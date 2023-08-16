Desktop computer Системный блок системник
|16.08.2023
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АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ
естр Минпромторга РФ вошли модели АРМ RDW Computers серий Extreme и Optimal с мониторами RDW Computers диагональю 23,8 и 27 дюймов и внешними периферийными устройствами – клавиатурой и мышью, а также системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal. За производительность устройств отвечает локализованная в России и также включенная в реестр Минпромторга материнская плата RDW-MB-B450M н
|10.12.2018
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CSI представила кассовый системный блок нового поколения
льно ускоряет все кассовые операции. К устройству подключаются любые внешние решения: сенсорные кассы, системы самообслуживания, станции оплаты, информационные киоски, инструменты мобильной торговли. Системный блок CSI RX1 сконструирован на базе компонентов мировых производителей, в том числе процессора Intel Celeron J1900, которые обеспечивают производительность и надежность. Распаянные по
|09.04.2004
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Poly QBox 865T – 2 рабочих места, один системный блок
вной памятью DDR SDRAM (два слота) PC3200/2700 (400/333MHz) емкостью до 4 ГБ, винчестер со скоростью вращения шпинделя 10 тыс. об/мин. Два монитора, две клавиатуры, две мышки, два пользователя и один системный блок позволяют экономить пространство без потери производительности. Но это еще не все. Видеокарта ATI All-in-Wonder дает возможность использовать эту систему и в качестве телевизора.
|28.04.2003
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Комплект для дома Wiener BOX
рвое знакомство Мы уже писали о новой инициативе компании R&K по выпуску комплекта «все-в-одном», содержащем все необходимое для тех, кто решил купить свой первый домашний ПК. Упаковав в одну коробку системный блок, ЖК-монитор, клавиатуру, мышь, сканер и принтер, компания сделала подарок не только тем, кто испытывает трудности в выборе среди многообразия мониторов, периферии и разных компле
|25.10.1999
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Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000"
Компания "Аквариус Консалтинг" представляет новое решение для автоматизации торгового процесса - системный блок кассового модуля "Аквариус 2000". POS-терминал, построенный на его основе, обеспечивает повышенную гибкость в организации рабочего места кассира и выбора периферийного оборудован
Desktop computer и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмыков Николай 8 4
|Опанасенко Всеволод 132 4
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|Шпак Василий 173 4
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|Носова Ирина 4 3
|Коваленко Павел 18 3
|Евдокимов Андрей 80 3
|Кузнецов Владимир 39 3
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|Арсеев Павел 1 1
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