту систему и в качестве телевизора.
28.04.2003 Комплект для дома Wiener BOX

рвое знакомство Мы уже писали о новой инициативе компании R&K по выпуску комплекта «все-в-одном», содержащем все необходимое для тех, кто решил купить свой первый домашний ПК. Упаковав в одну коробку системный блок, ЖК-монитор, клавиатуру, мышь, сканер и принтер, компания сделала подарок не только тем, кто испытывает трудности в выборе среди многообразия мониторов, периферии и разных компле
25.10.1999 Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000"

Компания "Аквариус Консалтинг" представляет новое решение для автоматизации торгового процесса - системный блок кассового модуля "Аквариус 2000". POS-терминал, построенный на его основе, обеспечивает повышенную гибкость в организации рабочего места кассира и выбора периферийного оборудован

Публикаций - 407, упоминаний - 419

Desktop computer и организации, системы, технологии, персоны:

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