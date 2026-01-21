Разделы

СтГАУ Ставропольский государственный аграрный университет

СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет

Ставропольский государственный аграрный университет — участник двух федеральных программ Министерства науки и высшего образования России: «Приоритет-2030» и программы создания и развития научных центров мирового уровня. Для достижения целей наших стратегических проектов вуз системно применяет цифровые технологии, включая элементы роботизации и искусственного интеллекта.

СОБЫТИЯ


21.01.2026 Ученые СтГАУ представили прототип роботизированной системы для определения болезней растений 3
10.10.2023 Минцифры: на «цифровые кафедры» в 2023 году поступили 170 тыс. человек 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 2
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
20.02.2012 Softline внедрила Microsoft Lync 2010 в Ставропольском государственном аграрном университете 4
13.10.2009 Завершилась международная конференция Moscow Education Online 2009 1
22.07.2009 «АйТи» построила мультимедийный зал и вычислительный комплекс для СтГАУ 3
20.12.2007 СтГАУ купит компьютерную технику 2
20.09.2007 СтГАУ ищет поставщика программного обеспечения 2
05.09.2007 ЭОС поставила АРМ «Дела» и «Кадров» еще в 10 вузов России 1
24.07.2007 СтГАУ объявил конкурс на закупку ПО 2

