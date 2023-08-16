АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ естр Минпромторга РФ вошли модели АРМ RDW Computers серий Extreme и Optimal с мониторами RDW Computers диагональю 23,8 и 27 дюймов и внешними периферийными устройствами – клавиатурой и мышью, а также системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal. За производительность устройств отвечает локализованная в России и также включенная в реестр Минпромторга материнская плата RDW-MB-B450M н

CSI представила кассовый системный блок нового поколения льно ускоряет все кассовые операции. К устройству подключаются любые внешние решения: сенсорные кассы, системы самообслуживания, станции оплаты, информационные киоски, инструменты мобильной торговли. Системный блок CSI RX1 сконструирован на базе компонентов мировых производителей, в том числе процессора Intel Celeron J1900, которые обеспечивают производительность и надежность. Распаянные по

Poly QBox 865T – 2 рабочих места, один системный блок вной памятью DDR SDRAM (два слота) PC3200/2700 (400/333MHz) емкостью до 4 ГБ, винчестер со скоростью вращения шпинделя 10 тыс. об/мин. Два монитора, две клавиатуры, две мышки, два пользователя и один системный блок позволяют экономить пространство без потери производительности. Но это еще не все. Видеокарта ATI All-in-Wonder дает возможность использовать эту систему и в качестве телевизора.

Комплект для дома Wiener BOX рвое знакомство Мы уже писали о новой инициативе компании R&K по выпуску комплекта «все-в-одном», содержащем все необходимое для тех, кто решил купить свой первый домашний ПК. Упаковав в одну коробку системный блок, ЖК-монитор, клавиатуру, мышь, сканер и принтер, компания сделала подарок не только тем, кто испытывает трудности в выборе среди многообразия мониторов, периферии и разных компле